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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220224/baykal-1774127584.html
На Байкал — к ламам, шаманам и духам. Как встретить Новый год по-бурятски
На Байкал — к ламам, шаманам и духам. Как встретить Новый год по-бурятски - РИА Новости, 24.02.2022
На Байкал — к ламам, шаманам и духам. Как встретить Новый год по-бурятски
Из Москвы в Улан-Удэ, один из ближайших городов к Байкалу, теперь летают чартеры. Туда стоит отправиться не только ради самого глубокого озера в мире: в Бурятии РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:20
2022-02-24T12:25
туризм
улан-удэ
байкал
ольхон
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
маршруты - туризм
впечатления - туризм
куда поехать
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Екатерина Миронова. Из Москвы в Улан-Удэ, один из ближайших городов к Байкалу, теперь летают чартеры. Туда стоит отправиться не только ради самого глубокого озера в мире: в Бурятии до 2 марта отмечают местный Новый год. Сама республика — яркая, пестрая, разная. О том, можно ли договориться с богами, зачем брать в дорогу молоко, как пройти по льдам, — в материале РИА Новости.Белый месяц и лама-старец"Я буддист, но когда у меня проблемы, иду к шаманам", — признается таксист Мунко-Жаргал. Это здесь слышишь часто. Буряты не забыли верования предков. И в новогодние дни стараются прежде всего задобрить духов, чтобы 12 месяцев прошли гладко и удачно.Новый год в Бурятии — Сагаалган, что переводится как "Белый месяц". Это цвет молока, очень важного для кочевников. За два дня до праздника, который вычисляют по лунно-солнечному календарю, возле буддистских храмов-дацанов разводят костер дугжууба и сжигают в нем сладкие подарки божествам.Чтобы не прозевать Новый год, нужно, пока темно, выйти на улицу и смотреть на небо. Забрезжил свет — Белый месяц наступил. До этого храма — 45 минут на машине от центра Улан-Удэ. Тут принято оставлять подарки для Палден Лхамо и Даши-Доржо Итигэлова — ламы, который родился в 1852 году, а в 1927-м впал в глубокую медитацию. Перед этим попросил учеников найти его через 75 лет.Итигэлова похоронили. А далее, гласит легенда, спустя ровно 75 лет один лама увидел сон: сидит в земле старец и просит его откопать. "Когда это сделали, тело Даши-Доржо оказалось целым, он так и сидел в позе лотоса в кедровом гробу", — говорит Наталья. Лама сейчас "медитирует" внутри храма. Ему приносят в дар ритуальные шарфы-хадаки."Возле Итигэлова каждый видит и чувствует что-то свое. Однажды туристы задали ему вопрос, после чего он вдруг покраснел, температура его тела поднялась с 24 до 36 градусов, а подушки под ним вспотели. В другой раз был случай, когда люди вообще не заметили ламу", — рассказывает руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.Волшебный коньВ дацане "Дамба Даржалин" в поселении Дулан проводят обряд "Сказочный Сагаалган". Считается, что его участники будут преуспевать в течение всего года. Лама возносит молитвы духам воды (Байкал близко), а прихожане совершают подношения: по очереди подходят к алтарю и берут в руки разные миски.Потом все подходят к столику с разноцветными лоскутами, на которых изображен волшебный конь — Хий Морины. Каждый выбирает оттенок в зависимости от года рождения по восточному календарю. Например, "драконы" синие, а "тигры" желтые. Нужно написать на ткани свое имя и повесить ее во дворе дацана."Она будет развеваться на ветру и создавать вибрацию. Это так называемая автоматизированная молитва", — поясняет лама. Хий Морины украшают шесты и ветви деревьев, издали они напоминают гирлянды из фантиков.Молоко для духовНа пути к Байкалу, на кустах у подножий священных сопок, развешаны специальные платки — хадаки. По преданию, здесь обитают боги. Говорят, если не оставить им подношения, не доедешь до озера — более 150 километров от Улан-Удэ.Наши провожатые достают пакет молока, молочную десятиградусную водку (бурятскую самогонку), поднимаются на сопку и поливают землю вокруг ритуальных столбов сэргэ.Помощь высших сил не помешает: нам предстоит миновать 50 километров по льду Байкала до Ольхона на аэролодке. Но на остров по пятницам и воскресеньям (а с марта — еще и по средам) можно долететь из Улан-Удэ рейсом "Авроры" всего за 45 минут, заплатив тысячу рублей.На берегу встречаем рыбаков. Узнав, что мы собираемся на Ольхон, они угощают нас строганиной из омуля, но качают головами: "Минус 30, заносы, кое-где лед дал трещину. Да и разве вы не слышали о ветре сарма? Он однажды разнес корабли в щепки, когда те пытались пройти через Ольхонские ворота".Видимо, наши подарки понравились богам — на Байкале "включают" солнце. Ветра нет. Аэролодка успешно обходит острые льдины.Озеро промерзло почти на метр. В толще прозрачного льда — застывшие пузырьки воздуха, похожие на бусы. По поверхности рассыпаны солнечные блики — "колобовник" на местном наречии. В скалах Ольхона невидимый стеклодув изготовил молочно-белые сосульки."Вы не смейтесь, здесь и вправду обитают духи. По легенде, жена одного хана, жившего на Байкале, была слишком завистливой. И за это они обратили ее в скалу со словами: "Будешь камнем, пока в мире есть зависть". И теперь ее профиль виден в мысе Хобой", — рассказывает директор турфирмы Вячеслав Дмитриев.Бууза на удачуВернувшись в Улан-Удэ, заходим на новогодний обед. Без QR-кода в ресторан, как и в другие общественные заведения, в Бурятии нельзя.Позы — буузы по-бурятски — не просто еда: у правильного "пельменя" должно быть 33 складки — по числу богов на небесах Тушита, в одном из измерений буддистского космоса."Кроме того, бууза символизирует юрту: бульон внутри — очаг, баранье мясо — жильцы. Нужно взять ее руками, слегка надкусить и выпить жидкость, чтобы ни капли не упало. Тогда дом будет под защитой высших сил", — объясняет Вячеслав Дмитриев.И такие интересные традиции — почти во всем. Зимние чартеры из Москвы в Улан-Удэ продлятся до 26 марта. Билеты на них благодаря субсидиям Ростуризма стоят в два раза дешевле, чем на регулярный рейс.
https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html
https://ria.ru/20210830/khakasiya-1745918747.html
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улан-удэ
байкал
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улан-удэ, байкал, ольхон, федеральное агентство по туризму (ростуризм), маршруты - туризм, впечатления - туризм, куда поехать, что посмотреть , буддизм, республика бурятия
07:20 24.02.2022 (обновлено: 12:25 24.02.2022)
 

