https://ria.ru/20240905/nalogi-1770103932.html

Какие налоги платят физлица: виды, ставки, что освобождается от обложения

Налоги для физических лиц 2024 какие ставки и сколько нужно заплатить

Какие налоги платят физлица: виды, ставки, что освобождается от обложения

Налоги для физических лиц являются обязательными платежами, которые удерживаются с официального дохода или которые необходимо оплачивать при продаже... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:58

2024-09-05T12:58

2024-09-05T12:58

общество

доходы

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

облигации

ндс

россия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Налоги для физических лиц являются обязательными платежами, которые удерживаются с официального дохода или которые необходимо оплачивать при продаже недвижимости или получения иной прибыли (НДФЛ). О том, какие налоги, в каком размере должны платить граждане в 2024 году и изменятся ли ставки – в материале РИА Новости. Налоги для физических лицНалоги в бюджеты различных уровней обязаны платить как компании, так и граждане. Именно эти средства впоследствии участвуют в финансировании различных сфер общественной жизни: здравоохранения, образования, дорожной отрасли и т.д. Налоги физлиц и организаций отличаются, некоторые из них удерживаются автоматически, другие необходимо платить самостоятельно.Виды налоговСтавка налога и способ его уплаты определяются Налоговым кодексом и зависят от вида.Подоходный налогНалога с конкретно таким названием в российском законодательстве не существует. Обычно под ним понимается налог на доходы физлиц в части заработка. Им облагается зарплата физического лица при условии официального трудоустройства. Подоходный налог составляет 13% для годового дохода менее 5 млн рублей, 15%, если он выше 5 млн, но меньше 25 млн, 20% — при доходе от 25 млн рублей. Рассчитывать и платить НДФЛ по зарплате самостоятельно не нужно, работодатели сами вычитают налог в пользу ФНС.Налог на вкладыС 2021 года действуют новые правила для налогов на вклады. Ранее ими облагались депозиты, процентная ставка которых превышала ключевую ставку ЦБ на 5%. К примеру, ставка ЦБ 4,25%, тогда со всех вкладов, процентная ставка которых выше 9,25% необходимо было заплатить налог в 35%. Сейчас это правило убрали и облагается только часть прибыли. Выглядит это так: с 1 млн рублей рассчитывается ставка ЦБ и получившаяся сумма – это та часть, которая налогом не облагается. С дохода выше получившейся суммы необходимо заплатить 13%. Самостоятельно ничего высчитывать не надо, банк сам передаст данные в ФНС.Ставка НДФЛ с 2024 года одинаковая и для резидентов, и для нерезидентов – 13% или 15% (ранее первые обязаны были уплачивать 35%, вторые – 30%), согласно прогрессивной шкале.В 2024 году налог придется заплатить тем, кто размещал деньги в банках в 2023 году и получил доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. Повышенной ставкой будут облагаться налогоплательщики, совокупный доход которых больше 5 млн рублей в год.Налог на облигацииОн появился только в 2021 году, его сумма составляет 13% для резидентов (физлицо, фактически находящееся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 подряд месяцев) и 30 % для нерезидентов. Налог относится к любым облигациям, независимо от их суммы и года выпуска. В этом случае в ФНС все данные передаст брокер и самостоятельно высчитывать ничего не нужно. Тем не менее такие нововведения, установленные законом № 102-ФЗ от 01.04.2020, не распространяются на купоны, которые были получены инвестором до 31 декабря 2020 года. При этом налог с купонов будут удерживать не при выплате, а в конце года, либо когда инвестор решит вывести денежные средства со счета или закрыть его, если деньги поступают на брокерский счет.НДФЛСюда относятся все основные налоги на доходы физических лиц, в том числе и подоходный. Конкретные проценты зависят от вида дохода. Поэтому каждый налог необходимо рассматривать отдельно.Налог от продажи недвижимости и сдачи в арендуЕсли физлицо является резидентом РФ и сдает квартиру, то на него ложится обязательство платить с такого дохода 13 %, для нерезидента – 30 %. Облагается налогом не только сумма арендной платы, но и коммунальные платежи (кроме счетчиков), если их оплачивают арендаторы. Рассчитывать и платить налог необходимо самостоятельно, но не каждый месяц. До 30 апреля нужно подать декларацию 3-НДФЛ с информацией обо всех доходах за прошедший год, и после этого рассчитаться по налогу.