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Паспорт транспортного средства (ПТС) для автомобиля: что это, как получить и восстановить
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Электронный или бумажный: как получить и восстановить ПТС в 2022 году
Паспорт транспортного средства (ПТС) для автомобиля: что это, как получить и восстановить
Электронный или бумажный: как получить и восстановить ПТС в 2022 году
Паспорт транспортного средства (ПТС) - это документ с полной информацией об автомобиле. Что это такое, как он выглядит, какие сведения содержит. Что значит... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:11
2022-07-29T17:11
общество
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осаго
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Паспорт транспортного средства (ПТС) - это документ с полной информацией об автомобиле. Что это такое, как он выглядит, какие сведения содержит. Что значит электронный ПТС, как его получить, в какой системе он регистрируется, сколько будет действовать бумажный паспорт на машину и как оформить дубликат взамен утерянного, — в материале РИА Новости.Паспорт транспортного средстваПТС (паспорт транспортного средства (ТС)) - основной документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, позволяющий идентифицировать авто по уникальным характеристикам и совершать с ним юридические действия. Но сам по себе ПТС без договора купли-продажи не дает права владения автомобилем.Как выглядитФорма паспорта транспортного средства утверждена Приложением No1 Приказа МВД России от 23.04.2019 N 267. Его печатают на гербовой бумаге формата А4.Какую информацию содержитВ ПТС вносят следующие сведения:"Реквизиты документа можно увидеть на лицевой стороне в верхней части правой половины листа и в середине левой. Дату выдачи ПТС часто не могут сразу найти на бланке: она расположена на лицевой стороне внизу справа, в поле № 25 рядом с печатью", - добавляет Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".Отличие от СТССвидетельство о регистрации ТС (СТС) – это документ, подтверждающий, что автомобиль зарегистрирован в ГИБДД за конкретным собственником.По словам Ореста Мацала, ведущего юриста Европейской юридической службы, свидетельство содержит в себе данные из ПТС и сведения о нынешнем собственнике. Наличие ПТС не говорит о том, что автомобиль прошел всю необходимую подготовку для выезда на дороги общего пользования. Именно СТС свидетельствует, что ГИБДД проверила наличие диагностической карты (для машин старше четырех лет), ОСАГО, провела сверку номеров и агрегатов. Поэтому водителю при себе нужно иметь именно СТС, а не ПТС.Эксперты ГК “АвтоСпецЦентр” предупреждают о том, что паспорт транспортного средства необязательно и даже опасно возить с собой: есть риск угона авто вместе с документом. Отсутствие же свидетельства о регистрации транспортного средства при управлении машиной чревато штрафом - от 500 до 5 000 рублей согласно статье 12.1, 12.3 КоАП.Что такое электронный ПТСНачиная со 2 ноября 2020 года при покупке новых автомобилей водителям выдают только электронные ПТС (ЭПТС). Этим занимается компания "Электронный паспорт", которая создана в структуре госкорпорации "Ростех". Обязательного обмена бумажных паспортов на электронные нет, владельцы могут продолжать ими пользоваться.Отличие от бумажногоЭПТС – это запись в единой электронной базе данных с уникальным 15-значным кодом."Сейчас на все новые ввозимые и производимые автомобили оформляется именно электронный ПТС, а не бумажный, который может теряться, портиться. К тому же он содержал ограниченный объем информации. В отличии от бумажного, электронный ПТС потерять, повредить, подделать невозможно", - отмечает Орест Мацала.ОсобенностиНаличие ЭПТС сокращает нагрузку на таможенные и налоговые службы, упрощая и ускоряя оформление бумаг на импортное авто, а также снижает количество возможных махинаций и мошеннических схем при продаже автомобилей на вторичном рынке.По словам Оксаны Васильевой, оформлением электронного ПТС теперь занимается не государство, а оператор электронных паспортов (уполномоченные организации, например, испытательные лаборатории, операторы техосмотра и прочие). Если в бумажный ПТС вносились изменения только в ГИБДД и необходима была подпись сотрудника, то сейчас процедура внесения изменений автоматизирована и не надо стоять в очередях.Сайт "Электронный паспорт" обеспечивает доступ к базе ЭПТС, на нем можно зарегистрироваться по электронной подписи, через личный кабинет на портале "Госуслуги" или по номеру телефона и электронной почте."Госпошлину за все операции с таким паспортом платить не нужно. За свои услуги компания "Электронный паспорт" берет 250 рублей (выписка из ЭПТС), 120 рублей (регистрация нового владельца)", - говорит Марина Шершнева.Как получить ПТСТак как на данный момент бумажный паспорт ТС уже не выдается, процесс получения ЭПТС зависит от того, как и у кого приобретался автомобиль. При покупке подержанной машины бумажный ПТС передается новому бывшим владельцем."У покупателя такой заботы не должно быть, так как на новые ТС его оформлением занимается изготовитель, на б/у технику он всегда присутствует, это первостепенный документ для транспортного средства, если его нет, следует задуматься о добросовестности продавца", - говорит Герман Салказанов, руководитель юридической компании S&amp;K Svoboda.Как восстановить ПТС при утереОригинал документа обычно выдает завод-изготовитель. При ввозе авто из-за границы ПТС оформляют органы Федеральной таможенной службы. Дубликат ПТС выдает ГИБДД, если оригинал потеряли, украли или в нем закончилось место для записи владельцев.По информации от Антона Соловьева, генерального директора МФК "КЭШМОТОР", для владельцев бумажных ПТС в случае потери действует следующий алгоритм действий для восстановления документов:Сотрудник ГИБДД сверяет все данные и в тот же день выдает дубликат.Если причины нет, а владелец ТС не хочет идти с покупателем в ГИБДД для уточнения, лучше отказаться от сделки.
https://ria.ru/20210928/avtoregistratsiya-1752225079.html
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общество, россия, авто, гибдд мвд рф, осаго
17:11 29.07.2022
 

