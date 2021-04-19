Льготы по налогу на имущество: кто имеет право получить в 2021 году
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкПосетители в новом здании Федеральной налоговой службы в Москве
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Льготы по налогу на имущество — это преференции от государства определенным категориям граждан, имеющим недвижимость (дом, квартиру, гараж и т.д.). Какие существуют налоговые льготы и как получить их 2021 году — в материале РИА Новости.
Льготы по налогу на имущество
Льготы по налогу на имущество — это преимущество, предоставляемое государством определенной категории налогоплательщиков, которые имеют в собственности недвижимость.
Согласно ст. 401 Налогового кодекса РФ, налог на имущество необходимо платить:
- —с жилого дома;
- —с квартиры или комнаты;
- —с гаража, машино-места;
- —с единого недвижимого комплекса;
- —с объекта незавершенного строительства;
- —с иных зданий, строений, сооружений, помещений.
— Дома и жилые строения, размещенные на землях для организации личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, ИЖС, относятся к жилым домам. А вот имущество, входящее в состав общего имущества МКД, объектом налогообложения не является, — рассказал РИА Новости юрист Сергей Иванов.
Кто имеет право на льготы по налогу на имущество?
На основании Налогового кодекса РФ право на преференции имеют следующие категории граждан:
- —Герои СССР и РФ, а также лица, имеющие ордена Славы трех степеней;
- —инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- —участники Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите страны;
- —члены семьи военнослужащих, потерявшие кормильца;
- —родители и супруги военных и госслужащих, погибших при исполнении;
- —ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, а также ЧС на реке Теча, химкомбинате "Маяк" и Семипалатинском полигоне;
- —члены подразделений особого риска, участвовавшие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на военных объектах;
- —граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате работы с ядерными установками;
- —пенсионеры;
- —физлица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность (в отношении помещений, используемых в их работе);
- —физлица, имеющие хозстроения, площадь каждого из которых не превышает 50 "квадратов" и которые размещены на землях, предоставленных для садоводства, личного подсобного и, дачного хозяйства, а также огородничества или ИЖС.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники нового флагманского центра МФЦ в ТЦ "Щелковский" в Москве
Сотрудники нового флагманского центра МФЦ в ТЦ "Щелковский" в Москве
Льготы по налогу на имущество для инвалидов
Согласно ст. 407 НК РФ, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды освобождаются от уплаты налога по одному объекту на имущество, причем каждого вида и по выбору гражданина. То есть, если у человека две квартиры, то он заплатит налог только за одну. А если у гражданина квартира и гараж, то он не вносит плату сразу по двум объектам имущества.
— Первый вид — жилой дом или его часть, второй вид — квартира, доля в квартире, комната, третий — гараж или машино-место, четвертый — помещения для мастерских, ателье, студий, пятый вид — хозяйственные постройки площадью не более 50 "квадратов", — сообщил эксперт.
Объект, выбранный для освобождения от налога, не должен использоваться для бизнеса, а его кадастровая стоимость не должна превышать 300 миллионов рублей.
Инвалиды III группы не относятся к категориям налогоплательщиков, которые имеют право на преференции по имущественному налогу, однако они предусмотрены для граждан, получающих пенсии. В ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и ФЗ "О страховых пенсиях" определено, что право на пенсию имеют и граждане, признанные инвалидами III группы, а значит — они имеют право и на льготы.
Также для данной категории граждан нередко устанавливаются дополнительные послабления муниципальными образованиями.
Льготы по налогу на имущество для пенсионеров
Так же как инвалидам, пенсионерам полагается освобождение от уплаты налога на один объект имущества каждого вида, вне зависимости от их площади. При этом "освобожденное" строение не должно использоваться для бизнеса, а его кадастровая стоимость не должна превышать 300 миллионов рублей.
Наравне с пенсионерами льготу могут получить граждане "предпенсионного возраста".
— В соответствии с законом "О занятости населения в Российской Федерации" с 2019 года "предпенсионным" считается возраст, когда до выхода на пенсию по старости (в том числе досрочную) остается 5 лет и менее, — пояснил юрист.
Кроме того, работающие пенсионеры имеют возможность получить налоговый вычет за приобретение или строительство дома. В том случае, когда пенсионер не работает, он также может получить налоговый вычет, подав заявление о переносе вычета на 3 прошедших года.
Льготы по налогу на имущество для ветеранов
В 2015 году ветеранам боевых действий предоставили право на "имущественные льготы" (ст. 407 НК РФ).
— Льгота касается не используемого в бизнесе одного объекта имущества каждого вида, например, в отношении одной квартиры, одного дома, одного машино-места. Его кадастровая стоимость при этом не должна превышать 300 миллионов рублей, — отметил специалист.
Муниципальные образования также могут устанавливать послабления, не предусмотренные статьей 407 Налогового кодекса РФ. Основания и порядок их применения закреплены в ст. 399 НК РФ.
Льготы по налогу на имущество многодетным семьям
"Имущественные" льготы для многодетных также могут быть установлены властями муниципальных образований.
