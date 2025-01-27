Льготы ветеранам труда в 2025 году: какие положены и как их получить

МОСКВА, 27 янв мая — РИА Новости. Льготы ветеранам труда в 2025 году — один из видов государственной поддержки, которая положена гражданам и предоставляется в виде дополнительных денежных выплат и социальных мер защиты. Какими федеральными и региональными льготами могут пользоваться действующие ветераны труда в Москве и других городах страны, кому назначается льготная оплата коммунальных услуг, как пенсионерам получить выплаты, — в материале РИА Новости.

Льготы ветеранам труда

Льготы ветеранам труда в 2025 году — это преимущества для граждан, имеющих соответствующее звание, в виде доплат, скидок и иных преференций. Их разновидности зависят от статуса ветерана, который присваивается за многолетнюю работу и трудовые заслуги.

Само звание "Ветеран труда" утвердили в 1995 году. До этого была только медаль с аналогичным названием. Она, в отличие от нынешнего статуса, не давала права на выплаты или льготы. Сегодня вместо медали ветеранам труда выдают удостоверение.

“Помните, что порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" определяются законодательством субъектов РФ и в связи с этим может иметь отличия”, — говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Кому положены

статьей 7 Федерального закона "О ветеранах" от 12 января 1995 г. №5-ФЗ, звание “Ветеран труда” (а также прилагающиеся к нему льготы) могут получить граждане: В соответствии соФедерального закона "О ветеранах" от 12 января 1995 г. №5-ФЗ, звание “Ветеран труда” (а также прилагающиеся к нему льготы) могут получить граждане:

имеющие соответствующее удостоверение “Ветеран труда”;

обладающие трудовым (страховым) стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, либо выслугой лет (в том размере, который необходим для назначения соответствующей пенсии в календарном исчислении), а также лица, которые, будучи несовершеннолетними, начали свою трудовую деятельность в годы Великой Отечественной войны и имеют стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

получившие ордена или медали СССР или РФ, почетные звания СССР или РФ, а также обладатели почетных грамот и благодарностей Президента Российской Федерации, ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (либо отрасли экономики).

Мурманской области действует закон о присвоении звания "Ветеран труда Мурманской области" . Получить его могут мужчины со стажем не менее 40 лет и женщины со стажем не менее 35 лет. Отдельные субъекты страны могут устанавливать также и свои критерии для присвоения гражданам данного статуса. В частности, это может быть определенный стаж работы на территории региона. Например, вдействует. Получить его могут мужчины со стажем не менее 40 лет и женщины со стажем не менее 35 лет.

Разновидности звания Ветеран труда

Федеральный закон "О ветеранах" от 12 января 1995 г. №5-ФЗ предусматривает две основных разновидности звания “Ветеран труда”: федеральный и региональный. Помимо этого встречается и так называемое корпоративное звание. предусматривает две основных разновидности звания “Ветеран труда”: федеральный и региональный. Помимо этого встречается и так называемое корпоративное звание.

Человек может иметь сразу три звания ветерана — федерального, регионального и ветерана предприятия, либо какое-то одно из них.

Статус ветерана труда выдается один раз, подтверждать его не нужно. Удостоверение является бессрочным.

Процедура лишения человека такого звания законом не предусмотрена. Сделать это можно только в судебном порядке, например, в случае ошибочной выдачи или по подложным документам. Никакие другие ведомства, кроме суда, не могут лишить человека этого статуса.

Федеральное звание

ст. 7 Федерального закона о ветеранах и действует на всей территории страны. Это подтверждает соответствующая отметка в удостоверении. Федеральное звание “Ветеран труда” присваивается на основаниии действует на всей территории страны. Это подтверждает соответствующая отметка в удостоверении.

Региональное звание

Региональное звание “Ветеран труда” присваивается в некоторых субъектах РФ. В их названии всегда указывают наименование региона: например, "Ветеран труда Республики Марий Эл", "Ветеран труда Ростовской области". Как правило, такое звание получают обладатели местных наград или граждане, выработавшие установленный в субъекте трудовой стаж. Действует статус только на территории региона, где его присвоили.

Корпоративное звание

Также существует ветераны труда предприятия и организации. Этот статус последние учреждают самостоятельно. Работников, которые имеют такие звания, нередко поощряют подарками на Новый год или дают им возможность бесплатно посещать заводской дом культуры по выходным.

