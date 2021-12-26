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Туризм
https://ria.ru/20211226/nizhniynovgorod-1765482892.html
Праздник в Нижнем Новгороде: гид по новогодней столице России
Праздник в Нижнем Новгороде: гид по новогодней столице России - РИА Новости, 26.12.2021
Праздник в Нижнем Новгороде: гид по новогодней столице России
В год 800-летнего юбилея Нижний Новгород стал "Новогодней столицей России", приняв эстафету фестиваля у Калуги. Праздничная атмосфера повсюду: ледовые и... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T08:00
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туризм
праздник
дети
катки
нижний новгород
дед мороз
новый год
снегурочка
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В год 800-летнего юбилея Нижний Новгород стал "Новогодней столицей России", приняв эстафету фестиваля у Калуги. Праздничная атмосфера повсюду: ледовые и мультимедийные шоу, уличные инсталляции, ярмарка, парады сказочных героев и нарядная елка, украсившая главную площадь. Самые яркие моменты зимнего фестиваля — в фотоленте РИА Новости.
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08:00 26.12.2021 (обновлено: 08:14 26.12.2021)
 

Праздник в Нижнем Новгороде: гид по новогодней столице России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. В год 800-летнего юбилея Нижний Новгород стал "Новогодней столицей России", приняв эстафету фестиваля у Калуги. Праздничная атмосфера повсюду: ледовые и мультимедийные шоу, уличные инсталляции, ярмарка, парады сказочных героев и нарядная елка, украсившая главную площадь. Самые яркие моменты зимнего фестиваля — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Празднования начались еще 11 декабря. Специально для зимнего фестиваля в городе придумали легенду о юном нижегородце Ване Мечтателе. Благодаря ему появился главный символ новогодней столицы — снежинка, выполненная в технике казаковской филиграни.

Гала-концерт И. Авербуха и открытие катка в Нижнем Новгороде
1 из 17

Празднования начались еще 11 декабря. Специально для зимнего фестиваля в городе придумали легенду о юном нижегородце Ване Мечтателе. Благодаря ему появился главный символ новогодней столицы — снежинка, выполненная в технике казаковской филиграни.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

Вместе с Ваней местные жители прошли от Кремля до площади Горького, где зажгли новогоднюю ель, украсив ее снежинкой-символом.

Новогодний парад в Нижнем Новгороде
2 из 17

Вместе с Ваней местные жители прошли от Кремля до площади Горького, где зажгли новогоднюю ель, украсив ее снежинкой-символом.

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

На всем пути нижегородцев сопровождали диджеи, губернский оркестр, сказочные и мультяшные герои, снеговики и даже Гринч (спойлер: на этот раз украсть Рождество у него не получилось).

Новогодний парад в Нижнем Новгороде
3 из 17

На всем пути нижегородцев сопровождали диджеи, губернский оркестр, сказочные и мультяшные герои, снеговики и даже Гринч (спойлер: на этот раз украсть Рождество у него не получилось).

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

Главную площадку фестиваля — Нижегородскую ярмарку — открыли 24 декабря. Здесь появился целый развлекательный городок с торговыми рядами, каруселью, катком, фуд-кортом.

Новогодний парад в Нижнем Новгороде
4 из 17

Главную площадку фестиваля — Нижегородскую ярмарку — открыли 24 декабря. Здесь появился целый развлекательный городок с торговыми рядами, каруселью, катком, фуд-кортом.

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

Рестораны и кафе, кстати, основательно подготовились: в меню — блюда, приготовленные по традиционным волжским рецептам. Обязательно попробуйте калью. Это очень вкусный и наваристый старорусский рыбный рассольник.

Открытие резиденции Деда Мороза в Нижнем Новгороде
5 из 17

Рестораны и кафе, кстати, основательно подготовились: в меню — блюда, приготовленные по традиционным волжским рецептам. Обязательно попробуйте калью. Это очень вкусный и наваристый старорусский рыбный рассольник.

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Поздравить новогоднюю столицу с открытием фестиваля приехали звезды фигурного катания: Роман Костомаров, Евгения Медведева, Илья Авербух. Бесплатные билеты на ледовые шоу разобрали в считанные минуты.

Гала-концерт И. Авербуха и открытие катка в Нижнем Новгороде
6 из 17

Поздравить новогоднюю столицу с открытием фестиваля приехали звезды фигурного катания: Роман Костомаров, Евгения Медведева, Илья Авербух. Бесплатные билеты на ледовые шоу разобрали в считанные минуты.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Чтобы гостям было где согреться, на ярмарочной площади установили настоящую дровяную печь. Огонь в ней разжигали министр культуры Нижегородской области Олег Беркович и вице-президент ОМК (Объединенной металлургической компании) Денис Москвин.

Гала-концерт И. Авербуха и открытие катка в Нижнем Новгороде
7 из 17

Чтобы гостям было где согреться, на ярмарочной площади установили настоящую дровяную печь. Огонь в ней разжигали министр культуры Нижегородской области Олег Беркович и вице-президент ОМК (Объединенной металлургической компании) Денис Москвин.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

А 25 декабря открылась резиденция Деда Мороза. Она будет работать все праздники. Детям вход свободный, а вот взрослым придется показать QR-код. Также документ понадобится для посещения театров, массовых культурных и спортивных мероприятий, торговых центров. В некоторых отелях, музеях и ресторанах его тоже могут попросить, но не везде: нужно уточнять в каждом конкретном случае.

Открытие резиденции Деда Мороза в Нижнем Новгороде
8 из 17

А 25 декабря открылась резиденция Деда Мороза. Она будет работать все праздники. Детям вход свободный, а вот взрослым придется показать QR-код. Также документ понадобится для посещения театров, массовых культурных и спортивных мероприятий, торговых центров. В некоторых отелях, музеях и ресторанах его тоже могут попросить, но не везде: нужно уточнять в каждом конкретном случае.

