https://ria.ru/20240110/zvanie-1920515026.html

Звание "ветерана труда" предложили распространить на айтишников

Звание "ветерана труда" предложили распространить на айтишников - РИА Новости, 10.01.2024

Звание "ветерана труда" предложили распространить на айтишников

Звание "ветерана труда" хотят распространить на спасателей, пожарных, водителей, юристов, работников культуры и айтишников, имеющих значительный стаж трудовой... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:20

2024-01-10T14:20

2024-01-10T14:20

россия

яна лантратова

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Звание "ветерана труда" хотят распространить на спасателей, пожарных, водителей, юристов, работников культуры и айтишников, имеющих значительный стаж трудовой деятельности, уточнила в разговоре с РИА Новости автор соответствующей инициативы первый замруководителя фракции СРЗП Яна Лантратова. Ранее депутат обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением распространить данное звание на лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, в определенных социально-значимых профессиях документ был опубликовал в ее Telegram-канале, полный перечень будет установлен правительством РФ. "К числу таких социально-значимых профессий следует отнести, помимо учителей, врачей и фельдшеров, спасателей, пожарных, инженеров, строителей, работников сельского хозяйства, логистов, архитекторов, слесарей, монтажников, сварщиков, юристов, агрономов, работников культуры, водителей, поваров, работников ЖКХ, инженеров, а также айтишников и лесников", - сказала Лантратова РИА Новости. В своём Telegram-канале она пояснила, что меры социальной поддержки ветеранов труда определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов России, в некоторых регионах они могут получать ежемесячные денежные выплаты, компенсацию платы за квартиру и коммунальные услуги, льготные проездные билеты. "Звание "Ветеран труда" было учреждено для награждения трудящихся, в первую очередь за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве. Сейчас концепция присвоения данного статуса изменилась и утратила свою историческую преемственность. Теперь первостепенную значимость при присвоении награды имеет наличие орденов, медалей, званий СССР или России, почётных грамот или благодарностей президента страны", - отметила депутат. По словам Лантратовой, это противоречит изначальному принципу присвоения звания "Ветеран труда", нарушает историческую преемственность и является несправедливым, так как лишает возможности получения заслуженного вознаграждения лиц, проработавших не менее 35-40 лет в социально значимых отраслях экономики, но по каким-либо причинам не получивших особых знаков отличия за свою деятельность. -0-

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россия, яна лантратова, михаил мишустин