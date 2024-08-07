https://ria.ru/20240807/likhoradka-1964601358.html

В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила

В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 07.08.2024

В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила

Три случая заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрировано в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:59

2024-08-07T11:59

2024-08-07T11:59

здоровье - общество

волгоградская область

рязанская область

волгоград

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Три случая заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрировано в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 14 случаев лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, три – в Рязанской области и четыре – в Астраханской. "По состоянию на 07.08.2024 года зарегистрировано (в Волгоградской области – ред.) три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, что не превышает среднемноголетний уровень", - говорится в сообщении управления.Отмечается, что двое из заболевших – жители Волгограда, еще один – из Астраханской области. По данным ведомства, человек может заразиться лихорадкой при укусе комаров. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html

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рязанская область

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здоровье - общество, волгоградская область, рязанская область, волгоград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)