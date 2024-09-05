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Туристический кешбэк за туры по России 2024 как получить, условия программы и сроки
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13:42 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/turizm-1777258324.html
Как сэкономить на поездках по России: особенности туристического кешбэка
Туристический кешбэк за туры по России 2024 как получить, условия программы и сроки
Как сэкономить на поездках по России: особенности туристического кешбэка
Кешбэк за туры по России позволял сэкономить на отдыхе до 20% стоимости туристической путевки. Об особенностях и условиях программы, возможности ее... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:42
2024-09-05T13:42
россия
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кешбэк
проблемы - туризм
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Кешбэк за туры по России позволял сэкономить на отдыхе до 20% стоимости туристической путевки. Об особенностях и условиях программы, возможности ее возобновления в 2024году — в материале РИА Новости.Туристический кешбэк за отдых по РоссииПрограмма, в рамках которой государство компенсировало путешественникам часть денег за отдых в России, стартовала в 2020 году. Повышенный спрос привел к тому, что проект продлили до 2022 года включительно: туры на условиях кешбэка запускали в стране два раза в год в низкий сезон для стимулирования туристской активности."Кешбэк" вводили для популяризации внутреннего туризма. На первом этапе было ограниченное количество регионов. Потом программа распространилась на всю Россию, включала в себя, помимо путевок и бронирования гостиниц, речные круизы", — сообщила эксперт Юлия Будникова, менеджер по туризму.В 2022 году бюджет на выплату кешбэка составил 5 млрд рублей, из которых больше половины ушло на весенние туры: на пятом этапе акции компенсацией воспользовались порядка 700 тысяч человек. Однако в федеральном бюджете на 2023-2025 годы эти расходы не были предусмотрены. В связи с этим российский союз туриндустрии (РСТ) направил обращение на имя главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева. Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что участниками программы было приобретено поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей."Они (участники программы — Прим. ред.) приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей", — рассказала Зарина Догузова, глава Ростуризма.В связи с такой активностью Федеральное агентство по туризму приняло решение о досрочном закрытии оплаты путевок в ночь на 1 марта, а не 12 апреля, как планировалось ранее.Однако после двухнедельного перерыва ведомство возобновило продажу туров с кешбэком. Очередной этап программы действовал с 15 марта по 1 мая. Отправиться в путешествие, включая круизное, можно было с момента старта продаж и до пика летнего турсезона — до 1 июля.В рамках отчета о результатах деятельности кабмина за 2022 год в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что около 14 миллиардов рублей кешбэка возвращено за путевки для детей. "За два года применения этой меры на отдых съездили более миллиона ребят. Мы продолжили развивать и другие туристические программы для детей", - отметил он.Максимальная суммаФедеральный бюджет возмещал участникам программы 20% стоимости путевки или проживания в гостинице, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию (количество транзакций может быть любым).Ограничений по тратам не было: путешествие могло быть как бюджетным, так и дорогим. Стоимость тура после достижения определенного ценового предела не влияла на размер компенсации. Например, за путевку стоимостью 50 тысяч рублей на карту возвращали 10 тысяч, 80 тысяч — 16 тысяч. Если же затраты превышали 100 тысяч рублей, кешбэк составлял меньше 20% - 20 тысяч.ОсобенностиЗадачей программы лояльности было поддержать внутренний туризм, особенно в период межсезонья, когда гостиницы относительно свободны и есть большой выбор номеров как по уровню комфорта, так и по цене.К особенностям проекта относят:Кешбэк был предусмотрен за отдых в любом регионе России без ограничений: это мог быть речной круиз по Волге, поездка на автомобиле в Казань или Санкт-Петербург, выходные в Сочи или Карелии, на горнолыжных курортах Кавказа или Урала.