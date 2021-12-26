Праздник в Нижнем Новгороде: гид по новогодней столице России
Празднования начались еще 11 декабря. Специально для зимнего фестиваля в городе придумали легенду о юном нижегородце Ване Мечтателе. Благодаря ему появился главный символ новогодней столицы — снежинка, выполненная в технике казаковской филиграни.
Празднования начались еще 11 декабря. Специально для зимнего фестиваля в городе придумали легенду о юном нижегородце Ване Мечтателе. Благодаря ему появился главный символ новогодней столицы — снежинка, выполненная в технике казаковской филиграни.
Вместе с Ваней местные жители прошли от Кремля до площади Горького, где зажгли новогоднюю ель, украсив ее снежинкой-символом.
Вместе с Ваней местные жители прошли от Кремля до площади Горького, где зажгли новогоднюю ель, украсив ее снежинкой-символом.
На всем пути нижегородцев сопровождали диджеи, губернский оркестр, сказочные и мультяшные герои, снеговики и даже Гринч (спойлер: на этот раз украсть Рождество у него не получилось).
На всем пути нижегородцев сопровождали диджеи, губернский оркестр, сказочные и мультяшные герои, снеговики и даже Гринч (спойлер: на этот раз украсть Рождество у него не получилось).
Главную площадку фестиваля — Нижегородскую ярмарку — открыли 24 декабря. Здесь появился целый развлекательный городок с торговыми рядами, каруселью, катком, фуд-кортом.
Главную площадку фестиваля — Нижегородскую ярмарку — открыли 24 декабря. Здесь появился целый развлекательный городок с торговыми рядами, каруселью, катком, фуд-кортом.
Рестораны и кафе, кстати, основательно подготовились: в меню — блюда, приготовленные по традиционным волжским рецептам. Обязательно попробуйте калью. Это очень вкусный и наваристый старорусский рыбный рассольник.
Рестораны и кафе, кстати, основательно подготовились: в меню — блюда, приготовленные по традиционным волжским рецептам. Обязательно попробуйте калью. Это очень вкусный и наваристый старорусский рыбный рассольник.
Поздравить новогоднюю столицу с открытием фестиваля приехали звезды фигурного катания: Роман Костомаров, Евгения Медведева, Илья Авербух. Бесплатные билеты на ледовые шоу разобрали в считанные минуты.
Поздравить новогоднюю столицу с открытием фестиваля приехали звезды фигурного катания: Роман Костомаров, Евгения Медведева, Илья Авербух. Бесплатные билеты на ледовые шоу разобрали в считанные минуты.
Чтобы гостям было где согреться, на ярмарочной площади установили настоящую дровяную печь. Огонь в ней разжигали министр культуры Нижегородской области Олег Беркович и вице-президент ОМК (Объединенной металлургической компании) Денис Москвин.
Чтобы гостям было где согреться, на ярмарочной площади установили настоящую дровяную печь. Огонь в ней разжигали министр культуры Нижегородской области Олег Беркович и вице-президент ОМК (Объединенной металлургической компании) Денис Москвин.
А 25 декабря открылась резиденция Деда Мороза. Она будет работать все праздники. Детям вход свободный, а вот взрослым придется показать QR-код. Также документ понадобится для посещения театров, массовых культурных и спортивных мероприятий, торговых центров. В некоторых отелях, музеях и ресторанах его тоже могут попросить, но не везде: нужно уточнять в каждом конкретном случае.
А 25 декабря открылась резиденция Деда Мороза. Она будет работать все праздники. Детям вход свободный, а вот взрослым придется показать QR-код. Также документ понадобится для посещения театров, массовых культурных и спортивных мероприятий, торговых центров. В некоторых отелях, музеях и ресторанах его тоже могут попросить, но не везде: нужно уточнять в каждом конкретном случае.
Есть где погулять и помимо ярмарки. Праздничной иллюминацией украсили Большую Покровскую улицу, Рождественскую и Нижневолжскую набережные. "У нас светится весь город! — говорит местная жительница Тамара Павлова. — Все дороги, мосты… Видно, что организаторы очень постарались, раньше не было такого масштаба".
