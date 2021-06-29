https://ria.ru/20210629/baba-yaga-1739102148.html

Баба-яга: почему ее изображают неверно

Баба-Яга: кто такая, значение в славянской мифологии

Баба-яга: почему ее изображают неверно

Баба-яга – наиболее узнаваемый персонаж в славянской мифологии. Ее день рождения отмечают 30 июня. О происхождении образа сказочной чародейки и том, кто она на... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:41

2021-06-29T18:41

2021-06-29T20:48

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Баба-яга – наиболее узнаваемый персонаж в славянской мифологии. Ее день рождения отмечают 30 июня. О происхождении образа сказочной чародейки и том, кто она на самом деле, – в материале РИА Новости.Баба-ягаПроисхождение образаПодробно сказочный образ изучил известный советский ученый Владимир Пропп. Он пришел к выводу, что старуха, на самом деле, символизирует мир мертвых. Она – его страж. Отсюда понятно, почему ее жилище всегда располагается где-то далеко - на опушке дремучего леса, например. Для наших предков это символизировало границу двух миров - живых и умерших.Сама же избушка – это не что иное, как могила. Дело в том, что в древности умерших хоронили в домовинах – специальных домиках, расположенных на высоких пнях. Корни пней выступали из земли и напоминали куриные ноги."Большинство современных ученых принимают теорию Проппа как достоверную, поскольку он исследовал образ Бабы-яги наиболее полно", - говорит российский фольклорист Екатерина Дорохова.Как выглядела Баба-ягаСегодня каждый ребенок знает, что Баба-яга – это злобная старуха, которая обитает в глуши дремучего леса. Она горбата, у нее крючковатый нос и копна редких седых волос, а одна нога - костяная.Атрибуты и символика Бабы-ягиНезаменимые атрибуты Бабы-яги – летающая ступа (средство передвижения) и помело (им она заметает следы). Баба-яга обладает также волшебными предметами: клубок ниток (с его помощью можно найти дорогу куда угодно), блюдо с яблоком (оно нужно, чтобы заглядывать в будущее) и меч-кладенец (для того, чтобы сражаться со сказочными богатырями). Но главный символ лесной колдуньи – это избушка на курьих ножках. Вместо забора у ее жилища частокол из костей и человеческих черепов.День Бабы-ягиНесколько лет назад село Кукобой в Ярославской области было признано официальной родиной сказочной старухи и на протяжении последних десяти лет в каждую последнюю субботу июня здесь отмечают день рождения Бабы Яги.Семья Бабы-ягиСчитается, что отцом Бабы-яги был Вий (повелитель подземного мира). Нередко сказочной старухе приписывают родство с Кощеем Бесмертным: в одних случаях Яга была его матерью, в других - его теткой.Значение Бабы-яги в славянской мифологииСреди ученых существуют и иные трактовки образа Бабы-яги. Например, ее представляли в образе змеи. Это связано с тем, что одноногие или хромые существа с древности ассоциировались с этим животным. А, как мы уже знаем, у Бабы-яги одна нога с дефектом - костяная. Кроме того, колдунья, подобно мифическому змею, летает в ступе. Отсюда, кстати, – представление о сказочном родстве Бабы-яги со Змеем Горынычем: иногда ее считают матерью легендарного чудовища.По другой версии, Баба-яга могла быть берегиней – так древние славяне называли богиню холмов и берегов рек, которая была доброй хранительницей мира и даже его прародительницей. С принятием христианства, однако, все положительные качества яги-берегини сменились на негативные: остались только отвратительная внешность и злые намерения.Существует мнение, что Баба-яга могла быть славянской богиней Мокошью (богиня ремесел, жизненных благ и урожая) или женой бога Велеса (славянский бог плодородия и скотоводства). В этом качестве Яга была хранительницей всевозможных знаний и умений. Если верить легендам, в юности она была молодой девушкой необычайной красоты. Но потом боги разгневались на нее и прокляли. В наказание Яга утратила свою привлекательность.Сказки про Бабу-ягуВ XIX веке русский историк и фольклорист Александр Афанасьев собрал воедино все славянские сказки, в которых так или иначе фигурирует Баба-яга. Их условно можно разделить на три группы – в зависимости от того, кем предстает в них лесная колдунья.