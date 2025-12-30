Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил упростить присвоение звания "Ветеран труда" - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 30.12.2025 (обновлено: 04:16 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/mironov-2065551460.html
Миронов предложил упростить присвоение звания "Ветеран труда"
Миронов предложил упростить присвоение звания "Ветеран труда" - РИА Новости, 30.12.2025
Миронов предложил упростить присвоение звания "Ветеран труда"
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил упростить присвоение звания "Ветеран труда" работникам с длительным трудовым... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T04:15:00+03:00
2025-12-30T04:16:00+03:00
общество
сергей миронов
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379818_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_3268d4aa0497d008a7b4d3498207ebf3.jpg
https://ria.ru/20250914/mironov-2041767938.html
https://ria.ru/20250504/gosduma-2014826625.html
https://ria.ru/20251003/trud-2046068358.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62d57187ebfba34f43a1a6df4bfeae8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, справедливая россия
Общество, Сергей Миронов, Справедливая Россия
Миронов предложил упростить присвоение звания "Ветеран труда"

РИА Новости: Миронов призвал давать звание "Ветеран труда" после 40 лет стажа

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил упростить присвоение звания "Ветеран труда" работникам с длительным трудовым стажем.
"Мы предлагаем на федеральном уровне присваивать его женщинам с 40-летним трудовым стажем, мужчинам со стажем 45 лет. Крайне важно сохранить звание всем, кто получили его в регионах", - сказал Миронов РИА Новости.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Госдуме предложили изменить правила присвоения звания "Ветеран труда"
14 сентября, 04:24
По его мнению, действующая система присвоения звания несовершенна и сильно забюрократизирована - она требует не только длительного трудового стажа, но и наличия ведомственных почетных грамот и различных наград.
"Это создает искусственные барьеры и ограничивает заслуженное признание трудовых заслуг многих граждан", – отметил лидер партии.
Миронов напомнил, что звание "Ветеран труда" учредили в 1974 году, и его присуждали за многолетний добросовестный труд в народном хозяйстве, науке, культуре, народном образовании, здравоохранении.
"В 90-е годы звание почти перестали присваивать. Право принимать такое решение передали регионам, а те установили собственные правила. В итоге чаще всего звание "Ветеран труда" стало недоступно даже для тех, кто всю свою жизнь отдал производству, работе в институте, школе или больнице", - добавил депутат.
В холле Госдумы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" для ОПК
4 мая, 01:20
Он рассказал, что для упрощения порядка присвоения звания "Ветерана труда" депутаты "Справедливой России" неоднократно писали письма в кабмин и вносили законодательные инициативы.
"Недавно вслед за "Справедливой Россией" со схожими инициативами выступили представители других парламентских фракций. То есть нас наконец-то поддержали, и я рассчитываю, что вопрос будет решен", – заключил Миронов.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"
3 октября, 01:32
 
ОбществоСергей МироновСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала