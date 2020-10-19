https://ria.ru/20201019/vybory-1580535106.html

Экс-президент Боливии Меса признал поражение на выборах

Экс-президент Боливии Карлос Меса признал результаты быстрого подсчета голосов, согласно которым в первом туре победил Луис Арсе из поддерживаемого... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:30

2020-10-19T18:30

2020-10-19T18:43

луис арсе

боливия

в мире

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<strong>МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливии</a> Карлос Меса признал результаты быстрого подсчета голосов, согласно которым в первом туре победил <a href="http://ria.ru/person_luis-arse/" target="_blank" data-auto="true">Луис Арсе</a> из поддерживаемого экс-президентом <a href="http://ria.ru/person_EHvo_Morales_KHuan_Ajjma/" target="_blank" data-auto="true">Эво Моралесом</a> "Движения к социализму".Накануне в латиноамериканской стране прошли выборы главы государства. Пока подсчитано лишь 19,33% голосов, согласно которым лидирует экс-президент Карлос Меса. Однако данные exit poll говорят о победе его противника Луиса Арсе, причем сразу в первом туре.Политик заявил, что итоговые результаты официального подсчета голосов будут влиять на распределение мест в парламенте и пообещал защищать интересы демократической оппозиции в период 2020-2025 годов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/1580443969.html

боливия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луис арсе, боливия, в мире