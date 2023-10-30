https://ria.ru/20231030/dagestan-1906292782.html
События в Дагестане были спровоцированы Западом, заявил Путин
События в Дагестане были спровоцированы Западом, заявил Путин - РИА Новости, 30.10.2023
События в Дагестане были спровоцированы Западом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудил беспорядки в Дагестане и ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:28
2023-10-30T21:28
2023-10-30T23:36
украина
россия
владимир путин
оон
ближний восток
республика дагестан
сша
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудил беспорядки в Дагестане и ситуацию на Ближнем Востоке.Беспорядки в Дагестане"События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь — с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб. <...> Мразь, да и только. По-другому сказать невозможно", — заявил Путин.По его словам, киевский режим под руководством своих покровителей пытается дестабилизировать ситуацию в России."Не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах холокоста. А сегодня под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов", — отметил глава государства.Он также предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб."Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия", — указал президент.Обострение на Ближнем Востоке"Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности", — сказал Путин. По его словам, ситуацию в этом регионе пытаются использовать для раскола российского общества, включая применение лжи, провокаций и агрессии."Говорил уже о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против России. Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и лучшие провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии", — отметил президент.Как заявил глава государства, элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности."Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие, и готовые внести вклад в урегулировании кризиса. Даже ООН, четко выраженная позиция мирового сообщества, подвергаются нападкам, настоящей травле, попыткам дискредитации", — указал он.При этом Путин подчеркнул, что в позиции России по Ближнему Востоку никогда не было корысти и двойного дна."Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, и она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства", — сказал президент.Он также подчеркнул, что чем сплоченнее будет российское общество, тем эффективнее страна сможет отстаивать как свои национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики.
https://ria.ru/20231030/putin-1905976644.html
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами
2023-10-30T21:28
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украина, россия, владимир путин, оон, ближний восток, республика дагестан, сша, беспорядки в аэропорту махачкалы, израиль
Украина, Россия, Владимир Путин, ООН, Ближний Восток, Республика Дагестан, США, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Израиль
События в Дагестане были спровоцированы Западом, заявил Путин
Путин: беспорядки в Дагестане инспирированы через соцсети западными спецслужбами
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудил беспорядки в Дагестане и ситуацию на Ближнем Востоке.
"События в Махачкале
вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь — с территории Украины
. Руками агентуры западных спецслужб. <...> Мразь, да и только. По-другому сказать невозможно", — заявил Путин.
По его словам, киевский режим под руководством своих покровителей пытается дестабилизировать ситуацию в России.
«
"Не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах холокоста. А сегодня под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов", — отметил глава государства.
Он также предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля
, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб.
"Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия", — указал президент.
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Обострение на Ближнем Востоке
«
"Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности", — сказал Путин.
По его словам, ситуацию в этом регионе пытаются использовать для раскола российского общества, включая применение лжи, провокаций и агрессии.
"Говорил уже о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против России. Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и лучшие провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии", — отметил президент.
Как заявил глава государства, элиты США
и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности.
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"Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие, и готовые внести вклад в урегулировании кризиса. Даже ООН
, четко выраженная позиция мирового сообщества, подвергаются нападкам, настоящей травле, попыткам дискредитации", — указал он.
При этом Путин подчеркнул, что в позиции России по Ближнему Востоку никогда не было корысти и двойного дна.
"Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, и она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства", — сказал президент.
Он также подчеркнул, что чем сплоченнее будет российское общество, тем эффективнее страна сможет отстаивать как свои национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики.
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