День государственного флага России 2025: история и традиции праздника

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. День государственного флага — праздник, который ежегодно отмечается 22 августа на всей территории России. Из чего состоит государственная символика, история возникновения триколора с древних времен и до наших дней, трактование его цветов и традиции празднования — в материале РИА Новости.

День государственного флага

Флаг — один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны.

История российского флага берет свое начало в XVII веке, но сам праздник появился сравнительно недавно: с 1994 года в России ежегодно 22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. В 2025 году праздник выпадает на пятницу и будет рабочим днем.

Дата праздника

В новейшей истории нашей страны триколор — трехцветный российский флаг — был впервые поднят во время путча 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР в Москве. Это стало символом провала попытки госпереворота, которую организовал ГКЧП. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, а президент Борис Ельцин подписал указ “Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР”. С этого момента прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос, — белой, лазоревой и алой — начали считать государственным флагом. Отношение ширины к длине составляет 2:3.

По случаю восстановления исторического флага три года спустя, в 1994-м, Борис Ельцин официально закрепил празднование Дня флага России 22 августа и сделал эту дату государственным праздником.

История

Одно из первых упоминаний о флаге в Древней Руси относится к XII веку, в “Повести временных лет” рассказывается о том, как князь Владимир Мономах привез с собой из Византии золотой шелковый флаг, который стал символом христианства и государственности. Потом стяг много раз претерпевал изменения: впервые триколор был поднят в 1669 году на первом в России военном корабле "Орел", который был построен по заказу царя Алексея Михайловича. Свой нынешний вид он принял в 1705 году, когда император Петр I подписал указ, который обязывал торговые суда иметь бело-сине-красный флаг без орла. На военных кораблях он также развевался, подчеркивая мощь и величие Российской империи на морях. На суше триколор впервые начали использовать в 1806 году.

В царствование Александра II в 1858 году был утвержден новый государственный флаг Российской империи, состоящий из полос черного, желтого и белого цвета. В результате стали использоваться два флага: черно-желто-белый в праздничные дни вывешивался на казенных зданиях, а бело-сине-красный — на частных. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в котором говорилось, что государственным флагом станет исключительно бело-сине-красный. В апреле 1918 года он был заменен на красное полотнище.

Во времена Петра I цвета триколора трактовались примерно так:

В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка (неофициальная):

Традиции

В День государственного флага в нашей стране проводятся различные мероприятия, среди которых:

В 2023 году в Москве в этот день прошел праздничный концерт в "Лужниках", собравший большое количество москвичей и гостей города.

Символика

Государственные символы — обязательные атрибуты любого государства. В них отражается история и культура нации.

Официальные государственные символы России — герб, флаг и гимн. Порядок использования каждого из них определяется соответствующим федеральным конституционным законом.

