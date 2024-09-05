https://ria.ru/20240905/lgoty-1729353346.html

Льготы ветеранам труда в 2024 году: какие положены и как их получить

Льготы ветеранам труда в 2024 году: какие выплаты положены в Москве и регионах

Льготы ветеранам труда в 2024 году: какие положены и как их получить

Льготы ветеранам труда в 2024 году — один из видов государственной поддержки, которая положена гражданам и предоставляется в виде дополнительных денежных выплат РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:16

2024-09-05T12:16

2024-09-05T12:16

льготы

ветераны

россия

общество

пенсионеры

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Льготы ветеранам труда в 2024 году — один из видов государственной поддержки, которая положена гражданам и предоставляется в виде дополнительных денежных выплат и социальных мер защиты. Какими федеральными и региональными льготами могут пользоваться действующие ветераны труда в Москве и других городах страны, кому назначается льготная оплата коммунальных услуг, как пенсионерам получить выплаты, — в материале РИА Новости.Льготы ветеранам трудаЛьготы ветеранам труда в 2024 году — это преимущества для граждан, имеющих соответствующее звание, в виде доплат, скидок и иных преференций. Их разновидности зависят от статуса ветерана, который присваивается за многолетнюю работу и трудовые заслуги.Само звание "Ветеран труда" утвердили в 1995 году. До этого была только медаль с аналогичным названием. Она, в отличие от нынешнего статуса, не давала права на выплаты или льготы. Сегодня вместо медали ветеранам труда выдают удостоверение.“Помните, что порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" определяются законодательством субъектов РФ и в связи с этим может иметь отличия”, — говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Кому положеныВ соответствии со статьей 7 Федерального закона "О ветеранах" от 12 января 1995 г. №5-ФЗ, звание “Ветеран труда” (а также прилагающиеся к нему льготы) могут получить граждане:Отдельные субъекты страны могут устанавливать также и свои критерии для присвоения гражданам данного статуса. В частности, это может быть определенный стаж работы на территории региона. Например, в Мурманской области действует закон о присвоении звания "Ветеран труда Мурманской области". Получить его могут мужчины со стажем не менее 40 лет и женщины со стажем не менее 35 лет.Разновидности звания Ветеран трудаФедеральный закон "О ветеранах" от 12 января 1995 г. №5-ФЗ предусматривает две основных разновидности звания “Ветеран труда”: федеральный и региональный. Помимо этого встречается и так называемое корпоративное звание.Человек может иметь сразу три звания ветерана — федерального, регионального и ветерана предприятия, либо какое-то одно из них.Статус ветерана труда выдается один раз, подтверждать его не нужно. Удостоверение является бессрочным.Процедура лишения человека такого звания законом не предусмотрена. Сделать это можно только в судебном порядке, например, в случае ошибочной выдачи или по подложным документам. Никакие другие ведомства, кроме суда, не могут лишить человека этого статуса.Федеральное званиеФедеральное звание “Ветеран труда” присваивается на основании ст. 7 Федерального закона о ветеранах и действует на всей территории страны. Это подтверждает соответствующая отметка в удостоверении.Региональное званиеРегиональное звание “Ветеран труда” присваивается в некоторых субъектах РФ. В их названии всегда указывают наименование региона: например, "Ветеран труда Республики Марий Эл", "Ветеран труда Ростовской области". Как правило, такое звание получают обладатели местных наград или граждане, выработавшие установленный в субъекте трудовой стаж. Действует статус только на территории региона, где его присвоили.Корпоративное званиеТакже существует ветераны труда предприятия и организации. Этот статус последние учреждают самостоятельно. Работников, которые имеют такие звания, нередко поощряют подарками на Новый год или дают им возможность бесплатно посещать заводской дом культуры по выходным.- Корпоративное звание ветерана труда не дает права на автоматическое признание ветераном труда федерального или регионального уровня. Однако это не мешает человеку обратиться в органы соцзащиты для получения такого статуса при наличии оснований, — рассказала РИА Новости юрист Мария Александрова.Какие льготы положены ветеранам труда“Ветеранам труда могут предоставляться бесплатный проезд на городском транспорте, скидка на оплату коммунальных услуг, бесплатные санаторно-курортные путевки, бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, компенсация на оплату услуг телефонной связи, уменьшение транспортного налога и т.д.”, — отмечает Оксана Васильева.“На сегодняшний день все льготы, выплаты и гарантии ветеранам труда, равно как и порядок их предоставления определяются региональным законодательством. На федеральном уровне закреплены лишь общие права ветеранов на получение определенных льгот. В связи с этим отсутствует какое-либо единообразие правоприменения и нельзя говорить о равноправии ветеранов, проживающих в разных субъектах”, — комментирует Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".