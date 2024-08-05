https://ria.ru/20240805/khasina-1964124886.html

Премьер Бангладеш ушла в отставку из-за беспорядков, пишут СМИ

Премьер Бангладеш ушла в отставку из-за беспорядков, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024

Премьер Бангладеш ушла в отставку из-за беспорядков, пишут СМИ

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну, сообщил телеканал News18 в соцсети X. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:22

2024-08-05T12:22

2024-08-05T13:02

в мире

бангладеш

финляндия

шейх хасина

дакка (город)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну, сообщил телеканал News18 в соцсети X."Хасина ушла в отставку! Она могла покинуть страну и уехать в Финляндию", — говорится в посте.До этого сообщалось, что Шейх Хасина и ее сестра покинули дворец Ганабхабан и отправились в более безопасное место. В то же время тысячу протестующих ворвались в резиденцию премьера.Информацию об отставке Шейх Хасины подтвердили источники агентства Рейтер в армии.Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились накануне, после того как организация "Студенческое движение против дискриминации" объявило о многодневной "акции несотрудничества" с властями. Столкновения студентов полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки, в которых погибли не менее 300 человек.Правительство ввело в Дакке и других городах комендантский час, дни c 5 по 7 августа объявили выходными во всей стране.Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.В 2017-м правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в июне этого года Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Это спровоцировало новую волну протестов. Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда, свой вердикт он должен вынести 7 августа.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964065990.html

https://ria.ru/20240721/gosdep-1960988261.html

https://ria.ru/20240724/protesty-1961786175.html

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дакка (город)

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в мире, бангладеш, финляндия, шейх хасина, дакка (город)