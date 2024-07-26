https://ria.ru/20240726/den_vdv-1962219310.html

День ВДВ-2024: когда отмечается, история и традиции праздника

День ВДВ 2024: какого числа, как отмечают, история праздника

День ВДВ-2024: когда отмечается, история и традиции праздника

Ежегодно в первых числах августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Из года в год его дата остается неизменной - 2 августа. Когда и как отметят... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:17

2024-07-26T17:17

2024-07-26T17:18

россия

василий маргелов

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ежегодно в первых числах августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Из года в год его дата остается неизменной - 2 августа. Когда и как отметят День ВДВ в крупнейших городах страны в 2024 году, когда началась история праздника и какие традиции у него есть, - в материале РИА Новости.День ВДВДень ВДВ в России хоть и не является официальным выходным днем, все же считается одним из самых известных и важных праздников и ежегодно с размахом отмечается во многих городах страны. В 2024 году Воздушно-десантным войскам исполняется 94 года.Дата праздникаДень Воздушно-десантных войск в российском праздничном календаре имеет постоянную дату и ежегодно отмечается 2 августа. В 2024 году этот праздник выпадает на первую пятницу августа.В статусе памятного дня День ВДВ закреплен указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".ИсторияОфициальный статус День Воздушно-десантных войск получил лишь в 2006 году, однако широко отмечать этот праздник (пусть еще и неофициальный) начали с 90-х годов прошлого столетия.Вовсе не случайно День ВДВ было решено праздновать в последний летний месяц. Именно 2 августа 1930 года считается днем рождения Воздушно-десантных войск. В этот день в рамках военных учений ВВС Московского военного округа, которые проходили неподалеку от Воронежа, подразделение из 12 человек десантировались на парашютах для выполнения поставленной задачи.Отметим, что история российских десантников началась еще раньше, в конце 1920-х годов минувшего века. А уже год спустя после официального “дня рождения”, в 1931 году, на территории Ленинградского военного округа был сформирован дебютный воздушно-десантный отряд. К концу 1933 года в состав ВВС входили почти три десятка авиадесантных батальонов и бригад.Бесценный опыт российские десантники приобретали не только во время многочисленных учений, но и в реальных боях: в сражении у Халхин-Гола, во время советско-финляндской войны и, конечно, в годы Великой Отечественной войны. К слову, за проявленный в годы ВОВ героизм все воздушно-десантные соединения получили почетный статус “гвардейские”, а тысячи бойцов были удостоены почетными наградами и званием Герой Советского Союза.Во второй половине 20 века Воздушно-десантные войска продолжили выполнять важнейшие задачи в рамках различных военных действий, участвовали в разрешении межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза, принимали участие в крупных операциях в качестве миротворцев.Нередко можно услышать, как российские десантники называют себя “войсками дяди Васи” (тем самым словно предлагая альтернативную версию расшифровки аббревиатуры “ВДВ”). Этот вариант появился в честь одного из самых известных командующих Воздушно-десантными войсками - генерала Василия Маргелова, который возглавлял ВДВ в общей сложности на протяжении двух десятков лет: с 1954 по 1959 годы и с 1961 по 1979 годы.“Даже в тяжелые для нашей армии времена, наступившие после распада СССР, воздушно-десантные войска оставались элитой вооруженных сил. В ВДВ никогда не процветала дедовщина. “Молодых”, безусловно, учили, но знания эти были жизненные: как правильно подшить подворотничок, как ровно заправить постель, как подготовить к дембелю форму и памятный альбом. Но самый главный навык, которому обучали новичков, это то, как по всем правилам и с любовью сложить парашют”, - говорит кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина.ТрадицииДаже тем гражданам, которые не имеют никакого отношения к Воздушно-десантным войскам, сложно пропустить момент, когда отмечается День ВДВ. Ведь в этот день десантники по всей стране выходят на улицы городов в тельняшках и форменных головных уборах - беретах голубого цвета, а также собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги, предварительно украсив автомобили символикой ВДВ и взяв в руки флаги Воздушно-десантных войск.