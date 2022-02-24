https://ria.ru/20220224/baykal-1774127584.html

На Байкал — к ламам, шаманам и духам. Как встретить Новый год по-бурятски

На Байкал — к ламам, шаманам и духам. Как встретить Новый год по-бурятски - РИА Новости, 24.02.2022

На Байкал — к ламам, шаманам и духам. Как встретить Новый год по-бурятски

Из Москвы в Улан-Удэ, один из ближайших городов к Байкалу, теперь летают чартеры. Туда стоит отправиться не только ради самого глубокого озера в мире: в Бурятии РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:20

2022-02-24T07:20

2022-02-24T12:25

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Екатерина Миронова. Из Москвы в Улан-Удэ, один из ближайших городов к Байкалу, теперь летают чартеры. Туда стоит отправиться не только ради самого глубокого озера в мире: в Бурятии до 2 марта отмечают местный Новый год. Сама республика — яркая, пестрая, разная. О том, можно ли договориться с богами, зачем брать в дорогу молоко, как пройти по льдам, — в материале РИА Новости.Белый месяц и лама-старец"Я буддист, но когда у меня проблемы, иду к шаманам", — признается таксист Мунко-Жаргал. Это здесь слышишь часто. Буряты не забыли верования предков. И в новогодние дни стараются прежде всего задобрить духов, чтобы 12 месяцев прошли гладко и удачно.Новый год в Бурятии — Сагаалган, что переводится как "Белый месяц". Это цвет молока, очень важного для кочевников. За два дня до праздника, который вычисляют по лунно-солнечному календарю, возле буддистских храмов-дацанов разводят костер дугжууба и сжигают в нем сладкие подарки божествам.Чтобы не прозевать Новый год, нужно, пока темно, выйти на улицу и смотреть на небо. Забрезжил свет — Белый месяц наступил. До этого храма — 45 минут на машине от центра Улан-Удэ. Тут принято оставлять подарки для Палден Лхамо и Даши-Доржо Итигэлова — ламы, который родился в 1852 году, а в 1927-м впал в глубокую медитацию. Перед этим попросил учеников найти его через 75 лет.Итигэлова похоронили. А далее, гласит легенда, спустя ровно 75 лет один лама увидел сон: сидит в земле старец и просит его откопать. "Когда это сделали, тело Даши-Доржо оказалось целым, он так и сидел в позе лотоса в кедровом гробу", — говорит Наталья. Лама сейчас "медитирует" внутри храма. Ему приносят в дар ритуальные шарфы-хадаки."Возле Итигэлова каждый видит и чувствует что-то свое. Однажды туристы задали ему вопрос, после чего он вдруг покраснел, температура его тела поднялась с 24 до 36 градусов, а подушки под ним вспотели. В другой раз был случай, когда люди вообще не заметили ламу", — рассказывает руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.Волшебный коньВ дацане "Дамба Даржалин" в поселении Дулан проводят обряд "Сказочный Сагаалган". Считается, что его участники будут преуспевать в течение всего года. Лама возносит молитвы духам воды (Байкал близко), а прихожане совершают подношения: по очереди подходят к алтарю и берут в руки разные миски.Потом все подходят к столику с разноцветными лоскутами, на которых изображен волшебный конь — Хий Морины. Каждый выбирает оттенок в зависимости от года рождения по восточному календарю. Например, "драконы" синие, а "тигры" желтые. Нужно написать на ткани свое имя и повесить ее во дворе дацана."Она будет развеваться на ветру и создавать вибрацию. Это так называемая автоматизированная молитва", — поясняет лама. Хий Морины украшают шесты и ветви деревьев, издали они напоминают гирлянды из фантиков.Молоко для духовНа пути к Байкалу, на кустах у подножий священных сопок, развешаны специальные платки — хадаки. По преданию, здесь обитают боги. Говорят, если не оставить им подношения, не доедешь до озера — более 150 километров от Улан-Удэ.Наши провожатые достают пакет молока, молочную десятиградусную водку (бурятскую самогонку), поднимаются на сопку и поливают землю вокруг ритуальных столбов сэргэ.Помощь высших сил не помешает: нам предстоит миновать 50 километров по льду Байкала до Ольхона на аэролодке. Но на остров по пятницам и воскресеньям (а с марта — еще и по средам) можно долететь из Улан-Удэ рейсом "Авроры" всего за 45 минут, заплатив тысячу рублей.На берегу встречаем рыбаков. Узнав, что мы собираемся на Ольхон, они угощают нас строганиной из омуля, но качают головами: "Минус 30, заносы, кое-где лед дал трещину. Да и разве вы не слышали о ветре сарма? Он однажды разнес корабли в щепки, когда те пытались пройти через Ольхонские ворота".Видимо, наши подарки понравились богам — на Байкале "включают" солнце. Ветра нет. Аэролодка успешно обходит острые льдины.Озеро промерзло почти на метр. В толще прозрачного льда — застывшие пузырьки воздуха, похожие на бусы. По поверхности рассыпаны солнечные блики — "колобовник" на местном наречии. В скалах Ольхона невидимый стеклодув изготовил молочно-белые сосульки."Вы не смейтесь, здесь и вправду обитают духи. По легенде, жена одного хана, жившего на Байкале, была слишком завистливой. И за это они обратили ее в скалу со словами: "Будешь камнем, пока в мире есть зависть". И теперь ее профиль виден в мысе Хобой", — рассказывает директор турфирмы Вячеслав Дмитриев.Бууза на удачуВернувшись в Улан-Удэ, заходим на новогодний обед. Без QR-кода в ресторан, как и в другие общественные заведения, в Бурятии нельзя.Позы — буузы по-бурятски — не просто еда: у правильного "пельменя" должно быть 33 складки — по числу богов на небесах Тушита, в одном из измерений буддистского космоса."Кроме того, бууза символизирует юрту: бульон внутри — очаг, баранье мясо — жильцы. Нужно взять ее руками, слегка надкусить и выпить жидкость, чтобы ни капли не упало. Тогда дом будет под защитой высших сил", — объясняет Вячеслав Дмитриев.И такие интересные традиции — почти во всем. Зимние чартеры из Москвы в Улан-Удэ продлятся до 26 марта. Билеты на них благодаря субсидиям Ростуризма стоят в два раза дешевле, чем на регулярный рейс.

https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html

https://ria.ru/20210830/khakasiya-1745918747.html

https://ria.ru/20200409/1569633223.html

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