Есть где погулять и помимо ярмарки. Праздничной иллюминацией украсили Большую Покровскую улицу, Рождественскую и Нижневолжскую набережные. "У нас светится весь город! — говорит местная жительница Тамара Павлова. — Все дороги, мосты… Видно, что организаторы очень постарались, раньше не было такого масштаба".
Поймать новогоднее настроение помогает даже транспорт. Трамваи пестрят яркими гирляндами, за рулем — Снегурочки и Деды Морозы.
Поймать новогоднее настроение помогает даже транспорт. Трамваи пестрят яркими гирляндами, за рулем — Снегурочки и Деды Морозы.
"Нижний Новгород очень преобразился к юбилею, — рассказывает еще одна местная, Алена Сенникова. — Обновили Стрелку, Чкаловскую лестницу, Александровский сад, открыли набережную Федоровского. Обязательно сходите в парк "Щвейцария". Туда ездит отдыхать весь город. Сейчас там особенно красиво, работает каток, есть современные детские и спортивные площадки, фотозоны".
"Нижний Новгород очень преобразился к юбилею, — рассказывает еще одна местная, Алена Сенникова. — Обновили Стрелку, Чкаловскую лестницу, Александровский сад, открыли набережную Федоровского. Обязательно сходите в парк "Щвейцария". Туда ездит отдыхать весь город. Сейчас там особенно красиво, работает каток, есть современные детские и спортивные площадки, фотозоны".
Изменился и Нижегородский кремль. Посетителям теперь доступен кольцевой двухкилометровый маршрут по территории, который не использовали 230 лет. К Новому году его украсили буквально со всех сторон, включили праздничную подсветку. А с 29 декабря зрителей ждут яркие мэппинг-шоу на фасаде.
Изменился и Нижегородский кремль. Посетителям теперь доступен кольцевой двухкилометровый маршрут по территории, который не использовали 230 лет. К Новому году его украсили буквально со всех сторон, включили праздничную подсветку. А с 29 декабря зрителей ждут яркие мэппинг-шоу на фасаде.
"Туристы, которые были в Нижнем Новгороде раньше и приехали в этом году снова, отмечают, что город не узнать, — говорит Алена. — Чтобы увидеть все, что поменялось, понадобится не один день".
"Туристы, которые были в Нижнем Новгороде раньше и приехали в этом году снова, отмечают, что город не узнать, — говорит Алена. — Чтобы увидеть все, что поменялось, понадобится не один день".
Местные музеи — отличный вариант досуга для тех, кто хочет разнообразить прогулки культурной программой. По словам Тамары, после реконструкции очень похорошел Художественный музей, есть что посмотреть в усадьбе Рукавишниковых, "Арсенале".
Местные музеи — отличный вариант досуга для тех, кто хочет разнообразить прогулки культурной программой. По словам Тамары, после реконструкции очень похорошел Художественный музей, есть что посмотреть в усадьбе Рукавишниковых, "Арсенале".
За сувенирами отправляйтесь в магазин "Нижний 800". Там продаются дятел Гор и олененок Нино — талисманы города, созданные специально к юбилею. Оригинальный подарок себе и друзьям на память, если тарелочки и магнитики уже надоели.
За сувенирами отправляйтесь в магазин "Нижний 800". Там продаются дятел Гор и олененок Нино — талисманы города, созданные специально к юбилею. Оригинальный подарок себе и друзьям на память, если тарелочки и магнитики уже надоели.
В новогоднюю ночь в городе будет жарко. Гостей ждут театрализованные представления, анимация, мастер-классы, концерт, а кульминацией станет салют (говорят, очень зрелищный). Основные празднования пройдут на площадях Минина и Пожарского, Советской, у кинотеатра "Россия" и ФОКа "Юность".
В новогоднюю ночь в городе будет жарко. Гостей ждут театрализованные представления, анимация, мастер-классы, концерт, а кульминацией станет салют (говорят, очень зрелищный). Основные празднования пройдут на площадях Минина и Пожарского, Советской, у кинотеатра "Россия" и ФОКа "Юность".
Программа расписана до конца каникул. А девятого января титул "Новогодняя столица России" передадут Новосибирску. Церемония будет сопровождаться шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".
Программа расписана до конца каникул. А девятого января титул "Новогодняя столица России" передадут Новосибирску. Церемония будет сопровождаться шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".