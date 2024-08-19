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Илон Маск пообещал Британии гражданскую войну

Илон Маск пообещал Британии гражданскую войну - РИА Новости, 19.08.2024

Илон Маск пообещал Британии гражданскую войну

"Маховик политических репрессий раскручивается с новой силой". Те, кто читал старые советские газеты, наверняка помнят эту штампованную фразу, которая... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T08:00

2024-08-19T08:00

2024-08-19T08:01

в мире

англия

россия

лондон

кир стармер

илон маск

tiktok

беспорядки в британии

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"Маховик политических репрессий раскручивается с новой силой". Те, кто читал старые советские газеты, наверняка помнят эту штампованную фразу, которая применялась относительно любых беспорядков и арестов на "загнивающем Западе". И вроде бы времена подобных штампов давно в прошлом. Однако эта фраза невольно всплывает в памяти, когда читаешь ежедневные (да-да, именно ежедневные) отчеты британских газет о новых и новых приговорах, которые сплошным потоком сейчас выносят тамошние суды относительно участников недавно прокатившихся в стране протестов и даже людей, имеющих к таковым очень опосредованное отношение.Вот только официальная статистика на начало этой недели. Произведено 1117 арестов, против 677 участников протестов уже выдвинуты официальные обвинения. И это — только начало, по признанию Королевской прокурорской службы. Работа обвинителей официально переведена на круглосуточный режим, без перерывов и выходных. Это означает, по признанию газеты The Guardian, что "целый день, каждый день суды по всей стране будут заполнены бунтовщиками, которые столкнутся с последствиями своих действий". Такой режим карательных органов Британии уже назван "быстрой юстицией".В подобном же режиме работают и британские газеты — каждый день в них обязательно есть отчеты о новых приговорах относительно участников недавних протестов, с фотографиями обвиняемых, со смакованием подробностей этих обвинений, с цитатами из бесконечных приговоров. И никого не смущает тот факт, что среди этих "злодеев, посягнувших на общественную безопасность", немало детей. Самые юные "бунтовщики" — 12-летний мальчик и 13-летняя девочка. Самым старшим из приговоренных стал 69-летний пенсионер, основная вина которого заключалась в том, что он кричал на арестовывавших его полицейских, указывая на свой преклонный возраст. За это он приговорен к 32 месяцам заключения — да-да, больше двух с половиной лет тюрьмы за участие в несанкционированной акции протеста, куда он вообще попал случайно, судя по его показаниям в суде. Вот тебе и "быстрая юстиция"!Напомним, что акции протеста прокатились по ряду городов Британии (в основном — по Англии) после того, как некий 17-летний неадекват напал с ножом на детей в танцевальной школе приморского городка Саутпорт, убив трех девочек в возрасте от шести до девяти лет и покалечив еще несколько человек. Вместо оперативного информирования публики полиция попыталась поначалу скрыть данные об убийце, что тут же породило слухи о его происхождении и мотивах, которые и вывели людей на улицы. Нелишним будет также напомнить, что эти слухи попытались сначала приписать России (ну а кому же еще!), но затем было установлено, что их первоисточником является типичная англичанка, бизнесвумен Бернадетт Споффорт, которая в итоге также была арестована полицией и которой грозит суровый приговор за фейк.Вот сейчас российским либералам должно стать больно. Мы же помним, как они постоянно вопят, заламывая руки, когда слышат о наказании какого-нибудь своего соратника за распространение фейков: "Как! Приговор за пост в социальных сетях! Такого не может быть в цивилизованном обществе!" Суровая британская действительность разбивает в пух и прах эти причитания. Там за посты еще как наказывают. К примеру, за решеткой находится 34-летний инвалид, прикованный к коляске. Он обвиняется в том, что разжигал "расовую ненависть" в TikTok, и ожидает приговора на этой неделе.А 55-летняя британка уже приговорена к 15 месяцам заключения за призывы в одной из социальных сетей. Причем судья, вынося ей приговор, даже не стеснялся назвать это уроком для остальных, заявив: "Так называемым воинам клавиатуры вроде нее придется научиться брать ответственность за свой язык — особенно в контексте беспорядков, происходящих по всей стране". Что там нам рассказывали о невозможности наказания "за пост"?Само собой, жесткие приговоры получают и непосредственные участники погромов, поджогов зданий, грабежей магазинов. К примеру, к четырем годам заключения приговорен 25-летний Джон Хани, ставший "популярным" благодаря видео, на котором он уносил шарики-шампуни из магазина косметики. Причем, может быть, на него особо и не обратили бы внимания (там было немало погромщиков), но он был одет в рубашку с бело-красным флагом Англии, что в глазах либеральной прессы уже делало его "ультраправым". А этот ярлык моментально порождает в британских газетах призывы "Ату их!" с требованием примерно и жестоко наказать.Правда, размах репрессий, которые прокатились после, прямо скажем, не самых массовых акций протеста, уже постепенно начал пугать и консервативную прессу. Все чаще стали звучать пока еще осторожные, но очень неудобные вопросы относительно двойных стандартов полиции. К примеру, колумнист Daily Mail Доминик Лоусон напомнил, что всего лишь за один прошедший год число грабежей магазинов в стране выросло на 50%. При этом они практически не расследуются, а в 40% случаев полиция даже не удосужилась приехать на место вызова. Если же вспомнить мягкие приговоры или полное их отсутствие в отношении участников гораздо более масштабных акций BLM в Британии, то хочешь не хочешь, а заговоришь о двойных стандартах Лондона относительно "правильных" и "неправильных" протестов, на что недавно прямо указал Илон Маск.Ветеран британской журналистики барон Чарльз Мур в колонке для The Daily Telegraph тоже осторожно указал на двойные стандарты относительно участников "цветных" протестов и нынешних акций. Он сравнил, как полиция аккуратно вступала в переговоры с организаторами недавних пропалестинских (автор называет их "антисемитскими") демонстраций в Британии, как она бережно оберегает акции ЛГБТ+* и как жестко подавляет протесты представителей "белого большинства". И делает вывод от имени этой категории населения: "Таким образом, мы начинаем чувствовать себя дискриминированными".Еще одна колумнистка этой же газеты, Изабель Окшотт, пошла еще дальше, прямо назвав происходящее в стране "охотой на ведьм" и "новым маккартизмом". Она резонно спросила, почему "быстрая юстиция" в стране зависит от цвета кожи. И указала на то, что государственная машина репрессий используется "для того, чтобы заставить замолчать правых журналистов, комментаторов и других свободомыслящих людей". Окшотт рекомендует премьеру Британии Киру Стармеру вспомнить, чем закончил свою карьеру американский сенатор Маккарти и к чему привел его "безумный крестовый поход по навязыванию населению единой политической идеологии".Илон Маск предсказал неизбежность гражданской войны в Британии, наблюдая за недавними беспорядками там. И хотя его пророчество активно высмеивается в самом королевстве, однако, если понаблюдать не только за протестами, но и за той дискуссией, которая разворачивается сейчас там, можно сделать вывод, что эта гражданская война уже идет. Это вовсе не гипербола и не очередной заплесневелый штамп пропаганды.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

https://ria.ru/20240814/germaniya-1966036671.html

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

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в мире, англия, россия, лондон, кир стармер, илон маск, tiktok, беспорядки в британии, аналитика