- Корпоративное звание ветерана труда не дает права на автоматическое признание ветераном труда федерального или регионального уровня. Однако это не мешает человеку обратиться в органы соцзащиты для получения такого статуса при наличии оснований, — рассказала РИА Новости юрист Мария Александрова.

Какие льготы положены ветеранам труда

“Ветеранам труда могут предоставляться бесплатный проезд на городском транспорте, скидка на оплату коммунальных услуг, бесплатные санаторно-курортные путевки, бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, компенсация на оплату услуг телефонной связи, уменьшение транспортного налога и т.д.”, — отмечает Оксана Васильева.

“На сегодняшний день все льготы, выплаты и гарантии ветеранам труда, равно как и порядок их предоставления определяются региональным законодательством. На федеральном уровне закреплены лишь общие права ветеранов на получение определенных льгот. В связи с этим отсутствует какое-либо единообразие правоприменения и нельзя говорить о равноправии ветеранов, проживающих в разных субъектах”, — комментирует Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".

в ст. 160 ЖК РФ , которая регулирует порядок компенсации расходов на оплату ЖКУ льготникам, в том числе и ветеранам труда, с 1 июля 2023 года утвержден единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ, который региональные власти будут обязаны соблюдать ( Закон от 29.12.2022 № 614-ФЗ ). Согласно поправкам, которая регулирует порядок компенсации расходов на оплату ЖКУ льготникам, в том числе и ветеранам труда, с 1 июля 2023 года утвержден единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ, который региональные власти будут обязаны соблюдать ().

« “Помните, что компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг не предоставляются при наличии непогашенной задолженности по их оплате, которая образовалась за период не более чем три последних года и подтверждена вступившим в законную силу судебным актом”, — напоминает Оксана Васильева.

Единый подход предусмотрен в отношении порядка предоставления льгот ветеранам труда, а вот конкретный набор льгот и их объем по-прежнему будет зависеть от того, на территории какого субъекта РФ проживает гражданин.

портал госуслуг и единый контакт-центр. Получить информацию о мерах соцзащиты можно черези единый контакт-центр.

портал "Госуслуги" и по принципу "социального казначейства" (гражданам не нужно предоставлять пакет документов, необходимую информацию региональные органы соцзащиты получают путем межведомственного взаимодействия). Единый стандарт предусматривает возможность оформления компенсаций черези по принципу "социального казначейства" (гражданам не нужно предоставлять пакет документов, необходимую информацию региональные органы соцзащиты получают путем межведомственного взаимодействия).

По словам Оксаны Васильевой, с 1 января 2025 года размещенные в информационной системе сведения об удостоверениях, выданных ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны используются для предоставления мер социальной защиты (поддержки) таким категориям граждан.

Федеральные

статьей 13 федерального закона "О ветеранах", социальная поддержка всех ветеранов (в том числе - ветеранов труда) включает: В соответствии софедерального закона "О ветеранах", социальная поддержка всех ветеранов (в том числе - ветеранов труда) включает:

пенсионное обеспечение, выплату пособий;

получение ежемесячной денежной выплаты — ЕДВ (это постоянная добавка к пенсии);

предоставление жилых помещений;

компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (в том числе на содержание и ремонт жилья, на взнос за капремонт МКД, а также на оплату топлива, например, дров или угля, если ветеран живет в доме с печным отоплением; льготу получают в виде прибавки к пенсии — денежного эквивалента скидки);

оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи (предоставляется в медорганизациях каждого региона, которые заключили контракт с местным Минздравом; как часто ветеран труда может пользоваться льготным протезированием, устанавливает региональное законодательство; оказывают услугу не сразу — ставят в очередь).

Пенсионерам - ветеранам труда положены льготы и для пенсионеров, и для ветеранов труда. Если в обеих категориях предусмотрены, например, скидки на оплату ЖКХ, то субсидии не суммируются, нужно выбрать только одну из них. Размер и вид указанных мер поддержки определяют в регионах.

Региональные

ст. 22 ФЗ "О ветеранах" , льготы ветеранам труда определяются правовыми актами субъектов РФ. Это означает, что в каждом регионе свой набор преференций для указанных граждан, а также размер выплат и порядок их предоставления. Согласно, льготы ветеранам труда определяются правовыми актами субъектов РФ. Это означает, что в каждом регионе свой набор преференций для указанных граждан, а также размер выплат и порядок их предоставления.

