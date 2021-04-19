https://ria.ru/20210419/nalog-1729001126.html

Льготы по налогу на имущество: кто имеет право получить в 2021 году

Льготы по налогу на имущество: кто имеет право получить в 2021 году

Льготы по налогу на имущество — это преференции от государства определенным категориям граждан, имеющим недвижимость (дом, квартиру, гараж и т.д.). Какие... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T20:24

2021-04-19T20:24

2021-04-19T20:24

россия

налоги

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Льготы по налогу на имущество — это преференции от государства определенным категориям граждан, имеющим недвижимость (дом, квартиру, гараж и т.д.). Какие существуют налоговые льготы и как получить их 2021 году — в материале РИА Новости.Льготы по налогу на имуществоЛьготы по налогу на имущество — это преимущество, предоставляемое государством определенной категории налогоплательщиков, которые имеют в собственности недвижимость.Согласно ст. 401 Налогового кодекса РФ, налог на имущество необходимо платить:Кто имеет право на льготы по налогу на имущество?На основании Налогового кодекса РФ право на преференции имеют следующие категории граждан:Льготы по налогу на имущество для инвалидовСогласно ст. 407 НК РФ, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды освобождаются от уплаты налога по одному объекту на имущество, причем каждого вида и по выбору гражданина. То есть, если у человека две квартиры, то он заплатит налог только за одну. А если у гражданина квартира и гараж, то он не вносит плату сразу по двум объектам имущества.Объект, выбранный для освобождения от налога, не должен использоваться для бизнеса, а его кадастровая стоимость не должна превышать 300 миллионов рублей.Инвалиды III группы не относятся к категориям налогоплательщиков, которые имеют право на преференции по имущественному налогу, однако они предусмотрены для граждан, получающих пенсии. В ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и ФЗ "О страховых пенсиях" определено, что право на пенсию имеют и граждане, признанные инвалидами III группы, а значит — они имеют право и на льготы.Также для данной категории граждан нередко устанавливаются дополнительные послабления муниципальными образованиями.Льготы по налогу на имущество для пенсионеровТак же как инвалидам, пенсионерам полагается освобождение от уплаты налога на один объект имущества каждого вида, вне зависимости от их площади. При этом "освобожденное" строение не должно использоваться для бизнеса, а его кадастровая стоимость не должна превышать 300 миллионов рублей.Наравне с пенсионерами льготу могут получить граждане "предпенсионного возраста".— В соответствии с законом "О занятости населения в Российской Федерации" с 2019 года "предпенсионным" считается возраст, когда до выхода на пенсию по старости (в том числе досрочную) остается 5 лет и менее, — пояснил юрист.Кроме того, работающие пенсионеры имеют возможность получить налоговый вычет за приобретение или строительство дома. В том случае, когда пенсионер не работает, он также может получить налоговый вычет, подав заявление о переносе вычета на 3 прошедших года.Льготы по налогу на имущество для ветерановВ 2015 году ветеранам боевых действий предоставили право на "имущественные льготы" (ст. 407 НК РФ).Муниципальные образования также могут устанавливать послабления, не предусмотренные статьей 407 Налогового кодекса РФ. Основания и порядок их применения закреплены в ст. 399 НК РФ.Ознакомиться с перечнем льгот в субъектах РФ можно в сервисе на сайте ФНС.Льготы по налогу на имущество многодетным семьям"Имущественные" льготы для многодетных также могут быть установлены властями муниципальных образований.Также существуют налоговые вычеты для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Это позволяет:Льготы по налогу на имущество для юридических лиц и ИПЗа недвижимость, используемую ИП на УСН, можно не платить "имущественный налог". Преференция действует на объекты, не входящие в перечень недвижимости, для которой налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Также, согласно ст. 381 НК РФ, от уплаты налога на имущество организаций освобождаются:Другие категории гражданНалоговые льготы на имущество даются действующим контрактникам. Они не платят взносы за квартиры или комнаты, жилые дома, гараж, помещения не более 50 "квадратов". При этом послабление действует только по одному объекту, поэтому выбирается тот, по которому налог больше.Военнослужащие-призывники (на время несения службы) также не обязаны платить налог на имущество.Как рассчитать?Сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисляется по формуле: Н=(Н1 — Н2)*К + Н2.Н — это сумма налога, которая подлежит уплате. В случае прекращения у налогоплательщика в течение налогового периода права собственности на указанный объект, возникновение (прекращение) права на налоговую льготу, изменение доли в праве общей собственности на объект налогообложения исчисление суммы налога (Н) производится с учетом положений пунктов 4-6 ст. 408 НК РФ;Н1 — сумма налога, которая исчисляется в порядке согласно пункту 1 ст. 408 НК РФ, исходя из налоговой базы, определенной в соответствии со ст. 403, без учета положений пунктов 4-6 ст. 408;Н2 — сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4-6 ст. 408 НК РФ) за последний налоговый период, в котором в отношении такого объекта применялся порядок определения налоговой базы исходя из его инвентаризационной стоимости;К — коэффициент, равный:Код налоговой льготы по налогу на имуществоФедеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ внес поправки в НК РФ, в результате чего некоторые категории налогоплательщиков были освобождены от уплаты налогов и взносов за второй квартал 2020 года. Это коснулось, в том числе, налогов и авансовых платежей за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.ФНС России в письме от 10.06.2020 № БС-4-21/9576@ разъяснила особенности заполнения деклараций по этим налогам в случае необходимости их представления в течение налогового периода 2020 года при ликвидации (реорганизации) организаций, на которые распространяются положения ст. 2 закона №172-ФЗ.ЗаявлениеЗаявление о предоставлении льготы по налогу на имущество физических лиц подается по установленной форме (письмо ФНС России от 13.05.2020 № БС-4-21/7799@). Его можно направить любым удобным способом:Заявление рассмотрят в течение 30 дней со дня его получения. В случае, если налоговым органом запрошены сведения, подтверждающие право налогоплательщика на льготу, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения, то срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При этом налогоплательщику придет уведомление.По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направит гражданину уведомление о предоставлении налоговой льготы либо об отказе с указанием оснований.ДокументыПорядок оформления льгот единый для всех имущественных налогов. Гражданину нужно представить в налоговый орган заявление о предоставлении льготы (если ранее она не оформлялась). Также он может представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.ЗаконодательствоОсновные положения по налоговым льготам закреплены в Налоговом кодексе Российский Федерации, а также соответствующими категории налогоплательщика федеральным законами (например, ФЗ "О статусе военнослужащих").

https://ria.ru/20210416/nalogi-1728657161.html

https://ria.ru/20210416/inn-1728531758.html

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728252039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, налоги, федеральная налоговая служба (фнс россии)