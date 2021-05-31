Льготы на проезд: кому положены преференции в 2021 году и как их оформить
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в вестибюле станции метро "Рижская" Калужско-Рижской линии московского метрополитена
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Льготный проезд на общественном транспорте — это мера социальной поддержки определенных категорий граждан, которые могут не платить за проезд или ездить со скидкой. О том, кому полагаются преференции, какие привилегии есть у пенсионеров и как получить льготный проездной билет — в материале РИА Новости.
Льготы на проезд в 2021 году
Льготы на проезд есть на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Они регулируются законами "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации", "О государственной социальной помощи" и "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". По словам адвоката, кандидата юридических наук Геннадия Нефедовского, в 2021 году есть льготы на проезд в зависимости от региона:
- —в автобусах (в том числе пригородных и междугородних);
- —в электричках и поездах;
- —в метро;
- —на маршрутках;
- —в самолетах.
Кто имеет право
На льготный проезд имеют право пенсионеры, дети, школьники, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, труда, студенты, инвалиды и другие категории граждан. Им может быть предоставлен полностью бесплатный проезд, скидки на покупку проездного билета, а также компенсация его стоимости.
Пенсионеры
Льготы пенсионерам и предпенсионерам устанавливаются на региональном уровне. Так, в Москве и в Подмосковье они могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте, электричках, на Московских центральных диаметрах и Московском центральном кольце. Для этого используется социальная карта москвича. В Санкт-Петербурге этой категории граждан доступны покупка льготного проездного, бесплатный проезд на электричках, скидки в некоторых видах транспорта. Кроме этого, с 2021 по 2023 годы пенсионеры Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили право бесплатного проезда на общественном транспорте обоих регионов.
Ветераны
Участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий также имеют право на льготный проезд на любом виде общественного транспорта, кроме такси. При этом в Москве можно получить денежную компенсацию, если человек не пользуется льготой. Такая мера поддержки касается и поездок на электричках, аэроэкспрессе. Для этой категории граждан бесплатный проезд — федеральная льгота. В Санкт-Петербурге у ветеранов труда такие же преференции, как и у пенсионеров — льготный проездной, поездки на электричках, скидки на билеты.
Инвалиды
Согласно ст. 6.1, 6.2 закона № 178-ФЗ, инвалиды имеют право на льготный проезд до места лечения и обратно. Это касается пригородных электричек, междугородних автобусов и поездов. Преференции не закреплены на федеральном уровне, но есть в большинстве регионов. Например, в Москве на бесплатный проезд имеют право инвалиды 1 и 2 групп, лица, ставшие инвалидами из-за аварии на Чернобыльской АЭС или на производственном объединении "Маяк", инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий. В Новосибирской области льготу получают и инвалиды 3 группы, им также положена скидка на железнодорожные билеты в период с 1 октября по 15 мая. При этом с инвалидом первой и второй группы бесплатно может ехать и сопровождающий, достигший 18 лет.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Школьники и дети
"Льготы на проезд для детей и школьников предусмотрены федеральным и местным законодательством, — рассказал РИА Новости адвокат Геннадий Нефедовский. — Статьей 21 федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ предусмотрено право пассажира перевозить с собой бесплатно без предоставления отдельных мест для сидения:
- —в городском и пригородном сообщении — детей в возрасте не старше семи лет;
- —в междугородном сообщении — одного ребенка в возрасте не старше пяти лет.
Но есть исключение, предусмотренное частью 2 этой статьи: в случаях, если запрещено перевозить в транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест для сидения, пассажир имеет право проехать с двумя детьми в возрасте не старше 12 лет, купив им билеты со скидкой 50 и более процентов. Городские маршруты при этом в законе не отделяются от пригородных, то есть правила одинаковы для тех и других. На автобусы, работающие на пригородных маршрутах, детей до 7 лет можно взять без приобретения билета".
Отдельные привилегии от государства предусмотрены для несовершеннолетних с ограничениями по здоровью.
