Праздник в Нижнем Новгороде: гид по новогодней столице России

А 25 декабря открылась резиденция Деда Мороза. Она будет работать все праздники. Детям вход свободный, а вот взрослым придется показать QR-код. Также документ понадобится для посещения театров, массовых культурных и спортивных мероприятий, торговых центров. В некоторых отелях, музеях и ресторанах его тоже могут попросить, но не везде: нужно уточнять в каждом конкретном случае.