Во-первых, есть Яга-воительница. Считалось, что меч-кладенец, который хранился у нее, давал огромную силу. Благодаря этому она могла на равных сражаться с богатырями и даже побеждать их.Кроме того, Яга могла быть похитительницей. Некоторые славянские племена верили, что она крадет детей (чаще всего сирот), уносит их в лесную чащу или в поле. А затем съедает.Третий тип – Яга-помощница. В этом образе она была мудрой волшебницей, которая всячески помогала добрым героям в их приключениях: кормила, давала советы (например, как одолеть Кощея Бессмертного) и даже могла подарить один из своих волшебных предметов – клубок ниток или меч-кладенец.У других народовУченые находят у других народов большое количество мифологических персонажей, которые схожи с образом Бабы-яги.Госпожа Метелица – персонаж немецкой сказки с одноимённым названием – имеет, как и Баба-яга, неоднозначную характеристику. Она, согласно легенде, награждает за труды прилежную и послушную девочку, ленивую и нерадивую - наказывает.Другой всемирно известный сюжет, который напоминает истории про Бабу-ягу, – это "Мальчик-с-пальчик". Главный герой обманом и хитростью сумел победить страшного людоеда. И в наших сказках, как известно, старуху тоже часто оставляют "с носом".В образе Бабы-яги можно обнаружить и сходство сразу с тремя персонажами германской мифологии. У богинь Гольды (владычица царства мертвых) и Перхты (богиня земледелия и прядения), как и у Бабы-яги, одна нога либо хромая, либо уродливая. А с богиней Штампой, чье имя буквально переводится как "толочь, мять, тяжело ступать", родство и вовсе очевидно, ведь ним созвучно русское слово "ступа".Другими фольклорными аналогами Бабы-яги, по мнению ученых, могут быть литовская Рагана (ведьма в балтийской мифологии), баскская Мари (богиня-хранительница горы Амбото) или кельтская Бригита (богиня ремесел и врачевания). Все эти зарубежные божества, как и Яга, живут вдали от людей – либо высоко в горах, либо в глуши леса.А некоторые исследователи и вовсе считают, что образ славянской старухи в ступе имеет много общего с античными мифами и легендами. Она охраняет вход в мир мертвых точно так же, как и греческий Харон (бог-перевозчик душ умерших в загробный мир). И похищала детей подобно греческой нимфе Калипсо, которая, как повествует легендарный Гомер, семь лет удерживала на своем острове хитроумного Одиссея.Была ли Баба-яга на самом делеИсследователи также отмечают, что Баба-яга может быть и собирательным образом черной знахарки (целительницы). В народе к ним всегда относились двояко: одновременно боялись и уважали. Потому что считали, что они могут как помочь, так и навредить. "Такие люди были еще совсем недавно. Просто сейчас изменилась культурная ситуация в сельской местности", - пояснила Екатерина Дорохова.Наиболее широко легенда о Яге-целительнице распространена в регионах, где жили финно-угорские племена. Это, например, Архангельская область или Республика Коми. Фольклорист отмечает, что это поверье живо до сих пор: "В Сыктывкаре, например, многие совершенно серьёзно спрашивали меня, не боюсь ли я, ведь там одни колдуньи".Баба-яга как оберег домаСегодня нередко можно увидеть в домах маленькие декоративные фигурки Бабы-яги, которые люди ставят на подоконник или вешают над входной дверью.Многие считают, что если "завести" дома Бабу-ягу, то она будет защищать жилище от сглаза и разных зол. Для "охраны" дома сказочную волшебницу можно поставить в прихожей: она будет следить за тем, кто входит через двери.Баба-яга на кухне – верный признак того, что хозяева вас хорошо примут и славно накормят. В народе бытует поверье, что незамужняя девушка должна поставить фигурку Бабы-яги у изголовья своей кровати – и та будет подыскивать ей хорошего жениха.

https://ria.ru/20130629/946498746.html

https://ria.ru/20201218/kostyum-1589849444.html

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архангельская область

сыктывкар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религиозные праздники, республика коми, александр афанасьев , архангельская область, сыктывкар