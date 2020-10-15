Президент Киргизии Жээнбеков ушел в отставку

<strong>БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> принял решение уйти в отставку, сообщила его пресс-служба.Он также призвал нового премьер-министра <a href="https://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank">Садыра Жапарова</a> и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и "вернуть мирную жизнь", подчеркнув, что "никакая власть не стоит целостности нашего государства и согласия в обществе".Как передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Киргизия</a>, протестующие, собравшиеся утром возле гостиницы "Иссык-Куль" в столице республики, встретили новость об уходе Жээнбекова радостными выкриками и свистом. После этого они выдвинули новое требование — о роспуске парламента и отставке его спикера Канатбека Исаева, которому теперь перешли президентские полномочия. В начале октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, по предварительным итогам которых в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.Сторонники проигравших партий в тот же день вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.Протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. В результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики.Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также согласился, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку.На прошлой неделе депутат от оппозиционной партии "<a href="http://ria.ru/organization_Ata-Meken/">Ата-Мекен</a>" Каныбек Иманалиев заявил РИА Новости, что парламент запустил процедуру импичмента президента. При этом пресс-служба Жээнбекова подчеркивала, что глава государства покинет пост только после новых парламентских выборов.
https://ria.ru/20201014/kirgiziya-1579689953.html
deluxo-87
У Путина нужно учиться как у власти оставаться 20 лет. Переписать конституцию под себя и убедить народ, что это правильно. А вот киргизы так и не научились.))
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Вацлав Петров
Молодцы народ
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киргизия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Жители Бишкека собрались на площади около государственной резиденции после объявления об отставке президента
Жители Бишкека собрались на площади около государственной резиденции после объявления об отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — объяснил Жээнбеков, обращаясь к гражданам.
Он также призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и "вернуть мирную жизнь", подчеркнув, что "никакая власть не стоит целостности нашего государства и согласия в обществе".
Как передает Sputnik Киргизия, протестующие, собравшиеся утром возле гостиницы "Иссык-Куль" в столице республики, встретили новость об уходе Жээнбекова радостными выкриками и свистом. После этого они выдвинули новое требование — о роспуске парламента и отставке его спикера Канатбека Исаева, которому теперь перешли президентские полномочия.
В начале октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, по предварительным итогам которых в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.
Сторонники проигравших партий в тот же день вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. В результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики.
Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также согласился, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку.
На прошлой неделе депутат от оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев заявил РИА Новости, что парламент запустил процедуру импичмента президента. При этом пресс-служба Жээнбекова подчеркивала, что глава государства покинет пост только после новых парламентских выборов.
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