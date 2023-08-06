https://ria.ru/20230806/tseremoniya-1888412669.html

В Хиросиме началась церемония памяти жертв атомной бомбардировки

В Хиросиме началась церемония памяти жертв атомной бомбардировки - РИА Новости, 06.08.2023

В Хиросиме началась церемония памяти жертв атомной бомбардировки

Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки началась в Парке мира в Хиросиме в 78-ю годовщину со дня трагедии. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T02:03

2023-08-06T02:03

2023-08-06T02:03

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

фумио кисида

япония

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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки началась в Парке мира в Хиросиме в 78-ю годовщину со дня трагедии. Церемония транслируется в прямом эфире основными каналами телевидения и в сети интернет. На монументе в парке Мира, где ежегодно проходит траурная церемония – месте в районе эпицентра, где после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". Каждый год церемония начинается в 8 часов утра (2.00 мск). В ней принимают участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, члены правительства, представители дипломатических миссий более чем 100 государств и международных организаций. В этом году, как и в прошлом, власти города не прислали приглашения посольствам России и Белоруссии. Церемония начинается с возложения венков к монументу памяти жертв бомбардировки, а в 8.15 – час, когда над Хиросимой вспыхнул атомный взрыв – объявляется минута молчания. В конце церемонии в небо выпускают белых голубей – символ мира на Земле. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием. Лаконичные экспонаты воссоздают весь ужас произошедшего. Искореженный трехколесный велосипед. Он встретил взрыв вместе со своим маленьким хозяином. Белые волосы школьницы, которые вылезли все целиком от одного причесывания. Сгоревший до угольной черноты рис в железной коробочке для обеда. Единственное, что смогла найти мать от своего сына-школьника. Ногти и облезшая кожа ребенка, он хотел пить и высасывал сукровицу из пальцев рук. Но пережившие бомбардировку говорят, что их память хранит гораздо более страшные картины, чем то, что показано в музее. Они считают, что даже эти экспонаты подобраны с учетом школьных экскурсий: самые страшные свидетельства трагедии хранятся в архиве, чтобы не причинить вреда детской психике.

https://ria.ru/20230521/yaponiya-1873258390.html

https://ria.ru/20230522/tseremoniya-1873443292.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), фумио кисида, япония