https://ria.ru/20240806/khirosima-1964095025.html

День Хиросимы

День Хиросимы - РИА Новости, 06.08.2024

День Хиросимы

Ежегодно 6 августа во всем мире отмечается День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В этот день в 1945 году американская авиация... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:28

2024-08-06T03:28

2024-08-06T03:28

справки

хиросима (префектура)

сша

япония

гарри трумэн

пан ги мун

юнеско

оон

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Ежегодно 6 августа во всем мире отмечается День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В этот день в 1945 году американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму.Подготовка к боевому применению атомной бомбы началась летом 1944 года. В течение мая-июня 1945 года на остров Тиниан в архипелаге Марианских островов в Тихом океане прибыла американская 509-я смешанная авиационная группа. 25 июля 1945 года президент США Гарри Трумэн одобрил приказ бомбить одну из следующих целей: Хиросиму, Киото, Кокуру, Ниигату или Нагасаки.6 августа 1945 года в намеченные районы впереди взлетевшего самолета-носителя В-29 Enola Gay ("Энола Гэй") под командованием полковника Пола Тиббетса вышли три самолета-разведчика погоды. На удалении шести-семи километров от самолета-носителя следовал самолет с аппаратурой, регистрирующей параметры ядерного взрыва, в 70 километрах шел бомбардировщик с целью фотографирования результатов взрыва.За час до бомбардировки сеть японских радаров раннего предупреждения зафиксировала приближение нескольких самолетов, но из-за их малочисленности воздушная тревога, объявленная в Хиросиме, вскоре была отменена.В 8 часов 15 минут после визуального прицеливания с высоты 10 тысяч метров на Хиросиму была сброшена атомная бомба Little Boy ("Малыш") с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. Бомба взорвалась на высоте 600 метров. В радиусе четырех километров от эпицентра взрыва в течение многих часов продолжались пожары. На площади 12 квадратных километров строения были полностью разрушены, из 90 тысяч домов уничтожено 62 тысячи.9 августа в 11 часов 01 минуту экипаж самолета-носителя сбросил атомную бомбу Fat Man ("Толстяк") с плутониевым зарядом (тротиловый эквивалент 20 тысяч тонн) на Нагасаки. Пересеченный характер местности и отклонение эпицентра взрыва на два километра от намеченной точки (центр города) несколько снизили потери и разрушения. Более 50% пострадавших были поражены ожогами, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть зданий.Непосредственно при взрыве двух бомб погибло около 220 тысяч японских граждан, и еще более 200 тысяч человек умерло вследствие смертельных доз радиационного излучения.Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.С военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов не были ничем объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией, союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.Бомбардировками мирных городов Соединенные Штаты преследовали, прежде всего, политические цели – продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.6 августа 1955 года в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной (Договор Раротонга).Хиросима стала символом борьбы против оружия массового уничтожения. День Хиросимы стал отмечаться международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.Под лозунгом "Нет – войне и ядерному оружию!" ежегодно в Японии организуется "Марш мира". По 13 маршрутам, связывающим все 47 префектур страны, участники марша проходят более 10 тысяч километров и заканчивают свое шествие 6 августа в хиросимском Парке мира, расположенном вокруг эпицентра атомного взрыва. В парке установлено более 70 памятников, хранящих память о трагедии. Как вечное напоминание о тех событиях возвышается "Атомный купол" (купол Гэмбаку) – единственное сооружение, уцелевшее на месте взрыва первой атомной бомбы 6 августа 1945 года. Когда-то здесь находился Выставочный центр торгово-промышленной палаты Хиросимы. Здание было построено очень прочным на случай землетрясения, поэтому даже после ядерной атаки оно частично уцелело, хотя находилось всего в 160 метрах от эпицентра взрыва. В 1996 году купол Гэмбаку получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.Частью парка является Мемориальный музей мира, в котором представлены личные вещи погибших и другие свидетельства атомного взрыва.Памятник жертвам Хиросимы – серый бетонный шатер, раскинутый среди зелени парка. Внутри памятника – известковая плита, под ней – ларец с именами погибших. На братской могиле начертаны слова: "Спите спокойно, ошибка не повторится".Ежегодно списки жертв пополняются, на 6 августа 2023 года число умерших составило 339 277 человек. Еще один известный монумент – Детский памятник мира.Монумент возведен в память о японской девочке Садако Сасаки, умершей от лейкемии. Памятник представляет собой тысячи сложенных бумажных журавликов. Садако Сасаки в детстве подверглась воздействию бомбы. Через десять лет после этого у нее развился лейкоз, в больнице ее здоровье медленно ухудшалось. Полагая, что тысяча сложенных бумажных журавликов может помочь ей выздороветь, Садако продолжала складывать их на своей больничной койке, пока не скончалась. Монумент в парке мира увековечивает память о ней и обо всех детях, погибших в результате взрыва. В парке расположены сразу три колокола мира. Самый маленький из них хранится в музее и используется только во время памятной церемонии. Колокол на часовой башне мира звонит каждое утро в 8.15 – точное время, когда была сброшена бомба. Ритуальный колокол мира был установлен в 1964 году. На колоколе изображена карта Земли без государственных границ, символизирующая единое человечество. В месте, куда ударяет боек, изображен символ атома, чтобы каждый удар по колоколу выражал намерение избавить мир от угрозы ядерного уничтожения. Надпись на колоколе содержит цитату из Сократа "Познай себя". С обратной стороны расположено зеркало, чтобы смотрящий на колокол мог символически заглянуть в свое сердце. Монумент приглашает всех посетителей парка, проходя мимо, один раз ударить в колокол.Ритуал церемонии Дня Хиросимы включает минуту молчания, стаи голубей, скорбные удары поминального колокола. После этого в мемориальный памятник помещаются списки людей, которые в ушедшем году скончались от последствий ядерного взрыва. В 2010 году на мероприятиях, посвященных годовщине атомной бомбардировки, впервые в истории присутствовали представитель США – посол США в Японии Джон Рус и генсек ООН Пан Ги Мун. В том же году мемориальный комплекс в Хиросиме посетили нобелевские лауреаты премии мира Фредерик Виллем де Клерк, Мэйрид Корриган Магуайр, Мохаммед эль-Барадеи, Джоди Уильямс, Ширин Эбади и Далай-лама XIV. В 2012 году в церемонии поминовения в Хиросиме принял участие внук экс-президента США Гарри Трумэна Клифтон Трумэн Дэниел. 11 апреля 2016 года в преддверии саммита "большой семерки" (G7) в Японии министры иностранных дел Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады почтили в Парке мира память жертв американской ядерной бомбардировки 1945 года. Среди участников церемонии был госсекретарь США Джон Керри, который стал первым за 70 лет главой американского МИД, посетившим Хиросиму. 27 мая 2016 года впервые Хиросиму посетил действующий американский президент Барак Обама, который в Парке мира возложил цветы к мемориалу памяти жертв атомной бомбардировки. Он призвал мир отказаться от ядерного оружия. Однако лидер США так и не принес извинения за атомные бомбардировки японских городов. В 2023 году в траурной церемонии в Парке мира в Хиросиме впервые после снятия ограничений по коронавирусу приняли участие семь тысяч человек, всего же почтить память погибших в этот день к мемориалу пришли порядка 50 тысяч человек. Все японские политики, выступившие на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, умолчали, что бомбу сбросили США.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

хиросима (префектура)

сша

япония

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, хиросима (префектура), сша, япония, гарри трумэн, пан ги мун, юнеско, оон, вторая мировая война (1939-1945), атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки