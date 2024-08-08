https://ria.ru/20240808/trassa-1965050497.html
Второй участок трассы в сторону Пскова и Белоруссии расширен в Ленобласти
Второй участок трассы в сторону Пскова и Белоруссии расширен в Ленобласти - РИА Новости, 08.08.2024
Второй участок трассы в сторону Пскова и Белоруссии расширен в Ленобласти
Второй участок федеральной трассы в сторону Пскова и Белоруссии расширен в Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:10
2024-08-08T21:10
2024-08-08T21:10
ленинградская область
псков
белоруссия
санкт-петербург
роман старовойт
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965050155_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_590529886fef2677490199fa70361fe3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Второй участок федеральной трассы в сторону Пскова и Белоруссии расширен в Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. В торжественной церемония ввода в эксплуатацию после капитального ремонта участка федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь принял участие министр транспорта РФ Роман Старовойт. "По поручению президента сейчас готовится новый нацпроект, подписан Указ президента РФ о целях национального развития, где обозначены показатели по приведению в нормативное состояние дорог к 2030 году. Большая работа предстоит: более 60 тысяч км федеральных дорог, и конечно, трассы, которые сегодня уже имеют интенсивность движения больше 5 тыс автомобилей в сутки, требуется их расширение, устройство осевого барьерного ограждения. Как раз автомобильная дорога Санкт-Петербург - Псков на Беларусь уже давно требовала внимания. Это наша совместная работа с правительством Ленобласти, которая позволяет реализовывать такие масштабные проекты", - сказал Старовойт. Он добавил, что в планах Минтранса данную автомобильную дорогу в пределах Ленобласти привести до 4 полос движения в кратчайшие сроки. "Это не только скорость и удобство, а, в первую очередь, обеспечение безопасности", - заметил министр. "Конечно, нам нужны хорошие дороги. Несмотря на непростое турбулентное время, в котором мы сейчас находимся, министерство продолжает программу реконструкции федеральных дорог, программу целевой помощи регионам для реконструкции дорог. Это правильно и понятно, без этого экономическое развитие и стабильность невозможны", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сегодня четыре полосы движения открыты от Межозерного до Городца в Лужском районе. В прошлом году был запущен проезд по четырехполосному участку от Заплюсья в сторону Луги. Сейчас ведутся работы по расширению участков от Мшинской в сторону Батово, а также намечено сделать 6 полос на участке в районе деревни Лядино к сентябрю 2028 года.
https://realty.ria.ru/20231026/peterburg-1905460170.html
https://realty.ria.ru/20231017/trassa-1903339594.html
псков
белоруссия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965050155_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_45be5ba9056e9e4f8c37b6e9448ad2d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псков, белоруссия, санкт-петербург, роман старовойт, александр дрозденко
Ленинградская область , Псков, Белоруссия, Санкт-Петербург, Роман Старовойт, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Второй участок федеральной трассы в сторону Пскова и Белоруссии расширен в Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона.
В торжественной церемония ввода в эксплуатацию после капитального ремонта участка федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург
- Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь принял участие министр транспорта РФ Роман Старовойт
.
"По поручению президента сейчас готовится новый нацпроект, подписан Указ президента РФ о целях национального развития, где обозначены показатели по приведению в нормативное состояние дорог к 2030 году. Большая работа предстоит: более 60 тысяч км федеральных дорог, и конечно, трассы, которые сегодня уже имеют интенсивность движения больше 5 тыс автомобилей в сутки, требуется их расширение, устройство осевого барьерного ограждения. Как раз автомобильная дорога Санкт-Петербург - Псков на Беларусь уже давно требовала внимания. Это наша совместная работа с правительством Ленобласти, которая позволяет реализовывать такие масштабные проекты", - сказал Старовойт.
Он добавил, что в планах Минтранса данную автомобильную дорогу в пределах Ленобласти привести до 4 полос движения в кратчайшие сроки. "Это не только скорость и удобство, а, в первую очередь, обеспечение безопасности", - заметил министр.
"Конечно, нам нужны хорошие дороги. Несмотря на непростое турбулентное время, в котором мы сейчас находимся, министерство продолжает программу реконструкции федеральных дорог, программу целевой помощи регионам для реконструкции дорог. Это правильно и понятно, без этого экономическое развитие и стабильность невозможны", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
Сегодня четыре полосы движения открыты от Межозерного до Городца
в Лужском районе
. В прошлом году был запущен проезд по четырехполосному участку от Заплюсья в сторону Луги
. Сейчас ведутся работы по расширению участков от Мшинской в сторону Батово, а также намечено сделать 6 полос на участке в районе деревни Лядино к сентябрю 2028 года.