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Выплаты неполным семьям: кому положены и как оформить в 2024 году

Выплаты неполным семьям 2024 какие положены пособия на детей от 8 до 17 лет

Выплаты неполным семьям: кому положены и как оформить в 2024 году

В 2021 году принят закон о выплатах пособия неполным семьям. О том, кто имеет право на его получение, как оформить, какие размеры выплаты положены в 2024 году... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:41

2024-09-05T14:41

2024-09-05T14:41

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В 2021 году принят закон о выплатах пособия неполным семьям. О том, кто имеет право на его получение, как оформить, какие размеры выплаты положены в 2024 году для детей от 8 до 17 лет включительно и какие документы нужно собрать — в материале РИА Новости.Неполная семьяСемья, состоящая из одного родителя и ребенка или нескольких детей является функционально неполной. То есть воспитанием и содержанием несовершеннолетнего занимается лишь один человек. При этом, единственный взрослый в семье может быть как родителем, так и опекуном или попечителем.Семья не считается неполной, если родители не проживают вместе. Главный критерий для такого статуса — официальное расторжение брака.Неполной семья считается, если:С 2021 года для семей с таким статусом стало предусматриваться федеральное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет включительно.Пособие на детей от 8 до 17 летВыплата на детей от 8 до 17 лет входит в единое пособие, назначаемое СФР. Ключевым критерием ее получения теперь стала оценка нуждаемости. С 1 января 2024 года Социальный фонд проиндексировал размеры детских пособий.Кто получаетРаньше пособие мог получить только тот родитель, который указан в записи акта о рождении ребенка при условии, если там не прописан второй или один из родителей, если есть решение суда о назначении алиментов.В 2024 году пособие назначается по итогам комплексной проверки нуждаемости, причем семья может быть и полной.Его назначают на каждого ребенка в семье. Такая мера поддержки также предназначена и для тех детей, у которых умерли оба родителя или они лишены родительских прав. В этом случае заявление подает законный представитель ребенка.Как оформитьЧтобы оформить пособие для неполной семьи, нужно собрать ряд документов и обратиться в соответствующие органы, которые занимаются социальными выплатами.Необходимые документыВ пакет документ для получения выплаты входят:Кроме этого списка необходимо предоставить документы о наличии имущества:В особых случаях могут понадобиться и другие документы для определения степени нуждаемости:Куда обращатьсяОформлением выплат занимается Социальный фонд России. Чтобы подать заявление, можно обратиться в учреждение по месту жительства, заполнить форму на портале"Госуслуги", прийти в МФЦ. Если ведомству потребуются те или иные документы, уведомление поступит в личный кабинет.Порядок выплаты пособияПособие в обязательном порядке выплачивается за полный месяц со дня достижения ребенком восьми лет, при этом расчет производится:СрокиВыплаты назначаются в любое время после достижения ребенком восьми лет. Универсальное пособие на детей поступает каждого 3-го числа следующего месяца. Например, в 2024 году выплата за май поступит 3 июня, а за июнь — 3 июля."Пособие назначается на год. В следующем году выплата возобновляется, если ребенку не исполнилось 17 лет. Если в следующем году ребенку будет 17, то пособие выплачивается до того месяца, в котором у него день рождения", — уточнила Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.Размер пособияРазмер универсального пособия зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе, в котором она проживает.Расчет дохода семьи для получения выплатОдно из условий получения пособия — доход ниже прожиточного минимума (учитывается и зарплата, и пенсия). Однако для назначения выплат проводится также полная оценка нуждаемости семьи и дополнительных доходов:"Если помещение или дом было признано непригодным для проживания, то оно не будет учитывается при оценке нуждаемости. Также не должны учитываться жилые помещения, которые занимает заявитель и (или) члены его семьи, страдающие тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли в собственности семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, также не учитываются", — пояснила Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.Кроме того, для расчета дохода учитываются и другие денежные поступления в бюджет семьи:"Хочется обратить внимание, что с 1 апреля 2022 в перечень уважительных причин отсутствия дохода добавились следующие — заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были беременны (при условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более, приходящихся на период подсчета доходов, или при условии, что на день подачи заявления срок беременности женщины 12 недель), тогда отказать в назначении пособия не имеют права", — добавила Оксана Красовская.Причины отказа в назначении пособияВ выплатах на детей в возрасте от 8 до 17 лет может быть отказано по разными причинам:Дополнительные льготы одиноким родителямПомимо пособия с 8 до 17 лет, одинокий родитель может получить:"В рамках трудового законодательства не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, которая воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет (за исключением увольнения по отдельным основаниям, в частности в случае ликвидации организации, грубого нарушения работником трудовых обязанностей, представления им работодателю подложных документов при заключении трудового договора) (ч. 4 ст. 261 ТК РФ)", — добавила Оксана Красовская.По словам эксперта, единственному родителю может быть также предоставлен стандартный налоговый вычет по НДФЛ в двойном размере по его заявлению до тех пор, пока он не вступит в брак. (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). И также на уровне регионов малоимущим одиноким родителям предоставляются в порядке, установленном региональным законодательством, пособие на ребенка, путевки в лагеря и льготное питание в школе.Изменения в 2024 годуВ 2024 году выплаты неполным семьям увеличатся за счет индексации, роста МРОТ и предельных баз по страховым взносам.

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https://ria.ru/20240305/ipoteka-1756941308.html

https://ria.ru/20240226/lgoty-1729542270.html

https://ria.ru/20240313/deti-1932647306.html

https://ria.ru/20240311/svo-1932255665.html

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https://ria.ru/20220421/otpusk-1784735669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, социальные выплаты, семья, общество, дети, социальный навигатор, детские вопросы, детские пособия