На Байкал — к ламам, шаманам и духам. Как встретить Новый год по-бурятски

© Фото : Екатерина МироноваАэролодка на льду Байкала
Аэролодка на льду Байкала - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Екатерина Миронова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Екатерина Миронова. Из Москвы в Улан-Удэ, один из ближайших городов к Байкалу, теперь летают чартеры. Туда стоит отправиться не только ради самого глубокого озера в мире: в Бурятии до 2 марта отмечают местный Новый год. Сама республика — яркая, пестрая, разная. О том, можно ли договориться с богами, зачем брать в дорогу молоко, как пройти по льдам, — в материале РИА Новости.

Белый месяц и лама-старец

"Я буддист, но когда у меня проблемы, иду к шаманам", — признается таксист Мунко-Жаргал. Это здесь слышишь часто. Буряты не забыли верования предков. И в новогодние дни стараются прежде всего задобрить духов, чтобы 12 месяцев прошли гладко и удачно.
Новый год в Бурятии — Сагаалган, что переводится как "Белый месяц". Это цвет молока, очень важного для кочевников. За два дня до праздника, который вычисляют по лунно-солнечному календарю, возле буддистских храмов-дацанов разводят костер дугжууба и сжигают в нем сладкие подарки божествам.
© Фото : Екатерина Миронова

Традиционный бурятский костюм

Традиционный бурятский костюм
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Традиционный бурятский костюм

