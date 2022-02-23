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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Вид сверху. Самые красивые места России с высоты птичьего полета
Вид сверху. Самые красивые места России с высоты птичьего полета - РИА Новости, 23.02.2022
Вид сверху. Самые красивые места России с высоты птичьего полета
Авторы фотографий дикой природы до 10 апреля могут принять участие в VIII конкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Возраст,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T08:00
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туризм
туризм
русское географическое общество
россия
достопримечательности
сахалин
нижний новгород
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Авторы фотографий дикой природы до 10 апреля могут принять участие в VIII конкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Возраст, гражданство, место жительства значения не имеют. Главное, чтобы снимки были сделаны в России. Победители получат по 250 тысяч рублей, а их работы покажут на выставках. В номинации "Россия с высоты птичьего полета" — идолы манси, вулкан в жерле вулкана, необычное карельское озеро, кавказские башни и меняющая цвет воды Катунь.
россия
сахалин
нижний новгород
республика коми
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туризм, русское географическое общество, россия, фото, достопримечательности, сахалин, нижний новгород, республика коми, мурманская область
08:00 23.02.2022 (обновлено: 08:15 23.02.2022)
 

Вид сверху. Самые красивые места России с высоты птичьего полета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Авторы фотографий дикой природы до 10 апреля могут принять участие в VIII конкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Возраст, гражданство, место жительства значения не имеют. Главное, чтобы снимки были сделаны в России. Победители получат по 250 тысяч рублей, а их работы покажут на выставках. В номинации "Россия с высоты птичьего полета" — идолы манси, вулкан в жерле вулкана, необычное карельское озеро, кавказские башни и меняющая цвет воды Катунь.
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Елена Лисейкина

Елена Лисейкина сфотографировала древние столбы выветривания Маньпупунер в Печоро-Илычском заповеднике в Коми, недалеко от перевала Дятлова.

Добраться сюда непросто. Но это того стоит: останцы считаются одним из семи чудес России — вместе с Эльбрусом, Байкалом, Петергофом, Долиной гейзеров, Мамаевым курганом и собором Василия Блаженного.

Каменные останцы на плато Маньпупунер
1 из 12

Елена Лисейкина сфотографировала древние столбы выветривания Маньпупунер в Печоро-Илычском заповеднике в Коми, недалеко от перевала Дятлова.

Добраться сюда непросто. Но это того стоит: останцы считаются одним из семи чудес России — вместе с Эльбрусом, Байкалом, Петергофом, Долиной гейзеров, Мамаевым курганом и собором Василия Блаженного.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Елена Лисейкина
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Александр Кукринов

"Невероятный вид открылся нам после пятичасового подъема на край кальдеры вулкана Креницына", — говорит фотограф Александр Кукринов.

Гора величественно возвышается над озером Кольцевого на втором по величине курильском острове Онекотан.

Этот "вулкан в вулкане" высотой 1324 метра — действующий. А назвали его в честь исследователя Камчатки и Алеутских островов Петра Креницына.

Вулкан Креницына на Курилах
2 из 12

"Невероятный вид открылся нам после пятичасового подъема на край кальдеры вулкана Креницына", — говорит фотограф Александр Кукринов.

Гора величественно возвышается над озером Кольцевого на втором по величине курильском острове Онекотан.

Этот "вулкан в вулкане" высотой 1324 метра — действующий. А назвали его в честь исследователя Камчатки и Алеутских островов Петра Креницына.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Александр Кукринов
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Григорий Иванников

На снимке Григория Иванникова — мыс Анива на Сахалине. С одной стороны его омывают воды более теплого залива, с другой — ледяное Охотское море.

Рядом, на скале Сивучья, заброшенный маяк Анив, построенный японцами в 1939-м.

Когда-то внутри девятиэтажной башни был подвешен маятник — гиря весом 270 килограммов. Каждые три часа механизм заводили вручную. Позднее маяк работал от атомного реактора, а после распада СССР превратился в призрак.

