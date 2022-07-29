https://ria.ru/20220729/pts-1805923926.html

Электронный или бумажный: как получить и восстановить ПТС в 2022 году

Паспорт транспортного средства (ПТС) для автомобиля: что это, как получить и восстановить

Электронный или бумажный: как получить и восстановить ПТС в 2022 году

Паспорт транспортного средства (ПТС) - это документ с полной информацией об автомобиле. Что это такое, как он выглядит, какие сведения содержит. Что значит... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:11

2022-07-29T17:11

2022-07-29T17:11

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Паспорт транспортного средства (ПТС) - это документ с полной информацией об автомобиле. Что это такое, как он выглядит, какие сведения содержит. Что значит электронный ПТС, как его получить, в какой системе он регистрируется, сколько будет действовать бумажный паспорт на машину и как оформить дубликат взамен утерянного, — в материале РИА Новости.Паспорт транспортного средстваПТС (паспорт транспортного средства (ТС)) - основной документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, позволяющий идентифицировать авто по уникальным характеристикам и совершать с ним юридические действия. Но сам по себе ПТС без договора купли-продажи не дает права владения автомобилем.Как выглядитФорма паспорта транспортного средства утверждена Приложением No1 Приказа МВД России от 23.04.2019 N 267. Его печатают на гербовой бумаге формата А4.Какую информацию содержитВ ПТС вносят следующие сведения:"Реквизиты документа можно увидеть на лицевой стороне в верхней части правой половины листа и в середине левой. Дату выдачи ПТС часто не могут сразу найти на бланке: она расположена на лицевой стороне внизу справа, в поле № 25 рядом с печатью", - добавляет Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".Отличие от СТССвидетельство о регистрации ТС (СТС) – это документ, подтверждающий, что автомобиль зарегистрирован в ГИБДД за конкретным собственником.По словам Ореста Мацала, ведущего юриста Европейской юридической службы, свидетельство содержит в себе данные из ПТС и сведения о нынешнем собственнике. Наличие ПТС не говорит о том, что автомобиль прошел всю необходимую подготовку для выезда на дороги общего пользования. Именно СТС свидетельствует, что ГИБДД проверила наличие диагностической карты (для машин старше четырех лет), ОСАГО, провела сверку номеров и агрегатов. Поэтому водителю при себе нужно иметь именно СТС, а не ПТС.Эксперты ГК “АвтоСпецЦентр” предупреждают о том, что паспорт транспортного средства необязательно и даже опасно возить с собой: есть риск угона авто вместе с документом. Отсутствие же свидетельства о регистрации транспортного средства при управлении машиной чревато штрафом - от 500 до 5 000 рублей согласно статье 12.1, 12.3 КоАП.Что такое электронный ПТСНачиная со 2 ноября 2020 года при покупке новых автомобилей водителям выдают только электронные ПТС (ЭПТС). Этим занимается компания "Электронный паспорт", которая создана в структуре госкорпорации "Ростех". Обязательного обмена бумажных паспортов на электронные нет, владельцы могут продолжать ими пользоваться.Отличие от бумажногоЭПТС – это запись в единой электронной базе данных с уникальным 15-значным кодом."Сейчас на все новые ввозимые и производимые автомобили оформляется именно электронный ПТС, а не бумажный, который может теряться, портиться. К тому же он содержал ограниченный объем информации. В отличии от бумажного, электронный ПТС потерять, повредить, подделать невозможно", - отмечает Орест Мацала.ОсобенностиНаличие ЭПТС сокращает нагрузку на таможенные и налоговые службы, упрощая и ускоряя оформление бумаг на импортное авто, а также снижает количество возможных махинаций и мошеннических схем при продаже автомобилей на вторичном рынке.По словам Оксаны Васильевой, оформлением электронного ПТС теперь занимается не государство, а оператор электронных паспортов (уполномоченные организации, например, испытательные лаборатории, операторы техосмотра и прочие). Если в бумажный ПТС вносились изменения только в ГИБДД и необходима была подпись сотрудника, то сейчас процедура внесения изменений автоматизирована и не надо стоять в очередях.Сайт "Электронный паспорт" обеспечивает доступ к базе ЭПТС, на нем можно зарегистрироваться по электронной подписи, через личный кабинет на портале "Госуслуги" или по номеру телефона и электронной почте."Госпошлину за все операции с таким паспортом платить не нужно. За свои услуги компания "Электронный паспорт" берет 250 рублей (выписка из ЭПТС), 120 рублей (регистрация нового владельца)", - говорит Марина Шершнева.Как получить ПТСТак как на данный момент бумажный паспорт ТС уже не выдается, процесс получения ЭПТС зависит от того, как и у кого приобретался автомобиль. При покупке подержанной машины бумажный ПТС передается новому бывшим владельцем."У покупателя такой заботы не должно быть, так как на новые ТС его оформлением занимается изготовитель, на б/у технику он всегда присутствует, это первостепенный документ для транспортного средства, если его нет, следует задуматься о добросовестности продавца", - говорит Герман Салказанов, руководитель юридической компании S&K Svoboda.Как восстановить ПТС при утереОригинал документа обычно выдает завод-изготовитель. При ввозе авто из-за границы ПТС оформляют органы Федеральной таможенной службы. Дубликат ПТС выдает ГИБДД, если оригинал потеряли, украли или в нем закончилось место для записи владельцев.По информации от Антона Соловьева, генерального директора МФК "КЭШМОТОР", для владельцев бумажных ПТС в случае потери действует следующий алгоритм действий для восстановления документов:Сотрудник ГИБДД сверяет все данные и в тот же день выдает дубликат.Если причины нет, а владелец ТС не хочет идти с покупателем в ГИБДД для уточнения, лучше отказаться от сделки.

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https://ria.ru/20220318/osago-1778856316.html

https://ria.ru/20220430/mashina-1786334356.html

https://ria.ru/20220526/rastamozhka-1790860870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, авто, гибдд мвд рф, осаго