В список нередко входят:

предоставление бесплатного санаторно-курортного отдыха,

свободный проезд в общественном транспорте;

в общественном транспорте; получение жизненно важных лекарств;

индексация пособий и выплат.

Помимо всего, ряд льгот можно монетизировать — получить вместо них денежную компенсацию.

- Например, человек по состоянию здоровья не может часто куда-то ездить, хотя при этом ему полагается бесплатный проезд. В таких случаях ветеран может отказаться от льготы, а взамен получить ежемесячную выплату.

В Москве

Ветераны труда Москвы и Санкт-Петербурга получают скидку на коммунальные услуги в размере 50%, а также бесплатный проезд в пригородных электричках, а в Москве еще и в городском пассажирском транспорте, кроме маршруток и такси.

По словам Сергея Гебеля, в Москве ветераны труда имеют право на ежемесячную городскую денежную выплату, размер которой в 2025 году составляет 1 328 рублей. Кроме этого, им предоставляется ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи в размере 275 рублей.

В регионах России

Полный перечень льгот, предусмотренных для ветеранов труда в конкретном регионе, можно уточнить на сайте правительства субъекта РФ или в ближайшем отделении соцзащиты. Для оформления необходимо обратиться в многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.

Например, в Омской области бесплатными для ветеранов являются только 30 поездок на любых видах общественного транспорта в месяц, но при этом предусмотрена ежемесячная денежная выплата — 250 рублей. По словам эксперта, для продления транспортной карты в этом регионе нужно раз в три года обращаться в МФЦ.

Ветеранам труда, имеющим место жительства в Московской области, независимо от прекращения трудовой деятельности при достижении ими возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости, а также при достижении предпенсионного возраста — 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) и наличии страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов;

ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату услуг местных телефонных соединений;

ежемесячная частичная денежная компенсация платы за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе в размере 50% платы за наем и (или) за содержание жилого помещения в пределах установленного в Московской области стандарта нормативной площади жилого помещения);

бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по социальной карте жителя Московской области;

ежемесячная денежная выплата для частичной оплаты радиоточки, коллективной телеантенны и проезда в пределах РФ и т.д..

Помимо всего, ряд льгот можно монетизировать — получить вместо них денежную компенсацию. Точный список льгот, которые можно монетизировать, и размер компенсации конкретной льготы можно узнать в региональном ведомстве социальной защиты или в МФЦ. Туда же нужно подавать заявление на получение монетизации. Для этого также потребуются удостоверение ветерана труда и паспорт.

Как оформить звание ветерана труда и льготы

Государство не присваивает звание ветерана труда автоматически. О своем праве на него гражданин должен заявить самостоятельно — подать заявление и документы.

Куда обращаться

Звание “Ветеран труда” жители России могут оформить несколькими способами:

через портал “Госуслуги” ;

; лично в ближайшем офисе МФЦ;

в местном органе соцзащиты.

После получения удостоверения ветерана труда можно подавать документы на предоставление льгот. Их направляют в разные государственные органы в зависимости от типа социальной помощи.

« - Например, для получения бесплатного протезирования нужно обратиться в стоматологию, к которой вы прикреплены, или по месту регистрации и стать в очередь, — рассказала специалист.

Госуслуги ”. В последнем варианте нужно иметь подтвержденный аккаунт на портале. Для получения дополнительных денежных выплат, скидки на оплату ЖКХ или других льгот ветерану труда нужно обратиться в местное отделение органов социальной защиты. Также имеется возможность оформления преференций через МФЦ или “”. В последнем варианте нужно иметь подтвержденный аккаунт на портале.

Кроме того, несколькими льготами ветерана труда можно пользоваться сразу после получения удостоверения, например, бесплатным проездом в транспорте. Достаточно просто предъявить документ во время поездки.

Документы

Для получения звания ветерана труда требуются:

трудовая книжка;

для несовершеннолетних, работавших в годы войны, — справки, подтверждающие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (если нет подобных документов, подойдут показания двух свидетелей, которые могут подтвердить факт работы);

пенсионное удостоверение либо заменяющий его документ (например, справка о страховом стаже);

документы, подтверждающие наличие наград;

фотография 3×4 см;

паспорт гражданина РФ.

- Также при подаче документов составляется заявление о предоставлении звания ветерана труда. Бланк для его заполнения дадут по месту оформления — в органах социальной защиты, — сообщила юрист.

