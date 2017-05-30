Скончалась женщина, первой сообщившая об атомной бомбардировке Хиросимы

ТОКИО, 30 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японка Ёсиэ Ока, которая, как считается, первой уведомила военных об атомной бомбардировке города Хиросима, скончалась на 87-ом году жизни от злокачественной лимфомы.

По данным телеканала NHK, женщина скончалась 19 мая, однако известно об этом стало сегодня.

В 1945 году Ёсиэ Ока, будучи 14-летней ученицей старшей школы, была направлена в местный центр военного командования, где выполняла функции связного. Именно она связалась с военными Императорской армии Японии и сообщила, что "Хиросима была уничтожена бомбой нового типа".

Ёсиэ Ока часто выступала на различных мероприятиях, где рассказывала об ужасах последствий бомбардировки и призывала к ядерному разоружению.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.