© Фото : Екатерина Миронова
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Ритуальный костер очищения в канун буддистского Нового года у санкт-петербургского буддийского храма "Дацан Гунзэчойнэй"

Ритуальный костер Дугжууба в канун буддистского нового года
2 из 4

Ритуальный костер очищения в канун буддистского Нового года у санкт-петербургского буддийского храма "Дацан Гунзэчойнэй"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© Фото : Екатерина Миронова

Буряты встречают гостей с подношением — хадаком. Так они демонстрируют гостеприимство

Буряты встречают гостей с подношением - хадаком. Так они демонстрируют гостеприимство
3 из 4

Буряты встречают гостей с подношением — хадаком. Так они демонстрируют гостеприимство

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Деревянная застройка Улан-Удэ

Деревянная застройка Улан-Удэ
4 из 4

Деревянная застройка Улан-Удэ

© Фото : Екатерина Миронова
1 из 4

Традиционный бурятский костюм

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 4

Ритуальный костер очищения в канун буддистского Нового года у санкт-петербургского буддийского храма "Дацан Гунзэчойнэй"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 4

Буряты встречают гостей с подношением — хадаком. Так они демонстрируют гостеприимство

© Фото : Екатерина Миронова
4 из 4

Деревянная застройка Улан-Удэ

© Фото : Екатерина Миронова
Чтобы не прозевать Новый год, нужно, пока темно, выйти на улицу и смотреть на небо. Забрезжил свет — Белый месяц наступил.

"Богиня Палден Лхамо облетает планету перед восходом и тех, кто спит, считает мертвыми. Кто бодрствует, того благословляет. Поэтому мы встаем рано, завариваем крепкий чай и с рассветом брызгаем им в воздух — угощаем ее", — объясняет экскурсовод Наталья Мясникова по дороге в Иволгинский дацан.

До этого храма — 45 минут на машине от центра Улан-Удэ. Тут принято оставлять подарки для Палден Лхамо и Даши-Доржо Итигэлова — ламы, который родился в 1852 году, а в 1927-м впал в глубокую медитацию. Перед этим попросил учеников найти его через 75 лет.
© Фото : Екатерина Миронова

Молитвенный барабан в Иволгинском дацане. Внутри — свитки с мантрами.

Молитвенный барабан в Иволгинском дацане. Внутри - свитки с мантрами
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Молитвенный барабан в Иволгинском дацане. Внутри — свитки с мантрами.

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Дворец Итигэлова

Дворец Итигэлова
2 из 5

Дворец Итигэлова

© Фото : Екатерина Миронова
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Дворец Пандито Хамбо Ламы XII Даши-Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
3 из 5

Дворец Пандито Хамбо Ламы XII Даши-Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Священные барабаны около Этигэлэ Хамбо Ламын ордон (дворца Хамбо Ламы Итигэлова), где хранится нетленное тело XII хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова

Буддийский монастырский комплекс Иволгинский дацан в Бурятии
4 из 5

Священные барабаны около Этигэлэ Хамбо Ламын ордон (дворца Хамбо Ламы Итигэлова), где хранится нетленное тело XII хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Этигэлэ Хамбо Ламын ордон (дворец Хамбо Ламы Итигэлова), где хранится нетленное тело XII хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане. Архивное фото

Буддийский монастырский комплекс Иволгинский дацан в Бурятии. Архивное фото
5 из 5

Этигэлэ Хамбо Ламын ордон (дворец Хамбо Ламы Итигэлова), где хранится нетленное тело XII хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане. Архивное фото

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
1 из 5

Молитвенный барабан в Иволгинском дацане. Внутри — свитки с мантрами.

