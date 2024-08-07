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В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила
В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 07.08.2024
В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила
Три случая заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрировано в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:59
2024-08-07T11:59
2024-08-07T11:59
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Три случая заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрировано в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 14 случаев лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, три – в Рязанской области и четыре – в Астраханской. "По состоянию на 07.08.2024 года зарегистрировано (в Волгоградской области – ред.) три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, что не превышает среднемноголетний уровень", - говорится в сообщении управления.Отмечается, что двое из заболевших – жители Волгограда, еще один – из Астраханской области. По данным ведомства, человек может заразиться лихорадкой при укусе комаров. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html
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здоровье - общество, волгоградская область, рязанская область, волгоград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Волгоградская область, Рязанская область, Волгоград, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила
В Волгоградской области выявили 3 случая заболевания лихорадкой Западного Нила