Тур в самый чистый город России. Как провести время в Тамбове

Несмотря на пандемию, туризм в Тамбове переживает настоящий бум, рассказывает гид Олег Карнаухов.

"Особенно много гостей было в прошлом году, — вспоминает он. — В августе, сентябре, октябре, когда в Москве ослабили ковидные ограничения, к нам потянулись путешественники. Я проводил по три экскурсии в день".

Некоторые едут в город целенаправленно. Но большинство останавливается на пару дней по пути на черноморское побережье.