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Минфин объяснил порядок уплаты налога по вкладам
Минфин объяснил порядок уплаты налога по вкладам
В Минфине разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T06:37
2021-01-08T06:37
россия
налоги
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Минфине разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы.В ведомстве напомнили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а лишь проценты по ним.Подчеркивается, что если проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось зачисление этих процентов.В России с 1 января начал действовать налог на доходы с процентов по вкладам физлиц с банковских вкладов, размер которых по совокупности превысит один миллион рублей.Доход с подобных банковских депозитов начнет облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов, при этом налог коснется именно проценты и не будет взиматься непосредственно с суммы вклада.
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россия, налоги, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин объяснил порядок уплаты налога по вкладам

06:37 08.01.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаМонеты России и конверты с логотипом ФНС РФ
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Минфине разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы.
В ведомстве напомнили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а лишь проценты по ним.
"Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены", — говорится в опубликованном документе.
Подчеркивается, что если проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось зачисление этих процентов.
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В России с 1 января начал действовать налог на доходы с процентов по вкладам физлиц с банковских вкладов, размер которых по совокупности превысит один миллион рублей.
Доход с подобных банковских депозитов начнет облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов, при этом налог коснется именно проценты и не будет взиматься непосредственно с суммы вклада.
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