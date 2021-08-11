Транспортный налог в 2021 году: расчет ставки и как сэкономить
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Транспортный налог уплачивают владельцы автомобилей, как юридические, так и физические лица. О том, как рассчитать ставку на авто, что нужно знать перед покупкой машины и как можно сэкономить на налоге — в материале РИА Новости.
Что такое транспортный налог
Транспортный налог — один из имущественных налогов, который должны платить россияне при наличии автомобиля или других средств передвижения, указанных в законе.
"Транспортный налог подлежит уплате физическими и юридическими лицами, на которых зарегистрированы транспортные средства, — рассказала РИА Новости юрист, член Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга Ирина Минина. — Налог является региональным, так как он вводится в действие не только Налоговым кодексом Российской Федерации, но и законами субъектов страны, и обязателен к уплате на территории соответствующего региона. Поэтому его размер может отличаться в зависимости от территории регистрации транспортного средства. Субъект РФ вправе самостоятельно устанавливать налоговые ставки".
Кто платит транспортный налог
Налог на транспорт платят владельцы транспортных средств, на которых они оформлены. После покупки автомобиля собственник должен зарегистрировать его в ГИБДД, откуда данные попадут в налоговую службу. Если хозяин авто дает им пользоваться другому человеку по доверенности, плательщиком налога все равно является официальный владелец.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
Физические лица и юридические лица
"На размер налога не влияет статус налогоплательщика — физическое это лицо или организация, — пояснила эксперт. — Однако статус налогоплательщика влияет на сроки и порядок уплаты налога".
Какой транспорт облагается налогом
В перечень транспортных средств, которые облагаются налогом, входят не только легковые и грузовые автомобили.
"В соответствии со статьей 358 Налогового кодекса РФ обязанность возникает также у владельцев мотоциклов, мотороллеров, автобусов, других самоходных машин на пневматическом и гусеничном ходу, — добавила юрист. — Не обошел вниманием законодатель и самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые) суда и другие водные и воздушные транспортные средства. Владельцы указанных ТС также обязаны оплачивать транспортный налог".
Расчет транспортного налога
По словам Ирины Мининой, транспортный налог рассчитывается в отношении каждого транспортного средства по формуле, где соответствующая налоговая база (НБ) умножается на налоговую ставку (НС). При этом налоговая база — это характеристики транспортного средства. Например, для автомобилей, имеющих двигатели, налоговой базой будет показатель их мощности в лошадиных силах.
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Здание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве
Налоговые ставки и повышающие коэффициенты
"Налоговая ставка определяется каждым субъектом самостоятельно, но она не может быть изменена в большую или меньшую сторону по отношению к ставке, установленной Налоговым кодексом РФ, более чем в 10 раз, — прокомментировала Ирина Минина. — Например, налоговая ставка для транспортных средств мощностью до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) в Санкт-Петербурге составляет 24 рубля, а в Пермском крае — 25 рублей. Также на размер налога влияют повышающие коэффициенты, которые применяются в ряде случаев:
- 1Если легковой автомобиль стоит от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно и с года выпуска прошло не более 3 лет, то при исчислении налога применяется коэффициент 1,1.
- 2Коэффициент 2 применяется в отношении легковых автомобилей стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей включительно, если с года их выпуска прошло не более 5 лет;
- 3Самый большой коэффициент — 3, применяется в отношении легковых автомобилей стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, если с года их выпуска прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.
Пример расчета налога за 2021 год для автомобиля стоимостью 4 миллиона рублей, 2019 года выпуска, мощностью 200 лошадиных сил, зарегистрированного в Санкт-Петербурге:
НБ (200) * НС (50) * ПК (1,1) = 11 000 руб.
С учетом характеристики автомобиля необходимо применение повышающего коэффициента".
Таблица ставок транспортного налога за 2021 год для легковых автомобилей в Москве:
Мощность двигателя (л.с.)
Ставка за 1 л.с. (руб.)
0-100
12
100,01-125
25
125,01-150
35
150,01-175
45
175,01-200
50
200,01-225
65
225,01-250
75
250,01-∞
150
Таблица со ставками налогов на легковой автомобиль за 2021 год в Московской области:
Мощность двигателя (л. с.)
Ставка за 1 л.с. (руб.)
