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Маск резко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Британии

Маск резко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Британии - РИА Новости, 06.08.2024

Маск резко ответил Стармеру на слова о беспорядках в Британии

Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте Х раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о беспорядках в Великобритании. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:13

2024-08-06T09:13

2024-08-06T18:25

в мире

великобритания

уэльс

илон маск

кир стармер

беспорядки в британии

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте Х раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о беспорядках в Великобритании.Британский политик назвал происходящее не протестами, а обычным насилием и добавил, что правительство не потерпит атак на мечети и мусульманские общины."Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?" — спросил Маск.Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. В минувшие выходные во многих городах страны прошли акции против наплыва мигрантов. Первые беспорядки начались после распространения неподтвержденной информации о том, что напавший — беженец. Позднее стало известно, что он родился в Уэльсе, но в семье руандийских мигрантов.В воскресенье Стармер в обращении к нации заявил, что участники массовых беспорядков, проходящих в разных городах страны, пожалеют о своих действиях. В тот же день МВД страны объявило о срочных мерах по защите мечетей.На произошедшее отреагировал Илон Маск. Он заявил, что гражданская война в стране неизбежна. Пресс-секретарь Стармера, в свою очередь, осудил предпринимателя за такие слова, подчеркнув, что подобным комментариям нет оправдания и что любой, кто подстрекает к насилию, испытает на себе силу закона.

https://ria.ru/20240805/premer-1964089049.html

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