https://ria.ru/20240808/trassa-1965050497.html

Второй участок трассы в сторону Пскова и Белоруссии расширен в Ленобласти

Второй участок трассы в сторону Пскова и Белоруссии расширен в Ленобласти - РИА Новости, 08.08.2024

Второй участок трассы в сторону Пскова и Белоруссии расширен в Ленобласти

Второй участок федеральной трассы в сторону Пскова и Белоруссии расширен в Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:10

2024-08-08T21:10

2024-08-08T21:10

ленинградская область

псков

белоруссия

санкт-петербург

роман старовойт

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Второй участок федеральной трассы в сторону Пскова и Белоруссии расширен в Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. В торжественной церемония ввода в эксплуатацию после капитального ремонта участка федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь принял участие министр транспорта РФ Роман Старовойт. "По поручению президента сейчас готовится новый нацпроект, подписан Указ президента РФ о целях национального развития, где обозначены показатели по приведению в нормативное состояние дорог к 2030 году. Большая работа предстоит: более 60 тысяч км федеральных дорог, и конечно, трассы, которые сегодня уже имеют интенсивность движения больше 5 тыс автомобилей в сутки, требуется их расширение, устройство осевого барьерного ограждения. Как раз автомобильная дорога Санкт-Петербург - Псков на Беларусь уже давно требовала внимания. Это наша совместная работа с правительством Ленобласти, которая позволяет реализовывать такие масштабные проекты", - сказал Старовойт. Он добавил, что в планах Минтранса данную автомобильную дорогу в пределах Ленобласти привести до 4 полос движения в кратчайшие сроки. "Это не только скорость и удобство, а, в первую очередь, обеспечение безопасности", - заметил министр. "Конечно, нам нужны хорошие дороги. Несмотря на непростое турбулентное время, в котором мы сейчас находимся, министерство продолжает программу реконструкции федеральных дорог, программу целевой помощи регионам для реконструкции дорог. Это правильно и понятно, без этого экономическое развитие и стабильность невозможны", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сегодня четыре полосы движения открыты от Межозерного до Городца в Лужском районе. В прошлом году был запущен проезд по четырехполосному участку от Заплюсья в сторону Луги. Сейчас ведутся работы по расширению участков от Мшинской в сторону Батово, а также намечено сделать 6 полос на участке в районе деревни Лядино к сентябрю 2028 года.

https://realty.ria.ru/20231026/peterburg-1905460170.html

https://realty.ria.ru/20231017/trassa-1903339594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псков, белоруссия, санкт-петербург, роман старовойт, александр дрозденко