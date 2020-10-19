Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/vybory-1580535106.html
Экс-президент Боливии Меса признал поражение на выборах
Экс-президент Боливии Карлос Меса признал результаты быстрого подсчета голосов, согласно которым в первом туре победил Луис Арсе из поддерживаемого... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:30
2020-10-19T18:43
луис арсе
боливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579981736_0:245:3072:1973_1400x0_80_0_0_7d61e87d0ee6f15c265aa1570e0a4a91.jpg
<strong>МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливии</a> Карлос Меса признал результаты быстрого подсчета голосов, согласно которым в первом туре победил <a href="http://ria.ru/person_luis-arse/" target="_blank" data-auto="true">Луис Арсе</a> из поддерживаемого экс-президентом <a href="http://ria.ru/person_EHvo_Morales_KHuan_Ajjma/" target="_blank" data-auto="true">Эво Моралесом</a> "Движения к социализму".Накануне в латиноамериканской стране прошли выборы главы государства. Пока подсчитано лишь 19,33% голосов, согласно которым лидирует экс-президент Карлос Меса. Однако данные exit poll говорят о победе его противника Луиса Арсе, причем сразу в первом туре.Политик заявил, что итоговые результаты официального подсчета голосов будут влиять на распределение мест в парламенте и пообещал защищать интересы демократической оппозиции в период 2020-2025 годов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/1580443969.html
боливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579981736_296:0:3028:2048_1400x0_80_0_0_fabf08e7a9a192da56e9e5dcee64b2f3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луис арсе, боливия, в мире

Экс-президент Боливии Меса признал поражение на выборах

18:30 19.10.2020 (обновлено: 18:43 19.10.2020)
 
© AP Photo / Juan KaritaСторонники Луиса Арсе, который баллотируется в президенты от партии "Движение к социализму" принимают участие в заключительном предвыборном митинге в Эль-Альто, Боливия
Сторонники Луиса Арсе, который баллотируется в президенты от партии Движение к социализму принимают участие в заключительном предвыборном митинге в Эль-Альто, Боливия - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© AP Photo / Juan Karita
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Экс-президент Боливии Карлос Меса признал результаты быстрого подсчета голосов, согласно которым в первом туре победил Луис Арсе из поддерживаемого экс-президентом Эво Моралесом "Движения к социализму".
Накануне в латиноамериканской стране прошли выборы главы государства. Пока подсчитано лишь 19,33% голосов, согласно которым лидирует экс-президент Карлос Меса. Однако данные exit poll говорят о победе его противника Луиса Арсе, причем сразу в первом туре.

"Результат быстрого подсчета голосов убедительный и ясный - разница между первым кандидатом и нашим движением большая... Этот результат мы принимаем и считаем, что итоговые цифры официального подсчета голосов мало изменятся", - заявил Меса в ходе пресс-конференции, опубликованной в его Facebook.

Политик заявил, что итоговые результаты официального подсчета голосов будут влиять на распределение мест в парламенте и пообещал защищать интересы демократической оппозиции в период 2020-2025 годов.
Страны мира. Боливия - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 11:04Прямой эфир
COVID-19 бьет рекорды, итоги выборы в Боливии, политик из США в Сирии
 
Обсудить0
Луис АрсеБоливияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Космонавты на МКС починили российскую систему получения кислорода
01:52В Совфеде назвали условия проведения российской операции в Карабахе
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
Лента новостейМолния