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

Есть где погулять и помимо ярмарки. Праздничной иллюминацией украсили Большую Покровскую улицу, Рождественскую и Нижневолжскую набережные. "У нас светится весь город! — говорит местная жительница Тамара Павлова. — Все дороги, мосты… Видно, что организаторы очень постарались, раньше не было такого масштаба".

Курьер службы доставки еды Самокат на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде.
9 из 17

Есть где погулять и помимо ярмарки. Праздничной иллюминацией украсили Большую Покровскую улицу, Рождественскую и Нижневолжскую набережные. "У нас светится весь город! — говорит местная жительница Тамара Павлова. — Все дороги, мосты… Видно, что организаторы очень постарались, раньше не было такого масштаба".

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

Поймать новогоднее настроение помогает даже транспорт. Трамваи пестрят яркими гирляндами, за рулем — Снегурочки и Деды Морозы.

Участница новогоднего парада, посвященного открытию фестиваля Новогодняя столица России-2022, на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде
10 из 17

Поймать новогоднее настроение помогает даже транспорт. Трамваи пестрят яркими гирляндами, за рулем — Снегурочки и Деды Морозы.

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

"Нижний Новгород очень преобразился к юбилею, — рассказывает еще одна местная, Алена Сенникова. — Обновили Стрелку, Чкаловскую лестницу, Александровский сад, открыли набережную Федоровского. Обязательно сходите в парк "Щвейцария". Туда ездит отдыхать весь город. Сейчас там особенно красиво, работает каток, есть современные детские и спортивные площадки, фотозоны".

Гала-концерт И. Авербуха и открытие катка в Нижнем Новгороде
11 из 17

"Нижний Новгород очень преобразился к юбилею, — рассказывает еще одна местная, Алена Сенникова. — Обновили Стрелку, Чкаловскую лестницу, Александровский сад, открыли набережную Федоровского. Обязательно сходите в парк "Щвейцария". Туда ездит отдыхать весь город. Сейчас там особенно красиво, работает каток, есть современные детские и спортивные площадки, фотозоны".

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

Изменился и Нижегородский кремль. Посетителям теперь доступен кольцевой двухкилометровый маршрут по территории, который не использовали 230 лет. К Новому году его украсили буквально со всех сторон, включили праздничную подсветку. А с 29 декабря зрителей ждут яркие мэппинг-шоу на фасаде.

Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород стал юбилейным, десятым городом, получившим звание Новогодняя столица России
12 из 17

Изменился и Нижегородский кремль. Посетителям теперь доступен кольцевой двухкилометровый маршрут по территории, который не использовали 230 лет. К Новому году его украсили буквально со всех сторон, включили праздничную подсветку. А с 29 декабря зрителей ждут яркие мэппинг-шоу на фасаде.

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

"Туристы, которые были в Нижнем Новгороде раньше и приехали в этом году снова, отмечают, что город не узнать, — говорит Алена. — Чтобы увидеть все, что поменялось, понадобится не один день".

Нижний Новгород - Новогодняя столица России-2022
13 из 17

"Туристы, которые были в Нижнем Новгороде раньше и приехали в этом году снова, отмечают, что город не узнать, — говорит Алена. — Чтобы увидеть все, что поменялось, понадобится не один день".

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

Местные музеи — отличный вариант досуга для тех, кто хочет разнообразить прогулки культурной программой. По словам Тамары, после реконструкции очень похорошел Художественный музей, есть что посмотреть в усадьбе Рукавишниковых, "Арсенале".

Нижний Новгород - Новогодняя столица России-2022
14 из 17

Местные музеи — отличный вариант досуга для тех, кто хочет разнообразить прогулки культурной программой. По словам Тамары, после реконструкции очень похорошел Художественный музей, есть что посмотреть в усадьбе Рукавишниковых, "Арсенале".

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

За сувенирами отправляйтесь в магазин "Нижний 800". Там продаются дятел Гор и олененок Нино — талисманы города, созданные специально к юбилею. Оригинальный подарок себе и друзьям на память, если тарелочки и магнитики уже надоели.

Участники новогоднего парада, посвященного открытию фестиваля Новогодняя столица России-2022
15 из 17

За сувенирами отправляйтесь в магазин "Нижний 800". Там продаются дятел Гор и олененок Нино — талисманы города, созданные специально к юбилею. Оригинальный подарок себе и друзьям на память, если тарелочки и магнитики уже надоели.

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

В новогоднюю ночь в городе будет жарко. Гостей ждут театрализованные представления, анимация, мастер-классы, концерт, а кульминацией станет салют (говорят, очень зрелищный). Основные празднования пройдут на площадях Минина и Пожарского, Советской, у кинотеатра "Россия" и ФОКа "Юность".

Участница новогоднего парада, посвященного открытию фестиваля Новогодняя столица России-2022, на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде
16 из 17

В новогоднюю ночь в городе будет жарко. Гостей ждут театрализованные представления, анимация, мастер-классы, концерт, а кульминацией станет салют (говорят, очень зрелищный). Основные празднования пройдут на площадях Минина и Пожарского, Советской, у кинотеатра "Россия" и ФОКа "Юность".

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанк

Программа расписана до конца каникул. А девятого января титул "Новогодняя столица России" передадут Новосибирску. Церемония будет сопровождаться шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Новогодний парад в Нижнем Новгороде
17 из 17

Программа расписана до конца каникул. А девятого января титул "Новогодняя столица России" передадут Новосибирску. Церемония будет сопровождаться шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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