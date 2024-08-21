Рейтинг@Mail.ru
Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
20:14 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ekoproekty-1967651547.html
Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты
Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты - РИА Новости, 21.08.2024
Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты
Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты по очистке рек, созданию особо охраняемых природных территорий с экомаршрутами, сообщает... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:14
2024-08-21T20:14
ленинградская область
ленинградская область
санкт-петербург
нева (река)
александр дрозденко
экология в россии
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967651250_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec3a76b94a6ccbc9a25d3e6d022d90e1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты по очистке рек, созданию особо охраняемых природных территорий с экомаршрутами, сообщает пресс-служба правительства области. "Многое еще нужно решать, в том числе по сохранению и очистке Невы - нашего главного межрегионального водного объекта, но мы находимся на абсолютно правильном пути, развивая совместные экологические проекты, в том числе - президентские проекты. Следующий важный шаг, который нам предстоит - это сделать совместными образовательные и волонтерские программы с широким привлечением общественников двух субъектов", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совместного заседания экологического совета. Он добавил, что это новый качественный шаг навстречу сбережению природы вокруг и внутри агломерации Ленинградская область - Санкт-Петербург. "Сейчас успешно реализуются целый ряд совместных экологических проектов: это и рекультивация полигона "Красный Бор", и сохранение уникального водного бассейна - Ладожского озера, Финского залива, Невы, Ижоры, других рек, создание особо охраняемых природных территорий, совместная водохозяйственная деятельность", - сказал Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что шесть совместных маршрутов по природным паркам и заказникам Ленинградской области и Санкт-Петербурга предложила область к обсуждению Экосоветам. Первые из маршрутов — тропу между ООПТ "Гладышевский" и Линдуловская роща планируется открыть уже в 2025 году. Ленинградская область предложила 86 водных объектов в новый национальный проект экологического оздоровления водоемов, который начнет реализовываться в России с 2025 года. Среди объектов — очистка рек Ижора, Охта, Оредеж, защита системы подачи вод в фонтаны Петергофа и Стрельны.
https://ria.ru/20240726/lenoblast-1962168954.html
ленинградская область
санкт-петербург
нева (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967651250_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_87abace8f588327a9195ad8385b3e995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, санкт-петербург, нева (река), александр дрозденко, экология в россии, экология
Ленинградская область , Ленинградская область, Санкт-Петербург, Нева (река), Александр Дрозденко, Экология в России, Экология

Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили совместные экологические проекты
Губернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили совместные экологические проекты - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили совместные экологические проекты
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты по очистке рек, созданию особо охраняемых природных территорий с экомаршрутами, сообщает пресс-служба правительства области.
"Многое еще нужно решать, в том числе по сохранению и очистке Невы - нашего главного межрегионального водного объекта, но мы находимся на абсолютно правильном пути, развивая совместные экологические проекты, в том числе - президентские проекты. Следующий важный шаг, который нам предстоит - это сделать совместными образовательные и волонтерские программы с широким привлечением общественников двух субъектов", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совместного заседания экологического совета.
Он добавил, что это новый качественный шаг навстречу сбережению природы вокруг и внутри агломерации Ленинградская область - Санкт-Петербург.
"Сейчас успешно реализуются целый ряд совместных экологических проектов: это и рекультивация полигона "Красный Бор", и сохранение уникального водного бассейна - Ладожского озера, Финского залива, Невы, Ижоры, других рек, создание особо охраняемых природных территорий, совместная водохозяйственная деятельность", - сказал Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что шесть совместных маршрутов по природным паркам и заказникам Ленинградской области и Санкт-Петербурга предложила область к обсуждению Экосоветам. Первые из маршрутов — тропу между ООПТ "Гладышевский" и Линдуловская роща планируется открыть уже в 2025 году. Ленинградская область предложила 86 водных объектов в новый национальный проект экологического оздоровления водоемов, который начнет реализовываться в России с 2025 года. Среди объектов — очистка рек Ижора, Охта, Оредеж, защита системы подачи вод в фонтаны Петергофа и Стрельны.
Полигон токсичных промышленных отходов Красный бор - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Патрушев рассказал о ходе ликвидации вреда на полигоне "Красный Бор"
26 июля, 14:41
 
Ленинградская областьЛенинградская областьСанкт-ПетербургНева (река)Александр ДрозденкоЭкология в РоссииЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала