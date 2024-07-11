https://ria.ru/20240711/flag-1958974985.html
День государственного флага России: история и традиции праздника
День государственного флага России: какого числа, как празднуют, история праздника
День государственного флага России: история и традиции праздника
День государственного флага - праздник, который отмечается на всей территории нашей страны. Из чего состоит государственная символика, история возникновения... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:28
2024-07-11T14:28
2024-07-11T14:28
россия
москва
празднование дня государственного флага россии в 2011 году
22 августа - день государственного флага россии
россия отмечает день государственного флага
день государственного флага россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811483314_0:115:2886:1738_1920x0_80_0_0_7b87bbbce34ea7809dd8873323ab0531.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. День государственного флага - праздник, который отмечается на всей территории нашей страны. Из чего состоит государственная символика, история возникновения триколора с древности до наших дней, трактование его цветов и традиции празднования. На какую дату в 2024 году приходится День государственного флага, как его отмечают в разных городах, поздравления к дате, - в материале РИА Новости.День государственного флагаФлаг — один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны.История российского флага берёт своё начало с XVII века, но сам праздник появился сравнительно недавно: с 1994 года в России ежегодно отмечается День государственного флага Российской Федерации.Дата праздникаВ Новой истории нашей страны триколор, трехцветный российский флаг, был впервые поднят в Москве 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР в знак провала государственного переворота ГКЧП. Президентом РФ Борисом Ельциным был подписан указ “Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР”, по которому прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос (белой, лазоревой и алой), начали считать государственным флагом. Отношение ширины к длине составляет 2:3. Официально празднование Дня флага России было закреплено в августе 1994 года.ИсторияОдно из первых упоминаний о флаге в Древней Руси относится к XII веку, в “Повести временных лет” рассказывается о том, как князь Владимир Мономах привез с собой из Византии золотой шелковый флаг, который стал символом христианства и государственности. Потом стяг много раз претерпевал изменения, свой нынешний вид он принял в 1705 году, когда российский император Петр I подписал указ, который обязывал торговые суда иметь бело-сине-красный флаг без орла. На суше же триколор впервые начали использовать в 1806 году. В царствование Александра II в 1858 году был утвержден новый имперский государственный флаг, состоящий из полос черного, желтого и белого цвета. В результате стали использоваться два флага: чёрно-жёлто-белый в праздничные дни вывешивался на казенных зданиях, а бело-сине-красный - на частных. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в котором говорилось, что государственным флагом станет исключительно бело-сине-красный флаг. В апреле 1918 года он был заменен на красное полотнище.Во времена Петра I цвета триколора трактовались примерно так:В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка (неофициальная):ТрадицииВ День государственного флага в нашей стране проводятся различные мероприятия, среди которых:В 2023 году в Москве в этот день прошел праздничный концерт в "Лужниках", собравший большое количество москвичей и гостей города.СимволикаГосударственные символы - обязательные атрибуты любого государства. В них отражается история и культура нации.Официальные государственные символы России - герб, флаг и гимн. Порядок использования каждого из них определяется соответствующим федеральным конституционным законом.Правовое положение и правила использования флага определяет Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.Гимн - музыкально-поэтическое произведение, которое должно исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. Современный гимн России был утвержден Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 г. № 3-ФКЗ “О Государственном гимне Российской Федерации”.Государственный герб Российской Федерации представляет собой “четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья”. Его описание и порядок официального использования установлены Федеральным конституционным законом "О Государственном гербе Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.Как отмечатьТрадиционно в День государственного флага России на зданиях вывешивается триколор, проводятся различные мероприятия. Например, в 2023 году в Тульской области волонтеры акции “Флаг родной земли” раздавали прохожим трехцветные ленточки, в Москве в музее Победы был развернуто полотнище триколора площадью около тысячи квадратных метров, а сотрудники музея предлагали развлекательную программу: мастер-класс по созданию фенечек в цветах флага и экскурсии. В Санкт-Петербурге праздник тоже отмечают с размахом и проводят многочисленные выставки, лекции, соревнования, концерты с участием камерных оркестров.ПоздравленияУважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям, праздник Российского флага дает нам возможность почувствовать себя частью Великой Державы, объединяет всех граждан в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей.
