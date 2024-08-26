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Илон Маск осознал, что живет в опасные времена

Илон Маск осознал, что живет в опасные времена - РИА Новости, 26.08.2024

Илон Маск осознал, что живет в опасные времена

"Тьма быстро опускается на некогда свободный мир", — вполне в булгаковском стиле заявил американский журналист Такер Карлсон. "Опасные времена", — написал Илон... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:00

2024-08-26T08:00

2024-08-26T08:06

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"Тьма быстро опускается на некогда свободный мир", — вполне в булгаковском стиле заявил американский журналист Такер Карлсон. "Опасные времена", — написал Илон Маск, добавив, что в 2030 году в Европе "вас казнят за то, что вы лайкнули мем". Так они отозвались на резонансный арест основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции.Действительно, шум в интернет-пространстве по поводу этого события стоит немаленький. Казалось бы, после дела Джулиана Ассанжа западное сообщество уже не должно испытывать никаких иллюзий по поводу состояния свободы слова в своих странах. Но обвинения, которые циркулируют в европейских СМИ, вызывают недоумение у многих. Если в самом деле Дурову грозят длительным сроком за то, что его мессенджер используется преступниками, то абсолютно прав американский бизнесмен Шон Магуайр, заявивший, что в 90-е по этим же обвинениям должны были бросить за решетку изобретателей интернета. А если глубже вспоминать былое, то и создателей телефона, телеграфа, печатной машинки и даже чернил.Но что на Западе при обсуждении обстоятельств дела против Дурова стараются особо не вспоминать, так это все те эпитеты, которыми осыпали его во время трений с российскими надзорными органами. Даже смешно сейчас вспоминать, как всевозможные грантоедские структуры возносили до небес его "борьбу против лютого режима". Но, видите, за решетку Дурова бросает вовсе не кошмарный "режим", а "демократическая" Франция. И как в старой доброй советской комедии "брюки превращались в элегантные шорты", так и "борцы с тоталитарными режимами" стремительно превращаются в "главную угрозу демократии".Бурные дискуссии о свободе слова в связи с арестом Дурова наложились на такие же дискуссии в разных странах Запада в связи с внутриполитическими событиями там. Очень характерно, что это произошло буквально на следующий день после появления в газете Daily Mail статьи бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, который заявил, что его страна под руководством лейбориста Кира Стармера постепенно приближается к ситуации, описанной Джорджем Оруэллом в его знаменитом романе "1984".Причем публикация Джонсона стала одной из серии встревоженных статей и колонок, появившихся в последнее время в консервативных газетах Соединенного Королевства. Вызваны они чередой абсолютно политизированных репрессий против рядовых британских подданных, которых либеральная пресса отнесла к разряду "ультраправых". После сотен арестов и приговоров, вынесенных на скорую руку против участников антимигрантских протестов, консерваторы внезапно забеспокоились. Дошло до того, что в Северном Йоркшире 18-летний подросток приговорен к 26 месяцам тюрьмы за то, что размахивал бело-красным флагом Англии возле местного исламского центра. С каких пор размахивать английским флагом в Англии стало преступлением, никто не пояснил.Но консерваторы действительно не на шутку забеспокоились. The Spectator назвал серию этих арестов и процессов "правосудием для плебса". В частности, журнал возмущается задержанием 55-летней матери троих детей Бернадетт Споффорт. Это та самая британка, которая первой распространила непроверенную информацию о личности убийцы трех маленьких девочек в городе Саутпорт. Тогда все тамошние СМИ поспешили приписать этот фейк России, с которой связали некий маргинальный канал Channel3 Now.Причем, заметьте, РИА Новости сразу указало на то, что первоисточником фейка является Споффорт, а указанный канал вообще управляется из Пакистана. И вот в Британии арестована именно Споффорт, а в Пакистане власти задержали владельца указанного канала.Думаете, кто-то из британских СМИ извинился перед Россией за беспочвенные обвинения или признал, что они распространили антироссийский фейк? Конечно, нет! Ведь лгать по поводу России и русских никому на Западе не возбраняется. Даже, наоборот, вполне приветствуется. Именно поэтому под раздачу попал и Дуров. Сколько бы паспортов у него ни было, Запад все равно предпочитает бить "по лицу, а не по паспорту". Поэтому, преследуя свободу слова, тамошняя юстиция будет наказывать и дальше свой оппозиционный "плебс" и русских миллиардеров, которые наивно полагают, что "глобус большой" и им есть где скрыться.Конечно, свобода слова на Западе — это давний и регулярно опровергаемый миф, который тем не менее по-прежнему является одним из камней в фундаменте этой громоздкой конструкции. И массовые репрессии против противников существующих порядков в Британии, и арест Дурова по смехотворным обвинениям во Франции — это все звенья единой цепи. Западные элиты (это относится абсолютно ко всем странам) и дальше будут усиливать и без того ожесточенную борьбу против свобод. Так они действовали всегда в предвкушении глобальных потрясений. А сейчас настали именно эти времена. Опасные времена, как верно подметил Маск.

https://ria.ru/20240825/biznes-1968368446.html

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https://ria.ru/20240815/rossiya-1966262156.html

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в мире, франция, павел дуров, telegram, россия, англия, илон маск, борис джонсон, аналитика