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 5

Дворец Итигэлова

© Фото : Екатерина Миронова
3 из 5

Дворец Пандито Хамбо Ламы XII Даши-Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
4 из 5

Священные барабаны около Этигэлэ Хамбо Ламын ордон (дворца Хамбо Ламы Итигэлова), где хранится нетленное тело XII хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
5 из 5

Этигэлэ Хамбо Ламын ордон (дворец Хамбо Ламы Итигэлова), где хранится нетленное тело XII хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане. Архивное фото

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Итигэлова похоронили. А далее, гласит легенда, спустя ровно 75 лет один лама увидел сон: сидит в земле старец и просит его откопать. "Когда это сделали, тело Даши-Доржо оказалось целым, он так и сидел в позе лотоса в кедровом гробу", — говорит Наталья. Лама сейчас "медитирует" внутри храма. Ему приносят в дар ритуальные шарфы-хадаки.
"Возле Итигэлова каждый видит и чувствует что-то свое. Однажды туристы задали ему вопрос, после чего он вдруг покраснел, температура его тела поднялась с 24 до 36 градусов, а подушки под ним вспотели. В другой раз был случай, когда люди вообще не заметили ламу", — рассказывает руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИволгинский дацан в Республике Бурятия
Иволгинский дацан в Республике Бурятия - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Иволгинский дацан в Республике Бурятия

Волшебный конь

В дацане "Дамба Даржалин" в поселении Дулан проводят обряд "Сказочный Сагаалган". Считается, что его участники будут преуспевать в течение всего года. Лама возносит молитвы духам воды (Байкал близко), а прихожане совершают подношения: по очереди подходят к алтарю и берут в руки разные миски.

"Сначала — молоко, от болезней. Затем — кефир, чтобы дорога была легкой. После — цветок, чтобы духи послали нам плодородную землю. Далее — благовонные палочки для очищения воздуха и огонек — для света. В конце нужно поднести воду, чтобы священный Байкал оставался чистым, и печенье с конфетами для изобилия на столе", — перечисляет лама.

Потом все подходят к столику с разноцветными лоскутами, на которых изображен волшебный конь — Хий Морины. Каждый выбирает оттенок в зависимости от года рождения по восточному календарю. Например, "драконы" синие, а "тигры" желтые. Нужно написать на ткани свое имя и повесить ее во дворе дацана.
© Фото : Екатерина Миронова

Галерея Хий Моринов

Галерея Хий Моринов
1 из 4

Галерея Хий Моринов

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Обряд "Сказочный Сагаалган" в Дулане

Обряд Сказочный Сагаалган в Дулане
2 из 4

Обряд "Сказочный Сагаалган" в Дулане

© Фото : Екатерина Миронова
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Ритуальные молебны призывания удачи и благоденствия, церемонии подношения белой пищи и окропления земли молоком на территории буддийского комплекса

Ритуальные молебны на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года
3 из 4

Ритуальные молебны призывания удачи и благоденствия, церемонии подношения белой пищи и окропления земли молоком на территории буддийского комплекса

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Ритуальные молебны призывания удачи и благоденствия, церемонии подношения белой пищи и окропления земли молоком на территории буддийского комплекса

Ритуальные молебны на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года
4 из 4

Ритуальные молебны призывания удачи и благоденствия, церемонии подношения белой пищи и окропления земли молоком на территории буддийского комплекса

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
1 из 4

Галерея Хий Моринов

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 4

Обряд "Сказочный Сагаалган" в Дулане

© Фото : Екатерина Миронова
3 из 4

Ритуальные молебны призывания удачи и благоденствия, церемонии подношения белой пищи и окропления земли молоком на территории буддийского комплекса

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
4 из 4

Ритуальные молебны призывания удачи и благоденствия, церемонии подношения белой пищи и окропления земли молоком на территории буддийского комплекса

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
"Она будет развеваться на ветру и создавать вибрацию. Это так называемая автоматизированная молитва", — поясняет лама. Хий Морины украшают шесты и ветви деревьев, издали они напоминают гирлянды из фантиков.

