https://ria.ru/20230806/khirosima-1888417889.html

Японские политики на церемонии в Хиросиме упомянули Россию, но не США

Японские политики на церемонии в Хиросиме упомянули Россию, но не США - РИА Новости, 06.08.2023

Японские политики на церемонии в Хиросиме упомянули Россию, но не США

Все японские политики, выступившие на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, умолчали, что бомбу сбросили США. При этом... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T06:01

2023-08-06T06:01

2023-08-06T15:01

в мире

хиросима (префектура)

россия

нагасаки (город)

фумио кисида

сша

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ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Все японские политики, выступившие на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, умолчали, что бомбу сбросили США. При этом премьер островного государства Фумио Кисида и губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки упомянули Россию.Только телекомпания TBS в прямой трансляции из Парка мира, где проходила церемония, в самом начале сообщила, что за ядерную бомбардировку несут ответственность Штаты.Об этом не сказал ни мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в традиционной Декларации мира, ни губернатор префектуры Юдзаки, ни Кисида."В этот день 78 лет назад из-за одной атомной бомбы были потеряны сто и несколько десятков тысяч драгоценных жизней. Город превратился в выжженную землю, в один миг у людей отняли их мечты и светлое будущее", — сказал Кисида в начале выступления, не упомянув, кем они были отняты.При этом в его речи нашлось место для России. "Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому (миру без ядерного оружия. — Прим. ред.) становится все более сложным", — заявил премьер.Губернатор Хиросимы начал свою речь с того, что упомянул угрозы "ядерным оружием со стороны России" и ядерную и ракетную программы Северной Кореи, но он также не назвал страну, которая сбросила атомную бомбу на город. Губернатор подчеркнул необходимость отказа от ядерного оружия, заявив, что военные действия на Украине начались "не потому, что у Украины нет ядерного оружия, а потому, что оно есть у России".Ранее о США как о виновнике гибели жителей Хиросимы не упомянул в своей речи генсек ООН Антониу Гутерреш, чье послание зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в Парке мира в Хиросиме в 78-ю годовщину со дня трагедии. В ней приняли участие Кисида, члены правительства, представители международных организаций и дипломатических миссий 111 государств — рекордное число за все время проведения церемонии. В этом году, как и в прошлом, на церемонию не пригласили российских и белорусских дипломатов. В 8:15 — время, когда в Хиросиме раздался атомный взрыв, — объявили минуту молчания. После Декларации мира, речи мэра города Хиросимы в небо выпустили белых голубей — символ мира на Земле.В этом году в церемонии впервые после снятия ограничений по коронавирусу принимают участие семь тысяч человек, всего же почтить память погибших в этот день к мемориалу придут 50 тысяч.В августе 1945 года американские пилоты сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки — мирные жители. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "церемонии мира".

https://ria.ru/20230418/yaponiya-1865988091.html

https://ria.ru/20230806/khirosima-1888409521.html

https://ria.ru/20230806/khirosima-1888160759.html

хиросима (префектура)

россия

нагасаки (город)

сша

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в мире, хиросима (префектура), россия, нагасаки (город), фумио кисида, сша