Мыс Анива на острове Сахалин
3 из 12

На снимке Григория Иванникова — мыс Анива на Сахалине. С одной стороны его омывают воды более теплого залива, с другой — ледяное Охотское море.

Рядом, на скале Сивучья, заброшенный маяк Анив, построенный японцами в 1939-м.

Когда-то внутри девятиэтажной башни был подвешен маятник — гиря весом 270 килограммов. Каждые три часа механизм заводили вручную. Позднее маяк работал от атомного реактора, а после распада СССР превратился в призрак.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Григорий Иванников
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Алексей Фрилунд

Снимок карельского озера Дневное — пример того, как ракурс меняет восприятие объекта.

"Если посмотреть Google Карты, то фотографа этот водоем вряд ли заинтересует. Совсем не бросается в глаза", — говорит автор кадра Алексей Фрилунд.

Но с дрона видны очертания в форме сердца.

Озеро Дневное в Карелии
4 из 12

Снимок карельского озера Дневное — пример того, как ракурс меняет восприятие объекта.

"Если посмотреть Google Карты, то фотографа этот водоем вряд ли заинтересует. Совсем не бросается в глаза", — говорит автор кадра Алексей Фрилунд.

Но с дрона видны очертания в форме сердца.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Алексей Фрилунд
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Владимир Кушнарев

"Заморозки и ночной туман покрыли пожухлую траву тонким инеем. Сочетание цвета и линий рельефа создали необычную картину", — объясняет фотограф Владимир Кушнарев.

На снимке — древний башенный комплекс "Эрзи" в природном заповеднике в Джейрахском и Сунженском районах Ингушетии.

В Средние века между селениями тут было около километра. С башен подавали сигнал тревоги соседям.

Башенный Комплекс Эрзи в Ингушетии
5 из 12

"Заморозки и ночной туман покрыли пожухлую траву тонким инеем. Сочетание цвета и линий рельефа создали необычную картину", — объясняет фотограф Владимир Кушнарев.

На снимке — древний башенный комплекс "Эрзи" в природном заповеднике в Джейрахском и Сунженском районах Ингушетии.

В Средние века между селениями тут было около километра. С башен подавали сигнал тревоги соседям.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Владимир Кушнарев
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Сергей Рыбин

Алтайскую реку Катунь Сергей Рыбин сфотографировал со склона горы, с высоты около 800 метров, незадолго до захода солнца.

В некоторых местах река бурная, в других — спокойная. Вода меняет цвет: весной и летом — сероватая, осенью и зимой — бирюзовая.

Красота горных пейзажей привлекает сюда путешественников — тут много турбаз и отельных комплексов.

Из развлечений — сплавы, рыбалка, походы, горные лыжи, катание на собачьих упряжках и снегоходах.

Республика Алтай, среднее течение реки Катунь
6 из 12

Алтайскую реку Катунь Сергей Рыбин сфотографировал со склона горы, с высоты около 800 метров, незадолго до захода солнца.

В некоторых местах река бурная, в других — спокойная. Вода меняет цвет: весной и летом — сероватая, осенью и зимой — бирюзовая.

Красота горных пейзажей привлекает сюда путешественников — тут много турбаз и отельных комплексов.

Из развлечений — сплавы, рыбалка, походы, горные лыжи, катание на собачьих упряжках и снегоходах.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Сергей Рыбин
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Лев Федосее

В Мурманской области, в небольшом селе Ловозеро, живут саамы.

Лев Федосеев сфотографировал оленей, которых разводят в местном кооперативе "Тундра".

Туристы приезжают в это место не только ради знакомства с историей и культурой саамов, но и в надежде увидеть северное сияние. Многие считают, что здесь и в Териберке оно самое красивое.

Олени в селе Ловозеро. Мурманская область
7 из 12

В Мурманской области, в небольшом селе Ловозеро, живут саамы.

Лев Федосеев сфотографировал оленей, которых разводят в местном кооперативе "Тундра".

