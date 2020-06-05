Тамбовская область снова возглавила общественный экологический рейтинг

"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что охрана природы Тамбовщины - один из приоритетов региональной социально-экономической политики, главная цель которой - обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду. В этих целях в регионе постоянно реализуется комплекс мероприятий, направленных на природосбережение. О его эффективности как раз и свидетельствует позиция в этом общественном рейтинге", - сказал представитель пресс-службы.