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Туризм
https://ria.ru/20210427/tambov-1729645524.html
Тур в самый чистый город России. Как провести время в Тамбове
Тур в самый чистый город России. Как провести время в Тамбове
Тамбов неоднократно признавали самым экологически чистым городом России. Местные называют его тихим, сонным, купеческим. Туристы прогуливаются по ухоженным... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:00
2021-04-27T08:00
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Тамбов неоднократно признавали самым экологически чистым городом России. Местные называют его тихим, сонным, купеческим. Туристы прогуливаются по ухоженным улицам со старинными домами, рассматривают уникальные фрески в церквях, дегустируют знаменитые блюда: окорок, картошку, яблоки — и покупают сувениры с изображением волка. Где есть, пить и гулять в Тамбове — в фотоленте РИА Новости.
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фото - туризм, туристы, усадьба, памятники, еда, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , фото, туризм, тамбов, достопримечательности

Тур в самый чистый город России. Как провести время в Тамбове

08:00 27.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Тамбов неоднократно признавали самым экологически чистым городом России. Местные называют его тихим, сонным, купеческим. Туристы прогуливаются по ухоженным улицам со старинными домами, рассматривают уникальные фрески в церквях, дегустируют знаменитые блюда: окорок, картошку, яблоки — и покупают сувениры с изображением волка. Где есть, пить и гулять в Тамбове — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Известный народный фразеологизм "Тамбовский волк тебе товарищ" сделал этого зверя неофициальным символом города.

В Тамбове есть несколько памятников хищнику, все его фигуры похожи на вожака Акелу — персонажа книг Киплинга про Маугли.

Памятник Тамбовскому волку на Рассказовском шоссе в Тамбове
1 из 15

Известный народный фразеологизм "Тамбовский волк тебе товарищ" сделал этого зверя неофициальным символом города.

В Тамбове есть несколько памятников хищнику, все его фигуры похожи на вожака Акелу — персонажа книг Киплинга про Маугли.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Несмотря на пандемию, туризм в Тамбове переживает настоящий бум, рассказывает гид Олег Карнаухов.

"Особенно много гостей было в прошлом году, — вспоминает он. — В августе, сентябре, октябре, когда в Москве ослабили ковидные ограничения, к нам потянулись путешественники. Я проводил по три экскурсии в день".

Некоторые едут в город целенаправленно. Но большинство останавливается на пару дней по пути на черноморское побережье.

Стелла-сердце Я люблю Тамбов
2 из 15

Несмотря на пандемию, туризм в Тамбове переживает настоящий бум, рассказывает гид Олег Карнаухов.

"Особенно много гостей было в прошлом году, — вспоминает он. — В августе, сентябре, октябре, когда в Москве ослабили ковидные ограничения, к нам потянулись путешественники. Я проводил по три экскурсии в день".

Некоторые едут в город целенаправленно. Но большинство останавливается на пару дней по пути на черноморское побережье.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Достопримечательность, которую нельзя пропустить — усадьба Асеевых, расположенная на набережной реки Цны. Это филиал музея-заповедника "Петергоф". Там и дворец, и фонтан, и парк.

Она построена в XIX веке на деньги фабриканта Михаила Асеева. В архитектуре смешались стили барокко, классицизм и модерн.

В советское время там работал детский дом, а потом туберкулезный и кардиологический санаторий.

Дворец и фонтан Венера Медицейская в музейном комплексе Усадьба Асеевых в Тамбове
3 из 15

Достопримечательность, которую нельзя пропустить — усадьба Асеевых, расположенная на набережной реки Цны. Это филиал музея-заповедника "Петергоф". Там и дворец, и фонтан, и парк.

Она построена в XIX веке на деньги фабриканта Михаила Асеева. В архитектуре смешались стили барокко, классицизм и модерн.

В советское время там работал детский дом, а потом туберкулезный и кардиологический санаторий.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

В интерьерах усадьбы сохранились элементы первоначальной отделки и встроенная мебель. На первом этаже — парадный вестибюль, гардеробная, каминная, диванная, бильярдная, столовая.

На второй ведет мраморная лестница. Там — колонный зал, над ним — стеклянный купол.

В парке — прогулочные тропинки, беседки для отдыха, фонтаны, сцена для концертов.

Молодожены у музея Усадьба Асеевых в Тамбове
4 из 15

В интерьерах усадьбы сохранились элементы первоначальной отделки и встроенная мебель. На первом этаже — парадный вестибюль, гардеробная, каминная, диванная, бильярдная, столовая.

На второй ведет мраморная лестница. Там — колонный зал, над ним — стеклянный купол.

