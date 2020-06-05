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Тамбовская область
2020-06-05T20:10
https://ria.ru/20200605/1572544406.html
Тамбовская область снова возглавила общественный экологический рейтинг
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39905/32/399053240_0:0:3011:1693_1036x0_80_0_0_ea5bf30f19d9507008b4c3feb2e135ef.jpg
РИА Новости

Тамбовская область снова возглавила общественный экологический рейтинг

20:10 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкВиды Тамбова
Виды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 5 июн – РИА Новости. Тамбовская область в очередной раз стала лидером Национального экологического рейтинга регионов, опубликованного в пятницу общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль" по итогам весны 2020 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Тамбовщина неизменно возглавляет всероссийский экологический рейтинг с 2011 года. Вторую и третью строчку рейтинга занимают Белгородская область и Республика Алтай.
"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что охрана природы Тамбовщины - один из приоритетов региональной социально-экономической политики, главная цель которой - обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду. В этих целях в регионе постоянно реализуется комплекс мероприятий, направленных на природосбережение. О его эффективности как раз и свидетельствует позиция в этом общественном рейтинге", - сказал представитель пресс-службы.
Национальный экологический рейтинг регионов РФ  рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.
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