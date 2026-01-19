Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила присваивать статус "Ветеран труда" многодетным матерям - РИА Новости, 19.01.2026
05:09 19.01.2026
ЛДПР предложила присваивать статус "Ветеран труда" многодетным матерям
ЛДПР предложила присваивать статус "Ветеран труда" многодетным матерям - РИА Новости, 19.01.2026
ЛДПР предложила присваивать статус "Ветеран труда" многодетным матерям
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают присваивать статус "Ветеран труда" женщинам, родившим и воспитавшим трех... РИА Новости, 19.01.2026
2026
общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
ЛДПР предложила присваивать статус "Ветеран труда" многодетным матерям

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают присваивать статус "Ветеран труда" женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей, что позволит им получать ряд льгот, включая компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 19 января. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаемое изменение в пункт 1 статьи 7 Федерального закона "О ветеранах" заключается во включении в перечень лиц, признаваемых ветеранами труда женщин, родивших и воспитавших трех и более детей и имеющие трудовой (страховой) стаж или выслугу лет, учитываемые для назначения пенсии, в том числе пенсии за выслугу лет, не менее 15 лет, с присвоением статуса ветерана труда после достижения третьим ребенком возраста восемнадцати лет", - сказано в пояснительной записке.
Авторы инициативы отмечают, что включение данной категории в число ветеранов труда будет способствовать признанию социальной значимости материнского труда, повысит статус многодетных матерей в обществе и обеспечит им право на социальные гарантии, предусмотренные законодательством, среди которых: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи, выплаты пособий и многое другое.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, воспитание троих и более детей является круглосуточной работой без выходных, больничных и отпусков. По его словам, такой труд необходимо отмечать государством на должном уровне.
"Наша инициатива - прямой отклик на посыл президента РФ Владимира Путина, озвученный в программе "Итоги года", где был подтвержден курс на максимальную поддержку многодетных семей и признание материнского труда, в том числе через приравнивание звания "Мать-героиня" к званию "Герой Труда". Государство должно видеть и ценить тех, кто каждый день работает на будущее страны, воспитывая новое поколение россиян", - заключил он.
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир Путин
 
 