0-100
10
100,01-150
34
150,01-200
49
200,01-250
75
250,01-∞
150
Как оплатить транспортный налог
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Оплатить транспортный налог можно через интернет. Например:
- —на сайте Госуслуг;
- —сервисе "Заплати налоги" на сайте ФНС;
- —на портале Федеральной налоговой службы;
- —в приложении мобильного банка.
Для оплаты необходимо знать индекс платежного документа. Квитанцию лучше сохранить на случай, если произойдет ошибка при зачислении средств.
Сроки уплаты транспортного налога
По словам специалиста, уплата налога всегда производится в бюджет по месту нахождения транспортного средства.
"Налогоплательщики-организации, в отличие от физических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязаны вносить авансовые платежи по налогу. Размер авансового платежа составляет четверть годовой суммы налога. То есть организация обязана самостоятельно определить сумму налога и уплатить авансовые платежи (до 30 апреля, 31 июля, 31 октября). Последний, четвертый платеж, вносится не позднее 1 марта года, следующего за годом начисления налога. При этом субъекты РФ могут изменить порядок авансовых платежей.
Налогоплательщики-физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налогового уведомления в срок не позднее 1 декабря года, следующего за годом начисления транспортного налога", — пояснила Ирина Минина.
Льготы по транспортному налогу
В большинстве регионов налог на транспорт не платят:
- —герои Советского Союза и РФ;
- —инвалиды боевых действий и Великой Отечественной войны;
- —ветераны труда;
- —граждане, награжденные орденом Славы трех степеней;
- —инвалиды 1 и 2 группы (но только за одно транспортное средство);
- —инвалиды 3 группы не платят налог в зависимости от решения региональных властей;
- —многодетные семьи.
Юрист отметила, что статья 358 Налогового кодекса РФ устанавливает перечень транспортных средств, собственники которых освобождены от уплаты транспортного налога. Например, это:
- —легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы соцзащиты;
- —тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы и т.п.), принадлежащие сельхозпроизводителям;
- —грузовые и пассажирские речные, морские, воздушные суда, принадлежащие перевозчикам;
- —весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не более 5 лошадиных сил, зарегистрированные до 25.05.2012 года;
- —воздушные и иные суда, зарегистрированные юридическим лицом, получившим статус участника специального административного района в соответствии с федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края".
Узнать о наличии транспортных налоговых льгот в регионах можно на сайте ФНС.
30 июля, 02:20Пенсионерам рассказали, какие налоги им не надо платить
Пенсионерам
Пенсионеры, которые не являются ветеранами или Героями СССР и РФ, могут рассчитывать на льготы по транспортному налогу, если это предусмотрено регионами. "Например, в Санкт-Петербурге все пенсионеры не платят налог на транспорт за одну машину мощностью до 150 лошадиных сил, если ее произвели на территории России или ЕАЭС, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — А в Республике Карелия пенсионеры платят за автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил на 50% меньше. В других субъектах люди пенсионного возраста платят налог также по сниженной ставке".
Многодетным семьям
Чаще всего многодетной считается семья, в которой три и более детей. Регионы могут устанавливать льготы для этой категории граждан самостоятельно. Преференции есть, например, в:
- —Москве;
- —Санкт-Петербурге;
- —Свердловской;
- —Воронежской;
- —Волгоградской;
- —Новосибирской:
- —Пермской;
- —Ростовской областях и т.д.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом припаркованного автомобиля в Москве
Опознавательный знак "Инвалид" под стеклом припаркованного автомобиля в Москве
Инвалидам
По Налоговому кодексу транспортный налог не платят за автомобиль, который был специально оборудован для инвалида или куплен для него через органы соцзащиты, в этом случае мощность двигателя не должна превышать 100 л.с. Также регионы могут сами вводить какие-либо преференции для этой категории граждан. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской, Воронежской, Иркутской, Волгоградской, Ростовской областях и большинстве других регионов инвалиды 1 и 2 группы полностью освобождены от уплаты транспортного налога. При этом может быть установлено ограничение на мощность двигателя автомобиля. Например, если в законе прописано, что освобождаются от транспортного налога авто с мощностью двигателя не более 100 лошадиных сил, а у человека машина с 150 л.с., то платить придется, даже несмотря на инвалидность. Транспортная льгота далеко не всегда распространяется на инвалидов 3 группы, ее также устанавливают региональные власти. Например, налог отменен в Башкирии, Красноярском крае, Самарской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Свердловской областях.
