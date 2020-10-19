Экс-президент Боливии Меса признал поражение на выборах
18:30 19.10.2020 (обновлено: 18:43 19.10.2020)
© AP Photo / Juan KaritaСторонники Луиса Арсе, который баллотируется в президенты от партии "Движение к социализму" принимают участие в заключительном предвыборном митинге в Эль-Альто, Боливия
© AP Photo / Juan Karita
МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Экс-президент Боливии Карлос Меса признал результаты быстрого подсчета голосов, согласно которым в первом туре победил Луис Арсе из поддерживаемого экс-президентом Эво Моралесом "Движения к социализму".
Накануне в латиноамериканской стране прошли выборы главы государства. Пока подсчитано лишь 19,33% голосов, согласно которым лидирует экс-президент Карлос Меса. Однако данные exit poll говорят о победе его противника Луиса Арсе, причем сразу в первом туре.
"Результат быстрого подсчета голосов убедительный и ясный - разница между первым кандидатом и нашим движением большая... Этот результат мы принимаем и считаем, что итоговые цифры официального подсчета голосов мало изменятся", - заявил Меса в ходе пресс-конференции, опубликованной в его Facebook.
Политик заявил, что итоговые результаты официального подсчета голосов будут влиять на распределение мест в парламенте и пообещал защищать интересы демократической оппозиции в период 2020-2025 годов.