Тур в самый чистый город России. Как провести время в Тамбове
Известный народный фразеологизм "Тамбовский волк тебе товарищ" сделал этого зверя неофициальным символом города.
В Тамбове есть несколько памятников хищнику, все его фигуры похожи на вожака Акелу — персонажа книг Киплинга про Маугли.
Известный народный фразеологизм "Тамбовский волк тебе товарищ" сделал этого зверя неофициальным символом города.
В Тамбове есть несколько памятников хищнику, все его фигуры похожи на вожака Акелу — персонажа книг Киплинга про Маугли.
Несмотря на пандемию, туризм в Тамбове переживает настоящий бум, рассказывает гид Олег Карнаухов.
"Особенно много гостей было в прошлом году, — вспоминает он. — В августе, сентябре, октябре, когда в Москве ослабили ковидные ограничения, к нам потянулись путешественники. Я проводил по три экскурсии в день".
Некоторые едут в город целенаправленно. Но большинство останавливается на пару дней по пути на черноморское побережье.
Несмотря на пандемию, туризм в Тамбове переживает настоящий бум, рассказывает гид Олег Карнаухов.
"Особенно много гостей было в прошлом году, — вспоминает он. — В августе, сентябре, октябре, когда в Москве ослабили ковидные ограничения, к нам потянулись путешественники. Я проводил по три экскурсии в день".
Некоторые едут в город целенаправленно. Но большинство останавливается на пару дней по пути на черноморское побережье.
Достопримечательность, которую нельзя пропустить — усадьба Асеевых, расположенная на набережной реки Цны. Это филиал музея-заповедника "Петергоф". Там и дворец, и фонтан, и парк.
Она построена в XIX веке на деньги фабриканта Михаила Асеева. В архитектуре смешались стили барокко, классицизм и модерн.
В советское время там работал детский дом, а потом туберкулезный и кардиологический санаторий.
Достопримечательность, которую нельзя пропустить — усадьба Асеевых, расположенная на набережной реки Цны. Это филиал музея-заповедника "Петергоф". Там и дворец, и фонтан, и парк.
Она построена в XIX веке на деньги фабриканта Михаила Асеева. В архитектуре смешались стили барокко, классицизм и модерн.
В советское время там работал детский дом, а потом туберкулезный и кардиологический санаторий.
В интерьерах усадьбы сохранились элементы первоначальной отделки и встроенная мебель. На первом этаже — парадный вестибюль, гардеробная, каминная, диванная, бильярдная, столовая.
На второй ведет мраморная лестница. Там — колонный зал, над ним — стеклянный купол.
В парке — прогулочные тропинки, беседки для отдыха, фонтаны, сцена для концертов.
В интерьерах усадьбы сохранились элементы первоначальной отделки и встроенная мебель. На первом этаже — парадный вестибюль, гардеробная, каминная, диванная, бильярдная, столовая.
На второй ведет мраморная лестница. Там — колонный зал, над ним — стеклянный купол.
В парке — прогулочные тропинки, беседки для отдыха, фонтаны, сцена для концертов.
Коммунальная улица — местный Арбат. Широкая пешеходная зона, вымощенная разноцветной брусчаткой. Вокруг — особняки XIX века, на первом этаже которых расположены магазины и кафе.
"Тамбов уникален — война обошла его стороной. Поэтому он остался музеем под открытым небом, где сохранились старинные здания в первозданном виде", — говорит гид Мария Проскурякова.
Коммунальная улица — местный Арбат. Широкая пешеходная зона, вымощенная разноцветной брусчаткой. Вокруг — особняки XIX века, на первом этаже которых расположены магазины и кафе.
"Тамбов уникален — война обошла его стороной. Поэтому он остался музеем под открытым небом, где сохранились старинные здания в первозданном виде", — говорит гид Мария Проскурякова.
Тамбовская казначейша — памятник, установленный на улице Коммунальной литературному герою одноименной поэмы Михаила Лермонтова.
По легенде, литератор заезжал в Тамбов к однокашникам Федору и Юрию Протасьевым. А они управляли игорным домом, где великосветское общество просаживало целые состояния. Так и жену старого казначея Авдотью Николаевну проиграли.
Местные жители к памятнику относятся неоднозначно. Светские верят, что если потереть каблучок или грудь скульптуры — прибавится денег. А староверы даже прикрывали ее декольте шалью, чтобы не развращать молодежь.
Тамбовская казначейша — памятник, установленный на улице Коммунальной литературному герою одноименной поэмы Михаила Лермонтова.
По легенде, литератор заезжал в Тамбов к однокашникам Федору и Юрию Протасьевым. А они управляли игорным домом, где великосветское общество просаживало целые состояния. Так и жену старого казначея Авдотью Николаевну проиграли.
Местные жители к памятнику относятся неоднозначно. Светские верят, что если потереть каблучок или грудь скульптуры — прибавится денег. А староверы даже прикрывали ее декольте шалью, чтобы не развращать молодежь.
Перед одним из университетских корпусов установлен памятник "Вечный студент", который пользуется особым вниманием во время сессий. Герой сидит на лавке с поднятой рукой, рядом — рюкзак. Учащиеся считают хорошей приметой перед экзаменом положить в него зачетку, а руку — пожать.
Перед одним из университетских корпусов установлен памятник "Вечный студент", который пользуется особым вниманием во время сессий. Герой сидит на лавке с поднятой рукой, рядом — рюкзак. Учащиеся считают хорошей приметой перед экзаменом положить в него зачетку, а руку — пожать.
