Вид сверху. Самые красивые места России с высоты птичьего полета
Елена Лисейкина сфотографировала древние столбы выветривания Маньпупунер в Печоро-Илычском заповеднике в Коми, недалеко от перевала Дятлова.
Добраться сюда непросто. Но это того стоит: останцы считаются одним из семи чудес России — вместе с Эльбрусом, Байкалом, Петергофом, Долиной гейзеров, Мамаевым курганом и собором Василия Блаженного.
Елена Лисейкина сфотографировала древние столбы выветривания Маньпупунер в Печоро-Илычском заповеднике в Коми, недалеко от перевала Дятлова.
Добраться сюда непросто. Но это того стоит: останцы считаются одним из семи чудес России — вместе с Эльбрусом, Байкалом, Петергофом, Долиной гейзеров, Мамаевым курганом и собором Василия Блаженного.
"Невероятный вид открылся нам после пятичасового подъема на край кальдеры вулкана Креницына", — говорит фотограф Александр Кукринов.
Гора величественно возвышается над озером Кольцевого на втором по величине курильском острове Онекотан.
Этот "вулкан в вулкане" высотой 1324 метра — действующий. А назвали его в честь исследователя Камчатки и Алеутских островов Петра Креницына.
"Невероятный вид открылся нам после пятичасового подъема на край кальдеры вулкана Креницына", — говорит фотограф Александр Кукринов.
Гора величественно возвышается над озером Кольцевого на втором по величине курильском острове Онекотан.
Этот "вулкан в вулкане" высотой 1324 метра — действующий. А назвали его в честь исследователя Камчатки и Алеутских островов Петра Креницына.
На снимке Григория Иванникова — мыс Анива на Сахалине. С одной стороны его омывают воды более теплого залива, с другой — ледяное Охотское море.
Рядом, на скале Сивучья, заброшенный маяк Анив, построенный японцами в 1939-м.
Когда-то внутри девятиэтажной башни был подвешен маятник — гиря весом 270 килограммов. Каждые три часа механизм заводили вручную. Позднее маяк работал от атомного реактора, а после распада СССР превратился в призрак.
На снимке Григория Иванникова — мыс Анива на Сахалине. С одной стороны его омывают воды более теплого залива, с другой — ледяное Охотское море.
Рядом, на скале Сивучья, заброшенный маяк Анив, построенный японцами в 1939-м.
Когда-то внутри девятиэтажной башни был подвешен маятник — гиря весом 270 килограммов. Каждые три часа механизм заводили вручную. Позднее маяк работал от атомного реактора, а после распада СССР превратился в призрак.
Снимок карельского озера Дневное — пример того, как ракурс меняет восприятие объекта.
"Если посмотреть Google Карты, то фотографа этот водоем вряд ли заинтересует. Совсем не бросается в глаза", — говорит автор кадра Алексей Фрилунд.
Но с дрона видны очертания в форме сердца.
Снимок карельского озера Дневное — пример того, как ракурс меняет восприятие объекта.
"Если посмотреть Google Карты, то фотографа этот водоем вряд ли заинтересует. Совсем не бросается в глаза", — говорит автор кадра Алексей Фрилунд.
Но с дрона видны очертания в форме сердца.
"Заморозки и ночной туман покрыли пожухлую траву тонким инеем. Сочетание цвета и линий рельефа создали необычную картину", — объясняет фотограф Владимир Кушнарев.
На снимке — древний башенный комплекс "Эрзи" в природном заповеднике в Джейрахском и Сунженском районах Ингушетии.
В Средние века между селениями тут было около километра. С башен подавали сигнал тревоги соседям.
"Заморозки и ночной туман покрыли пожухлую траву тонким инеем. Сочетание цвета и линий рельефа создали необычную картину", — объясняет фотограф Владимир Кушнарев.
На снимке — древний башенный комплекс "Эрзи" в природном заповеднике в Джейрахском и Сунженском районах Ингушетии.
В Средние века между селениями тут было около километра. С башен подавали сигнал тревоги соседям.
Алтайскую реку Катунь Сергей Рыбин сфотографировал со склона горы, с высоты около 800 метров, незадолго до захода солнца.
В некоторых местах река бурная, в других — спокойная. Вода меняет цвет: весной и летом — сероватая, осенью и зимой — бирюзовая.
Красота горных пейзажей привлекает сюда путешественников — тут много турбаз и отельных комплексов.