Но самая известная традиция Дня ВДВ, без сомнения, - это купание в фонтанах. До сих пор не существует однозначного ответа на вопрос, откуда именно она появилась. Так, одна из версий гласит, что это связано с Ильиным днем, который также приходится на 2 августа. Принято считать, что пророк Илия покровительствует десантникам и, так как в этот день положено умываться родниковой водой или погружаться в водоемы полностью, то в условиях города десантники трансформировали обычай в купание в фонтанах.Вторая версия объясняет эту традицию тем, что в чистой воде фонтанов отражается небо. И, погружаясь в воду, десантники словно становятся ближе к своей стихии.Несмотря на то, что данная традиция из года в год не теряет своей популярности, местные власти нередко запрещают купания в фонтанах, да и действующие санитарные нормы считают подобные “водные процедуры” небезопасными.Еще одна необычная традиция Дня ВДВ связана с созревающими в этот период полосатыми ягодами: часто можно увидеть, как в честь праздника десантники с удовольствием едят арбузы. Считается, что данная традиция появилась после того, как советские войска была выведены из Афганистана.Как отмечатьВ честь Дня ВДВ наиболее отличившиеся военнослужащие ежегодно награждаются медалями, званиями и памятными подарками. Заслуги российских десантников отмечаются на только на местном, но и на самом высоком государственном уровне. А сами представители Воздушно-десантных войск в этот день традиционно чтят память погибших товарищей, возлагая цветы к памятникам десантникам.Во многих городах в День ВДВ организуется праздничная программа, в рамках которой десантники проводят показательные выступления, проходят выставки военной техники. И, конечно, виновников торжества поздравляют праздничным концертом.Важность праздникаДень ВДВ в России - это возможность не только отметить государственными наградами достойных военнослужащих. Эта дата почитается как важный памятный день, который, в соответствии с текстом Указа президента, необходим для “возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства”.“Значение этого праздника, безусловно, невозможно переоценить. Неоднократно отмечаю, какая гордость переполняет меня, когда тысячи десантников берут в руки флаги с символикой ВДВ и плечом к плечу, независимо от возраста и срока службы, выходят на улицы городов. Думаю, что многие наши сограждане испытывают те же чувства. Подобные праздники вызывают чувство единения нации и гордости за свою страну”, - отмечает Юлия Надехина.ПоздравленияВ День ВДВ российские десантники принимают поздравления не только от первых лиц государства, местных и региональных властей, но и от друзей, коллег и обычных граждан. Военнослужащих благодарят за отличную службу, проявленные во время выполнения заданий мужество, отвагу и профессионализм, отмечают личные заслуги и желают счастья, здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего в жизни.ПодаркиВместе с искренними сердечными поздравлениями в День ВДВ военнослужащим можно подарить практичные и полезные вещи с символикой Воздушно-десантных войск (например, сделанные на заказ термокружку, брелок, ежедневник и т.д.). Прекрасным тематическим подарком может стать и новая тельняшка.Подарок к празднику не обязательно должен быть связан со службой. Презент может перекликаться с увлечением поздравляемого (рыбалка, фитнес, чтение и другие).Мероприятия на день ВДВ в МосквеТочная программа празднования Дня ВДВ-2024 станет известна ближе к концу июля. Но традиционно основной площадкой празднования в столице становится территория Парка Горького, а также Красная площадь, Васильевский спуск и другие общественные пространства Москвы.Так как День ВДВ совпадает с днем памяти Пророка Илии, то 2 августа вот уже на протяжении нескольких лет в столице организуется крестный ход к Лобному месту на Красной площади, завершает его молебен.Мероприятия на день ВДВ в Санкт ПетербургеВ Санкт-Петербурге основными площадками для празднования Дня ВДВ нередко становятся Дворцовая площадь и Крестовский остров. Именно эти локации на протяжении многих лет остаются любимым местом встреч военнослужащих и ветеранов ВДВ.Санкт-Петербург также известен как город с большим количеством фонтанов, но часть из них в разные годы отключались для предотвращения купаний.

https://ria.ru/20240715/1574790775.html

https://ria.ru/20230805/arbuz-1888049198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, василий маргелов, воздушно-десантные войска россии