Допускалась любая форма путешествия: на авто, самолетом, железнодорожным или речным транспортом. Если соблюдены условия программы, человеку компенсировали как пакетный тур, так и отпуск, спланированный лично.Человек имел право пользоваться кешбэком столько раз, сколько позволяли время и финансы. Это значит, что отдохнув весной в Москве или Санкт-Петербурге, на осень можно было планировать каникулы на Алтае или в Крыму. Главное — уложиться в сроки реализации проекта, имеющего ограничения по продаже туров.Как получить кешбэк за туры по РоссииКомпенсация была возможна в том случае, если путешественник заранее ознакомился особенностями акции и составил маршрут в соответствии с заявленными условиями.Для оформления кешбэка необходимо было подходящее предложение на сайте программы мирпутешествий.рф: забронировать нужное количество ночей в отеле или купить турпакет у компаний-партнеров.Требования и условияВ числе основных требований — наличие карты платежной системы "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Важно, чтобы банк, выпустивший карту, входил в список участников проекта.Карта могла быть: дебетовой, кредитной или кобейджинговой (на две платежные системы одновременно: например, Мир-Union Pay или Мир-Maestro). Некоторые банки выпускают карту "Мир" уже с кешбэком: в таком случае компенсация могла быть двойной — 20% или 20 тысяч рублей от государства и определенный процент от банка.Второе условие касалось оплаты. Кешбэк возвращали в том случае, если держатель карты оплатил услугу — путевку у туроператора или проживание в отеле через сервис бронирования сразу. Авансовый платеж или окончательный расчет при заселении не учитывались - только единовременные онлайн-платежи.Компенсация поступала на карту автоматически в течение пяти рабочих дней после того, как агрегатор получал деньги.В числе других требований к участникам программы кешбэка:Оформление отмены поездкиОтказ оформляли, если поездка состоялась в силу разных причин: изменился рабочий график, участники тура заболели и пр. В этом случае необходимо былоуведомить турфирму или отель об изменившихся обстоятельствах. Стоимость брони возвращали на карту, с которой ранее поступила оплата. Если к этому моменту на счет зачислили кешбэк за путевку, его списывали автоматически.В некоторых случаях принимающая сторона могла удержать комиссию.Советы экспертовПрограмма кешбэка не только расширила возможности туристов познакомиться с достопримечательностями разных регионов. Люди оформляли путевки с компенсацией, чтобы восстановить физические силы, укрепить иммунитет."Были очень популярны туры в Краснодарский край: на горнолыжные курорты, в санатории Минеральных Вод. Привлекали отдыхающих курорт Шерегеш в Кемеровской области, Тюменская область с горячими источниками, огромным культурно-историческим наследием и сибирской кухней. И, конечно, часто бронировали такие направления, как Байкал и Сахалин, Мурманск, когда можно наблюдать северное сияние. Не сдавали позиции Москва, Санкт-Петербург, Карелия и Калининград. У нас большая и интересная страна, что позволяет подобрать путешествие для каждого конкретного сезона. Главное, определиться, чего именно хочется от поездки", — сообщила эксперт Юлия Будникова.Изменения в 2024 годуВ Центре стратегических разработок ранее сообщали, что туристический кешбэк за поездки по России, а также детский кешбэк в привычном виде уже не вернутся. В ведомстве подчеркнули, что изначально эти программы носили временный характер, в бюджете на 2023–2025 годы средства на их реализацию не предусмотрены.Ранее глава “Справедливой России — за правду” Сергей Миронов предлагал распространить программу туристического кешбэка для детей на новогодние каникулы с 1 января по 8 января 2024 года, а сумму кешбэка установить на уровне 50%. Соответствующее письмо депутаты Госдумы направили на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, но предложение было отклонено.Правительство не планирует возобновлять программу туристического кэшбэка в 2024 году. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что принято решение направить инвестиционные возможности на развитие внутреннего туризма и его инфраструктуры. Возможно, кешбэк вернется как мера социальной поддержки для отдельных групп населения, например, для малообеспеченных семей и ветеранов.
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россия, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, проблемы - туризм
Россия, Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Кешбэк, Проблемы - Туризм