"Справка об инвалидности значительно расширяет права на использование всех видов транспортных линий, кроме такси, — объяснил эксперт. — Но нужно учитывать, что преференции для инвалидов оплачивают местные бюджеты. За ними необходимо обращаться в органы соцзащиты. Кроме того, с малолетним инвалидом может бесплатно ездить сопровождающий. Но на руках у человека должен быть документ, подтверждающий полномочия.
Также возможность бесплатного проезда малолетнего пассажира установлена статьей 786 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно ей, пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях".
Маленькие дети могут бесплатно летать на самолетах.
"Пользование услугами авиаперевозчика бесплатно для детей, не достигших двухлетнего возраста, — добавил адвокат Геннадий Нефедовский. — Сопровождающие обязаны держать их на руках, не занимая дополнительного места. Если же взрослого приходится двое детей и более, то приобрести билет на место обязательно. Ребенок должен сидеть. Стоимость билета при этом снижена вполовину. Льготы на перелеты установлены для детей, не достигших двенадцатилетнего возраста. Размер определяется перевозчиком".
Школьникам льготы на проезд предоставляются на уровне субъекта Федерации и муниципалитета. Размер преференций в каждом регионе свой. В Москве и Санкт-Петербурге школьники ездят по специальной карте или проездному билету без лимита поездок.
"В Москве учащийся может купить льготный проездной на один или три месяца. Цена различается в зависимости от вида транспорта:
- —метро и монорельс — 395 рублей на месяц и 1185 рублей на три месяца;
- —наземный транспорт — 260 рублей на месяц или 780 рублей на три месяца.
В Санкт-Петербурге школьники ездят по ученическому проездному. Цена такого билета — 515 рублей", — отметил эксперт.
Студенты
Льготы студентам устанавливают региональные власти, и бесплатный проезд доступен не во всех субъектах страны. В Москве такая мера социальной поддержки выражается в скидках на проезд или в студенческом проездном. Для этого нужно оформить карту москвича. Также, согласно постановлению правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 1163, регионы могут установить скидку в размере 50% на железнодорожные билеты для молодых людей, обучающихся в вузах, колледжах и т.д. Такую льготу дадут только при обучении на очной форме. В Москве студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры могут ездить на пригородных электричках со скидкой 50% с 1 сентября по 15 июня.
Многодетные семьи
Согласно указу президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", бесплатный проезд положен детям из многодетных семей, которые обучаются в общеобразовательных школах. Также РЖД предоставляет 50-процентную скидку путешествия до санатория, свободные полки в поезде, возможность поменять место. В Москве на бесплатный проезд имеет право один из родителей.
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Другие категории граждан
Категории граждан, которые которые имеют право на бесплатный проезд, отличаются от региона к региону. Уточнить этот вопрос можно в органах соцзащиты. Список льготников:
- —опекуны, приемные родители, патронатные воспитатели детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот в возрасте до 18 лет;
- —родители инвалидов с детства, обучающихся в вузе или ссузе до 23 лет;
- —граждане, награжденные знаком "Почетный донор";
- —труженики тыла;
- —ветераны труда;
- —ветераны военной службы;
- —реабилитированные лица, а также члены их семей;
- —граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- —Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и т.д. В Москве для бесплатного проезда им не нужна социальная карта москвича;
- —военнослужащие;
- —лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя";
- —семьи пенсионеров, на иждивении которых есть дети до 18 лет;
- —члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных пропавшими без вести в районах боевых действий;
- —бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- —пострадавшие вследствие воздействия радиации;
- —участники обороны Москвы.
Транспорт для льготного проезда
Льготы предоставляются при поездках на общественном транспорте. Например, на автобусе, троллейбусе, трамвае, электричке, самолете, поезде и т.д.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию Московсковского центрального кольца
Подготовка к открытию Московсковского центрального кольца
Общественный транспорт
Если человек принадлежит к льготной категории, то он имеет право на бесплатный проезд или скидки в общественном транспорте. При этом они не распространяются на частные компании, которые занимаются перевозками.