Сквер Козьмы Пруткова находится поблизости от того места, где поэт и сатирик Алексей Жемчужников (создатель литературного персонажа) провел последние годы жизни.
На главной аллее в тротуарную плитку вмонтированы гранитные доски с афоризмами Пруткова: "Смотри в корень!", "Бди!", "Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание".
Сквер Козьмы Пруткова находится поблизости от того места, где поэт и сатирик Алексей Жемчужников (создатель литературного персонажа) провел последние годы жизни.
На главной аллее в тротуарную плитку вмонтированы гранитные доски с афоризмами Пруткова: "Смотри в корень!", "Бди!", "Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание".
Собрание картинной галереи Тамбова считают одним из лучших в провинциальной России. В коллекции — полотна Брюллова, Тропинина, Айвазовского, Шишкина, Саврасова, Коровина, Серова, Фалька, Бенуа.
Собрание картинной галереи Тамбова считают одним из лучших в провинциальной России. В коллекции — полотна Брюллова, Тропинина, Айвазовского, Шишкина, Саврасова, Коровина, Серова, Фалька, Бенуа.
Тамбовский почтамт появился в 1786 году, он один из старейших в России. Двадцать лет назад в городе создали музей, где собраны экспонаты, рассказывающие о двухсотлетней истории почты. Там — старинные открытки, конверты и марки, рожки ямщиков, почтовые колокольчики, форменная одежда из дореволюционной России.
Тамбовский почтамт появился в 1786 году, он один из старейших в России. Двадцать лет назад в городе создали музей, где собраны экспонаты, рассказывающие о двухсотлетней истории почты. Там — старинные открытки, конверты и марки, рожки ямщиков, почтовые колокольчики, форменная одежда из дореволюционной России.
В Тамбове необыкновенно красивые церкви. В первую очередь это Спасо-Преображенский кафедральный собор конца XVIII века.
"На втором этаже — "парящая живопись" на сюжет снятия Христа с распятия, — рассказывает Олег Карнаухов. — При движении роспись начинает "парить", преображаться, поворачивается крест, меняется его объем, Богородица становится то выше, то ниже ростом, если смотреть на нее с разных сторон. Это уникальное явление".
В старой части собора представлены итальянские росписи — копия работы Рафаэля. Внизу — мощи святого Питирима Тамбовского.
В Тамбове необыкновенно красивые церкви. В первую очередь это Спасо-Преображенский кафедральный собор конца XVIII века.
"На втором этаже — "парящая живопись" на сюжет снятия Христа с распятия, — рассказывает Олег Карнаухов. — При движении роспись начинает "парить", преображаться, поворачивается крест, меняется его объем, Богородица становится то выше, то ниже ростом, если смотреть на нее с разных сторон. Это уникальное явление".
В старой части собора представлены итальянские росписи — копия работы Рафаэля. Внизу — мощи святого Питирима Тамбовского.
В Казанском мужском монастыре, основанном в XVII веке, был рукоположен в иеромонахи преподобный Серафим Саровский. "Роспись Казанского храма уникальна, так как выполнена в редкой для православных церквей монохромной технике гризайль, — объясняет Мария Проскурякова. — Украшение обители — колокольня, вторая по величине в России".
В Казанском мужском монастыре, основанном в XVII веке, был рукоположен в иеромонахи преподобный Серафим Саровский. "Роспись Казанского храма уникальна, так как выполнена в редкой для православных церквей монохромной технике гризайль, — объясняет Мария Проскурякова. — Украшение обители — колокольня, вторая по величине в России".
Вознесенский женский монастырь, построенный в 1690 году, напоминает столичный храм Василия Блаженного. После революции 1917 года обитель начала разрушаться: колокола сняли, ценности похитили, в помещениях разместили областной архив. С 1992-го монастырь восстанавливают.
Вознесенский женский монастырь, построенный в 1690 году, напоминает столичный храм Василия Блаженного. После революции 1917 года обитель начала разрушаться: колокола сняли, ценности похитили, в помещениях разместили областной архив. С 1992-го монастырь восстанавливают.
В городе много ресторанов и кафе, причем работать они начинают рано — в восемь утра можно позавтракать, говорит Олег Карнаухов.
В кафе "Дебют" отправляйтесь за огромными чебуреками и вкуснейшими пирожными. Обязательно стоит попробовать заварные и десерт "Анна Павлова", рекомендует гид.
За блюдами восточной кухни идите в ресторан "Хочу люлей". За изысканным меню — в "Гренок", а "Дача" порадует интерьерами в стиле лофт. В цокольном этаже сделайте селфи в ретроавтомобиле, добавляет экскурсовод.
В городе много ресторанов и кафе, причем работать они начинают рано — в восемь утра можно позавтракать, говорит Олег Карнаухов.
В кафе "Дебют" отправляйтесь за огромными чебуреками и вкуснейшими пирожными. Обязательно стоит попробовать заварные и десерт "Анна Павлова", рекомендует гид.
За блюдами восточной кухни идите в ресторан "Хочу люлей". За изысканным меню — в "Гренок", а "Дача" порадует интерьерами в стиле лофт. В цокольном этаже сделайте селфи в ретроавтомобиле, добавляет экскурсовод.
В качестве сувениров туристы увозят местные продукты — яблоки, картошку, окорок, мед. А еще — конфеты, водку, носки с изображением тамбовского волка.
В качестве сувениров туристы увозят местные продукты — яблоки, картошку, окорок, мед. А еще — конфеты, водку, носки с изображением тамбовского волка.