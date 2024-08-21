https://ria.ru/20240821/ekoproekty-1967651547.html

Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты

Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты - РИА Новости, 21.08.2024

Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты

Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты по очистке рек, созданию особо охраняемых природных территорий с экомаршрутами, сообщает... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:14

2024-08-21T20:14

2024-08-21T20:14

ленинградская область

ленинградская область

санкт-петербург

нева (река)

александр дрозденко

экология в россии

экология

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Петербург и Ленобласть обсудили совместные экологические проекты по очистке рек, созданию особо охраняемых природных территорий с экомаршрутами, сообщает пресс-служба правительства области. "Многое еще нужно решать, в том числе по сохранению и очистке Невы - нашего главного межрегионального водного объекта, но мы находимся на абсолютно правильном пути, развивая совместные экологические проекты, в том числе - президентские проекты. Следующий важный шаг, который нам предстоит - это сделать совместными образовательные и волонтерские программы с широким привлечением общественников двух субъектов", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам совместного заседания экологического совета. Он добавил, что это новый качественный шаг навстречу сбережению природы вокруг и внутри агломерации Ленинградская область - Санкт-Петербург. "Сейчас успешно реализуются целый ряд совместных экологических проектов: это и рекультивация полигона "Красный Бор", и сохранение уникального водного бассейна - Ладожского озера, Финского залива, Невы, Ижоры, других рек, создание особо охраняемых природных территорий, совместная водохозяйственная деятельность", - сказал Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что шесть совместных маршрутов по природным паркам и заказникам Ленинградской области и Санкт-Петербурга предложила область к обсуждению Экосоветам. Первые из маршрутов — тропу между ООПТ "Гладышевский" и Линдуловская роща планируется открыть уже в 2025 году. Ленинградская область предложила 86 водных объектов в новый национальный проект экологического оздоровления водоемов, который начнет реализовываться в России с 2025 года. Среди объектов — очистка рек Ижора, Охта, Оредеж, защита системы подачи вод в фонтаны Петергофа и Стрельны.

https://ria.ru/20240726/lenoblast-1962168954.html

ленинградская область

санкт-петербург

нева (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, санкт-петербург, нева (река), александр дрозденко, экология в россии, экология