Как сэкономить на поездках по России: особенности туристического кешбэка

© Depositphotos.com / mike_laptevВид Новороссийска. Туристический кешбэк
Вид Новороссийска. Туристический кешбэк - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Depositphotos.com / mike_laptev
Вид Новороссийска. Туристический кешбэк
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Кешбэк за туры по России позволял сэкономить на отдыхе до 20% стоимости туристической путевки. Об особенностях и условиях программы, возможности ее возобновления в 2024году — в материале РИА Новости.

Туристический кешбэк за отдых по России

Программа, в рамках которой государство компенсировало путешественникам часть денег за отдых в России, стартовала в 2020 году. Повышенный спрос привел к тому, что проект продлили до 2022 года включительно: туры на условиях кешбэка запускали в стране два раза в год в низкий сезон для стимулирования туристской активности.
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"Кешбэк" вводили для популяризации внутреннего туризма. На первом этапе было ограниченное количество регионов. Потом программа распространилась на всю Россию, включала в себя, помимо путевок и бронирования гостиниц, речные круизы", — сообщила эксперт Юлия Будникова, менеджер по туризму.
В 2022 году бюджет на выплату кешбэка составил 5 млрд рублей, из которых больше половины ушло на весенние туры: на пятом этапе акции компенсацией воспользовались порядка 700 тысяч человек. Однако в федеральном бюджете на 2023-2025 годы эти расходы не были предусмотрены. В связи с этим российский союз туриндустрии (РСТ) направил обращение на имя главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева.
Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что участниками программы было приобретено поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей.
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"Они (участники программы — Прим. ред.) приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 миллиардов рублей", — рассказала Зарина Догузова, глава Ростуризма.
В связи с такой активностью Федеральное агентство по туризму приняло решение о досрочном закрытии оплаты путевок в ночь на 1 марта, а не 12 апреля, как планировалось ранее.
Однако после двухнедельного перерыва ведомство возобновило продажу туров с кешбэком. Очередной этап программы действовал с 15 марта по 1 мая. Отправиться в путешествие, включая круизное, можно было с момента старта продаж и до пика летнего турсезона — до 1 июля.
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В рамках отчета о результатах деятельности кабмина за 2022 год в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что около 14 миллиардов рублей кешбэка возвращено за путевки для детей. "За два года применения этой меры на отдых съездили более миллиона ребят. Мы продолжили развивать и другие туристические программы для детей", - отметил он.

Максимальная сумма

Федеральный бюджет возмещал участникам программы 20% стоимости путевки или проживания в гостинице, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию (количество транзакций может быть любым).
Ограничений по тратам не было: путешествие могло быть как бюджетным, так и дорогим. Стоимость тура после достижения определенного ценового предела не влияла на размер компенсации. Например, за путевку стоимостью 50 тысяч рублей на карту возвращали 10 тысяч, 80 тысяч — 16 тысяч. Если же затраты превышали 100 тысяч рублей, кешбэк составлял меньше 20% - 20 тысяч.
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Особенности

Задачей программы лояльности было поддержать внутренний туризм, особенно в период межсезонья, когда гостиницы относительно свободны и есть большой выбор номеров как по уровню комфорта, так и по цене.
К особенностям проекта относят:
  • свободу в выборе маршрута.
Кешбэк был предусмотрен за отдых в любом регионе России без ограничений: это мог быть речной круиз по Волге, поездка на автомобиле в Казань или Санкт-Петербург, выходные в Сочи или Карелии, на горнолыжных курортах Кавказа или Урала.
© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
Отдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Отдыхающие на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
  • формат отдыха.
Допускалась любая форма путешествия: на авто, самолетом, железнодорожным или речным транспортом. Если соблюдены условия программы, человеку компенсировали как пакетный тур, так и отпуск, спланированный лично.
  • любая частота участия в программе.
Человек имел право пользоваться кешбэком столько раз, сколько позволяли время и финансы. Это значит, что отдохнув весной в Москве или Санкт-Петербурге, на осень можно было планировать каникулы на Алтае или в Крыму. Главное — уложиться в сроки реализации проекта, имеющего ограничения по продаже туров.
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Как получить кешбэк за туры по России

Компенсация была возможна в том случае, если путешественник заранее ознакомился особенностями акции и составил маршрут в соответствии с заявленными условиями.
Для оформления кешбэка необходимо было подходящее предложение на сайте программы мирпутешествий.рф: забронировать нужное количество ночей в отеле или купить турпакет у компаний-партнеров.

