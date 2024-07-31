В Англии после гибели детей прошли столкновения с полицией
В английском Саутпорте прошли столкновения с полицией после гибели детей
Полицейские в Британии. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столкновения с полицией прошли в английском городе Саутпорт на фоне трагедии 29 июля, когда подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, несколько полицейских пострадали, сообщает полиция графства Мерсисайд.
Ранее полиция британского графства Мерсисайд сообщила, что число детей, погибших в результате нападения подростка с ножом в Саутпорте на северо-западе Англии, увеличилось до трёх.
СМИ раскрыли детали нападения с ножом в Англии
29 июля, 21:31
Полиция Мерсисайда сообщила в заявлении в соцсети X о беспорядках, которые прошли вечером 30 июля в Саутпорте. В заявлении говорится, что участники беспорядков кидали бутылки и мусорные баки в полицейских.
"Сегодня вечером (во вторник - ред.) несколько офицеров полиции получили ранения, автомобили были подожжены, а магазин в Саутпорте ... разграблен", - говорится в соцсети X полиции.
Телеканал Sky News заявляет, что участники беспорядков проводили свои протесты возле мечети. Отмечается, что участники, предположительно, относятся к ультраправой группе "Лига английской обороны". Телеканал добавляет, что в ходе беспорядков подожгли полицейскую машину, а также в сотрудников полиции бросали кирпичи.
Согласно телеканалу, сейчас обстановка на месте беспорядков стала спокойнее.
Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.