Электронный или бумажный: как получить и восстановить ПТС в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПТС автомобиля
ПТС автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ПТС автомобиля
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Оглавление
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Паспорт транспортного средства (ПТС) - это документ с полной информацией об автомобиле. Что это такое, как он выглядит, какие сведения содержит. Что значит электронный ПТС, как его получить, в какой системе он регистрируется, сколько будет действовать бумажный паспорт на машину и как оформить дубликат взамен утерянного, — в материале РИА Новости.

Паспорт транспортного средства

ПТС (паспорт транспортного средства (ТС)) - основной документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, позволяющий идентифицировать авто по уникальным характеристикам и совершать с ним юридические действия. Но сам по себе ПТС без договора купли-продажи не дает права владения автомобилем.

Как выглядит

Форма паспорта транспортного средства утверждена Приложением No1 Приказа МВД России от 23.04.2019 N 267. Его печатают на гербовой бумаге формата А4.
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Какую информацию содержит

В ПТС вносят следующие сведения:
  • владельцы ТС;
  • VIN автомобиля;
  • цвет авто;
  • номер двигателя, кузова автомобиля, рамы;
  • дата регистрации ТС;
  • год производства ТС;
  • мощность и объем двигателя автомобиля;
  • масса авто;
  • производитель ТС;
  • страна производства;
  • тип транспорта.
"Также в ПТС предусмотрено место для внесения сведений о последующих сособственниках в случае продажи, всего можно записать шестерых обладателей авто. Помимо перечисленных данных, ПТС содержит серию и номер самого документа, и дату его выдачи", - объясняют эксперты ГК "АвтоСпецЦентр".
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПосетительница в автосалоне "Тойота Центр Омск" в Омске
Посетительница в автосалоне Тойота Центр Омск в Омске - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Посетительница в автосалоне "Тойота Центр Омск" в Омске
"Реквизиты документа можно увидеть на лицевой стороне в верхней части правой половины листа и в середине левой. Дату выдачи ПТС часто не могут сразу найти на бланке: она расположена на лицевой стороне внизу справа, в поле № 25 рядом с печатью", - добавляет Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".

