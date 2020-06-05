Тамбовская область снова возглавила общественный экологический рейтинг

ТАМБОВ, 5 июн – РИА Новости. Тамбовская область в очередной раз стала лидером Национального экологического рейтинга регионов, опубликованного в пятницу общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль" по итогам весны 2020 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Тамбовщина неизменно возглавляет всероссийский экологический рейтинг с 2011 года. Вторую и третью строчку рейтинга занимают Белгородская область и Республика Алтай.
"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что охрана природы Тамбовщины - один из приоритетов региональной социально-экономической политики, главная цель которой - обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду. В этих целях в регионе постоянно реализуется комплекс мероприятий, направленных на природосбережение. О его эффективности как раз и свидетельствует позиция в этом общественном рейтинге", - сказал представитель пресс-службы.
Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.