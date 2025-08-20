День государственного флага России 2025: история и традиции праздника

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. День государственного флага — праздник, который ежегодно отмечается 22 августа на всей территории России. Из чего состоит государственная символика, история возникновения триколора с древних времен и до наших дней, трактование его цветов и традиции празднования — в материале РИА Новости.
День государственного флага
Флаг — один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает прошлое, настоящее и будущее страны.
История российского флага берет свое начало в XVII веке, но сам праздник появился сравнительно недавно: с 1994 года в России ежегодно 22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. В 2025 году праздник выпадает на пятницу и будет рабочим днем.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРоссийский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве
Российский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве
Дата праздника
В новейшей истории нашей страны триколор — трехцветный российский флаг — был впервые поднят во время путча 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР в Москве. Это стало символом провала попытки госпереворота, которую организовал ГКЧП. В этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, а президент Борис Ельцин подписал указ “Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР”. С этого момента прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос, — белой, лазоревой и алой — начали считать государственным флагом. Отношение ширины к длине составляет 2:3.
По случаю восстановления исторического флага три года спустя, в 1994-м, Борис Ельцин официально закрепил празднование Дня флага России 22 августа и сделал эту дату государственным праздником.
История
Одно из первых упоминаний о флаге в Древней Руси относится к XII веку, в “Повести временных лет” рассказывается о том, как князь Владимир Мономах привез с собой из Византии золотой шелковый флаг, который стал символом христианства и государственности. Потом стяг много раз претерпевал изменения: впервые триколор был поднят в 1669 году на первом в России военном корабле "Орел", который был построен по заказу царя Алексея Михайловича. Свой нынешний вид он принял в 1705 году, когда император Петр I подписал указ, который обязывал торговые суда иметь бело-сине-красный флаг без орла. На военных кораблях он также развевался, подчеркивая мощь и величие Российской империи на морях. На суше триколор впервые начали использовать в 1806 году.
В царствование Александра II в 1858 году был утвержден новый государственный флаг Российской империи, состоящий из полос черного, желтого и белого цвета. В результате стали использоваться два флага: черно-желто-белый в праздничные дни вывешивался на казенных зданиях, а бело-сине-красный — на частных. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в котором говорилось, что государственным флагом станет исключительно бело-сине-красный. В апреле 1918 года он был заменен на красное полотнище.
Во времена Петра I цвета триколора трактовались примерно так:
- белый символизировал свободу;
- синий – Богородицу, которая считалась символом России;
- красный – силу русской державы.
В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка (неофициальная):
- белый — мир, чистота и непорочность;
- синий — вера и верность;
- красный — энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество.
Традиции
В День государственного флага в нашей стране проводятся различные мероприятия, среди которых:
- поднятие флага под гимн Российской Федерации;
- концерты;
- шествия;
- спортивные состязания;
- украшение зданий и улиц флагами;
- запуск в небо воздушных шаров белого, синего и красного цветов;
- выступление президента и депутатов с поздравлениями;
- вручение государственных наград.
В 2023 году в Москве в этот день прошел праздничный концерт в "Лужниках", собравший большое количество москвичей и гостей города.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкУчастники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, в Иванове
Участники патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Государственного флага России, в Иванове
Символика
Государственные символы — обязательные атрибуты любого государства. В них отражается история и культура нации.
Официальные государственные символы России — герб, флаг и гимн. Порядок использования каждого из них определяется соответствующим федеральным конституционным законом.
Правовое положение и правила использования флага определяет Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.
Гимн — музыкально-поэтическое произведение, которое должно исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом. Современный гимн России был утвержден Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 г. № 3–ФКЗ “О Государственном гимне Российской Федерации”.
Государственный герб Российской Федерации представляет собой “четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья”. Его описание и порядок официального использования установлены Федеральным конституционным законом "О Государственном гербе Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года.
Празднование Дня Государственного флага
Как отмечать
Традиционно в День государственного флага России президент Владимир Путин поздравляет граждан с праздником, проводятся различные мероприятия. Например, в 2024 году в Москве сотни автомобилей с триколорами проехали по Садовому кольцу, а на улицах, набережных и мостах были установлены еще тысячи флагов. У стен Музея Победы развернули трехцветное полотно площадью более 1000 квадратных метров. В Санкт-Петербурге праздничный концерт, посвященный Дню флага, прошел у стен Иоанновского равелина Петропавловской крепости. В Курской области активисты и волонтеры разложили триколор размером почти 2500 квадратных метров на территории мемориального комплекса "Курская битва". В Пятигорске около 150 участников молодежного форума "Машук" подняли российский триколор на вершину одноименной горы.