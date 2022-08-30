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Календарь праздничных дней — 2023

Календарь праздничных дней — 2023 - РИА Новости, 30.08.2022

Календарь праздничных дней — 2023

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Так как 1 и 8 января выпадают на воскресенья, а это... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:36

2022-08-30T10:36

2022-08-30T11:17

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Так как 1 и 8 января выпадают на воскресенья, а это нерабочие праздничные дни, их перенесли на 24 февраля и 8 мая соответственно. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023 года. Кроме того, будут трехдневные выходные, связанные с Праздником Весны и Труда и Днем народного единства, четыре дня отдыха на День Победы и День защитника Отечества и один выходной в честь Международного женского дня.

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