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Премьер Бангладеш ушла в отставку из-за беспорядков, пишут СМИ
Премьер Бангладеш ушла в отставку из-за беспорядков, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
Премьер Бангладеш ушла в отставку из-за беспорядков, пишут СМИ
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну, сообщил телеканал News18 в соцсети X. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:22
2024-08-05T12:22
2024-08-05T13:02
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну, сообщил телеканал News18 в соцсети X."Хасина ушла в отставку! Она могла покинуть страну и уехать в Финляндию", — говорится в посте.До этого сообщалось, что Шейх Хасина и ее сестра покинули дворец Ганабхабан и отправились в более безопасное место. В то же время тысячу протестующих ворвались в резиденцию премьера.Информацию об отставке Шейх Хасины подтвердили источники агентства Рейтер в армии.Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились накануне, после того как организация "Студенческое движение против дискриминации" объявило о многодневной "акции несотрудничества" с властями. Столкновения студентов полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки, в которых погибли не менее 300 человек.Правительство ввело в Дакке и других городах комендантский час, дни c 5 по 7 августа объявили выходными во всей стране.Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.В 2017-м правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в июне этого года Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Это спровоцировало новую волну протестов. Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда, свой вердикт он должен вынести 7 августа.
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964065990.html
https://ria.ru/20240721/gosdep-1960988261.html
https://ria.ru/20240724/protesty-1961786175.html
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в мире, бангладеш, финляндия, шейх хасина, дакка (город)
В мире, Бангладеш, Финляндия, Шейх Хасина, Дакка (город)
Премьер Бангладеш ушла в отставку из-за беспорядков, пишут СМИ
News18: премьер Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку из-за беспорядков
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну, сообщил телеканал News18 в соцсети X
.
"Хасина ушла в отставку! Она могла покинуть страну и уехать в Финляндию", — говорится в посте.
До этого сообщалось, что Шейх Хасина и ее сестра покинули дворец Ганабхабан и отправились в более безопасное место. В то же время тысячу протестующих ворвались в резиденцию премьера.
Информацию об отставке Шейх Хасины подтвердили источники агентства Рейтер в армии.
Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились накануне, после того как организация "Студенческое движение против дискриминации" объявило о многодневной "акции несотрудничества" с властями. Столкновения студентов полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки, в которых погибли не менее 300 человек.
Правительство ввело в Дакке и других городах комендантский час, дни c 5 по 7 августа объявили выходными во всей стране.
Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.
В 2017-м правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в июне этого года Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Это спровоцировало новую волну протестов. Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда, свой вердикт он должен вынести 7 августа.