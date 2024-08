Лондон снова нашел русский след: Ижевск спровоцировал беспорядки в Англии

https://ria.ru/20240802/london-1963544710.html

"Россия спровоцировала беспорядки в Англии!" — с такими первыми полосами в четверг вышли некоторые британские газеты. Оказывается, за столкновениями тамошних...

"Россия спровоцировала беспорядки в Англии!" — с такими первыми полосами в четверг вышли некоторые британские газеты. Оказывается, за столкновениями тамошних правых из "Лиги английской обороны" с полицией, которые произошли во вторник у мечети Саутпорта, стоит коварная Россия. Ну а кто же еще! Если же разобраться в этом очередном сеансе разоблачения черной магии от британских СМИ, становится понятно, что лондонские власти просто пытаются свалить вину за беспорядки на "обычного подозреваемого", каким всегда является Москва.Чтобы вскрыть анатомию этой дутой антироссийской "сенсации", важно отследить хронологию событий. Итак, по порядку. В понедельник, 29 июля, примерно в полдень молодой человек с ножом напал на маленьких детей, участвовавших в тематическом представлении в стиле певицы Тейлор Свифт в музыкальной школе города Саутпорт (Северо-Запад Англии, недалеко от Ливерпуля). Три девочки в возрасте от шести до девяти лет погибли, несколько детей и преподавателей школы, героически пытавшихся прикрыть собой своих учениц, получили серьезные ранения.Полиция сразу задержала нападавшего, объявив публике лишь тот факт, что ему 17 лет. И соответственно, ввиду несовершеннолетия подозреваемого, больше никаких сведений о нем правоохранители раскрыть не могут. И вот тут-то британские власти совершили явный прокол. Вакуум информации в таких резонансных случаях всегда сразу заполняется слухами и фейками, которые ведут к разжиганию страстей.Через это проходили разные страны, и примеров этому не счесть. Достаточно вспомнить, как в апреле этого года отсутствие своевременной информации привело к столкновениям на религиозной почве, после того как 16-летний подросток напал с ножом на христианского епископа в церкви недалеко от австралийского Сиднея. Да и мы, к сожалению, имеем печальный опыт. Возьмем, к примеру, антисемитские беспорядки в Дагестане в октябре прошлого года, вызванные целенаправленной дезинформационной атакой против России извне, которую вовремя не удалось выявить и отразить.Вот и в случае с ножевой атакой в Саутпорте отсутствие информации о личности и мотивах преступника сразу породило множество фейков в сосцетях, которые распространялись со скоростью слухов. В частности, некоторые известные в правых кругах Англии пользователи разогнали сообщение о том, что нападавшим якобы является Али Аль-Шакати (имя совершенно вымышленное), который будто прибыл в прошлом году в Британию на лодке в качестве нелегала и даже находится в списке подозрительных лиц в базе спецслужбы МИ-6. Собственно, это и спровоцировало беспорядки — во вторник праворадикалы пытались напасть на мечеть Саутпарка, столкновения с полицией произошли в Лондоне и ряде других городов Англии. В результате более 50 полицейских получили травмы разной степени тяжести и были произведены десятки арестов.И лишь после этого полиция решилась на публикацию опровержения слухов о мнимом "Аль-Шакати". Мало того, было объявлено, что задержанный подросток является уроженцем Кардиффа. А многие мейнстримные СМИ уточнили, что родители подозреваемого давно уже легально прибыли из Руанды и натурализовались в Британии. То есть оказалось, что закон не запрещает распространять некоторые подробности даже относительно несовершеннолетнего. И если бы власти сразу поделились этой информацией, то не было бы ни фейков, ни беспорядков.Итак, это — однозначный прокол британских властей. Но так уж заведено в современной Британии: как только возникает какая-то проблема, сразу же изобретают "русский след".Уже в среду с подачи Times Radio в распространении дезинформации насчет мнимого "Аль-Шакати" обвинили Россию! И это было подхвачено всеми основными СМИ, в том числе печатными. В четверг газета Daily Mail вышла с материалами "специального расследования", доказывающего, что первоисточником фейка стал некий канал Channel3 Now, якобы базирующийся в США. "Русский след" в этом ресурсе обнаружили своеобразным способом: на его скромном YouTube-канале нашли несколько любительских видеороликов 11-летней давности об автомобильных гонках в Ижевске. Какие еще нужны доказательства причастности России? Не отвертеться!Никого не смутил тот факт, что упомянутый YouTube-канал (после начавшегося скандала его оперативно удалили) был зарегистрирован всего пять лет тому назад, спустя годы после "ижевских" роликов. То есть, скорее всего, кто-то действительно пытался снимать любительские ролики 11 лет назад, а потом забросил это дело. Согласно политике Google, недействующие аккаунты в YouTube удаляются спустя два года. Вот и появился затем по этому же адресу упомянутый ресурс — уж название "третий канал" не является чем-то эксклюзивным. А два владельца домена нынешнего Channel3 Now находятся сейчас в Пакистане.Но самое главное даже не это. Цифровые эксперты вынуждены признать: первоисточником фейка об "Аль-Шакати" является далеко не упомянутый якобы "российский" канал. Не меньше чем за час до него информацию об этом сообщила британская блогерша Бернадет Споффорт, известная в праворадикальных кругах, судя по ее фотографиям и видео в соцсетях, вполне реальная женщина, живущая в Англии. Трудно сказать, выдумала она это сама или тоже откуда-то взяла, но ее пост об "Аль-Шакати" появился в 16:49 по британскому времени. Во всяком случае, более раннего сообщения на эту тему пока никто не обнаружил. А уже потом целый ряд сайтов и блогеров Британии подхватили эту дезинформацию. Одним из них спустя час действительно был упомянутый выше "третий канал". Причем гораздо раньше этих ресурсов о "мусульманском" происхождении нападавшего сообщил намного более влиятельный антимигрантский канал Europe Invasion.Но почему же британские СМИ из множества действительно влиятельных блогеров и каналов вычленили никому доселе неизвестный Channel3 Now, раз он не является первоисточником фейка? Ответ прост: только его можно было хотя бы как-то увязать с Россией!То есть алгоритм рождения "сенсации", по всей видимости, выглядел следующим образом. Как только британские власти поняли, что их медлительность и непрофессионализм дали толчок к массовым беспорядкам, пропагандистам было поручено найти хоть какой-нибудь "русский след". Проанализировав сотни британских каналов и блогеров, которые повторили фейк о преступнике из Саутпорта, специалисты из Times Radio обнаружили в завалах YouTube старые "ижевские" ролики. И газета The Times тут же подхватила эту "сенсацию", сообщив своим читателям важную подробность: "Ижевск более всего известен своим музеем Калашникова". Ну то есть британцу должно быть понятно: российская дезинформация — такое же грозное оружие, как автомат Калашникова! И это ведь британские пропагандисты не удосужились покопать поглубже — а то узнали бы, что сами автоматы, как и раньше, производятся в Ижевске, а не только пылятся там в музее!Вот так и рождаются антироссийские фейки. И вроде бы все выглядит примитивно: прокололся — просто вали все на Россию. Но ведь работает же! Ведь выходят же газеты с первыми полосами на эту тему. Ведь читают это миллионы.

