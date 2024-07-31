https://ria.ru/20240731/stolknoveniya-1963052881.html

В Англии после гибели детей прошли столкновения с полицией

В Англии после гибели детей прошли столкновения с полицией - РИА Новости, 31.07.2024

В Англии после гибели детей прошли столкновения с полицией

Столкновения с полицией прошли в английском городе Саутпорт на фоне трагедии 29 июля, когда подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:14

2024-07-31T01:14

2024-07-31T01:31

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столкновения с полицией прошли в английском городе Саутпорт на фоне трагедии 29 июля, когда подросток напал с ножом на танцевальную студию в Саутпорте, несколько полицейских пострадали, сообщает полиция графства Мерсисайд. Ранее полиция британского графства Мерсисайд сообщила, что число детей, погибших в результате нападения подростка с ножом в Саутпорте на северо-западе Англии, увеличилось до трёх. Полиция Мерсисайда сообщила в заявлении в соцсети X о беспорядках, которые прошли вечером 30 июля в Саутпорте. В заявлении говорится, что участники беспорядков кидали бутылки и мусорные баки в полицейских. "Сегодня вечером (во вторник - ред.) несколько офицеров полиции получили ранения, автомобили были подожжены, а магазин в Саутпорте ... разграблен", - говорится в соцсети X полиции. Телеканал Sky News заявляет, что участники беспорядков проводили свои протесты возле мечети. Отмечается, что участники, предположительно, относятся к ультраправой группе "Лига английской обороны". Телеканал добавляет, что в ходе беспорядков подожгли полицейскую машину, а также в сотрудников полиции бросали кирпичи. Согласно телеканалу, сейчас обстановка на месте беспорядков стала спокойнее. Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.

https://ria.ru/20240729/napadenie-1962801954.html

https://ria.ru/20240710/ubiystvo-1958851892.html

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в мире, мерсисайд, англия, лига английской обороны, великобритания