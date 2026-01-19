ЛДПР предложила присваивать статус "Ветеран труда" многодетным матерям

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают присваивать статус "Ветеран труда" женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей, что позволит им получать ряд льгот, включая компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 19 января. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаемое изменение в пункт 1 статьи 7 Федерального закона "О ветеранах" заключается во включении в перечень лиц, признаваемых ветеранами труда женщин, родивших и воспитавших трех и более детей и имеющие трудовой (страховой) стаж или выслугу лет, учитываемые для назначения пенсии, в том числе пенсии за выслугу лет, не менее 15 лет, с присвоением статуса ветерана труда после достижения третьим ребенком возраста восемнадцати лет", - сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что включение данной категории в число ветеранов труда будет способствовать признанию социальной значимости материнского труда, повысит статус многодетных матерей в обществе и обеспечит им право на социальные гарантии, предусмотренные законодательством, среди которых: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи, выплаты пособий и многое другое.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий , воспитание троих и более детей является круглосуточной работой без выходных, больничных и отпусков. По его словам, такой труд необходимо отмечать государством на должном уровне.