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Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе
Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе - РИА Новости, 14.07.2025
Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе
"Единый день голосования - 2025" (ЕДГ2025) пройдет в 81 регионе России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:52:00+03:00
2025-07-14T15:52:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единый день голосования - 2025" (ЕДГ2025) пройдет в 81 регионе России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. "В ЕДГ2025 запланировано более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. В выборах смогут принять участие более 55 миллионов избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК. В Центральной избирательной комиссии отметили, что голосование в рамках сентябрьских выборов продлится три дня в 37 регионах, два дня - в одном регионе, и один день - в трех регионах России. "Решения о продолжительности голосования приняты избирательными комиссиями, организующими выборы. Данные относятся только к крупным избирательным кампаниям", - уточнили в ЦИК. Единый день голосования пройдет 14 сентября.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, цик рф
Единый день голосования в 2025 году пройдет в 81 регионе
ЦИК: в единый день голосования в 81 регионе пройдет 5 тыс избирательных кампаний
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единый день голосования - 2025" (ЕДГ2025) пройдет в 81 регионе России, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
"В ЕДГ2025 запланировано более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. В выборах смогут принять участие более 55 миллионов избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ЦИК.
В Центральной избирательной комиссии отметили, что голосование в рамках сентябрьских выборов продлится три дня в 37 регионах, два дня - в одном регионе, и один день - в трех регионах России.
"Решения о продолжительности голосования приняты избирательными комиссиями, организующими выборы. Данные относятся только к крупным избирательным кампаниям", - уточнили в ЦИК.
Единый день голосования пройдет 14 сентября.