В случае продажи недвижимости резидент должен заплатить 13 %, а нерезидент – 30 %. Но есть много нюансов, подробнее об этом рассказала Екатерина Цепова, руководитель агентства налогового консалтинга."При расчете этого налога доходы от продажи недвижимости можно либо уменьшить на сумму расходов, связанных с ее приобретением, либо воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере не более 1 млн рублей для жилой недвижимости и земельных участков. Для остального имущества сумма вычета составляет не более 250 000 рублей.Какой именно вариант использовать, решает сам налогоплательщик. Например, если гражданин в 2023 году продал за 3 млн рублей квартиру, которую приобрел в 2021 году за 2 млн рублей, то в случае, если он воспользуется правом на вычет расходов, налог составит: (3 000 000 - 2 000 000) х 13 % = 130 000 рублей, а если имущественным налоговым вычетом, то налог составит: (3 000 000 - 1 000 000) х 13 % = 260 000 рублей. В этом случае выгоднее использовать вычет расходов.Но если, например, гражданин в 2024 году продает комнату стоимостью 1 млн рублей, которую приобрел менее 5 лет назад за 500 000 рублей, то ситуация будет другой: в случае если он выберет право на вычет расходов, налог составит: (1 000 000 - 500 000) х 13 % = 65 000 рублей, при имущественном вычете: (1 000 000 - 1 000 000) х 13% = 0 рублей.“Сумму сделки по продаже необходимо сравнить с кадастровой стоимостью недвижимости, умноженной на коэффициент 0,7. Если она окажется меньше, то налог придется заплатить с величины кадастровой стоимости, умноженной на 0,7 и уменьшенной на сумму понесенных расходов или на сумму налогового вычета", - отметила эксперт.Налог от источников дохода за пределами РоссииОн составляет 13% (с суммы больше 5 млн рублей – 15%) и распространяется на такие доходы, как:Налог с выигрышейИм облагаются выигрыши в гослотереях, у букмекеров, в казино и других азартных играх, он составляет 13%. Согласно ст. 217 п. 28 НК РФ выигрыши до 4000 рублей в год налогом не облагаются. Если общая годовая сумма вознаграждений больше, то из этой суммы необходимо вычесть 4000 и получившийся результат будет объектом налогообложения. Например: за победы в лотереях за год было получено 10 000 рублей. Из них надо вычесть 4000 рублей и с получившихся 6000 рублей надо заплатить 13%.Лотереи организовывает только государство, все остальное считается рекламными акциями. Выигрыш в таких акциях облагается налогом в 35%, но, как правило, организатор изначально включает налог в сумму выигрыша и платит его вместо физлица.Налог с реализации иных товаровОн составляет 13%, но платить его при продаже абсолютно любого товара не нужно. В частности, налог не придется платить, если соблюдается одно из условий:Налог на имуществоНалог на имущество физических лиц представляет собой налог на принадлежащую гражданам недвижимость, к которой относятся квартиры, комнаты, частные дома (в том числе и недостроенные), апартаменты, гаражи и др., вся она перечислена в ст. 401 НК РФ.Базовые ставки налогообложения определяются законом и на данный момент составляют: 0,1% от стоимости комнаты, квартиры, жилого дома или гаража, 0,5% от стоимости всего остального и 2% , если объект дороже 300 млн рублей. На основе этих ставок каждый регион РФ может устанавливать свои значения, при этом налог может быть уменьшен до нуля или увеличен, но не более чем в три раза (сейчас не более 0,3%).Налог на недвижимость раз в год рассчитывает ФНС, после этого она направляет физлицу квитанцию, в которой указано за что и сколько нужно заплатить.Земельный налогЭто местный налог, размер которого устанавливают региональные органы власти. Оплачивать земельный налог обязаны физлица, владеющие земельными участками или имеющие на них право бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения. Понятие объекта налогообложения закреплено в ст. 389 НК РФ.Транспортный налогРегиональный налог, ставку которого устанавливают местные органы власти с учетом мощности транспортного средства. Базовые ставки указаны в п. 1 ст. 361 НК РФ, но в зависимости от региона они могут быть как уменьшены, так и увеличены (но не более, чем в 10 раз).КапремонтЭто не совсем налог, это взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Оплачивать их необходимо каждый месяц по квитанции. Но если ее нет – лучше всего проверить, не включен ли дом в региональную программу капремонта. Бывает, что платежки не приходят по какой-то причине, но платить взносы необходимо, иначе накапливается долг. Размер взносов зависит от региона, например, в 2024 в Москве за 1 кв. м. установлена сумма в 25,58 рубля.