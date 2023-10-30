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События в Дагестане были спровоцированы Западом, заявил Путин - РИА Новости, 30.10.2023
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21:28 30.10.2023 (обновлено: 23:36 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906292782.html
События в Дагестане были спровоцированы Западом, заявил Путин
События в Дагестане были спровоцированы Западом, заявил Путин - РИА Новости, 30.10.2023
События в Дагестане были спровоцированы Западом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудил беспорядки в Дагестане и ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:28
2023-10-30T23:36
украина
россия
владимир путин
оон
ближний восток
республика дагестан
сша
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудил беспорядки в Дагестане и ситуацию на Ближнем Востоке.Беспорядки в Дагестане"События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь — с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб. &lt;...&gt; Мразь, да и только. По-другому сказать невозможно", — заявил Путин.По его словам, киевский режим под руководством своих покровителей пытается дестабилизировать ситуацию в России."Не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах холокоста. А сегодня под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов", — отметил глава государства.Он также предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб."Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия", — указал президент.Обострение на Ближнем Востоке&quot;Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности&quot;, — сказал Путин. По его словам, ситуацию в этом регионе пытаются использовать для раскола российского общества, включая применение лжи, провокаций и агрессии."Говорил уже о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против России. Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и лучшие провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии", — отметил президент.Как заявил глава государства, элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности."Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие, и готовые внести вклад в урегулировании кризиса. Даже ООН, четко выраженная позиция мирового сообщества, подвергаются нападкам, настоящей травле, попыткам дискредитации", — указал он.При этом Путин подчеркнул, что в позиции России по Ближнему Востоку никогда не было корысти и двойного дна."Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, и она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства", — сказал президент.Он также подчеркнул, что чем сплоченнее будет российское общество, тем эффективнее страна сможет отстаивать как свои национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики.
https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html
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Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
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украина, россия, владимир путин, оон, ближний восток, республика дагестан, сша, беспорядки в аэропорту махачкалы, израиль
Украина, Россия, Владимир Путин, ООН, Ближний Восток, Республика Дагестан, США, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Израиль
События в Дагестане были спровоцированы Западом, заявил Путин

Путин: беспорядки в Дагестане инспирированы через соцсети западными спецслужбами

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудил беспорядки в Дагестане и ситуацию на Ближнем Востоке.

Беспорядки в Дагестане

"События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь — с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб. <...> Мразь, да и только. По-другому сказать невозможно", — заявил Путин.
По его словам, киевский режим под руководством своих покровителей пытается дестабилизировать ситуацию в России.
«
"Не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах холокоста. А сегодня под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов", — отметил глава государства.
Он также предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб.
"Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия", — указал президент.
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Обострение на Ближнем Востоке

«

"Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности", — сказал Путин.

По его словам, ситуацию в этом регионе пытаются использовать для раскола российского общества, включая применение лжи, провокаций и агрессии.
"Говорил уже о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против России. Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и лучшие провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии", — отметил президент.
Как заявил глава государства, элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности.
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"Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие, и готовые внести вклад в урегулировании кризиса. Даже ООН, четко выраженная позиция мирового сообщества, подвергаются нападкам, настоящей травле, попыткам дискредитации", — указал он.
При этом Путин подчеркнул, что в позиции России по Ближнему Востоку никогда не было корысти и двойного дна.
"Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, и она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства", — сказал президент.
Он также подчеркнул, что чем сплоченнее будет российское общество, тем эффективнее страна сможет отстаивать как свои национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики.
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УкраинаРоссияВладимир ПутинООНБлижний ВостокРеспублика ДагестанСШАБеспорядки в аэропорту МахачкалыИзраиль
 
 
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