В парке — прогулочные тропинки, беседки для отдыха, фонтаны, сцена для концертов.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области

Коммунальная улица — местный Арбат. Широкая пешеходная зона, вымощенная разноцветной брусчаткой. Вокруг — особняки XIX века, на первом этаже которых расположены магазины и кафе.

"Тамбов уникален — война обошла его стороной. Поэтому он остался музеем под открытым небом, где сохранились старинные здания в первозданном виде", — говорит гид Мария Проскурякова.

Коммунальная улица в Тамбове
5 из 15

Коммунальная улица — местный Арбат. Широкая пешеходная зона, вымощенная разноцветной брусчаткой. Вокруг — особняки XIX века, на первом этаже которых расположены магазины и кафе.

"Тамбов уникален — война обошла его стороной. Поэтому он остался музеем под открытым небом, где сохранились старинные здания в первозданном виде", — говорит гид Мария Проскурякова.

© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области
© Depositphotos / Fire-fly

Тамбовская казначейша — памятник, установленный на улице Коммунальной литературному герою одноименной поэмы Михаила Лермонтова.

По легенде, литератор заезжал в Тамбов к однокашникам Федору и Юрию Протасьевым. А они управляли игорным домом, где великосветское общество просаживало целые состояния. Так и жену старого казначея Авдотью Николаевну проиграли.

Местные жители к памятнику относятся неоднозначно. Светские верят, что если потереть каблучок или грудь скульптуры — прибавится денег. А староверы даже прикрывали ее декольте шалью, чтобы не развращать молодежь.

Памятник тамбовской казначейше на улице Коммунальной
6 из 15

Тамбовская казначейша — памятник, установленный на улице Коммунальной литературному герою одноименной поэмы Михаила Лермонтова.

По легенде, литератор заезжал в Тамбов к однокашникам Федору и Юрию Протасьевым. А они управляли игорным домом, где великосветское общество просаживало целые состояния. Так и жену старого казначея Авдотью Николаевну проиграли.

Местные жители к памятнику относятся неоднозначно. Светские верят, что если потереть каблучок или грудь скульптуры — прибавится денег. А староверы даже прикрывали ее декольте шалью, чтобы не развращать молодежь.

© Depositphotos / Fire-fly
© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области

Перед одним из университетских корпусов установлен памятник "Вечный студент", который пользуется особым вниманием во время сессий. Герой сидит на лавке с поднятой рукой, рядом — рюкзак. Учащиеся считают хорошей приметой перед экзаменом положить в него зачетку, а руку — пожать.

Памятник Вечный студент в Тамбове
7 из 15

Перед одним из университетских корпусов установлен памятник "Вечный студент", который пользуется особым вниманием во время сессий. Герой сидит на лавке с поднятой рукой, рядом — рюкзак. Учащиеся считают хорошей приметой перед экзаменом положить в него зачетку, а руку — пожать.

© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области
© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области

Сквер Козьмы Пруткова находится поблизости от того места, где поэт и сатирик Алексей Жемчужников (создатель литературного персонажа) провел последние годы жизни.

На главной аллее в тротуарную плитку вмонтированы гранитные доски с афоризмами Пруткова: "Смотри в корень!", "Бди!", "Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание".

Сквер Козьмы Пруткова в Тамбове
8 из 15

Сквер Козьмы Пруткова находится поблизости от того места, где поэт и сатирик Алексей Жемчужников (создатель литературного персонажа) провел последние годы жизни.

На главной аллее в тротуарную плитку вмонтированы гранитные доски с афоризмами Пруткова: "Смотри в корень!", "Бди!", "Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание".

© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области
© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области

Собрание картинной галереи Тамбова считают одним из лучших в провинциальной России. В коллекции — полотна Брюллова, Тропинина, Айвазовского, Шишкина, Саврасова, Коровина, Серова, Фалька, Бенуа.

Картинная галерея в Тамбове
9 из 15

Собрание картинной галереи Тамбова считают одним из лучших в провинциальной России. В коллекции — полотна Брюллова, Тропинина, Айвазовского, Шишкина, Саврасова, Коровина, Серова, Фалька, Бенуа.

© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области
© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области

Тамбовский почтамт появился в 1786 году, он один из старейших в России. Двадцать лет назад в городе создали музей, где собраны экспонаты, рассказывающие о двухсотлетней истории почты. Там — старинные открытки, конверты и марки, рожки ямщиков, почтовые колокольчики, форменная одежда из дореволюционной России.

