Рейтинг@Mail.ru
Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 14.07.2025 (обновлено: 16:16 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/golosovanie-2029040538.html
Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе
Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе - РИА Новости, 14.07.2025
Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе
"Единый день голосования - 2025" (ЕДГ2025) пройдет в 81 регионе России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:52:00+03:00
2025-07-14T16:16:00+03:00
политика
россия
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971054284_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_73cfd88e1581e041bba52a3f2d172c18.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единый день голосования - 2025" (ЕДГ2025) пройдет в 81 регионе России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. "В ЕДГ2025 запланировано более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. В выборах смогут принять участие более 55 миллионов избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК. В Центральной избирательной комиссии отметили, что голосование в рамках сентябрьских выборов продлится три дня в 37 регионах, два дня - в одном регионе, и один день - в трех регионах России. "Решения о продолжительности голосования приняты избирательными комиссиями, организующими выборы. Данные относятся только к крупным избирательным кампаниям", - уточнили в ЦИК. Единый день голосования пройдет 14 сентября.
https://ria.ru/20250605/logotip-2021158690.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971054284_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ba4acb0ffc101620eec0145a18ad3851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, цик рф
Политика, Россия, ЦИК РФ
Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе

ЦИК: в единый день голосования в 81 регионе пройдет 5 тыс избирательных кампаний

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в российских регионах
Единый день голосования в российских регионах - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Единый день голосования в российских регионах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единый день голосования - 2025" (ЕДГ2025) пройдет в 81 регионе России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
"В ЕДГ2025 запланировано более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. В выборах смогут принять участие более 55 миллионов избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК.
В Центральной избирательной комиссии отметили, что голосование в рамках сентябрьских выборов продлится три дня в 37 регионах, два дня - в одном регионе, и один день - в трех регионах России.
"Решения о продолжительности голосования приняты избирательными комиссиями, организующими выборы. Данные относятся только к крупным избирательным кампаниям", - уточнили в ЦИК.
Единый день голосования пройдет 14 сентября.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ЦИК представил логотип единого дня голосования в 2025 году
5 июня, 17:45
 
ПолитикаРоссияЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала