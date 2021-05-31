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Льготы на проезд: кому положены преференции в 2021 году и как их оформить

Льготы на проезд 2021: какие бывают, кто имеет право и как оформить

Льготы на проезд: кому положены преференции в 2021 году и как их оформить

Льготный проезд на общественном транспорте — это мера социальной поддержки определенных категорий граждан, которые могут не платить за проезд или ездить со... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:34

2021-05-31T16:34

2021-05-31T16:34

россия

социальные выплаты

общественный транспорт

транспорт

льготы

общество

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Льготный проезд на общественном транспорте — это мера социальной поддержки определенных категорий граждан, которые могут не платить за проезд или ездить со скидкой. О том, кому полагаются преференции, какие привилегии есть у пенсионеров и как получить льготный проездной билет — в материале РИА Новости. Льготы на проезд в 2021 годуЛьготы на проезд есть на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Они регулируются законами "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации", "О государственной социальной помощи" и "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". По словам адвоката, кандидата юридических наук Геннадия Нефедовского, в 2021 году есть льготы на проезд в зависимости от региона:Кто имеет правоНа льготный проезд имеют право пенсионеры, дети, школьники, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, труда, студенты, инвалиды и другие категории граждан. Им может быть предоставлен полностью бесплатный проезд, скидки на покупку проездного билета, а также компенсация его стоимости. ПенсионерыЛьготы пенсионерам и предпенсионерам устанавливаются на региональном уровне. Так, в Москве и в Подмосковье они могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте, электричках, на Московских центральных диаметрах и Московском центральном кольце. Для этого используется социальная карта москвича. В Санкт-Петербурге этой категории граждан доступны покупка льготного проездного, бесплатный проезд на электричках, скидки в некоторых видах транспорта. Кроме этого, с 2021 по 2023 годы пенсионеры Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили право бесплатного проезда на общественном транспорте обоих регионов. ВетераныУчастники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий также имеют право на льготный проезд на любом виде общественного транспорта, кроме такси. При этом в Москве можно получить денежную компенсацию, если человек не пользуется льготой. Такая мера поддержки касается и поездок на электричках, аэроэкспрессе. Для этой категории граждан бесплатный проезд — федеральная льгота. В Санкт-Петербурге у ветеранов труда такие же преференции, как и у пенсионеров — льготный проездной, поездки на электричках, скидки на билеты. ИнвалидыСогласно ст. 6.1, 6.2 закона № 178-ФЗ, инвалиды имеют право на льготный проезд до места лечения и обратно. Это касается пригородных электричек, междугородних автобусов и поездов. Преференции не закреплены на федеральном уровне, но есть в большинстве регионов. Например, в Москве на бесплатный проезд имеют право инвалиды 1 и 2 групп, лица, ставшие инвалидами из-за аварии на Чернобыльской АЭС или на производственном объединении "Маяк", инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий. В Новосибирской области льготу получают и инвалиды 3 группы, им также положена скидка на железнодорожные билеты в период с 1 октября по 15 мая. При этом с инвалидом первой и второй группы бесплатно может ехать и сопровождающий, достигший 18 лет.Школьники и дети"Льготы на проезд для детей и школьников предусмотрены федеральным и местным законодательством, — рассказал РИА Новости адвокат Геннадий Нефедовский. — Статьей 21 федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ предусмотрено право пассажира перевозить с собой бесплатно без предоставления отдельных мест для сидения:Но есть исключение, предусмотренное частью 2 этой статьи: в случаях, если запрещено перевозить в транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест для сидения, пассажир имеет право проехать с двумя детьми в возрасте не старше 12 лет, купив им билеты со скидкой 50 и более процентов. Городские маршруты при этом в законе не отделяются от пригородных, то есть правила одинаковы для тех и других. На автобусы, работающие на пригородных маршрутах, детей до 7 лет можно взять без приобретения билета". Отдельные привилегии от государства предусмотрены для несовершеннолетних с ограничениями по здоровью. Также возможность бесплатного проезда малолетнего пассажира установлена статьей 786 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно ей, пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или кодексом перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях". Маленькие дети могут бесплатно летать на самолетах.Школьникам льготы на проезд предоставляются на уровне субъекта Федерации и муниципалитета. Размер преференций в каждом регионе свой. В Москве и Санкт-Петербурге школьники ездят по специальной карте или проездному билету без лимита поездок."В Москве учащийся может купить льготный проездной на один или три месяца. Цена различается в зависимости от вида транспорта:В Санкт-Петербурге школьники ездят по ученическому проездному. Цена такого билета — 515 рублей", — отметил эксперт.