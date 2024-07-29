https://ria.ru/20240729/avgust-1879222307.html

Выходные в августе 2024 года: как будем работать и сколько отдыхать

Как отдыхаем в августе 2024: официальные выходные и праздничные дни в России

Выходные в августе 2024 года: как будем работать и сколько отдыхать

https://ria.ru/20240726/den_vdv-1962219310.htmlМОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Как отдыхаем в августе 2024 года, сколько будет рабочих и официальных выходных... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:56

2024-07-29T14:56

2024-07-29T14:56

общество

россия

праздники

отдых

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962207681_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_062c418bc8f8a567383f7c99e51b8293.png

https://ria.ru/20240726/den_vdv-1962219310.htmlМОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Как отдыхаем в августе 2024 года, сколько будет рабочих и официальных выходных дней, есть ли в России в конце лета дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками, какие нормы рабочих часов установлены для сотрудников в этом месяце — в материале РИА Новости. Как отдыхаем в августеВ августе 2024 года в России большое число рабочих будней – 22, стандартных выходных 9. В последний месяц лета нет государственных праздников, дополнительных дней отдыха или сокращенных рабочих дней. В России в конце лета отмечаются различные религиозные, профессиональные, отраслевые торжества. Самые важные из них:Выходные дниОфициально дополнительных выходных в конце лета нет, поэтому россиян, работающих на пятидневке, ожидают только стандартные дни отдыха по субботам и воскресеньям: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 числа. Граждане, трудящиеся шесть дней в неделю, будут отдыхать только по воскресеньям – 4 дня за месяц.Производственный календарьПеречень рабочих, выходных и праздничных дней указан в производственном календаре, который формируется с учетом требований трудового законодательства и ежегодно утверждается правительством РФ. Бухгалтеры и персонал отдела кадров использует эти данные для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем сотрудники могут заранее планировать свой отпуск, выбрать лучший период и не потерять в оплате.Сколько рабочих днейСотрудникам на пятидневке в августе 2024 года придется работать 22 дня: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30.Норма рабочего времени в августеСогласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели для сотрудников не должна превышать 40 часов, как для трудящихся на пятидневке, так и для тех, кто работает по шесть дней в неделю.Нормы продолжительности рабочего времени в августе для трудящихся таковы:Когда выгодно взять отпуск в августеНаиболее выгодными для отпуска являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней, в этом случае сотрудники меньше всего теряют в деньгах. С этой точки зрения август — наиболее выгодный месяц для того, чтобы отправиться на отдых.В 2024 году на конец лета приходится немало рабочих дат — 22 дня. Август традиционно приходится на высокий сезон отпусков, поэтому стоит заранее позаботиться об оформлении бумаг и спланировать свой отдых.Заявление на отпуск сотрудник должен подать за две недели до предполагаемой даты отдыха. Если начинать отпуск с пятницы или субботы, а завершать в воскресенье, то можно захватить больше выходных дней, за которые тоже начисляют отпускные.

https://ria.ru/20240715/pravoslavnyy-1881267316.html

https://ria.ru/20240325/otdykh-1879513265.html

https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, праздники, отдых