Согласно поправкам в ст. 160 ЖК РФ, которая регулирует порядок компенсации расходов на оплату ЖКУ льготникам, в том числе и ветеранам труда, с 1 июля 2023 года утвержден единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ, который региональные власти будут обязаны соблюдать (Закон от 29.12.2022 № 614-ФЗ).“Помните, что компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг не предоставляются при наличии непогашенной задолженности по их оплате, которая образовалась за период не более чем три последних года и подтверждена вступившим в законную силу судебным актом”, — напоминает Оксана Васильева.Единый подход предусмотрен в отношении порядка предоставления льгот ветеранам труда, а вот конкретный набор льгот и их объем по-прежнему будет зависеть от того, на территории какого субъекта РФ проживает гражданин.Получить информацию о мерах соцзащиты можно через портал госуслуг и единый контакт-центр.Единый стандарт предусматривает возможность оформления компенсаций через портал "Госуслуги" и по принципу "социального казначейства" (гражданам не нужно предоставлять пакет документов, необходимую информацию региональные органы соцзащиты получают путем межведомственного взаимодействия).По словам Оксаны Васильевой, с 1 января 2025 года размещенные в информационной системе сведения об удостоверениях, выданных ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны будут использоваться для предоставления мер социальной защиты (поддержки) таким категориям граждан. Это вступает в силу с 1 июля 2024 года.ФедеральныеВ соответствии со статьей 13 федерального закона "О ветеранах", социальная поддержка всех ветеранов (в том числе - ветеранов труда) включает:Пенсионерам - ветеранам труда положены льготы и для пенсионеров, и для ветеранов труда. Если в обеих категориях предусмотрены, например, скидки на оплату ЖКХ, то субсидии не суммируются, нужно выбрать только одну из них. Размер и вид указанных мер поддержки определяют в регионах.РегиональныеСогласно ст. 22 ФЗ "О ветеранах", льготы ветеранам труда определяются правовыми актами субъектов РФ. Это означает, что в каждом регионе свой набор преференций для указанных граждан, а также размер выплат и порядок их предоставления.В список нередко входят:Помимо всего, ряд льгот можно монетизировать — получить вместо них денежную компенсацию.- Например, человек по состоянию здоровья не может часто куда-то ездить, хотя при этом ему полагается бесплатный проезд. В таких случаях ветеран может отказаться от льготы, а взамен получить ежемесячную выплату.В МосквеВетераны труда Москвы и Санкт-Петербурга получают скидку на коммунальные услуги в размере 50%, а также бесплатный проезд в пригородных электричках, а в Москве еще и в городском пассажирском транспорте, кроме маршруток и такси.По словам Сергея Гебеля, в Москве ветераны труда имеют право на ежемесячную городскую денежную выплату, размер которой в 2024 году составляет 1 328 рублей. Кроме этого, им предоставляется ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи в размере 275 рублей.В регионах РоссииПолный перечень льгот, предусмотренных для ветеранов труда в конкретном регионе, можно уточнить на сайте правительства субъекта РФ или в ближайшем отделении соцзащиты. Для оформления необходимо обратиться в многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.Например, в Омской области бесплатными для ветеранов являются только 30 поездок на любых видах общественного транспорта в месяц, но при этом предусмотрена ежемесячная денежная выплата — 250 рублей. По словам эксперта, для продления транспортной карты в этом регионе нужно раз в три года обращаться в МФЦ.Ветеранам труда, имеющим место жительства в Московской области, независимо от прекращения трудовой деятельности при достижении ими возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости, а также при достижении предпенсионного возраста — 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) и наличии страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, предоставляются следующие меры социальной поддержки:“Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда предпенсионного возраста предусмотрено до 01.01.2025, однако, если такие меры были назначены до 31.12.2023, они предоставляются до назначения пенсии”, — поясняет Оксана Васильева.Помимо всего, ряд льгот можно монетизировать — получить вместо них денежную компенсацию. Точный список льгот, которые можно монетизировать, и размер компенсации конкретной льготы можно узнать в региональном ведомстве социальной защиты или в МФЦ. Туда же нужно подавать заявление на получение монетизации. Для этого также потребуются удостоверение ветерана труда и паспорт.Как оформить звание ветерана труда и льготыГосударство не присваивает звание ветерана труда автоматически. О своем праве на него гражданин должен заявить самостоятельно — подать заявление и документы.