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В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 07.08.2024
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11:59 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/likhoradka-1964601358.html
В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила
В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 07.08.2024
В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила
Три случая заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрировано в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:59
2024-08-07T11:59
здоровье - общество
волгоградская область
рязанская область
волгоград
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Три случая заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрировано в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 14 случаев лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, три – в Рязанской области и четыре – в Астраханской. &quot;По состоянию на 07.08.2024 года зарегистрировано (в Волгоградской области – ред.) три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, что не превышает среднемноголетний уровень&quot;, - говорится в сообщении управления.Отмечается, что двое из заболевших – жители Волгограда, еще один – из Астраханской области. По данным ведомства, человек может заразиться лихорадкой при укусе комаров. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
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здоровье - общество, волгоградская область, рязанская область, волгоград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Волгоградская область, Рязанская область, Волгоград, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила

В Волгоградской области выявили 3 случая заболевания лихорадкой Западного Нила

© Depositphotos.com / PlottyPhotoКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Depositphotos.com / PlottyPhoto
Комар. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Три случая заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрировано в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 14 случаев лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, три – в Рязанской области и четыре – в Астраханской.
«

"По состоянию на 07.08.2024 года зарегистрировано (в Волгоградской области – ред.) три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, что не превышает среднемноголетний уровень", - говорится в сообщении управления.

Отмечается, что двое из заболевших – жители Волгограда, еще один – из Астраханской области. По данным ведомства, человек может заразиться лихорадкой при укусе комаров.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
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Здоровье - ОбществоВолгоградская областьРязанская областьВолгоградФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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