Туристы приезжают в это место не только ради знакомства с историей и культурой саамов, но и в надежде увидеть северное сияние. Многие считают, что здесь и в Териберке оно самое красивое.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Лев Федосее
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Павел Савельев

Павел Савельев показал, как выглядит с высоты птичьего полета вечерний Нижний Новгород.

В прошлом году городу исполнилось 800 лет, и тогда же он стал новогодней столицей России.

Вид Нижний Новгород с высоты птичьего полета
8 из 12

Павел Савельев показал, как выглядит с высоты птичьего полета вечерний Нижний Новгород.

В прошлом году городу исполнилось 800 лет, и тогда же он стал новогодней столицей России.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Павел Савельев
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Валерий Притченко

Валерий Притченко запечатлел малый рыболовный бот, возвращающийся с Куршского залива по реке Немонин. В ящиках на палубе — улов.

На Куршской косе, отделяющей залив от Балтийского моря, — национальный парк. Главная достопримечательность — "танцующий лес" с причудливо искривленными стволами сосен.

Здесь широкие песчаные пляжи, искупаться можно и в соленой Балтике, и в пресноводном заливе.

Малый рыболовный бот возвращается с Куршского залива
9 из 12

Валерий Притченко запечатлел малый рыболовный бот, возвращающийся с Куршского залива по реке Немонин. В ящиках на палубе — улов.

На Куршской косе, отделяющей залив от Балтийского моря, — национальный парк. Главная достопримечательность — "танцующий лес" с причудливо искривленными стволами сосен.

Здесь широкие песчаные пляжи, искупаться можно и в соленой Балтике, и в пресноводном заливе.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Валерий Притченко
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Максим Моночков

Максим Моночков сфотографировал розовое соленое Кояшское озеро в Крыму. "Засуха практически истощила его", — отмечает он.

Площадь водоема всего пять квадратных километров, глубина — метр. От Черного моря его отделяет узкий перешеек.

Летом вода в озере становится почти красной из-за водорослей и рачков, которые формируют лечебную грязь.

Кояшское озеро в Крыму
10 из 12

Максим Моночков сфотографировал розовое соленое Кояшское озеро в Крыму. "Засуха практически истощила его", — отмечает он.

Площадь водоема всего пять квадратных километров, глубина — метр. От Черного моря его отделяет узкий перешеек.

Летом вода в озере становится почти красной из-за водорослей и рачков, которые формируют лечебную грязь.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Максим Моночков
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Валерий Горбунов

"Снято майским утром в туман", — объясняет Валерий Горбунов. Казанский мужской монастырь в Тамбове основали в XVII веке. Здесь рукоположили в иеромонахи преподобного Серафима Саровского.

Монастырский храм расписан в редкой для православных церквей монохромной технике гризайль. Колокольня — вторая по высоте в России после Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

Казанский монастырь в Тамбове
11 из 12

"Снято майским утром в туман", — объясняет Валерий Горбунов. Казанский мужской монастырь в Тамбове основали в XVII веке. Здесь рукоположили в иеромонахи преподобного Серафима Саровского.

Монастырский храм расписан в редкой для православных церквей монохромной технике гризайль. Колокольня — вторая по высоте в России после Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Валерий Горбунов
© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Дмитрий Вилюнов

"Многие думают, что цапли делают гнезда в камышах или на болоте. На самом деле — на макушках огромных деревьев, и добраться к ним можно разве что на квадрокоптере", — рассказывает Дмитрий Вилюнов. Ему удалось сфотографировать дом для птенцов высоко на дереве в Смоленской области.

Смоленская область. Гнездо цапли
12 из 12

"Многие думают, что цапли делают гнезда в камышах или на болоте. На самом деле — на макушках огромных деревьев, и добраться к ним можно разве что на квадрокоптере", — рассказывает Дмитрий Вилюнов. Ему удалось сфотографировать дом для птенцов высоко на дереве в Смоленской области.

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Дмитрий Вилюнов
Опубликовано: Мария Селиванова
 
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