Молоко для духов

На пути к Байкалу, на кустах у подножий священных сопок, развешаны специальные платки — хадаки. По преданию, здесь обитают боги. Говорят, если не оставить им подношения, не доедешь до озера — более 150 километров от Улан-Удэ.
© Фото : Екатерина МироноваПодношения ритуальным столбам сэргэ
Подношения ритуальным столбам сэргэ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : Екатерина Миронова
Подношения ритуальным столбам сэргэ
Наши провожатые достают пакет молока, молочную десятиградусную водку (бурятскую самогонку), поднимаются на сопку и поливают землю вокруг ритуальных столбов сэргэ.
Помощь высших сил не помешает: нам предстоит миновать 50 километров по льду Байкала до Ольхона на аэролодке. Но на остров по пятницам и воскресеньям (а с марта — еще и по средам) можно долететь из Улан-Удэ рейсом "Авроры" всего за 45 минут, заплатив тысячу рублей.
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"Не передать словами": за что туристы любят зимний Байкал
На берегу встречаем рыбаков. Узнав, что мы собираемся на Ольхон, они угощают нас строганиной из омуля, но качают головами: "Минус 30, заносы, кое-где лед дал трещину. Да и разве вы не слышали о ветре сарма? Он однажды разнес корабли в щепки, когда те пытались пройти через Ольхонские ворота".
Видимо, наши подарки понравились богам — на Байкале "включают" солнце. Ветра нет. Аэролодка успешно обходит острые льдины.
© Фото : Екатерина Миронова

Ледяной грот рядом с островом Ольхон

Ледяной грот рядом с островом Ольхон
1 из 5

Ледяной грот рядом с островом Ольхон

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Аэролодка на льду Байкала

Аэролодка на льду Байкала
2 из 5

Аэролодка на льду Байкала

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Прозрачный лед Байкала

Прозрачный лед Байкала
3 из 5

Прозрачный лед Байкала

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

"Колобовник" — дорожка из бликов на льду Байкала

Колобовник - дорожка из бликов на льду Байкала
4 из 5

"Колобовник" — дорожка из бликов на льду Байкала

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Ледяные образования — торосы — на Байкале

Ледяные образования - торосы - на Байкале
5 из 5

Ледяные образования — торосы — на Байкале

© Фото : Екатерина Миронова
1 из 5

Ледяной грот рядом с островом Ольхон

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 5

Аэролодка на льду Байкала

© Фото : Екатерина Миронова
3 из 5

Прозрачный лед Байкала

© Фото : Екатерина Миронова
4 из 5

"Колобовник" — дорожка из бликов на льду Байкала

© Фото : Екатерина Миронова
5 из 5

Ледяные образования — торосы — на Байкале

© Фото : Екатерина Миронова
Озеро промерзло почти на метр. В толще прозрачного льда — застывшие пузырьки воздуха, похожие на бусы. По поверхности рассыпаны солнечные блики — "колобовник" на местном наречии. В скалах Ольхона невидимый стеклодув изготовил молочно-белые сосульки.
"Вы не смейтесь, здесь и вправду обитают духи. По легенде, жена одного хана, жившего на Байкале, была слишком завистливой. И за это они обратили ее в скалу со словами: "Будешь камнем, пока в мире есть зависть". И теперь ее профиль виден в мысе Хобой", — рассказывает директор турфирмы Вячеслав Дмитриев.
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Бууза на удачу

Вернувшись в Улан-Удэ, заходим на новогодний обед. Без QR-кода в ресторан, как и в другие общественные заведения, в Бурятии нельзя.
© Фото : Екатерина МироноваПамятник буузе
Памятник буузе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : Екатерина Миронова
Памятник буузе
Позы — буузы по-бурятски — не просто еда: у правильного "пельменя" должно быть 33 складки — по числу богов на небесах Тушита, в одном из измерений буддистского космоса.
"Кроме того, бууза символизирует юрту: бульон внутри — очаг, баранье мясо — жильцы. Нужно взять ее руками, слегка надкусить и выпить жидкость, чтобы ни капли не упало. Тогда дом будет под защитой высших сил", — объясняет Вячеслав Дмитриев.
И такие интересные традиции — почти во всем.

"Неслучайно программа, организованная при поддержке местного правительства и Ростуризма, называется "Лед Байкала и солнце Бурятии". Туристов знакомят с культурой республики", — говорит заместитель генерального директора компании TUI Россия Александр Сирченко.

Зимние чартеры из Москвы в Улан-Удэ продлятся до 26 марта. Билеты на них благодаря субсидиям Ростуризма стоят в два раза дешевле, чем на регулярный рейс.
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