СтудентыЛьготы студентам устанавливают региональные власти, и бесплатный проезд доступен не во всех субъектах страны. В Москве такая мера социальной поддержки выражается в скидках на проезд или в студенческом проездном. Для этого нужно оформить карту москвича. Также, согласно постановлению правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 1163, регионы могут установить скидку в размере 50% на железнодорожные билеты для молодых людей, обучающихся в вузах, колледжах и т.д. Такую льготу дадут только при обучении на очной форме. В Москве студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры могут ездить на пригородных электричках со скидкой 50% с 1 сентября по 15 июня. Многодетные семьиСогласно указу президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", бесплатный проезд положен детям из многодетных семей, которые обучаются в общеобразовательных школах. Также РЖД предоставляет 50-процентную скидку путешествия до санатория, свободные полки в поезде, возможность поменять место. В Москве на бесплатный проезд имеет право один из родителей. Другие категории гражданКатегории граждан, которые которые имеют право на бесплатный проезд, отличаются от региона к региону. Уточнить этот вопрос можно в органах соцзащиты. Список льготников:Транспорт для льготного проездаЛьготы предоставляются при поездках на общественном транспорте. Например, на автобусе, троллейбусе, трамвае, электричке, самолете, поезде и т.д. Общественный транспортЕсли человек принадлежит к льготной категории, то он имеет право на бесплатный проезд или скидки в общественном транспорте. При этом они не распространяются на частные компании, которые занимаются перевозками. Пригородный транспортК пригородному транспорту относятся автобусы и электрички. Бесплатный проезд на электричках положен ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", семьям погибших во время Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и одному сопровождающему и т.д. Такая мера социальной поддержки зависит от распоряжения властей региона, поэтому следует заранее уточнить, положена льгота или нет. АвтобусыЛьготный проезд для граждан, которым он положен, распространяется на городские, пригородные и междугородние автобусы. Например, при поездке инвалида и его сопровождающего. Герои Советского Союза и России, Кавалеры ордена Славы трех степеней, полные кавалеры ордена "За службу Родине", Герои Социалистического Труда могут бесплатно поехать в другой город один или два раза в год в оба конца. Также в некоторых регионах есть подобная преференция для:МаршруткиЛьготный проезд на маршрутках есть далеко не во всех регионах, к тому же, иногда транспортные средства принадлежат частным лицам. Если они государственные, то на них тоже распространяются льготы. Подобные преференции есть в Челябинской области, но не на всех маршрутах. Микроавтобусы в некоторых регионах также попадают под льготы. МетроМетро считается общественным транспортом, поэтому в городах, где оно есть, действуют те же льготы, что и на других видах транспорта. Это касается пенсионеров, детей до 7 лет, инвалидов, ветеранов, детей из многодетной семьи, Героев Советского Союза и т.д. В Санкт-Петербурге в метрополитене доступны месячные проездные со скидкой для студентов. Они стоят 655 рублей вместо 2400. ПоездДети до 5 лет имеют льготный проезд в поездах междугородного или дальнего следования. Герои Советского Союза, Герои РФ могут бесплатно ездить в вагонах всех категорий два раза в год по личным надобностям и один раз в год к месту лечения и обратно. Участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, некоторые военнослужащие, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, инвалиды, дети-инвалиды, лица, сопровождающие в поездках инвалидов, а также пострадавшие от радиации граждане имеют право на бесплатный проезд до места лечения и обратно. Самолет"Льготы на авиасообщения выражаются в уменьшении стоимости билета, — пояснил адвокат Геннадий Нефедовский. — Такие льготы предусмотрены для детей дошкольного и школьного возрастов, пенсионеров и ветеранов труда, инвалидов, а также многодетных семей, студентов. В случае с детьми для бесплатного перелета (касается только детей до 2 лет), необходимо при покупке билета предоставить авиаперевозчику свидетельство о рождении ребенка. Для инвалидов — свидетельство медико-социальной экспертизы, для пенсионеров — пенсионное удостоверение, для школьников — справку из школы и свидетельство о рождении, если школьник не достиг 14-летнего возраста".Другой транспортБесплатные поездки на Московском центральном кольце (МЦК) и на Московских центральных диаметрах (МЦД) доступны льготникам. Например, пенсионерам, предпенсионерам, лицам, которые сопровождают инвалидов первой группы и детей-инвалидов до 18 лет, почетным донорам и т.д. Бесплатный проезд распространяется в пределах зон "Центральная" и "Пригородная". Как оформить льготный проездВ Москве сначала нужно оформить социальную карту, которую дают в МФЦ. Для этого следует написать заявление, предоставить паспорт, документ, подтверждающий право на льготы, а также фотографии 3×4 см. В Санкт-Петербурге оформить или купить льготный проездной можно в кассе метрополитена, для этого тоже нужно предоставить соответствующие документы. Школьнику льготу может оформлять школа, если есть копии необходимых бумаг. В регионах процедура может несколько отличаться.ДокументыЧтобы получить льготу, сначала нужно ее оформить, потому что без подтверждающего документа ей воспользоваться нельзя. Список бумаг для оформления преференции на бесплатный проезд может меняться в зависимости от категории, к которой принадлежит человек. Обычно для этого требуются:

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россия, социальные выплаты, общественный транспорт, транспорт, льготы, общество