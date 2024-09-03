https://ria.ru/20240903/vef-2024-1970109616.html

Во Владивостоке стартует Восточный экономический форум

Во Владивостоке стартует Восточный экономический форум - РИА Новости, 03.09.2024

Во Владивостоке стартует Восточный экономический форум

Восточный экономический форум (ВЭФ-2024), который проводится уже в девятый раз, начинается на острове Русском во Владивостоке во вторник, 3 сентября. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T00:11

2024-09-03T00:11

2024-09-03T00:11

россия

китай

владивосток

владимир путин

хань чжэн

александр вулин

дальневосточный федеральный университет

брикс

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ-2024), который проводится уже в девятый раз, начинается на острове Русском во Владивостоке во вторник, 3 сентября. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Более шести тысяч человек из 76 стран и территорий примут участие в ВЭФ-2024, в прошлом году приехали гости из 62 стран, включая недружественные, в числе которых США, Япония, Германия, Франция. Стартовый деньВ стартовый день ВЭФ, 3 сентября, пройдет второй международный форум "День сокола", его мероприятия будут посвящены вопросам развития центров реабилитации, современным методам восстановления природных популяций, а также передовым научным технологиям по изучению и мониторингу популяции соколов. Центральным событием деловой повестки станет пленарная сессия, которая раскроет опыт государств в сохранении хищных птиц семейства соколиных. Также по инициативе правительства Калмыкии проведут дискуссию, посвященную восстановлению популяции дрофы-красотки. Кроме того, вновь будет разбито стилизованное этнокультурное пространство под открытым небом – "Арабская деревня", где каждый желающий сможет окунуться в гостеприимство и самобытность культуры Аравийского полуострова, познакомиться с разнообразием восточных традиций и обычаев. Ярким дополнением зоны станут демонстрационные полеты ловчих птиц, специально привезенных для участия в мероприятиях форума из крупнейших российских питомников. В понедельник проведут и Международную научно-практическую российско-вьетнамскую конференцию, которая приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. На пленарной сессии ученые, представляющие академии наук, научные институты и исследовательские центры России и Вьетнама, обменяются видением того, как происходит формирование образа страны и как он влияет на установление партнерских отношений. Также на этот день запланирован ряд мероприятий в рамках Форума творческих инноваций стран БРИКС, на которых обсудят в том числе цифровизацию языков, креативные индустрии и отдельно развитие гейм-индустрии на Дальнем Востоке. По традиции в стартовый день ВЭФ пройдет церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока", где 11 регионов ДФО, министерства и госкорпорации представят свои ключевые проекты. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7 и 8 сентября откроется для всех желающих. Основная программаОколо 100 мероприятий запланировано в рамках деловой программы ВЭФ–2024. Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". В программу ВЭФ также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН. В заключительный день форума проведут программу "День будущего‎" для молодых управленцев, предпринимателей, ученых и других специалистов. Запланированы сессии, направленные на самореализацию молодого поколения в различных сферах с учетом технологических инноваций. Среди них – наука, бизнес, медиа и многие другие. Кроме того, отдельное внимание будет уделено перспективам развития молодежи на Дальнем Востоке. Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ по традиции станет пленарное заседание. Пленарное заседаниеПрезидент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии форума. В мероприятии вместе с ним примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 5 сентября. Деловая программа Путина на ВЭФ рассчитана на 4-5 сентября. Премьер-министр Малайзии станет одним из главных гостей форума, и 4 сентября у президента РФ с ним состоятся полномасштабные переговоры, включающие узкий состав и расширенный состав, будут обсуждаться различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, вопросы международной и региональной проблематики. В графике личных встреч Путина на ВЭФ также общение с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Кроме того, президент РФ проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов территорий опережающего развития, запланирована и беседа