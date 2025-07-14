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Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе

Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе - РИА Новости, 14.07.2025

Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе

"Единый день голосования - 2025" (ЕДГ2025) пройдет в 81 регионе России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:52:00+03:00

2025-07-14T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единый день голосования - 2025" (ЕДГ2025) пройдет в 81 регионе России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. "В ЕДГ2025 запланировано более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. В выборах смогут принять участие более 55 миллионов избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК. В Центральной избирательной комиссии отметили, что голосование в рамках сентябрьских выборов продлится три дня в 37 регионах, два дня - в одном регионе, и один день - в трех регионах России. "Решения о продолжительности голосования приняты избирательными комиссиями, организующими выборы. Данные относятся только к крупным избирательным кампаниям", - уточнили в ЦИК. Единый день голосования пройдет 14 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, цик рф