Требования и условия

В числе основных требований — наличие карты платежной системы "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Важно, чтобы банк, выпустивший карту, входил в список участников проекта.
Карта могла быть: дебетовой, кредитной или кобейджинговой (на две платежные системы одновременно: например, Мир-Union Pay или Мир-Maestro). Некоторые банки выпускают карту "Мир" уже с кешбэком: в таком случае компенсация могла быть двойной — 20% или 20 тысяч рублей от государства и определенный процент от банка.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир"
Второе условие касалось оплаты. Кешбэк возвращали в том случае, если держатель карты оплатил услугу — путевку у туроператора или проживание в отеле через сервис бронирования сразу. Авансовый платеж или окончательный расчет при заселении не учитывались - только единовременные онлайн-платежи.
Компенсация поступала на карту автоматически в течение пяти рабочих дней после того, как агрегатор получал деньги.
В числе других требований к участникам программы кешбэка:
  • Партнерство. Кешбэк возвращали только в том случае, если туроператоры, отели, санатории и базы отдыха участвовали в программе. В перечне — только российские компании и организации, иностранные агрегаторы не задействованы. По данным Федерального агентства по туризму, в 2022 году партнерами госпрограммы стали более 670 туроператоров, 2761 объект размещения и 74 сайта-агрегатора.
  • Продолжительность поездки. Минимальное время путешествия — двое суток. Это значит, что человек мог получить компенсацию и за короткий отдых: в выходные или праздничные дни, если на них попадал очередной этап программы. Верхнего предела по длительности поездки не было.
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Оформление отмены поездки

Отказ оформляли, если поездка состоялась в силу разных причин: изменился рабочий график, участники тура заболели и пр. В этом случае необходимо былоуведомить турфирму или отель об изменившихся обстоятельствах. Стоимость брони возвращали на карту, с которой ранее поступила оплата. Если к этому моменту на счет зачислили кешбэк за путевку, его списывали автоматически.
В некоторых случаях принимающая сторона могла удержать комиссию.

Советы экспертов

Программа кешбэка не только расширила возможности туристов познакомиться с достопримечательностями разных регионов. Люди оформляли путевки с компенсацией, чтобы восстановить физические силы, укрепить иммунитет.
"Были очень популярны туры в Краснодарский край: на горнолыжные курорты, в санатории Минеральных Вод. Привлекали отдыхающих курорт Шерегеш в Кемеровской области, Тюменская область с горячими источниками, огромным культурно-историческим наследием и сибирской кухней. И, конечно, часто бронировали такие направления, как Байкал и Сахалин, Мурманск, когда можно наблюдать северное сияние. Не сдавали позиции Москва, Санкт-Петербург, Карелия и Калининград. У нас большая и интересная страна, что позволяет подобрать путешествие для каждого конкретного сезона. Главное, определиться, чего именно хочется от поездки", — сообщила эксперт Юлия Будникова.
© Pixabay / Pixabay/ Natalia_KollegovaТуристы на озере Байкал
Туристы на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Pixabay / Pixabay/ Natalia_Kollegova
Туристы на озере Байкал

Изменения в 2024 году

В Центре стратегических разработок ранее сообщали, что туристический кешбэк за поездки по России, а также детский кешбэк в привычном виде уже не вернутся. В ведомстве подчеркнули, что изначально эти программы носили временный характер, в бюджете на 2023–2025 годы средства на их реализацию не предусмотрены.
Ранее глава “Справедливой России — за правду” Сергей Миронов предлагал распространить программу туристического кешбэка для детей на новогодние каникулы с 1 января по 8 января 2024 года, а сумму кешбэка установить на уровне 50%. Соответствующее письмо депутаты Госдумы направили на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, но предложение было отклонено.
Правительство не планирует возобновлять программу туристического кэшбэка в 2024 году. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что принято решение направить инвестиционные возможности на развитие внутреннего туризма и его инфраструктуры. Возможно, кешбэк вернется как мера социальной поддержки для отдельных групп населения, например, для малообеспеченных семей и ветеранов.
Популярные направления для путешествий по России (по информации Ростуризма)
  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Нижний Новгород
  • Алтай;
  • Крым;
  • Бурятия;
  • Ленинградская область;
  • Иркутская область;
  • Подмосковье.
 
РоссияТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)КешбэкПроблемы - Туризм
 
 
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