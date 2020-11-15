https://ria.ru/20201115/peru-1584740933.html

Президент Перу Мерино подал в отставку

Президент Перу Мерино подал в отставку

Президент Перу Мануэль Мерино объявил о своей отставке на фоне продолжающихся протестов. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T20:30

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мартин вискарра

перу

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноя — РИА Новости. Президент Перу Мануэль Мерино объявил о своей отставке на фоне продолжающихся протестов.Заявление политика транслировало радио RPP.Конгресс Перу 9 ноября признал президента Мартина Вискарру недееспособным и проголосовал за его импичмент. Политика обвиняют во взяточничестве во время пребывания на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах.На следующий день должность главы государства занял спикер конгресса. После этого в стране начались протесты, которые продолжаются уже шесть дней.Накануне при разгоне митинга погибли два человека, 94 получили травмы, из них 63 госпитализировали.

https://ria.ru/20201113/protesty-1584471327.html

перу

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мартин вискарра, перу, в мире