Куда обращатьсяЗвание “Ветеран труда” жители России могут оформить несколькими способами:После получения удостоверения ветерана труда можно подавать документы на предоставление льгот. Их направляют в разные государственные органы в зависимости от типа социальной помощи.- Например, для получения бесплатного протезирования нужно обратиться в стоматологию, к которой вы прикреплены, или по месту регистрации и стать в очередь, — рассказала специалист.Для получения дополнительных денежных выплат, скидки на оплату ЖКХ или других льгот ветерану труда нужно обратиться в местное отделение органов социальной защиты. Также имеется возможность оформления преференций через МФЦ или “Госуслуги”. В последнем варианте нужно иметь подтвержденный аккаунт на портале.Кроме того, несколькими льготами ветерана труда можно пользоваться сразу после получения удостоверения, например, бесплатным проездом в транспорте. Достаточно просто предъявить документ во время поездки.ДокументыДля получения звания ветерана труда требуются:- Также при подаче документов составляется заявление о предоставлении звания ветерана труда. Бланк для его заполнения дадут по месту оформления — в органах социальной защиты, — сообщила юрист.- Если человек не может самостоятельно обратиться за оформлением статуса и лично подать заявление (например, по состоянию здоровья или находится в отъезде), то сделать за него это может представитель. Тогда потребуется еще один дополнительный документ — доверенность. Она может быть составлена в простой рукописной форме. Основное условие в таком случае — доверитель должен быть дееспособным, — отметила специалист.Все документы нужно предъявить в оригинале, а также предоставить их копии.Документы для оформления льгот ветерана труда отличаются в зависимости от типа привилегий и региона проживания. Как правило, в пакет бумаг входят:- Например, для получения субсидии на оплату ЖКХ нужно предоставить также справку, которая подтверждает отсутствие уже имеющейся льготы. А при обращении в стоматологическую клинику для бесплатного протезирования нужно предоставить полис обязательного медицинского страхования, — сообщила эксперт.СрокиСроки принятия решения о присвоении звания либо об отказе в таком праве зависят от субъекта Российской Федерации. Например, в Москве решение принимается в течение 10 суток после приема всех бумаг, в Брянской области это делают за 15 суток, а в Республике Тыва — 30 суток. При этом, ни в одном из регионов решение не может быть принято позднее чем через 30 дней.Получить удостоверение ветерана труда можно в органах социальной защиты.Отказ в предоставлении льготОтказать в получении звания могут в следующих случаях:- Если устранить эти проблемы никак не получилось, но вы считаете, что отказ необоснованный, его можно обжаловать. Делают это двумя способами: направляют жалобу на имя руководителя органа соцзащиты, который отказал, либо пользуются порталом досудебного обжалования на “Госуслугах”, или же подают в суд, — рассказала специалист.В случае утери удостоверения ветерана труда льготы не прекращаются, но гражданин не может подтвердить право на них. В таком случае нужно получить дубликат. Выдает повторное удостоверение тот же государственный орган, который выдавал первое.ЗаконодательствоВиды льгот для ветеранов труда прописаны в ФЗ № 5 "О ветеранах". Размер и условия их получения определяются регионами через местные законы и другие нормативные акты.Советы экспертов“Получить информацию о мерах социальной защиты можно, в частности, через единый портал госуслуг и единый контакт-центр. Для оформления звания “Ветеран труда” лучше всего обратиться с собранными документами в любой МФЦ, — говорит Оксана Васильева. — Решение о присвоении звания и выдаче соответствующего удостоверения (либо об отказе) принимается управлением соцзащиты населения в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи документов в МФЦ”.“К ведомственным знакам отличия в целях присвоения звания ветерана труда относятся медали Минобороны России и МВД России "За трудовую доблесть", почетная грамота Минздрава России, знак отличия "Ветеран атомной энергетики и промышленности" и подобные им награды, — говорит Антонина Шаркова, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. — Звание "Ударник коммунистического труда", знак "Победитель социалистического соревнования" за соответствующий год, а также знаки "Отличник Военно-Морского Флота", "Отличник Советской Армии", знак отличия Минтранспорта России "За безаварийную работу" не дает права на присвоение звания "Ветеран труда". Также граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", тоже не относятся к лицам, имеющим право на присвоение звания "Ветеран труда".”“Отказ в присвоении звания ветерана труда и выдаче удостоверения можно обжаловать в досудебном порядке (например, в Департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы) или в судебном порядке путем направления иска”, — дополняет Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

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льготы, ветераны, россия, общество, пенсионеры