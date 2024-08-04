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День Ленинградской области в Кудрово собрал более 76 тысяч гостей - РИА Новости, 04.08.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
22:43 04.08.2024 (обновлено: 22:44 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/den-1964038926.html
День Ленинградской области в Кудрово собрал более 76 тысяч гостей
День Ленинградской области в Кудрово собрал более 76 тысяч гостей - РИА Новости, 04.08.2024
День Ленинградской области в Кудрово собрал более 76 тысяч гостей
Более 76 тысяч гостей собрал День рождения Ленинградской области в городе Кудрово, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T22:43
2024-08-04T22:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Более 76 тысяч гостей собрал День рождения Ленинградской области в городе Кудрово, сообщает пресс-служба правительства региона. "По оценке ГУМВД, приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня образования Ленинградской области, проходивших в Кудрово, 76 700 человек", - сообщает пресс-служба правительства. Со сцены праздника в Кудрово жителей региона и гостей праздника поздравили: директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Эта земля обладает выдающимся историко-культурным наследием, славится уникальным архитектурным обликом городов. Здесь находятся удивительные по красоте природные объекты, но главным достоянием региона всегда были и остаются люди, которые способствуют процветанию своей малой родины, бережно хранят и приумножают её славные традиции, формируют надежный фундамент будущих достижений", — было отмечено в поздравлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, адресованном региону. "Ленинградская область - это наш родной дом, где царит мир, благополучие и порядок, где от поколения к поколению передаются наши традиции и наши духовные ценности. Так было, так есть и так будет всегда! С праздником, дорогие мои земляки, ленинградцы!", — обратился к собравшимися Нарышкин. Поздравления полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана огласила со сцены его заместитель Любовь Совершаева. Она добавила, что символично, когда сегодня свой 97-й год рождения Ленинградская область справляет в молодом, динамично развивающемся городе Кудрово. "Этот год президент объявил Годом семьи. Именно в Кудрово большое количество молодых семей начинает свою жизнь", - говорится в сообщении на сайте правительства Ленинградской области. "(Будущий - ред.) 2025 год — для России год значимый. Год 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это год, который мы все будем отмечать. Это год, когда мы будем вспоминать победителей. Поэтому следующий год объявляю Годом Команды Победы", - сказал губернатор региона Александр Дрозденко. Этот год в Ленобласти был объявлен Годом Команды Заботы, он тематически связан с объявленным в России Годом семьи, добавили в пресс-службе. По данным пресс-службы, в рамках празднования Дня Ленобласти прошел Семейный фестиваль, состоялась презентация визитных карточек районов "Семья Ленинградская". На торжественной части были объявлены новые Почетные граждане региона, столица празднования Дня Ленобласти - 2026, а также тема следующего - 2025 года в Ленинградской области. Ярким финалом стали вечерний концерт с участием Юлианны Карауловой, группы "Кватро", группы Uma2rman и праздничный фейерверк.
https://ria.ru/20240712/soglashenie-1959328943.html
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ленинградская область, россия, сергей нарышкин, любовь совершаева, александр беглов, совет федерации рф, сзфо
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Сергей Нарышкин, Любовь Совершаева, Александр Беглов, Совет Федерации РФ, СЗФО
День Ленинградской области в Кудрово собрал более 76 тысяч гостей

День Ленинградской области в Кудрово собрал более 76 тысяч гостей

CC BY-SA 4.0 / Лебедев руслан / Улочки в квартале "Семь столиц" в КудровоКудрово
Кудрово - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Лебедев руслан / Улочки в квартале "Семь столиц" в Кудрово
Кудрово. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Более 76 тысяч гостей собрал День рождения Ленинградской области в городе Кудрово, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По оценке ГУМВД, приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня образования Ленинградской области, проходивших в Кудрово, 76 700 человек", - сообщает пресс-служба правительства.
Соглашение подписали педуниверситет им. Герцена и Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Соглашение подписали педуниверситет им. Герцена и Ленинградская область
12 июля, 18:58
Со сцены праздника в Кудрово жителей региона и гостей праздника поздравили: директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Эта земля обладает выдающимся историко-культурным наследием, славится уникальным архитектурным обликом городов. Здесь находятся удивительные по красоте природные объекты, но главным достоянием региона всегда были и остаются люди, которые способствуют процветанию своей малой родины, бережно хранят и приумножают её славные традиции, формируют надежный фундамент будущих достижений", — было отмечено в поздравлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, адресованном региону.
"Ленинградская область - это наш родной дом, где царит мир, благополучие и порядок, где от поколения к поколению передаются наши традиции и наши духовные ценности. Так было, так есть и так будет всегда! С праздником, дорогие мои земляки, ленинградцы!", — обратился к собравшимися Нарышкин.
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22 июня, 16:38
Поздравления полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана огласила со сцены его заместитель Любовь Совершаева. Она добавила, что символично, когда сегодня свой 97-й год рождения Ленинградская область справляет в молодом, динамично развивающемся городе Кудрово.
"Этот год президент объявил Годом семьи. Именно в Кудрово большое количество молодых семей начинает свою жизнь", - говорится в сообщении на сайте правительства Ленинградской области.
"(Будущий - ред.) 2025 год — для России год значимый. Год 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это год, который мы все будем отмечать. Это год, когда мы будем вспоминать победителей. Поэтому следующий год объявляю Годом Команды Победы", - сказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Этот год в Ленобласти был объявлен Годом Команды Заботы, он тематически связан с объявленным в России Годом семьи, добавили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в рамках празднования Дня Ленобласти прошел Семейный фестиваль, состоялась презентация визитных карточек районов "Семья Ленинградская". На торжественной части были объявлены новые Почетные граждане региона, столица празднования Дня Ленобласти - 2026, а также тема следующего - 2025 года в Ленинградской области. Ярким финалом стали вечерний концерт с участием Юлианны Карауловой, группы "Кватро", группы Uma2rman и праздничный фейерверк.
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Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияСергей НарышкинЛюбовь СовершаеваАлександр БегловСовет Федерации РФСЗФО
 
 
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