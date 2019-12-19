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Новый глава Алжира принес президентскую присягу
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РИА Новости

Новый глава Алжира принес президентскую присягу

13:09 19.12.2019 (обновлено: 13:11 19.12.2019)
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© REUTERS / Ramzi BoudinaКандидат в президенты Алжира Абдельмаджид Табун
Кандидат в президенты Алжира Абдельмаджид Табун
© REUTERS / Ramzi Boudina
Кандидат в президенты Алжира Абдельмаджид Табун. Архивное фото
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Новый избранный глава Алжира Абдельмаджид Теббун принес в четверг президентскую присягу в столичном Дворце наций в присутствии высших государственных деятелей этой североафриканской страны.
Церемонию транслировало алжирское национальное телевидение.
Согласно тексту конституции Алжира, избранный глава государства "приносит присягу народу в присутствии представителей всех высших государственных структур на следующей за выборами неделе".
В понедельник Конституционный совет окончательно подтвердил победу Теббуна на президентских выборах. Он набрал 58,13% голосов избирателей, одержав победу уже в первом туре голосования.
Бывший премьер, 74-летний Теббун в прошлом был соратником экс-президента Абдельазиза Бутефлики, который возглавлял страну с 1999 года. В частности, Теббун занимал разные посты в правительстве с 1999 года, а в 2017 году на несколько месяцев возглавил кабинет министров.
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В выборах принимали участие пять кандидатов, все они занимали высокие посты в годы правления Бутефлики. Несмотря на призывы оппозиции бойкотировать выборы, явка составила более 39%.
В день выборов в разных регионах страны прошли массовые протесты с призывом бойкотировать голосование. Оппозиционные деятели считают, что выборы надо было проводить уже после переходного периода, чтобы не допустить сохранения контроля над властными структурами в Алжире за представителями прежнего руководства.
Алжирские власти, командование национальной армии напротив полагают, что избрание нового президента положит конец периоду политической нестабильности в стране, который она переживает с февраля этого года.
В результате мощных народных протестов находившийся у власти почти 20 лет Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля, однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на 12 декабря.
Президент Алжира избирается прямым голосованием на пять лет и имеет право быть переизбранным еще на один срок.
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Алжир (республика)В мире
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