— Например, в Рязани семьи, где есть трое и более несовершеннолетних детей, полностью освобождаются от уплаты налога по одному объекту недвижимости каждого вида, при условии, что доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, а объекты "льготирования" не участвуют в бизнесе, — пояснил эксперт.
Также существуют налоговые вычеты для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Это позволяет:
- —уменьшить налоговую базу по земельному налогу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров для одного земельного участка;
- —уменьшить налоговую базу по налогу на имущество на кадастровую стоимость 5 квадратных метров общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Льготы по налогу на имущество для юридических лиц и ИП
За недвижимость, используемую ИП на УСН, можно не платить "имущественный налог". Преференция действует на объекты, не входящие в перечень недвижимости, для которой налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
Также, согласно ст. 381 НК РФ, от уплаты налога на имущество организаций освобождаются:
- —организации и учреждения уголовно-исполнительной системы;
- —религиозные организации;
- —общероссийские общественные организации инвалидов;
- —производители фармацевтической продукции (в отношении имущества, используемого ими для производства ветеринарных иммунобиологических препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями);
- —специализированные протезно-ортопедические предприятия;
- —коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации;
- —организации, которым присвоен статус государственных научных центров;
- —организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" и другие.
Другие категории граждан
Налоговые льготы на имущество даются действующим контрактникам. Они не платят взносы за квартиры или комнаты, жилые дома, гараж, помещения не более 50 "квадратов". При этом послабление действует только по одному объекту, поэтому выбирается тот, по которому налог больше.
Военнослужащие-призывники (на время несения службы) также не обязаны платить налог на имущество.
Как рассчитать?
Сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисляется по формуле: Н=(Н1 — Н2)*К + Н2.
Н — это сумма налога, которая подлежит уплате. В случае прекращения у налогоплательщика в течение налогового периода права собственности на указанный объект, возникновение (прекращение) права на налоговую льготу, изменение доли в праве общей собственности на объект налогообложения исчисление суммы налога (Н) производится с учетом положений пунктов 4-6 ст. 408 НК РФ;
Н2 — сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4-6 ст. 408 НК РФ) за последний налоговый период, в котором в отношении такого объекта применялся порядок определения налоговой базы исходя из его инвентаризационной стоимости;
К — коэффициент, равный:
- —0,2 — применительно к первому налоговому периоду, в котором налоговая база определяется муниципальным образованием на основе кадастровой стоимости;
- —0,4 — применительно ко второму налоговому периоду;
- —0,6 — к третьему периоду.
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Код налоговой льготы по налогу на имущество
Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ внес поправки в НК РФ, в результате чего некоторые категории налогоплательщиков были освобождены от уплаты налогов и взносов за второй квартал 2020 года. Это коснулось, в том числе, налогов и авансовых платежей за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
— Если вы использовали только федеральные льготы, например, вашей организации обнулили авансы за II квартал по имуществу, налог по которому исчисляете по балансовой стоимости, то в первой части строки 230 раздела 2 важно указать соответствующий код льготы — 2010501, 2010502, 2010503 или 2010504. Во второй части этой строки проставьте нули. А по строке 240 укажите сумму налога, от уплаты которого организацию освободили. Если же вы применяли одновременно федеральную и региональную льготы, то первую часть строки 230 заполните аналогичным образом только с кодами 201505—201508, а во второй — укажите статью, часть, пункт, подпункт или абзац регионального закона и его реквизиты. Аналогично заполняйте строки 110 и 120 раздела 3 в отношении "кадастровой" недвижимости, — пояснил Сергей Иванов.
Заявление
Заявление о предоставлении льготы по налогу на имущество физических лиц подается по установленной форме (письмо ФНС России от 13.05.2020 № БС-4-21/7799@). Его можно направить любым удобным способом:
- —через "Личный кабинет налогоплательщика";
- —почтовым сообщением в налоговую инспекцию;
- —путем личного обращения в любую налоговую инспекцию;
- —через уполномоченный МФЦ, с которым налоговым органом заключено соглашение о возможности оказания соответствующей услуги.
Заявление рассмотрят в течение 30 дней со дня его получения. В случае, если налоговым органом запрошены сведения, подтверждающие право налогоплательщика на льготу, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения, то срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При этом налогоплательщику придет уведомление.
По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направит гражданину уведомление о предоставлении налоговой льготы либо об отказе с указанием оснований.
Документы
Порядок оформления льгот единый для всех имущественных налогов. Гражданину нужно представить в налоговый орган заявление о предоставлении льготы (если ранее она не оформлялась). Также он может представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
— Пакет бумаг может включать: паспорт налогоплательщика, документы, подтверждающие его статус льготника, справку о составе семьи, свидетельства о рождении детей, свидетельство о праве собственности, документы дом или другое имущество. Полный список документов в каждой отдельной ситуации лучше всего уточнить в налоговой или МФЦ, — сообщил юрист.
Законодательство
Основные положения по налоговым льготам закреплены в Налоговом кодексе Российский Федерации, а также соответствующими категории налогоплательщика федеральным законами (например, ФЗ "О статусе военнослужащих").