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В Израиле заявили о росте числа репатриантов с начала войны в Секторе Газа - РИА Новости, 16.08.2024
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Религия
 
14:54 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/izrail-1966610546.html
В Израиле заявили о росте числа репатриантов с начала войны в Секторе Газа
В Израиле заявили о росте числа репатриантов с начала войны в Секторе Газа - РИА Новости, 16.08.2024
В Израиле заявили о росте числа репатриантов с начала войны в Секторе Газа
Число репатриантов в Израиль за первое полугодие 2024 года увеличилось по сравнению с прошлым годом, заявил РИА Новости израильский адвокат Алекс Зернопольский. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:54
2024-08-16T14:54
религия
в мире
израиль
сектор газа
россия
хамас
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Число репатриантов в Израиль за первое полугодие 2024 года увеличилось по сравнению с прошлым годом, заявил РИА Новости израильский адвокат Алекс Зернопольский."С 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, темпы репатриации снизились, но в первом полугодии 2024 года вновь выросли", -отметил он.Он привел данные Центрального статистическое бюро Израиля, согласно которым, в 2023 году в страну репатриировалось более 46 тысяч человек, что на 38,4% меньше, чем в 2022 году. Самая многочисленная группа, как и годом ранее, из России – более 33 тысяч человек (72%), с огромным отрывом далее следуют США, Украина, Беларусь и Франция."Сейчас мы наблюдаем небольшое снижение количества новых репатриантов, но тому есть объективные причины. Новостная повестка отнюдь не стимулирует интерес к переезду на ПМЖ в Израиль. Потому соискатели, кто еще не получил визу репатрианта, откладывают визит на собеседование, предполагая, что в течение срока действия визы они могут не успеть въехать в страну. Такое поведение мы стали отмечать после того, как МВД Израиля объявило об отмене возможности продления просроченных репатрианских виз на дополнительные 6 месяцев, без необходимости повторного посещения консульства", - уточнил Зернопольский.При этом, отметил он, по сравнению с 2023-м, 2022-м и даже 2021-м фиксируется "значительное увеличение спроса на приобретение израильского гражданства"."При планировании визита в зарубежное представительство нужно понимать, что ввиду общей обстановки с безопасностью, посольства за рубежом могут принять решение о прекращении работы без предварительного уведомления. В настоящее время нам известно о приостановке проведения консульского приема в Баку, Алма-Аты, Ереване, Хабаровске, Екатеринбурге и Новосибирске на неопределенный срок, до дальнейших указаний", - пояснил он.При этом, подчеркнул адвокат, сам процесс подготовки к репатриации стал более технологичным и удобным. Прежде всего с введением электронной анкеты, "которую соискатель заполняет для назначения собеседования в Нативе и получает более быструю обратную связь"."Но, вместе с тем, требования к документам стали строже - были отменены все временные поблажки по заверению части личных документов печатью апостиль, все больше оригинальных свидетельств и справок необходимо предоставлять по предкам, чья линия дает право на репатриацию. Времена, когда для совершения Алии (репатриации) было достаточно 1-2 документов, в которых указано еврейское происхождение, остались в прошлом", - подчеркнул Зернопольский."В этом году празднование еврейского нового года и других религиозных дат приходится на октябрь. Планируя поездку в Израиль важно помнить, что рабочих дней, в которые будет прием населения в государственных инстанциях, будет в два раза меньше, чем в обычном месяце", - добавил он.
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в мире, израиль, сектор газа, россия, хамас
Религия, В мире, Израиль, Сектор Газа, Россия, ХАМАС

В Израиле заявили о росте числа репатриантов с начала войны в Секторе Газа

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Число репатриантов в Израиль за первое полугодие 2024 года увеличилось по сравнению с прошлым годом, заявил РИА Новости израильский адвокат Алекс Зернопольский.
"С 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, темпы репатриации снизились, но в первом полугодии 2024 года вновь выросли", -отметил он.
Он привел данные Центрального статистическое бюро Израиля, согласно которым, в 2023 году в страну репатриировалось более 46 тысяч человек, что на 38,4% меньше, чем в 2022 году. Самая многочисленная группа, как и годом ранее, из России – более 33 тысяч человек (72%), с огромным отрывом далее следуют США, Украина, Беларусь и Франция.
"Сейчас мы наблюдаем небольшое снижение количества новых репатриантов, но тому есть объективные причины. Новостная повестка отнюдь не стимулирует интерес к переезду на ПМЖ в Израиль. Потому соискатели, кто еще не получил визу репатрианта, откладывают визит на собеседование, предполагая, что в течение срока действия визы они могут не успеть въехать в страну. Такое поведение мы стали отмечать после того, как МВД Израиля объявило об отмене возможности продления просроченных репатрианских виз на дополнительные 6 месяцев, без необходимости повторного посещения консульства", - уточнил Зернопольский.
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При этом, отметил он, по сравнению с 2023-м, 2022-м и даже 2021-м фиксируется "значительное увеличение спроса на приобретение израильского гражданства".
"При планировании визита в зарубежное представительство нужно понимать, что ввиду общей обстановки с безопасностью, посольства за рубежом могут принять решение о прекращении работы без предварительного уведомления. В настоящее время нам известно о приостановке проведения консульского приема в Баку, Алма-Аты, Ереване, Хабаровске, Екатеринбурге и Новосибирске на неопределенный срок, до дальнейших указаний", - пояснил он.
При этом, подчеркнул адвокат, сам процесс подготовки к репатриации стал более технологичным и удобным. Прежде всего с введением электронной анкеты, "которую соискатель заполняет для назначения собеседования в Нативе и получает более быструю обратную связь".
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"Но, вместе с тем, требования к документам стали строже - были отменены все временные поблажки по заверению части личных документов печатью апостиль, все больше оригинальных свидетельств и справок необходимо предоставлять по предкам, чья линия дает право на репатриацию. Времена, когда для совершения Алии (репатриации) было достаточно 1-2 документов, в которых указано еврейское происхождение, остались в прошлом", - подчеркнул Зернопольский.
"В этом году празднование еврейского нового года и других религиозных дат приходится на октябрь. Планируя поездку в Израиль важно помнить, что рабочих дней, в которые будет прием населения в государственных инстанциях, будет в два раза меньше, чем в обычном месяце", - добавил он.
 
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