ГоспошлиныЗа оформление некоторых документов и совершение определенных действий необходимо заплатить госпошлину. Полный список таких услуг представлен в главе 25.3 НК РФ, среди распространенных можно выделить:НДСЭто налог на добавленную стоимость, заложенный в цену любых товаров, которые покупают физлица. Это касается не только продуктов, техники и одежды, но и, например, проезда в транспорте. Ставка НДС зависит от категории товара и может быть 0%, 10% и 20%. Самостоятельно потребитель этот налог не рассчитывает, он включен в итоговую стоимость продукта, поэтому фактически любое физлицо его уплачивает.Таможенный налог или таможенная пошлинаЭтот налог относится к перевозке товаров из одной страны в другую. В отношении физических лиц таможенный налог имеет множество нюансов. Владислав Ким, юрист в области защиты бизнеса и граждан, разъяснил РИА Новости, что понимается под таможенной пошлиной и когда физическое лицо обязано ее уплатить:"Таможенные пошлины выводятся за рамки налоговых правоотношений и регулируются таможенным правом (таможенные отношения в таком случае возникают в связи с перемещением товаров и грузов через границу). Регулирование вопросов уплаты, исчисления пошлин сосредоточено в "Таможенном кодексе Евразийского экономического союза".В вопросе о том, при каких обстоятельствах подлежит уплате физическим лицом таможенная пошлина, следует сказать, что по общему правилу товары личного пользования освобождаются от уплаты. Это указано в ст. 257 Таможенного кодекса ЕАЭС. Наиболее подробно критерии отнесения товаров к товарам личного пользования указаны в решениях Совета Евразийской экономической комиссии.К примеру, согласно Приложению № 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107, товарами личного пользования признаются товары, ввозимые в сопровождаемом или несопровождаемом багаже воздушным видом транспорта, стоимость которых не превышает эквивалентную сумму 10 000 евро, и/или вес не превышает 50 кг. Данный критерий не относится к таким товарам, как этиловый спирт, алкогольные напитки. Условно говоря, если физлицо везет с собой в самолете наручные часы стоимостью меньше 10 000 евро, приобретенные в другом государстве таможенного союза, то уплачивать пошлину не нужно.При этом важный критерий для признания товаров личными - частота пересечений таможенной границы груза из однородных предметов за определенный период. К примеру, гражданин возит по 10 наручных часов, приобретенных в другом государстве, два раза в год, при этом формально по стоимости они подходят под товары личного пользования. Однако принимая во внимание совокупность обстоятельств (частота подобных перевозок, количество предметов в определенном ассортименте и пр.) таможенники могут справедливо не рассматривать их как товары личного пользования, и потребовать уплаты пошлины.Акцизы на сигареты, алкоголь и бензинВладислав Ким уточняет, что акцизы – это косвенные федеральные налоги, налогоплательщиками по которым являются индивидуальные предприниматели или организации, реализовывающие подакцизные товары или перемещающие их через таможенную границу. Перечень подакцизных товаров установлен в ст. 181 НК РФ. В том числе к ним относятся табачная продукция, алкоголь и бензин."Ключевой особенностью акцизов как налогов является их косвенная фискальная природа. Несмотря на то, что налогоплательщиками по акцизам в соответствии со ст. 179 НК РФ физические лица не являются, они все равно фактически уплатят сумму акциза. Обусловлено такое обстоятельство тем, что сумма уплаченного акциза организацией будет включена в итоговую цену такой продукции. Включение в конечную стоимость подакцизных товаров для потребителя с такой точки зрения может представляться механизмом возмещения уплаченной суммы акциза.Таким образом, можно установить следующую экономическую связь: повышение налоговой ставки по акцизу будет являться причиной повышения стоимости реализуемой подакцизной продукции для потребителя", – дополнил эксперт.В конце 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение в 2024 году акцизных ставок на некоторые виды алкоголя и табака.Кто платитКатегории налогоплательщиков-физлиц закреплены в ст. 207 НК РФ:Физлицо может быть не признано налоговым резидентом РФ на основании его заявления с приложенным сертификатом от компетентного органа иностранного государства, подтверждающим его налоговое резидентство в другой стране, или обоснования невозможности получения такого сертификата с приложением подтверждающих документов.