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
https://ria.ru/20240702/proekt-1956908175.html
https://ria.ru/20240711/petergof-1955832283.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811483314_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_3582ae27f3d2be5b83d5c0d5d2043012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, празднование дня государственного флага россии в 2011 году, 22 августа - день государственного флага россии, россия отмечает день государственного флага, день государственного флага россии
Россия, Москва, Празднование Дня государственного флага России в 2011 году, 22 августа - День государственного флага России, Россия отмечает День государственного флага, День Государственного флага России
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. День государственного флага - праздник, который отмечается на всей территории нашей страны. Из чего состоит государственная символика, история возникновения триколора с древности до наших дней, трактование его цветов и традиции празднования. На какую дату в 2024 году приходится День государственного флага, как его отмечают в разных городах, поздравления к дате, - в материале РИА Новости.
День государственного флага
Флаг — один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны.
История российского флага берёт своё начало с XVII века, но сам праздник появился сравнительно недавно: с 1994 года в России ежегодно отмечается День государственного флага Российской Федерации.
В Новой истории нашей страны триколор, трехцветный российский флаг, был впервые поднят в Москве 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР в знак провала государственного переворота ГКЧП. Президентом РФ Борисом Ельциным был подписан указ “Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР”, по которому прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос (белой, лазоревой и алой), начали считать государственным флагом. Отношение ширины к длине составляет 2:3. Официально празднование Дня флага России было закреплено в августе 1994 года.
Одно из первых упоминаний о флаге в Древней Руси относится к XII веку, в “Повести временных лет” рассказывается о том, как князь Владимир Мономах привез с собой из Византии золотой шелковый флаг, который стал символом христианства и государственности. Потом стяг много раз претерпевал изменения, свой нынешний вид он принял в 1705 году, когда российский император Петр I подписал указ, который обязывал торговые суда иметь бело-сине-красный флаг без орла. На суше же триколор впервые начали использовать в 1806 году. В царствование Александра II в 1858 году был утвержден новый имперский государственный флаг, состоящий из полос черного, желтого и белого цвета. В результате стали использоваться два флага: чёрно-жёлто-белый в праздничные дни вывешивался на казенных зданиях, а бело-сине-красный - на частных. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в котором говорилось, что государственным флагом станет исключительно бело-сине-красный флаг. В апреле 1918 года он был заменен на красное полотнище.
Во времена Петра I цвета триколора трактовались примерно так:
- белый символизировал свободу;
- синий - Богородицу, которая считалась символом России;
- красный - силу русской державы.
В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка (неофициальная):
- белый - мир, чистота и непорочность;
- синий - вера и верность;
- красный - энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество.
В День государственного флага в нашей стране проводятся различные мероприятия, среди которых:
- поднятие флага под гимн Российской Федерации;
- концерты;
- шествия;
- спортивные состязания;
- украшение зданий и улиц флагами;
- запуск в небо воздушных шаров белого, синего и красного цветов;
- выступление президента и депутатов с поздравлениями;
- вручение государственных наград.
В 2023 году в Москве в этот день прошел праздничный концерт в "Лужниках", собравший большое количество москвичей и гостей города.
Государственные символы - обязательные атрибуты любого государства. В них отражается история и культура нации.
Официальные государственные символы России - герб, флаг и гимн. Порядок использования каждого из них определяется соответствующим федеральным конституционным законом.
Правовое положение и правила использования флага определяет Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.
Гимн - музыкально-поэтическое произведение, которое должно исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. Современный гимн России был утвержден Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 г. № 3-ФКЗ “О Государственном гимне Российской Федерации”
.
Государственный герб Российской Федерации представляет собой “четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья”. Его описание и порядок официального использования установлены Федеральным конституционным законом "О Государственном гербе Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.
Традиционно в День государственного флага России на зданиях вывешивается триколор, проводятся различные мероприятия. Например, в 2023 году в Тульской области волонтеры акции “Флаг родной земли” раздавали прохожим трехцветные ленточки, в Москве в музее Победы был развернуто полотнище триколора площадью около тысячи квадратных метров, а сотрудники музея предлагали развлекательную программу: мастер-класс по созданию фенечек в цветах флага и экскурсии. В Санкт-Петербурге праздник тоже отмечают с размахом и проводят многочисленные выставки, лекции, соревнования, концерты с участием камерных оркестров.
Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям, праздник Российского флага дает нам возможность почувствовать себя частью Великой Державы, объединяет всех граждан в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей.