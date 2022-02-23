Вид сверху. Самые красивые места России с высоты птичьего полета

© Фото предоставлено пресс-службой РГО / Григорий Иванников

На снимке Григория Иванникова — мыс Анива на Сахалине. С одной стороны его омывают воды более теплого залива, с другой — ледяное Охотское море.

Рядом, на скале Сивучья, заброшенный маяк Анив, построенный японцами в 1939-м.

Когда-то внутри девятиэтажной башни был подвешен маятник — гиря весом 270 килограммов. Каждые три часа механизм заводили вручную. Позднее маяк работал от атомного реактора, а после распада СССР превратился в призрак.