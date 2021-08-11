https://ria.ru/20210811/nalog-1745396263.html

Транспортный налог в 2021 году: расчет ставки и как сэкономить

Транспортный налог для физических лиц 2021: как рассчитать ставку

Транспортный налог в 2021 году: расчет ставки и как сэкономить

Транспортный налог уплачивают владельцы автомобилей, как юридические, так и физические лица. О том, как рассчитать ставку на авто, что нужно знать перед... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T20:43

2021-08-11T20:43

2021-08-11T20:43

экономика

центральный банк рф (цб рф)

авто

налоги

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Транспортный налог уплачивают владельцы автомобилей, как юридические, так и физические лица. О том, как рассчитать ставку на авто, что нужно знать перед покупкой машины и как можно сэкономить на налоге — в материале РИА Новости.Что такое транспортный налогТранспортный налог — один из имущественных налогов, который должны платить россияне при наличии автомобиля или других средств передвижения, указанных в законе.Кто платит транспортный налогНалог на транспорт платят владельцы транспортных средств, на которых они оформлены. После покупки автомобиля собственник должен зарегистрировать его в ГИБДД, откуда данные попадут в налоговую службу. Если хозяин авто дает им пользоваться другому человеку по доверенности, плательщиком налога все равно является официальный владелец.Физические лица и юридические лица"На размер налога не влияет статус налогоплательщика — физическое это лицо или организация, — пояснила эксперт. — Однако статус налогоплательщика влияет на сроки и порядок уплаты налога".Какой транспорт облагается налогомВ перечень транспортных средств, которые облагаются налогом, входят не только легковые и грузовые автомобили.Расчет транспортного налогаПо словам Ирины Мининой, транспортный налог рассчитывается в отношении каждого транспортного средства по формуле, где соответствующая налоговая база (НБ) умножается на налоговую ставку (НС). При этом налоговая база — это характеристики транспортного средства. Например, для автомобилей, имеющих двигатели, налоговой базой будет показатель их мощности в лошадиных силах.Рассчитать размер транспортного налога с учетом региональной специфики можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС.Налоговые ставки и повышающие коэффициенты"Налоговая ставка определяется каждым субъектом самостоятельно, но она не может быть изменена в большую или меньшую сторону по отношению к ставке, установленной Налоговым кодексом РФ, более чем в 10 раз, — прокомментировала Ирина Минина. — Например, налоговая ставка для транспортных средств мощностью до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) в Санкт-Петербурге составляет 24 рубля, а в Пермском крае — 25 рублей. Также на размер налога влияют повышающие коэффициенты, которые применяются в ряде случаев:Пример расчета налога за 2021 год для автомобиля стоимостью 4 миллиона рублей, 2019 года выпуска, мощностью 200 лошадиных сил, зарегистрированного в Санкт-Петербурге:НБ (200) * НС (50) * ПК (1,1) = 11 000 руб.С учетом характеристики автомобиля необходимо применение повышающего коэффициента".Таблица ставок транспортного налога за 2021 год для легковых автомобилей в Москве:Таблица со ставками налогов на легковой автомобиль за 2021 год в Московской области:Как оплатить транспортный налогОплатить транспортный налог можно через интернет. Например:Для оплаты необходимо знать индекс платежного документа. Квитанцию лучше сохранить на случай, если произойдет ошибка при зачислении средств.Сроки уплаты транспортного налогаПо словам специалиста, уплата налога всегда производится в бюджет по месту нахождения транспортного средства.Льготы по транспортному налогуВ большинстве регионов налог на транспорт не платят:Юрист отметила, что статья 358 Налогового кодекса РФ устанавливает перечень транспортных средств, собственники которых освобождены от уплаты транспортного налога. Например, это:Узнать о наличии транспортных налоговых льгот в регионах можно на сайте ФНС.ПенсионерамПенсионеры, которые не являются ветеранами или Героями СССР и РФ, могут рассчитывать на льготы по транспортному налогу, если это предусмотрено регионами. "Например, в Санкт-Петербурге все пенсионеры не платят налог на транспорт за одну машину мощностью до 150 лошадиных сил, если ее произвели на территории России или ЕАЭС, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — А в Республике Карелия пенсионеры платят за автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил на 50% меньше. В других субъектах люди пенсионного возраста платят налог также по сниженной ставке".Многодетным семьямЧаще всего многодетной считается семья, в которой три и более детей. Регионы могут устанавливать льготы для этой категории граждан самостоятельно. Преференции есть, например, в:ИнвалидамПо Налоговому кодексу транспортный налог не платят за автомобиль, который был специально оборудован для инвалида или куплен для него через органы соцзащиты, в этом случае мощность двигателя не должна превышать 100 л.с. Также регионы могут сами вводить какие-либо преференции для этой категории граждан. