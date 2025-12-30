МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил упростить присвоение звания "Ветеран труда" работникам с длительным трудовым стажем.

"Мы предлагаем на федеральном уровне присваивать его женщинам с 40-летним трудовым стажем, мужчинам со стажем 45 лет. Крайне важно сохранить звание всем, кто получили его в регионах", - сказал Миронов РИА Новости.

По его мнению, действующая система присвоения звания несовершенна и сильно забюрократизирована - она требует не только длительного трудового стажа, но и наличия ведомственных почетных грамот и различных наград.

"Это создает искусственные барьеры и ограничивает заслуженное признание трудовых заслуг многих граждан", – отметил лидер партии.

Миронов напомнил, что звание "Ветеран труда" учредили в 1974 году, и его присуждали за многолетний добросовестный труд в народном хозяйстве, науке, культуре, народном образовании, здравоохранении.

"В 90-е годы звание почти перестали присваивать. Право принимать такое решение передали регионам, а те установили собственные правила. В итоге чаще всего звание "Ветеран труда" стало недоступно даже для тех, кто всю свою жизнь отдал производству, работе в институте, школе или больнице", - добавил депутат.

Он рассказал, что для упрощения порядка присвоения звания "Ветерана труда" депутаты " Справедливой России " неоднократно писали письма в кабмин и вносили законодательные инициативы.