Отличие от СТС

Свидетельство о регистрации ТС (СТС) – это документ, подтверждающий, что автомобиль зарегистрирован в ГИБДД за конкретным собственником.
"СТС – это небольшая ламинированная карточка розового цвета с защитными водяными знаками, голограммами и надписью "ГИБДД", которая проявляется в ультрафиолетовом свете, а также с номером и серией", - уточняют эксперты ГК АВТОДОМ.
По словам Ореста Мацала, ведущего юриста Европейской юридической службы, свидетельство содержит в себе данные из ПТС и сведения о нынешнем собственнике. Наличие ПТС не говорит о том, что автомобиль прошел всю необходимую подготовку для выезда на дороги общего пользования. Именно СТС свидетельствует, что ГИБДД проверила наличие диагностической карты (для машин старше четырех лет), ОСАГО, провела сверку номеров и агрегатов. Поэтому водителю при себе нужно иметь именно СТС, а не ПТС.
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"ПТС является основным документом на автомобиль, а СТС – вторичным. ПТС выдает дилер при продаже авто, а СТС – ГИБДД при постановке на учет. ПТС нужен будет при купле-продаже ТС, он обязательно передается новому владельцу, а СТС при сделке не понадобится", - добавляет Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Эксперты ГК “АвтоСпецЦентр” предупреждают о том, что паспорт транспортного средства необязательно и даже опасно возить с собой: есть риск угона авто вместе с документом. Отсутствие же свидетельства о регистрации транспортного средства при управлении машиной чревато штрафом - от 500 до 5 000 рублей согласно статье 12.1, 12.3 КоАП.

Что такое электронный ПТС

Начиная со 2 ноября 2020 года при покупке новых автомобилей водителям выдают только электронные ПТС (ЭПТС). Этим занимается компания "Электронный паспорт", которая создана в структуре госкорпорации "Ростех". Обязательного обмена бумажных паспортов на электронные нет, владельцы могут продолжать ими пользоваться.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота в отделение МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
Работа в отделение МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа в отделение МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области

Отличие от бумажного

ЭПТС – это запись в единой электронной базе данных с уникальным 15-значным кодом.
"Сейчас на все новые ввозимые и производимые автомобили оформляется именно электронный ПТС, а не бумажный, который может теряться, портиться. К тому же он содержал ограниченный объем информации. В отличии от бумажного, электронный ПТС потерять, повредить, подделать невозможно", - отмечает Орест Мацала.
"ЭПТС состоит из двух частей: обязательные и дополнительные данные. К первым относится информация о номере и статусе ЭПТС, технических параметрах и характеристиках автомобиля. Во втором разделе – данные о страховке, прохождении ремонта, технического осмотра, наличии ДТП, количестве собственников, реальном пробеге авто, имеющихся ограничениях (залог, кредит или арест движимого имущества). Расширенный перечень данных – одно из главных преимуществ ЭПТС перед бумажным носителем", - считают эксперты ГК "АвтоСпецЦентр".
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Особенности

