https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579900697.html

Президент Киргизии Жээнбеков ушел в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:03

2020-10-15T11:03

2020-10-15T17:10

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579902984_177:24:2000:1049_1400x0_80_0_0_98fe582683686f3d6ffa757fd5b5e49b.jpg

<strong>БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> принял решение уйти в отставку, сообщила его пресс-служба.Он также призвал нового премьер-министра <a href="https://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank">Садыра Жапарова</a> и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и "вернуть мирную жизнь", подчеркнув, что "никакая власть не стоит целостности нашего государства и согласия в обществе".Как передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Киргизия</a>, протестующие, собравшиеся утром возле гостиницы "Иссык-Куль" в столице республики, встретили новость об уходе Жээнбекова радостными выкриками и свистом. После этого они выдвинули новое требование — о роспуске парламента и отставке его спикера Канатбека Исаева, которому теперь перешли президентские полномочия. В начале октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, по предварительным итогам которых в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.Сторонники проигравших партий в тот же день вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.Протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. В результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики.Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также согласился, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку.На прошлой неделе депутат от оппозиционной партии "<a href="http://ria.ru/organization_Ata-Meken/">Ата-Мекен</a>" Каныбек Иманалиев заявил РИА Новости, что парламент запустил процедуру импичмента президента. При этом пресс-служба Жээнбекова подчеркивала, что глава государства покинет пост только после новых парламентских выборов.

https://ria.ru/20201014/kirgiziya-1579689953.html

deluxo-87 У Путина нужно учиться как у власти оставаться 20 лет. Переписать конституцию под себя и убедить народ, что это правильно. А вот киргизы так и не научились.)) 179

Вацлав Петров Молодцы народ 173

165

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Бишкека собрались на площади около государственной резиденции после объявления об отставке президента Жители Бишкека собрались на площади около государственной резиденции после объявления об отставке президента Сооронбая Жээнбекова. 2020-10-15T11:03 true PT1M55S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире