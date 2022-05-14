https://ria.ru/20220514/nasledstvo-1788497916.html

За что нужно платить при получении наследства: как уменьшить расходы

Налог на наследство близких родственников по завещанию и без: оплата госпошлины

За что нужно платить при получении наследства: как уменьшить расходы

Получение квартиры и другого имущества накладывает на наследников определенные обязательства. Нужно ли платить налог на наследство, полученное от близких... РИА Новости, 14.05.2022

2022-05-14T11:22

2022-05-14T11:22

2022-05-14T11:22

россия

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Получение квартиры и другого имущества накладывает на наследников определенные обязательства. Нужно ли платить налог на наследство, полученное от близких родственников по завещанию или без, есть ли госпошлина при вступлении в наследство и какой налог нужно уплатить после продажи наследства, – в материале РИА Новости.Нужно ли платить налог на наследствоПо общему правилу, полученные по наследству средства, имущество и права не облагаются налогом. Это касается ситуации, когда есть завещание, так и случаев, когда его нет."При этом, одно исключение все же имеется. Оно предусмотрено п. 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ. В случае, если наследники приобретают права на вознаграждения от произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения за созданные промышленные образцы, полезные модели и изобретения (патентообладателем которых являлся наследодатель), то от НДФЛ они не освобождаются", – отметил Владислав Ким, юрист в области защиты прав бизнеса и граждан.Хотя налога за поступление имущества в порядке наследования нет, с момента его получения преемник становится налогоплательщиком по каждому "налогообразующему" объекту: земельный участок – земельный налог, автомобильный – транспортный налог, квартира – налог на имущество.Закон об отмене налога на наследствоРанее налог на наследство регулировал закон РФ от 12.12.1991 № 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения". Однако всякий переход каких-либо объектов в порядке наследования перестал попадать под налогообложение с 2005 года. Такое обстоятельство связано с принятием Федерального закона от 01.07.2005 № 78-ФЗ, которым налогообложение наследуемого имущества было отменено, как и взимание налога при заключении договоров дарения.Оплата госпошлиныСледует отличать налог на переходящее имущество по наследству от государственной пошлины. Если налогом облагается определенная доходная операция, то есть, к примеру, передача вознаграждения в рамках авторских прав наследодателя, то госпошлина по общему правилу взимается всегда. Такой платеж выполняет роль платы за услугу.Размер госпошлиныГоспошлина, как правило, оплачивается нотариусу за выдачу свидетельства о праве на наследство. В таком случае ее размер определяется в зависимости от того, какую очередь представляет наследник.Так, если речь идет о родных или усыновленных детях, супруге, родителях, полнородных братьях и сестрах наследодателя, то размер госпошлины составляет 0,3 % от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей. Если речь идет о других наследниках, то размер госпошлины устанавливается в размере 0,6 % от наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей."Пример: наследуемая квартира стоит 6 000 000 рублей, а наследником является сын умершего наследодателя. Таким образом, он заплатит 18 000 рублей. 6 000 000 х 0,3 % = 18 000. Такой же порядок расчетов будет применяться и к иным видам имущества: движимому, денежным средствам и т.д.", – уточнил эксперт.Кроме того, отдельными видами расходов является плата за нотариальные услуги правового и технического характера за составление и выдачу свидетельства о праве на наследства, размер которых установлен соответствующими тарифами. Их следует уточнять у нотариуса в конкретном регионе.Кто платитОбязанность по оплате госпошлины лежит на наследнике.Как оплатитьГоспошлина может быть оплачена безналичным переводом или путем передачи денежных средств нотариусу, у которого открыто наследственное дело.Сроки оплаты"Срок, в который необходимо оплатить госпошлину законом не установлен. Поскольку плата будет вноситься за получение свидетельства о наследстве, которое в свою очередь можно получить в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, то с одной стороны срок можно тянуть достаточно долго. С другой стороны, если предположить, что иных наследников кроме обратившегося не имеется, свидетельство о праве на наследство может быть выдано ранее шестимесячного срока (п. 2 ст. 1163 Гражданского кодекса РФ). В таком случае, при несвоевременном получении имущества (и следовательно оплате госпошлины) и получении свидетельства о праве на наследства, не исключается ситуация, при которой наследственное имущество может быть признано выморочным и перейдет в собственность государства", – пояснил Владислав Ким.В любом случае, предоставление свидетельства о праве на наследство происходит после оплаты, и ускоренное получение свидетельства – в интересах наследника.ЛьготыЗаконом предусмотрены некоторые льготы в вопросе оплаты госпошлины (п. 5, п. 6 ст. 333.38 НК РФ). Юрист уточняет, что госпошлина не будет оплачиваться, если:Налог с продажи наследстваНесмотря на то, что как такового налога на наследство нет, при продаже наследуемого имущества придется заплатить НДФЛ, то есть налог на доход.Вид наследстваПод наследством понимается как движимое, так и недвижимое имущество, в частности:Порядок расчетаНалог от продажи имущества рассчитывается по общим правилам – 13 % от полученного дохода для резидентов и 30 % для нерезидентов.Как оплатитьОплатить налог можно с помощью сервиса "Уплата налогов физических лиц". Он позволяет сформировать платежный документ, по которому можно оплатить нужную сумму как онлайн, так и распечатать и заплатить через банк.Необходимые документыВ случае продажи имущества (наследуемого в том числе) гражданин обязан подать в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Ее можно распечатать и заполнить вручную, а также онлайн в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" или сайт "Госуслуги". К декларации необходимо приложить документы, подтверждающие внесенные в нее сведения. Это может быть:Подать декларацию необходимо до 30 апреля года, следующего за тем, когда была совершена продажа. К примеру, квартиру продали 10 марта 2021 года, следовательно декларацию нужно подать до 30 апреля 2022 года.Сроки оплатыОплатить налог с продажи нужно до 15 июля года, следующего за тем, когда была совершена продажа. К примеру, участок продали 20 августа 2021 года, следовательно декларацию нужно подать до 30 апреля 2022 года, а уплатить налог – до 15 июля 2022 года.Как уменьшить налог с продажиЕсть два основных варианта, которые позволят уменьшить налоговую базу и, как следствие, налог.Налоговый вычет. Если гражданин владел имуществом меньше минимального срока владения (3 года в случае с наследством), он должен заплатить 13 % государству от полученной от сделки суммы. Но можно использовать вычет, чтобы уменьшить налоговую базу. Максимальная сумма вычета – 1 000 000 рублей для жилых квартир, домов и комнат, 250 000 рублей – для нежилых помещений, гаражей и автомобилей.Уменьшение дохода на расходы. По словам эксперта, когда наследуется недвижимость с ипотечными обязательствами, то в соответствии с п. 4 ст. 220 НК РФ и п. 1 ст. 38 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" расходы наследника по погашению кредита могут относится к расходам на приобретение такого имущества."Таким образом, наследник – приобретатель недвижимости в ипотеке, и он может претендовать на имущественный налоговый вычет на сумму не более 3 000 000 рублей при наличии соответствующих документов, подтверждающих право на такой вычет (п. 3 ст. 220 НК РФ), а также документов, подтверждающих факт уплаты процентов (если иное не предусмотрено п. 8.1 ст. 220 НК РФ)", – уточнил эксперт.Когда налог не платитсяЕсли наследник владел имуществом с момента приобретения права собственности в течение трех лет (движимое или недвижимое имущество), то НДФЛ гражданин уплачивать не будет. В общем порядке, если недвижимость приобреталась по другим основаниям (не по наследству), то освобождение от НДФЛ возможно только по истечении 5 лет владения.

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Дарья Буймова

россия, общество