Из развлечений — сплавы, рыбалка, походы, горные лыжи, катание на собачьих упряжках и снегоходах.
Алтайскую реку Катунь Сергей Рыбин сфотографировал со склона горы, с высоты около 800 метров, незадолго до захода солнца.
В некоторых местах река бурная, в других — спокойная. Вода меняет цвет: весной и летом — сероватая, осенью и зимой — бирюзовая.
Красота горных пейзажей привлекает сюда путешественников — тут много турбаз и отельных комплексов.
Из развлечений — сплавы, рыбалка, походы, горные лыжи, катание на собачьих упряжках и снегоходах.
В Мурманской области, в небольшом селе Ловозеро, живут саамы.
Лев Федосеев сфотографировал оленей, которых разводят в местном кооперативе "Тундра".
Туристы приезжают в это место не только ради знакомства с историей и культурой саамов, но и в надежде увидеть северное сияние. Многие считают, что здесь и в Териберке оно самое красивое.
В Мурманской области, в небольшом селе Ловозеро, живут саамы.
Лев Федосеев сфотографировал оленей, которых разводят в местном кооперативе "Тундра".
Туристы приезжают в это место не только ради знакомства с историей и культурой саамов, но и в надежде увидеть северное сияние. Многие считают, что здесь и в Териберке оно самое красивое.
Павел Савельев показал, как выглядит с высоты птичьего полета вечерний Нижний Новгород.
В прошлом году городу исполнилось 800 лет, и тогда же он стал новогодней столицей России.
Павел Савельев показал, как выглядит с высоты птичьего полета вечерний Нижний Новгород.
В прошлом году городу исполнилось 800 лет, и тогда же он стал новогодней столицей России.
Валерий Притченко запечатлел малый рыболовный бот, возвращающийся с Куршского залива по реке Немонин. В ящиках на палубе — улов.
На Куршской косе, отделяющей залив от Балтийского моря, — национальный парк. Главная достопримечательность — "танцующий лес" с причудливо искривленными стволами сосен.
Здесь широкие песчаные пляжи, искупаться можно и в соленой Балтике, и в пресноводном заливе.
Валерий Притченко запечатлел малый рыболовный бот, возвращающийся с Куршского залива по реке Немонин. В ящиках на палубе — улов.
На Куршской косе, отделяющей залив от Балтийского моря, — национальный парк. Главная достопримечательность — "танцующий лес" с причудливо искривленными стволами сосен.
Здесь широкие песчаные пляжи, искупаться можно и в соленой Балтике, и в пресноводном заливе.
Максим Моночков сфотографировал розовое соленое Кояшское озеро в Крыму. "Засуха практически истощила его", — отмечает он.
Площадь водоема всего пять квадратных километров, глубина — метр. От Черного моря его отделяет узкий перешеек.
Летом вода в озере становится почти красной из-за водорослей и рачков, которые формируют лечебную грязь.
Максим Моночков сфотографировал розовое соленое Кояшское озеро в Крыму. "Засуха практически истощила его", — отмечает он.
Площадь водоема всего пять квадратных километров, глубина — метр. От Черного моря его отделяет узкий перешеек.
Летом вода в озере становится почти красной из-за водорослей и рачков, которые формируют лечебную грязь.
"Снято майским утром в туман", — объясняет Валерий Горбунов. Казанский мужской монастырь в Тамбове основали в XVII веке. Здесь рукоположили в иеромонахи преподобного Серафима Саровского.
Монастырский храм расписан в редкой для православных церквей монохромной технике гризайль. Колокольня — вторая по высоте в России после Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.
"Снято майским утром в туман", — объясняет Валерий Горбунов. Казанский мужской монастырь в Тамбове основали в XVII веке. Здесь рукоположили в иеромонахи преподобного Серафима Саровского.
Монастырский храм расписан в редкой для православных церквей монохромной технике гризайль. Колокольня — вторая по высоте в России после Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.
"Многие думают, что цапли делают гнезда в камышах или на болоте. На самом деле — на макушках огромных деревьев, и добраться к ним можно разве что на квадрокоптере", — рассказывает Дмитрий Вилюнов. Ему удалось сфотографировать дом для птенцов высоко на дереве в Смоленской области.
"Многие думают, что цапли делают гнезда в камышах или на болоте. На самом деле — на макушках огромных деревьев, и добраться к ним можно разве что на квадрокоптере", — рассказывает Дмитрий Вилюнов. Ему удалось сфотографировать дом для птенцов высоко на дереве в Смоленской области.