Музей истории Тамбовской почты
10 из 15

Тамбовский почтамт появился в 1786 году, он один из старейших в России. Двадцать лет назад в городе создали музей, где собраны экспонаты, рассказывающие о двухсотлетней истории почты. Там — старинные открытки, конверты и марки, рожки ямщиков, почтовые колокольчики, форменная одежда из дореволюционной России.

© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

В Тамбове необыкновенно красивые церкви. В первую очередь это Спасо-Преображенский кафедральный собор конца XVIII века.

"На втором этаже — "парящая живопись" на сюжет снятия Христа с распятия, — рассказывает Олег Карнаухов. — При движении роспись начинает "парить", преображаться, поворачивается крест, меняется его объем, Богородица становится то выше, то ниже ростом, если смотреть на нее с разных сторон. Это уникальное явление".

В старой части собора представлены итальянские росписи — копия работы Рафаэля. Внизу — мощи святого Питирима Тамбовского.

Спасо-Преображенский собор в Тамбове
11 из 15

В Тамбове необыкновенно красивые церкви. В первую очередь это Спасо-Преображенский кафедральный собор конца XVIII века.

"На втором этаже — "парящая живопись" на сюжет снятия Христа с распятия, — рассказывает Олег Карнаухов. — При движении роспись начинает "парить", преображаться, поворачивается крест, меняется его объем, Богородица становится то выше, то ниже ростом, если смотреть на нее с разных сторон. Это уникальное явление".

В старой части собора представлены итальянские росписи — копия работы Рафаэля. Внизу — мощи святого Питирима Тамбовского.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© Fotolia / Sergey Lavrentev

В Казанском мужском монастыре, основанном в XVII веке, был рукоположен в иеромонахи преподобный Серафим Саровский. "Роспись Казанского храма уникальна, так как выполнена в редкой для православных церквей монохромной технике гризайль, — объясняет Мария Проскурякова. — Украшение обители — колокольня, вторая по величине в России".

Вид на Тамбов
12 из 15

В Казанском мужском монастыре, основанном в XVII веке, был рукоположен в иеромонахи преподобный Серафим Саровский. "Роспись Казанского храма уникальна, так как выполнена в редкой для православных церквей монохромной технике гризайль, — объясняет Мария Проскурякова. — Украшение обители — колокольня, вторая по величине в России".

© Fotolia / Sergey Lavrentev
© Depositphotos / Laures

Вознесенский женский монастырь, построенный в 1690 году, напоминает столичный храм Василия Блаженного. После революции 1917 года обитель начала разрушаться: колокола сняли, ценности похитили, в помещениях разместили областной архив. С 1992-го монастырь восстанавливают.

Вознесенский монастырь в Тамбове
13 из 15

Вознесенский женский монастырь, построенный в 1690 году, напоминает столичный храм Василия Блаженного. После революции 1917 года обитель начала разрушаться: колокола сняли, ценности похитили, в помещениях разместили областной архив. С 1992-го монастырь восстанавливают.

© Depositphotos / Laures
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

В городе много ресторанов и кафе, причем работать они начинают рано — в восемь утра можно позавтракать, говорит Олег Карнаухов.

В кафе "Дебют" отправляйтесь за огромными чебуреками и вкуснейшими пирожными. Обязательно стоит попробовать заварные и десерт "Анна Павлова", рекомендует гид.

За блюдами восточной кухни идите в ресторан "Хочу люлей". За изысканным меню — в "Гренок", а "Дача" порадует интерьерами в стиле лофт. В цокольном этаже сделайте селфи в ретроавтомобиле, добавляет экскурсовод.

Отдыхающие на Набережной улице в Тамбове
14 из 15

В городе много ресторанов и кафе, причем работать они начинают рано — в восемь утра можно позавтракать, говорит Олег Карнаухов.

В кафе "Дебют" отправляйтесь за огромными чебуреками и вкуснейшими пирожными. Обязательно стоит попробовать заварные и десерт "Анна Павлова", рекомендует гид.

За блюдами восточной кухни идите в ресторан "Хочу люлей". За изысканным меню — в "Гренок", а "Дача" порадует интерьерами в стиле лофт. В цокольном этаже сделайте селфи в ретроавтомобиле, добавляет экскурсовод.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области

В качестве сувениров туристы увозят местные продукты — яблоки, картошку, окорок, мед. А еще — конфеты, водку, носки с изображением тамбовского волка.

Тамбовский мед
15 из 15

В качестве сувениров туристы увозят местные продукты — яблоки, картошку, окорок, мед. А еще — конфеты, водку, носки с изображением тамбовского волка.

© Фото : предоставлено Информационно-туристическим порталом Тамбовской области
 
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