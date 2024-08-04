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День Ленинградской области в Кудрово собрал более 76 тысяч гостей

День Ленинградской области в Кудрово собрал более 76 тысяч гостей - РИА Новости, 04.08.2024

День Ленинградской области в Кудрово собрал более 76 тысяч гостей

Более 76 тысяч гостей собрал День рождения Ленинградской области в городе Кудрово, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T22:43

2024-08-04T22:43

2024-08-04T22:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Более 76 тысяч гостей собрал День рождения Ленинградской области в городе Кудрово, сообщает пресс-служба правительства региона. "По оценке ГУМВД, приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня образования Ленинградской области, проходивших в Кудрово, 76 700 человек", - сообщает пресс-служба правительства. Со сцены праздника в Кудрово жителей региона и гостей праздника поздравили: директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Эта земля обладает выдающимся историко-культурным наследием, славится уникальным архитектурным обликом городов. Здесь находятся удивительные по красоте природные объекты, но главным достоянием региона всегда были и остаются люди, которые способствуют процветанию своей малой родины, бережно хранят и приумножают её славные традиции, формируют надежный фундамент будущих достижений", — было отмечено в поздравлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, адресованном региону. "Ленинградская область - это наш родной дом, где царит мир, благополучие и порядок, где от поколения к поколению передаются наши традиции и наши духовные ценности. Так было, так есть и так будет всегда! С праздником, дорогие мои земляки, ленинградцы!", — обратился к собравшимися Нарышкин. Поздравления полномочного представителя президента России в СЗФО Александра Гуцана огласила со сцены его заместитель Любовь Совершаева. Она добавила, что символично, когда сегодня свой 97-й год рождения Ленинградская область справляет в молодом, динамично развивающемся городе Кудрово. "Этот год президент объявил Годом семьи. Именно в Кудрово большое количество молодых семей начинает свою жизнь", - говорится в сообщении на сайте правительства Ленинградской области. "(Будущий - ред.) 2025 год — для России год значимый. Год 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это год, который мы все будем отмечать. Это год, когда мы будем вспоминать победителей. Поэтому следующий год объявляю Годом Команды Победы", - сказал губернатор региона Александр Дрозденко. Этот год в Ленобласти был объявлен Годом Команды Заботы, он тематически связан с объявленным в России Годом семьи, добавили в пресс-службе. По данным пресс-службы, в рамках празднования Дня Ленобласти прошел Семейный фестиваль, состоялась презентация визитных карточек районов "Семья Ленинградская". На торжественной части были объявлены новые Почетные граждане региона, столица празднования Дня Ленобласти - 2026, а также тема следующего - 2025 года в Ленинградской области. Ярким финалом стали вечерний концерт с участием Юлианны Карауловой, группы "Кватро", группы Uma2rman и праздничный фейерверк.

https://ria.ru/20240712/soglashenie-1959328943.html

https://ria.ru/20240622/obelisk-1954745876.html

https://ria.ru/20240607/mosty-1951543672.html

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ленинградская область, россия, сергей нарышкин, любовь совершаева, александр беглов, совет федерации рф, сзфо