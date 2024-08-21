Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили совместные экологические проекты
Губернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко и Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили совместные экологические проекты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты по очистке рек, созданию особо охраняемых природных территорий с экомаршрутами, сообщает пресс-служба правительства области.
"Многое еще нужно решать, в том числе по сохранению и очистке Невы - нашего главного межрегионального водного объекта, но мы находимся на абсолютно правильном пути, развивая совместные экологические проекты, в том числе - президентские проекты. Следующий важный шаг, который нам предстоит - это сделать совместными образовательные и волонтерские программы с широким привлечением общественников двух субъектов", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совместного заседания экологического совета.
Он добавил, что это новый качественный шаг навстречу сбережению природы вокруг и внутри агломерации Ленинградская область - Санкт-Петербург.
"Сейчас успешно реализуются целый ряд совместных экологических проектов: это и рекультивация полигона "Красный Бор", и сохранение уникального водного бассейна - Ладожского озера, Финского залива, Невы, Ижоры, других рек, создание особо охраняемых природных территорий, совместная водохозяйственная деятельность", - сказал Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что шесть совместных маршрутов по природным паркам и заказникам Ленинградской области и Санкт-Петербурга предложила область к обсуждению Экосоветам. Первые из маршрутов — тропу между ООПТ "Гладышевский" и Линдуловская роща планируется открыть уже в 2025 году. Ленинградская область предложила 86 водных объектов в новый национальный проект экологического оздоровления водоемов, который начнет реализовываться в России с 2025 года. Среди объектов — очистка рек Ижора, Охта, Оредеж, защита системы подачи вод в фонтаны Петергофа и Стрельны.