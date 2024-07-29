Выходные в августе 2024 года: как будем работать и сколько отдыхать
© ИнфографикаПроизводственный календарь — 2024. Август
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https://ria.ru/20240726/den_vdv-1962219310.htmlМОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Как отдыхаем в августе 2024 года, сколько будет рабочих и официальных выходных дней, есть ли в России в конце лета дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками, какие нормы рабочих часов установлены для сотрудников в этом месяце — в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в августе
В августе 2024 года в России большое число рабочих будней – 22, стандартных выходных 9. В последний месяц лета нет государственных праздников, дополнительных дней отдыха или сокращенных рабочих дней. В России в конце лета отмечаются различные религиозные, профессиональные, отраслевые торжества. Самые важные из них:
Десантник в Парке Горького в Москве
- на 1 число приходится день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, день инкассатора, а также день тыла Вооруженных Сил Российской Федерации;
- 2 августа — День воздушно-десантных войск;
- 6 августа свой профессиональный праздник отметят железнодорожники, а 14 августа — строители;
- 19 августа — православный двунадесятый праздник Преображение Господне;
- 22-го — День государственного флага Российской Федерации;
- 28-го — Успение Пресвятой Богородицы.
Выходные дни
Официально дополнительных выходных в конце лета нет, поэтому россиян, работающих на пятидневке, ожидают только стандартные дни отдыха по субботам и воскресеньям: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 числа. Граждане, трудящиеся шесть дней в неделю, будут отдыхать только по воскресеньям – 4 дня за месяц.
Производственный календарь
Перечень рабочих, выходных и праздничных дней указан в производственном календаре, который формируется с учетом требований трудового законодательства и ежегодно утверждается правительством РФ. Бухгалтеры и персонал отдела кадров использует эти данные для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем сотрудники могут заранее планировать свой отпуск, выбрать лучший период и не потерять в оплате.
Сколько рабочих дней
© РИА Новости / Светлана Колоскова | Перейти в медиабанкДевушки отдыхают в жаркую погоду в Парке Горького в Москве
Девушки отдыхают в жаркую погоду в Парке Горького в Москве
Сотрудникам на пятидневке в августе 2024 года придется работать 22 дня: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30.
Норма рабочего времени в августе
Согласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели для сотрудников не должна превышать 40 часов, как для трудящихся на пятидневке, так и для тех, кто работает по шесть дней в неделю.
Нормы продолжительности рабочего времени в августе для трудящихся таковы:
- при 40-часовой рабочей неделе — 176 часа;
- при 36-часовой — 158,4 часа;
- при 24-часовой — 105,6 часа.
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Когда выгодно взять отпуск в августе
Наиболее выгодными для отпуска являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней, в этом случае сотрудники меньше всего теряют в деньгах. С этой точки зрения август — наиболее выгодный месяц для того, чтобы отправиться на отдых.
В 2024 году на конец лета приходится немало рабочих дат — 22 дня. Август традиционно приходится на высокий сезон отпусков, поэтому стоит заранее позаботиться об оформлении бумаг и спланировать свой отдых.
Заявление на отпуск сотрудник должен подать за две недели до предполагаемой даты отдыха. Если начинать отпуск с пятницы или субботы, а завершать в воскресенье, то можно захватить больше выходных дней, за которые тоже начисляют отпускные.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина