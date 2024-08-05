https://ria.ru/20240805/otstavki-1964183238.html

Случаи отставок первых лиц государств мира на фоне массовых протестов

Случаи отставок первых лиц государств мира на фоне массовых протестов - РИА Новости, 05.08.2024

Случаи отставок первых лиц государств мира на фоне массовых протестов

премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на фоне беспорядков ушла в отставку и покинула страну. Массовые протесты против системы квот на государственные должности... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:58

2024-08-05T14:58

2024-08-05T14:58

справки

в мире

бангладеш

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964126737_0:336:2918:1977_1920x0_80_0_0_e28ebd72806db50d2b73038bd684e59b.jpg

5 августа 2024 года премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на фоне беспорядков ушла в отставку и покинула страну. Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш несколько недель и усилились накануне, после того как организация "Студенческое движение против дискриминации" объявило о многодневной "акции несотрудничества" с властями. Столкновения студентов полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки, в них погибли не менее 300 человек. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость. Впервые Шейх Хасина занимала пост премьер-министра в 1996-2001 годах. В 2008 году она вновь победила на выборах и вступила в обязанности премьер-министра страны 6 января 2009 года.Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в стране сформируют временное правительство.14 июля 2022 года президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку на фоне многомесячного массового протеста против его правительства. Протесты начались в апреле 2022 года на фоне тяжелого экономического кризиса, вызванного дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса. В стране наблюдалась острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. 9 июля в стране прошли масштабные митинги, тысячи местных жителей требовали отставки президента и всех его приближенных из-за сложной экономической ситуации. В тот же день протестующие взяли штурмом президентский дворец и резиденцию премьер-министра. 11 июля глава государства подписал заявление об отставке и покинул страну. Это вызвало новую волну протестов, так как Раджапакса не передал заявление об отставке спикеру парламента и назначил временно исполняющим обязанности президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требовали протестующие. 15 июля спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку с 14 июля.20 июля парламент Шри-Ланки избрал нового президента, который будет править до ноября 2024 года, когда по итогам общенационального голосования будет назван новый глава государства. Им стал экс-премьер Ранил Викрамасингхе. 15 ноября 2020 года президент Перу Мануэль Мерино объявил о своей отставке на фоне протестов. 9 ноября Конгресс Перу признал президента Мартина Вискарру недееспособным и проголосовал за его импичмент. Политика обвиняли во взяточничестве во время пребывания на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах. 10 ноября, согласно Конституции, Мерино, занимавший пост спикера конгресса, принял обязанности президента. Однако в стране начались акции протеста, при разгоне митингов погибло двое человек. Гибель демонстрантов, а также общая непопулярность Мерино вынудили его подать в отставку. В июне 2021 года на выборах президента Перу победил Педро Кастильо. 14 октября 2020 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Он возглавлял страну с 2017 года.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также согласился что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку. Досрочные выборы президента состоялись в Киргизии 10 января 2021 года. Победу на них одержал Садыр Жапаров, получивший почти 80 процентов голосов. 10 ноября 2019 года президент Боливии Эво Моралес, находившийся у власти с 2006 года, объявил об отставке на фоне протестов, поводом для которых стали результаты подсчета голосов на выборах президента, и призыва вооруженных сил страны покинуть свой пост для обеспечения стабильности. По итогам прошедших 18 октября 2020 года выборов президентом страны был избран Луис Арсе из поддерживаемого экс-президентом Эво Моралесом "Движения к социализму".2 апреля 2019 года президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства. 3 апреля Конституционный совет ее утвердил. Бутефлика бессменно находился у власти с 1999 года. В феврале 2019 года, после его решения баллотироваться на пятый президентский срок, в Алжире разгорелся политический кризис. 22 февраля в стране начались массовые народные протесты. Временным главой Алжира на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. 12 декабря 2019 года в ходе выборов президента страны победил Абдельмаджид Теббун. 23 апреля 2018 года премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста по всей стране. Они начались 13 апреля. Оппозиция обвиняла Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Однако, несмотря на акции протеста, в тот же день Саргсян был избран премьером. На новом посту он продержался семь дней. 23 апреля временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян. 8 мая Национальное собрание Армении избрало премьер-министром страны Никола Пашиняна. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, бангладеш, шейх хасина, беспорядки в бангладеш