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской, Воронежской, Иркутской, Волгоградской, Ростовской областях и большинстве других регионов инвалиды 1 и 2 группы полностью освобождены от уплаты транспортного налога. При этом может быть установлено ограничение на мощность двигателя автомобиля. Например, если в законе прописано, что освобождаются от транспортного налога авто с мощностью двигателя не более 100 лошадиных сил, а у человека машина с 150 л.с., то платить придется, даже несмотря на инвалидность. Транспортная льгота далеко не всегда распространяется на инвалидов 3 группы, ее также устанавливают региональные власти. Например, налог отменен в Башкирии, Красноярском крае, Самарской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Свердловской областях.ВетеранамНалоговый кодекс не предполагает льготы по транспортному налогу для ветеранов, но по статье 356 НК РФ субъекты могут сами их устанавливать. Так, в Москве Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий освобождаются от уплаты налога на транспорт, но только за один автомобиль. Таким же правом обладают ветераны в Новосибирской, Ленинградской, Воронежской, Новосибирской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях. Волгоградская, Ростовская и Воронежская области разрешают не платить налог Героям Социалистического Труда. Краснодарский край дает льготу Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, Героям труда Кубани. При этом допустимая мощность автомобиля может различаться в зависимости от региона. Ветераны труда также не везде имеют льготы. Например, в Москве для этой категории граждан ее нет, а в Иркутской области есть, но только на автомобиль с мощностью до 100 лошадиных сил.Как уменьшить транспортный налогЧтобы уменьшить налог на транспорт, перед покупкой автомобиля следует проверить его характеристики и налоговую ставку. Например, может быть так, что у машины мощность 200 лошадиных сил и ставка составит 30 рублей, но если автомобиль имеет 201 л.с, то придется заплатить уже 65 рублей. Кроме этого, следует удостовериться, не вошло ли транспортное средство в перечень автомобилей с повышающим коэффициентом. Список таких машин можно посмотреть здесь.Штрафы за неуплату транспортного налогаЕсли человек не заплатил налог, то законодательство предусматривает штрафные санкции."Штраф за неуплату или несвоевременную уплату транспортного налога установлен статьей 122 Налогового кодекса РФ и составляет 20 процентов от неуплаченной суммы, — рассказала Ирина Минина. — При этом не имеет значения статус неплательщика — физическое это или юридическое лицо. Помимо штрафа налоговый орган за каждый день просрочки вправе начислить пени в порядке 75 ст. Налогового кодекса РФ. Их максимальный размер не может составлять сумму большую, чем неуплаченный налог. Размер пени составляет:Проверка задолженности по транспортному налогуПроверить налоговую задолженность можно на сайте ФНС или на портале Госуслуг, при этом понадобится номер ИНН.По ИННУзнать размер транспортного налога можно с помощью ИНН. Для этого необходимо указать свои данные на сайте Федеральной налоговой службы. Чтобы посмотреть, есть ли задолженность, нужно зарегистрироваться на портале ФНС, подойти в ИФНС с паспортом и свидетельством ИНН и получить регистрационную карту. В ней будет указан логин и пароль для входа. Также есть возможность узнать размер налога на сайте Федеральной службы судебных приставов. Там в графе "поиск" необходимо ввести слово "задолженность", после чего появится поле для заполнения.По номеру автомобиляНа сайте налоговой службы нельзя узнать размер транспортного налога по номеру машины, хотя такие данные есть в базе. Также не получится это сделать и на сторонних интернет-ресурсах, которые предоставляют подобные услуги. Это небезопасно, потому что данные паспорта, ИНН, необходимые для этой процедуры, могут попасть в руки злоумышленников.По фамилииУзнать задолженность по фамилии можно на портале Федеральной службы судебных приставов в реестре исполнительных производств. Также информация доступна в приложениях мобильных банков.На сайте ГосуслугНа портале Госуслуг также доступна информация по транспортному налогу. Чтобы ее получить, необходимо зайти в личный кабинет, затем перейти в меню "Проверка налоговых задолженностей". Там будет сумма задолженности по ИНН.Налоговая амнистияНалоговая амнистия вводится по решению государства и может освободить налогоплательщиков от налоговых обязательств, а также ответственности за их несоблюдение. Последняя амнистия была в 2018 году.Срок давностиСрок давности по налогу на транспортное средство составляет три года, это значит, что налоговая имеет право потребовать оплаты только за этот период. Следует учитывать, к сумме долга будут плюсоваться штрафы и пени, которые могут существенно увеличить его размер.

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https://ria.ru/20210531/lgoty-1734963995.html

https://ria.ru/20210730/nalogi-1743534218.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/gosduma-1728109967.html

https://ria.ru/20210501/izmeneniya-1730310907.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/pensii-1739743133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), авто, налоги