Пригородный транспорт
К пригородному транспорту относятся автобусы и электрички. Бесплатный проезд на электричках положен ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", семьям погибших во время Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и одному сопровождающему и т.д. Такая мера социальной поддержки зависит от распоряжения властей региона, поэтому следует заранее уточнить, положена льгота или нет.
Автобусы
Льготный проезд для граждан, которым он положен, распространяется на городские, пригородные и междугородние автобусы. Например, при поездке инвалида и его сопровождающего. Герои Советского Союза и России, Кавалеры ордена Славы трех степеней, полные кавалеры ордена "За службу Родине", Герои Социалистического Труда могут бесплатно поехать в другой город один или два раза в год в оба конца. Также в некоторых регионах есть подобная преференция для:
- —ветеранов войны и труда;
- —пострадавших от политических репрессий;
- —тружеников тыла.
Маршрутки
Льготный проезд на маршрутках есть далеко не во всех регионах, к тому же, иногда транспортные средства принадлежат частным лицам. Если они государственные, то на них тоже распространяются льготы. Подобные преференции есть в Челябинской области, но не на всех маршрутах. Микроавтобусы в некоторых регионах также попадают под льготы.
Метро
Метро считается общественным транспортом, поэтому в городах, где оно есть, действуют те же льготы, что и на других видах транспорта. Это касается пенсионеров, детей до 7 лет, инвалидов, ветеранов, детей из многодетной семьи, Героев Советского Союза и т.д. В Санкт-Петербурге в метрополитене доступны месячные проездные со скидкой для студентов. Они стоят 655 рублей вместо 2400.
Поезд
Дети до 5 лет имеют льготный проезд в поездах междугородного или дальнего следования. Герои Советского Союза, Герои РФ могут бесплатно ездить в вагонах всех категорий два раза в год по личным надобностям и один раз в год к месту лечения и обратно. Участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, некоторые военнослужащие, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, инвалиды, дети-инвалиды, лица, сопровождающие в поездках инвалидов, а также пострадавшие от радиации граждане имеют право на бесплатный проезд до места лечения и обратно.
Самолет
"Льготы на авиасообщения выражаются в уменьшении стоимости билета, — пояснил адвокат Геннадий Нефедовский. — Такие льготы предусмотрены для детей дошкольного и школьного возрастов, пенсионеров и ветеранов труда, инвалидов, а также многодетных семей, студентов. В случае с детьми для бесплатного перелета (касается только детей до 2 лет), необходимо при покупке билета предоставить авиаперевозчику свидетельство о рождении ребенка. Для инвалидов — свидетельство медико-социальной экспертизы, для пенсионеров — пенсионное удостоверение, для школьников — справку из школы и свидетельство о рождении, если школьник не достиг 14-летнего возраста".
Другой транспорт
Бесплатные поездки на Московском центральном кольце (МЦК) и на Московских центральных диаметрах (МЦД) доступны льготникам. Например, пенсионерам, предпенсионерам, лицам, которые сопровождают инвалидов первой группы и детей-инвалидов до 18 лет, почетным донорам и т.д. Бесплатный проезд распространяется в пределах зон "Центральная" и "Пригородная".
Как оформить льготный проезд
В Москве сначала нужно оформить социальную карту, которую дают в МФЦ. Для этого следует написать заявление, предоставить паспорт, документ, подтверждающий право на льготы, а также фотографии 3×4 см. В Санкт-Петербурге оформить или купить льготный проездной можно в кассе метрополитена, для этого тоже нужно предоставить соответствующие документы. Школьнику льготу может оформлять школа, если есть копии необходимых бумаг. В регионах процедура может несколько отличаться.
Документы
Чтобы получить льготу, сначала нужно ее оформить, потому что без подтверждающего документа ей воспользоваться нельзя. Список бумаг для оформления преференции на бесплатный проезд может меняться в зависимости от категории, к которой принадлежит человек. Обычно для этого требуются:
- —паспорт заявителя;
- —документ, который подтверждает право на льготу.