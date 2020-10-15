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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579900697.html
Президент Киргизии Жээнбеков ушел в отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:03
2020-10-15T17:10
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> принял решение уйти в отставку, сообщила его пресс-служба.Он также призвал нового премьер-министра <a href="https://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank">Садыра Жапарова</a> и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и "вернуть мирную жизнь", подчеркнув, что "никакая власть не стоит целостности нашего государства и согласия в обществе".Как передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Киргизия</a>, протестующие, собравшиеся утром возле гостиницы "Иссык-Куль" в столице республики, встретили новость об уходе Жээнбекова радостными выкриками и свистом. После этого они выдвинули новое требование — о роспуске парламента и отставке его спикера Канатбека Исаева, которому теперь перешли президентские полномочия. В начале октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, по предварительным итогам которых в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.Сторонники проигравших партий в тот же день вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.Протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. В результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики.Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также согласился, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку.На прошлой неделе депутат от оппозиционной партии "<a href="http://ria.ru/organization_Ata-Meken/">Ата-Мекен</a>" Каныбек Иманалиев заявил РИА Новости, что парламент запустил процедуру импичмента президента. При этом пресс-служба Жээнбекова подчеркивала, что глава государства покинет пост только после новых парламентских выборов.
https://ria.ru/20201014/kirgiziya-1579689953.html
У Путина нужно учиться как у власти оставаться 20 лет. Переписать конституцию под себя и убедить народ, что это правильно. А вот киргизы так и не научились.))
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Молодцы народ
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киргизия
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60
Жители Бишкека собрались на площади около государственной резиденции после объявления об отставке президента
Жители Бишкека собрались на площади около государственной резиденции после объявления об отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

Президент Киргизии Жээнбеков ушел в отставку

11:03 15.10.2020 (обновлено: 17:10 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку, сообщила его пресс-служба.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — объяснил Жээнбеков, обращаясь к гражданам.

Он также призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и "вернуть мирную жизнь", подчеркнув, что "никакая власть не стоит целостности нашего государства и согласия в обществе".
Как передает Sputnik Киргизия, протестующие, собравшиеся утром возле гостиницы "Иссык-Куль" в столице республики, встретили новость об уходе Жээнбекова радостными выкриками и свистом. После этого они выдвинули новое требование — о роспуске парламента и отставке его спикера Канатбека Исаева, которому теперь перешли президентские полномочия.
В начале октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, по предварительным итогам которых в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.
Сторонники проигравших партий в тот же день вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Участники митинга на Старой площади в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
14 октября, 07:49Протесты в Бишкеке
Власти Киргизии просят не верить слухам на фоне призывов к дестабилизации
Протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. В результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики.
Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также согласился, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку.
На прошлой неделе депутат от оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев заявил РИА Новости, что парламент запустил процедуру импичмента президента. При этом пресс-служба Жээнбекова подчеркивала, что глава государства покинет пост только после новых парламентских выборов.
Ситуация в Киргизии: отставка президента и новые требования демонстрантов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
1 из 14

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
2 из 14

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

© Sputnik / Эркин Садыков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

Раздача масок митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
3 из 14

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

Силовиков на месте проведения митинга не было.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
4 из 14

Силовиков на месте проведения митинга не было.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
5 из 14

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
6 из 14

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова собираются на митинг в Бишкеке
7 из 14

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Эркин Садыков  / Перейти в фотобанк

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку
8 из 14

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
9 из 14

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

Раздача хлеба митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
10 из 14

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
11 из 14

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
12 из 14

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

Сотрудники правоохранительных органов в Бишкеке
13 из 14

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
14 из 14

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 14

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
3 из 14

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Силовиков на месте проведения митинга не было.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 14

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 14

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
Обсудить165
Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
 
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