с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Спортивная программаДеловую программу форума сопровождают Спортивные игры. Проходит Международный парад парусов ВЭФ, стартовавший в акватории Амурского залива еще до начала официального открытия форума и включающий показательное плавание парусников и яхт разных классов, а также пять парусных регат, в том числе Кубок фонда "Росконгресс", Кубок Дальнего Востока (Far East Cup) по маршруту Циндао (КНР) – Владивосток (Россия) – Циндао (КНР) и "Арт регата". В павильоне "Арена ГТО" со 2 сентября в третий раз в рамках ВЭФ начался открытый Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО". В этом году запланировано участие 11 команд школьников и 11 взрослых команд из субъектов ДФО, а также около 120 атлетов в индивидуальных соревнованиях. В стартовый день ВЭФ восемь победителей Олимпийских игр и чемпионов мира проведут зарядки для школьников Владивостока и острова Русский. Международный турнир по шахматам вновь соберет звездных шахматистов. Действующий чемпион России Владислав Артемьев вернется на остров Русский, чтобы защитить свой прошлогодний титул. Звездой турнира также станет двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина. в Кубке ВЭФ сыграют 32 гроссмейстера, в том числе 12 спортсменов из Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая и ОАЭ. Также на турнире будет представлен каждый регион Дальневосточного федерального округа. Шахматисты разыграют призовой фонд в размере трех миллионов рублей. Участники ВЭФ сыграют в турнире по настольному теннису на Кубок "Росконгресса". За столом в одиночном разряде сразятся государственные и политические деятели, а также представители российского бизнеса. Утро 4 сентября начнется с традиционного забега, старт которого пройдет у Приморского океанариума. В этот же день состоится гала-матч по хоккею. На лед выйдут двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, олимпийские чемпионы Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров, а также чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли, двукратный обладатель приза лучшему вратарю чемпионата НХЛ Сергей Бобровский. Также зрителей ждет выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой. Ярко рассказывать о событиях матча будет ведущий Дмитрий Губерниев. Международный турнир по керлингу "Тихоокеанский кубок" проведут в дисциплине "смешанные пары". Ожидается участие самой титулованной керлингистки России, трехкратной чемпионки Европы, четырехкратного призера чемпионатов мира Киры Езех и многократного чемпиона страны Олега Красикова. Конкуренцию им составят бронзовый призер чемпионата мира Александр Еремин и Валерия Денисенко. Культурная программаФестиваль культуры "Владивостокские сезоны" в рамках ВЭФ начнется 4 сентября с вечернего концерта на площади Борцов Революции во Владивостоке с участием известной российской исполнительницы Татьяны Куртуковой, оркестра Приморской краевой филармонии и других артистов. Пятого сентября на Приморской сцене Мариинского театра пройдет выступление российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в сопровождении Российского молодежного симфонического оркестра. Совместный концерт Тихоокеанского симфонического оркестра и оркестровых музыкантов и артистов хора консерватории города Шеньян провинции Ляонин (КНР) представят в рамках перекрестных годов культуры России и Китая в Большом зале Приморской краевой филармонии 6 сентября. Свою концертную программу представят и учащиеся Государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы на острове Русский. Также 4 сентября в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева совместно с Музеями Московского Кремля состоится торжественное открытие выставки "Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства". Выставка будет доступна для посещения до 12 января 2025 года. Помимо этого, участники и гости форума смогут посетить Владивостокскую крепость, а также Приморскую государственную картинную галерею. Погода и безопасность Синоптики в дни ВЭФ обещают умеренно теплую погоду: днем температура воздуха будет повышаться до 22-24 градусов. Но, по их информации, 5-6 сентября могут пройти ливни. Что касается мер безопасности в отношении предупреждения распространения коронавирусной инфекции, как и в предыдущие годы, участникам ВЭФ необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 для доступа на площадку мероприятия. Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, китай, владивосток, владимир путин, хань чжэн, александр вулин, дальневосточный федеральный университет, брикс, приморский океанариум, вэф — 2024 (восточный экономический форум)