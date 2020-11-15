https://ria.ru/20201115/peru-1584740933.html
Президент Перу Мерино подал в отставку
Президент Перу Мерино подал в отставку
Президент Перу Мануэль Мерино объявил о своей отставке на фоне продолжающихся протестов. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T20:30
2020-11-15T20:30
2020-11-15T21:18
мартин вискарра
перу
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноя — РИА Новости. Президент Перу Мануэль Мерино объявил о своей отставке на фоне продолжающихся протестов.Заявление политика транслировало радио RPP.Конгресс Перу 9 ноября признал президента Мартина Вискарру недееспособным и проголосовал за его импичмент. Политика обвиняют во взяточничестве во время пребывания на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах.На следующий день должность главы государства занял спикер конгресса. После этого в стране начались протесты, которые продолжаются уже шесть дней.Накануне при разгоне митинга погибли два человека, 94 получили травмы, из них 63 госпитализировали.
https://ria.ru/20201113/protesty-1584471327.html
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мартин вискарра, перу, в мире