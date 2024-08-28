https://ria.ru/20240828/kofe-1968872593.html
Невролог рассказал, как кофе влияет на мозг
Невролог рассказал, как кофе влияет на мозг - РИА Новости, 28.08.2024
Невролог рассказал, как кофе влияет на мозг
Умеренное употребление кофе способствует улучшению кратковременной памяти, повышению концентрации и внимания, а также улучшению настроения, рассказал РИА... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T03:08
2024-08-28T03:08
2024-08-28T03:08
общество
владимир мартынов
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Умеренное употребление кофе способствует улучшению кратковременной памяти, повышению концентрации и внимания, а также улучшению настроения, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Среди положительного влияния кофе на мозг можно назвать улучшение кратковременной памяти, это доказано многими исследованиями, также повышение концентрации и внимания, поскольку кофеин стимулирует центральную нервную систему", - сказал Мартынов. Кроме того, как отметил невролог, кофеин помогает улучшить настроение, поскольку в организме человека повышается уровень дофамина и серотонина, это также снижает риск депрессии. "В кофе содержатся антиоксиданты, которые тоже положительно влияют на мозг, защищают его от разрушений", - добавил врач. Мартынов пояснил, что человеку в день можно потреблять 300-400 миллиграммов кофеина без вреда для здоровья, это примерно 3-4 чашки кофе по 200 миллилитров. Однако кофе бывает разный, поэтому и количество кофеина в нем варьируется. "Безопасной дозой кофе можно считать 1-2 чашки в день, в таком случае он может быть даже полезным", - подчеркнул врач.
https://ria.ru/20240218/kofe-1928119927.html
https://ria.ru/20240728/kofe-1962242196.html
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общество, владимир мартынов, россия, здоровье - общество
Общество, Владимир Мартынов, Россия, Здоровье - Общество
Невролог рассказал, как кофе влияет на мозг
Невролог Мартынов: умеренное употребление кофе улучшает кратковременную память
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Умеренное употребление кофе способствует улучшению кратковременной памяти, повышению концентрации и внимания, а также улучшению настроения, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Среди положительного влияния кофе на мозг можно назвать улучшение кратковременной памяти, это доказано многими исследованиями, также повышение концентрации и внимания, поскольку кофеин стимулирует центральную нервную систему", - сказал Мартынов.
Кроме того, как отметил невролог, кофеин помогает улучшить настроение, поскольку в организме человека повышается уровень дофамина и серотонина, это также снижает риск депрессии.
"В кофе содержатся антиоксиданты, которые тоже положительно влияют на мозг, защищают его от разрушений", - добавил врач.
Мартынов пояснил, что человеку в день можно потреблять 300-400 миллиграммов кофеина без вреда для здоровья, это примерно 3-4 чашки кофе по 200 миллилитров. Однако кофе бывает разный, поэтому и количество кофеина в нем варьируется.
"Безопасной дозой кофе можно считать 1-2 чашки в день, в таком случае он может быть даже полезным", - подчеркнул врач.