Что касается налога на недвижимость и транспорт, то налогоплательщиками выступают физические лица, на которые оформлены соответствующие объекты.Как оплатитьОплатить налоги можно оффлайн:Перед тем, как оплачивать налоги оффлайн, необходимо получить квитанцию-извещение с идентификационным номером. Это можно сделать в отделении налоговой по месту регистрации объекта налогообложения.Можно значительно сэкономить время, заплатив налоги через интернет. Сделать это можно через:Когда платитьСроки уплаты налогов зависят от их вида. Некоторые из них удерживаются автоматически, об оплате других необходимо позаботиться самостоятельно. В 2024 году действую единые сроки уплаты налогов и взносов – 28 число месяца (Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).За что не надо платитьДоходы физлица, которые не облагаются налогами, закреплены в ст. 217 НК РФ. К примеру, от НДФЛ освобождены:О других ситуациях, когда не нужно платить налог, РИА Новости рассказала Валерия Дементьевская, советник налоговой практики консультационной группы "Прайм Эдвайс": "Достаточно много ситуаций, когда не надо платить НДФЛ и подавать декларацию. В частности, если вы получили доходы от продажи недвижимости, которая была в вашей собственности более пяти лет и не использовалась в предпринимательской деятельности (например, для сдачи в аренду)”.Достаточно всего трех лет и доходы от продажи недвижимости также будут освобождены от НДФЛ, если она была получена:Также не нужно платить налог с продажи автомобиля, который находился в собственности более трех лет и не использовался в предпринимательской деятельности (п. 17.1 ст. 217 НК РФ).Не нужно платить НДФЛ и с прибыли от продажи акций, облигаций на брокерском счете, которые были приобретены более трех лет назад (пп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ)".Налоговые льготыКатегории граждан, которые имеют право на налоговые льготы и виды объектов налогообложения, на которые эти льготы распространяются, закреплены в ст. 407 НК РФ. В частности, к льготным категориям относятся:"Понятие налоговых льгот определяется в ст. 56 НК РФ. Это определенные преимущества, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщикам сборов по сравнению с иными лицами. Налоговые льготы как преимущества в таком случае подразумевают возможность не уплачивать определенные налоги или сборы либо осуществлять их оплату в меньшем размере", – отметил Владислав Ким.Налоговые вычетыНалоговые вычеты не относятся к льготам. По словам юриста Владислава Кима, нет единого мнения относительно правовой природы такой категории, это иной инструмент снижения налогового бремени, предусмотренный исключительно по налогу на доходы физических лиц. Регулирование вопроса о вычетах по НДФЛ сосредоточено в ст. ст. 218 – 222 НК РФ. Согласно этим статьям, можно выделить семь типов вычетов:Штрафы за неуплату налоговОни закреплены в ст. 122 НК РФ. Согласно закону, неуплата налогов грозит штрафом в 20% от неуплаченной суммы. В случае если будет доказано, что нарушение совершено умышленно, сумма штрафа возрастет до 40%.Изменения в 2024 годуВ 2024 году россиянам впервые придется заплатить новый налог с доходов по банковским вкладам. Его стандартная ставка составит 13%, но если общие доходы превысят 5 млн рублей за год, ставка повысится до 15%.Кроме того, с 1 января 2024 года плательщики должны сдавать 3-НДФЛ по новой форме. Теперь в приложении 5 декларации можно указать стандартный вычет на ребенка или подопечного, которого суд признал недееспособным. В приложение 6 добавили новую строку для заполнения налогоплательщиками, получившими доходы при продаже и погашении имущественных прав.Также изменения коснутся тех, кто уехал из России, но продолжает работать на российские компании. С 1 января 2024 года им нужно будет платить 13% с дохода менее 5 млн рублей в год, 15% с дохода, превышающего 5 млн рублей в год.В 2024 году станет проще получать налоговые вычеты. Так, в упрощенном порядке теперь можно получать социальные налоговые вычеты: за расходы на лечение, покупку лекарств, обучение, страхование, негосударственное пенсионное обеспечение и траты на фитнес в физкультурно-спортивных организациях, которые числятся в реестре Минспорта.

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общество, доходы, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, облигации, ндс, россия, ндфл, налоговый вычет