Ветеранам
Налоговый кодекс не предполагает льготы по транспортному налогу для ветеранов, но по статье 356 НК РФ субъекты могут сами их устанавливать. Так, в Москве Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий освобождаются от уплаты налога на транспорт, но только за один автомобиль. Таким же правом обладают ветераны в Новосибирской, Ленинградской, Воронежской, Новосибирской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях. Волгоградская, Ростовская и Воронежская области разрешают не платить налог Героям Социалистического Труда. Краснодарский край дает льготу Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Героям труда Кубани. При этом допустимая мощность автомобиля может различаться в зависимости от региона. Ветераны труда также не везде имеют льготы. Например, в Москве для этой категории граждан ее нет, а в Иркутской области есть, но только на автомобиль с мощностью до 100 лошадиных сил.
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Как уменьшить транспортный налог
Чтобы уменьшить налог на транспорт, перед покупкой автомобиля следует проверить его характеристики и налоговую ставку. Например, может быть так, что у машины мощность 200 лошадиных сил и ставка составит 30 рублей, но если автомобиль имеет 201 л.с, то придется заплатить уже 65 рублей. Кроме этого, следует удостовериться, не вошло ли транспортное средство в перечень автомобилей с повышающим коэффициентом. Список таких машин можно посмотреть здесь.
Штрафы за неуплату транспортного налога
Если человек не заплатил налог, то законодательство предусматривает штрафные санкции.
"Штраф за неуплату или несвоевременную уплату транспортного налога установлен статьей 122 Налогового кодекса РФ и составляет 20 процентов от неуплаченной суммы, — рассказала Ирина Минина. — При этом не имеет значения статус неплательщика — физическое это или юридическое лицо. Помимо штрафа налоговый орган за каждый день просрочки вправе начислить пени в порядке 75 ст. Налогового кодекса РФ. Их максимальный размер не может составлять сумму большую, чем неуплаченный налог. Размер пени составляет:
- —для физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, — одна трехсотая действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ;
- —для организаций — одна 300-я ставки рефинансирования ЦБ, если просрочка составила менее 30 календарных дней (включительно), и одна 150-я, начиная с 31-го дня".
Проверка задолженности по транспортному налогу
Проверить налоговую задолженность можно на сайте ФНС или на портале Госуслуг, при этом понадобится номер ИНН.
По ИНН
Узнать размер транспортного налога можно с помощью ИНН. Для этого необходимо указать свои данные на сайте Федеральной налоговой службы. Чтобы посмотреть, есть ли задолженность, нужно зарегистрироваться на портале ФНС, подойти в ИФНС с паспортом и свидетельством ИНН и получить регистрационную карту. В ней будет указан логин и пароль для входа. Также есть возможность узнать размер налога на сайте Федеральной службы судебных приставов. Там в графе "поиск" необходимо ввести слово "задолженность", после чего появится поле для заполнения.
По номеру автомобиля
На сайте налоговой службы нельзя узнать размер транспортного налога по номеру машины, хотя такие данные есть в базе. Также не получится это сделать и на сторонних интернет-ресурсах, которые предоставляют подобные услуги. Это небезопасно, потому что данные паспорта, ИНН, необходимые для этой процедуры, могут попасть в руки злоумышленников.
По фамилии
Узнать задолженность по фамилии можно на портале Федеральной службы судебных приставов в реестре исполнительных производств. Также информация доступна в приложениях мобильных банков.
На сайте Госуслуг
На портале Госуслуг также доступна информация по транспортному налогу. Чтобы ее получить, необходимо зайти в личный кабинет, затем перейти в меню "Проверка налоговых задолженностей". Там будет сумма задолженности по ИНН.
Налоговая амнистия
Налоговая амнистия вводится по решению государства и может освободить налогоплательщиков от налоговых обязательств, а также ответственности за их несоблюдение. Последняя амнистия была в 2018 году.
Срок давности
Срок давности по налогу на транспортное средство составляет три года, это значит, что налоговая имеет право потребовать оплаты только за этот период. Следует учитывать, к сумме долга будут плюсоваться штрафы и пени, которые могут существенно увеличить его размер.