« - Если человек не может самостоятельно обратиться за оформлением статуса и лично подать заявление (например, по состоянию здоровья или находится в отъезде), то сделать за него это может представитель. Тогда потребуется еще один дополнительный документ — доверенность. Она может быть составлена в простой рукописной форме. Основное условие в таком случае — доверитель должен быть дееспособным, — отметила специалист.

Все документы нужно предъявить в оригинале, а также предоставить их копии.

Документы для оформления льгот ветерана труда отличаются в зависимости от типа привилегий и региона проживания. Как правило, в пакет бумаг входят:

паспорт;

удостоверение ветерана труда;

пенсионное удостоверение (при наличии);

трудовая книжка;

СНИЛС;

реквизиты банковской карты (для получения выплат);

документы на жилье и карточка лицевого счета по квартплате (для получения скидки на оплату жилья).

« - Например, для получения субсидии на оплату ЖКХ нужно предоставить также справку, которая подтверждает отсутствие уже имеющейся льготы. А при обращении в стоматологическую клинику для бесплатного протезирования нужно предоставить полис обязательного медицинского страхования, — сообщила эксперт.

Сроки

Российской Федерации . Например, в Москве решение принимается в течение 10 суток после приема всех бумаг, в Брянской области это делают за 15 суток, а в Республике Тыва — 30 суток. При этом, ни в одном из регионов решение не может быть принято позднее чем через 30 дней. Сроки принятия решения о присвоении звания либо об отказе в таком праве зависят от субъекта. Например, врешение принимается в течение 10 суток после приема всех бумаг, вэто делают за 15 суток, а в— 30 суток. При этом, ни в одном из регионов решение не может быть принято позднее чем через 30 дней.

Получить удостоверение ветерана труда можно в органах социальной защиты.

Отказ в предоставлении льгот

Отказать в получении звания могут в следующих случаях:

если нет подтверждающих деятельность документов или свидетелей;

если отсутствуют записи о медалях или свидетели их вручения.

« на “Госуслугах ”, или же подают в суд, — рассказала специалист. - Если устранить эти проблемы никак не получилось, но вы считаете, что отказ необоснованный, его можно обжаловать. Делают это двумя способами: направляют жалобу на имя руководителя органа соцзащиты, который отказал, либо пользуются порталом досудебного обжалования”, или же подают в суд, — рассказала специалист.

В случае утери удостоверения ветерана труда льготы не прекращаются, но гражданин не может подтвердить право на них. В таком случае нужно получить дубликат. Выдает повторное удостоверение тот же государственный орган, который выдавал первое.

Законодательство

Виды льгот для ветеранов труда прописаны в ФЗ № 5 "О ветеранах" . Размер и условия их получения определяются регионами через местные законы и другие нормативные акты.

Советы экспертов

портал госуслуг и единый контакт-центр. Для оформления звания “Ветеран труда” лучше всего обратиться с собранными документами в любой МФЦ, — говорит Оксана Васильева. — Решение о присвоении звания и выдаче соответствующего удостоверения (либо об отказе) принимается управлением соцзащиты населения в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи документов в МФЦ”. “Получить информацию о мерах социальной защиты можно, в частности, через единыйи единый контакт-центр. Для оформления звания “Ветеран труда” лучше всего обратиться с собранными документами в любой МФЦ, — говорит Оксана Васильева. — Решение о присвоении звания и выдаче соответствующего удостоверения (либо об отказе) принимается управлением соцзащиты населения в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, следующего за днем подачи документов в МФЦ”.

“К ведомственным знакам отличия в целях присвоения звания ветерана труда относятся медали Минобороны России и МВД России "За трудовую доблесть", почетная грамота Минздрава России, знак отличия "Ветеран атомной энергетики и промышленности" и подобные им награды, — говорит Антонина Шаркова, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. — Звание "Ударник коммунистического труда", знак "Победитель социалистического соревнования" за соответствующий год, а также знаки "Отличник Военно-Морского Флота", "Отличник Советской Армии", знак отличия Минтранспорта России "За безаварийную работу" не дает права на присвоение звания "Ветеран труда". Также граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", тоже не относятся к лицам, имеющим право на присвоение звания "Ветеран труда".”

“Отказ в присвоении звания ветерана труда и выдаче удостоверения можно обжаловать в досудебном порядке (например, в Департаменте труда и социальной защиты населения г. Москвы) или в судебном порядке путем направления иска”, — дополняет Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