Наличие ЭПТС сокращает нагрузку на таможенные и налоговые службы, упрощая и ускоряя оформление бумаг на импортное авто, а также снижает количество возможных махинаций и мошеннических схем при продаже автомобилей на вторичном рынке.
"Благодаря всем перечисленным преимуществам, общее количество зарегистрированных в РФ ЭПТС к середине февраля 2022 года составило почти 4,5 млн. Однако у ЭПТС есть и свои особенности, которые можно приравнять к недостаткам. Например, полная версия документа доступна только сотрудникам МВД, соответственно, обычный пользователь не сможет отследить месяц выпуска и страну сборки автомобиля, установить факт владения авто тем лицом, которое предоставило выписку из ЭПТС", - объясняют эксперты ГК “АвтоСпецЦентр”.
По словам Оксаны Васильевой, оформлением электронного ПТС теперь занимается не государство, а оператор электронных паспортов (уполномоченные организации, например, испытательные лаборатории, операторы техосмотра и прочие). Если в бумажный ПТС вносились изменения только в ГИБДД и необходима была подпись сотрудника, то сейчас процедура внесения изменений автоматизирована и не надо стоять в очередях.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Сайт "Электронный паспорт" обеспечивает доступ к базе ЭПТС, на нем можно зарегистрироваться по электронной подписи, через личный кабинет на портале "Госуслуги" или по номеру телефона и электронной почте.
"Госпошлину за все операции с таким паспортом платить не нужно. За свои услуги компания "Электронный паспорт" берет 250 рублей (выписка из ЭПТС), 120 рублей (регистрация нового владельца)", - говорит Марина Шершнева.

Как получить ПТС

Так как на данный момент бумажный паспорт ТС уже не выдается, процесс получения ЭПТС зависит от того, как и у кого приобретался автомобиль. При покупке подержанной машины бумажный ПТС передается новому бывшим владельцем.
"Если новый автомобиль российского производства покупают в автосалоне, ЭПТС на него уже есть. Данные нового владельца в ЭПТС внесет либо дилер, либо уполномоченная организация. При регистрации в ГИБДД сотрудники сами проверят соответствие всех данных. Владельцу автомобиля не придется уплачивать за это госпошлину. Если автомобиль ввозят из страны — члена ЕАЭС, то за оформлением ЭПТС придется обратиться в одну из уполномоченных организаций. Стоимость оформления составит 600 рублей", - уточняет Станислав Пушевский, автоэксперт, генеральный директор IT компании страховых продуктов Simble.
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"У покупателя такой заботы не должно быть, так как на новые ТС его оформлением занимается изготовитель, на б/у технику он всегда присутствует, это первостепенный документ для транспортного средства, если его нет, следует задуматься о добросовестности продавца", - говорит Герман Салказанов, руководитель юридической компании S&K Svoboda.

Как восстановить ПТС при утере

Оригинал документа обычно выдает завод-изготовитель. При ввозе авто из-за границы ПТС оформляют органы Федеральной таможенной службы. Дубликат ПТС выдает ГИБДД, если оригинал потеряли, украли или в нем закончилось место для записи владельцев.
По информации от Антона Соловьева, генерального директора МФК "КЭШМОТОР", для владельцев бумажных ПТС в случае потери действует следующий алгоритм действий для восстановления документов:
  1. 1
    Записаться на прием в ГИБДД на сайте "Госуслуги" или через МФЦ;
  2. 2
    Привезти в отделение госавтоинспекции машину и документы: заявление о постановке на регистрационный учет, паспорт владельца авто, документ о праве собственности на ТС (договор купли-продажи, дарения), СТС;
  3. 3
    Оплатить пошлину 800 руб. за дубликат и 500 руб. за СТС, так как при замене ПТС выдается новое СТС.
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Сотрудник ГИБДД сверяет все данные и в тот же день выдает дубликат.
"Перед покупкой ТС важно обратить внимание, оригинал ПТС перед вами или дубликат. В нижнем правом углу документа есть поле № 23, если в нем указано подразделение ГИБДД, то это дубликат. Если завод-изготовитель или таможенный орган, -оригинал. Печать на ПТС также ставит организация, которая его выдала. В случае если документ является дубликатом, нужно внимательно прочитать данные в поле "особые отметки", там должна быть указана причина замены", - предупреждает Марина Шершнева.
Если причины нет, а владелец ТС не хочет идти с покупателем в ГИБДД для уточнения, лучше отказаться от сделки.
 
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