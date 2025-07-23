День ВДВ-2025: когда и как отмечается, история и традиции праздника

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ежегодно в первых числах августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Из года в год его дата остается неизменной - 2 августа. Когда отмечают День ВДВ, как его празднуют в крупнейших городах страны в 2025 году, а также об история и традиции праздника, - в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДесантник на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в Екатеринбурге
День ВДВ в России, хоть и не является официальным выходным днем, все же считается одним из самых известных и важных праздников и ежегодно с размахом отмечается во многих городах страны. В 2025 году Воздушно-десантным войскам исполняется 95 лет.
Дата праздника
День Воздушно-десантных войск в российском праздничном календаре имеет постоянную дату и ежегодно отмечается 2 августа. В 2025 году этот праздник выпадает на первую субботу августа.
В статусе памятного дня День ВДВ закреплен указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
История
Официальный статус День Воздушно-десантных войск получил лишь в 2006 году, однако широко отмечать этот праздник (пусть еще и неофициальный) начали с 90-х годов прошлого столетия.
Вовсе не случайно День ВДВ было решено праздновать в последний летний месяц. Именно 2 августа 1930 года считается днем рождения Воздушно-десантных войск. В этот день в рамках военных учений ВВС Московского военного округа, которые проходили неподалеку от Воронежа, подразделение из 12 человек десантировались на парашютах для выполнения поставленной задачи.
Отметим, что история российских десантников началась еще раньше, в конце 1920-х годов минувшего века. А уже год спустя после официального “дня рождения”, в 1931 году, на территории Ленинградского военного округа был сформирован дебютный воздушно-десантный отряд. К концу 1933 года в состав ВВС входили почти три десятка авиадесантных батальонов и бригад.
Бесценный опыт российские десантники приобретали не только во время многочисленных учений, но и в реальных боях: в сражении у Халхин-Гола, во время советско-финляндской войны и, конечно, в годы Великой Отечественной войны. К слову, за проявленный в годы ВОВ героизм все воздушно-десантные соединения получили почетный статус “гвардейские”, а тысячи бойцов были удостоены почетными наградами и званием Герой Советского Союза.
Во второй половине 20 века Воздушно-десантные войска продолжили выполнять важнейшие задачи в рамках различных военных действий, участвовали в разрешении межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза, принимали участие в крупных операциях в качестве миротворцев. Сегодня Военно-десантные войска продолжают играть ключевую роль. Во время специальной военной операции они обеспечивают быструю и эффективную работу в тылу противника для выполнения оперативных и стратегических задач.
Нередко можно услышать, как российские десантники называют себя “войсками дяди Васи” (тем самым словно предлагая альтернативную версию расшифровки аббревиатуры “ВДВ”). Этот вариант появился в честь одного из самых известных командующих Воздушно-десантными войсками - генерала Василия Маргелова, который возглавлял ВДВ в общей сложности на протяжении двух десятков лет: с 1954 по 1959 годы и с 1961 по 1979 годы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоеннослужащий почетного караула на церемонии открытия памятника генералу Василию Маргелову
“Даже в тяжелые для нашей армии времена, наступившие после распада СССР, воздушно-десантные войска оставались элитой вооруженных сил. В ВДВ никогда не процветала дедовщина. “Молодых”, безусловно, учили, но знания эти были жизненные: как правильно подшить подворотничок, как ровно заправить постель, как подготовить к дембелю форму и памятный альбом. Но самый главный навык, которому обучали новичков, это то, как по всем правилам и с любовью сложить парашют”, - говорит кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина.
Традиции
Даже тем гражданам, которые не имеют никакого отношения к Воздушно-десантным войскам, сложно пропустить момент, когда отмечается День ВДВ. Ведь в этот день десантники по всей стране выходят на улицы городов в тельняшках и форменных головных уборах - голубых беретах, а также собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги, предварительно украсив автомобили символикой ВДВ и взяв в руки флаги Воздушно-десантных войск.
Но самая известная традиция Дня ВДВ, без сомнения, - это купание в фонтанах. До сих пор не существует однозначного ответа на вопрос, откуда именно она появилась. Так, одна из версий гласит, что это связано с Ильиным днем, который также приходится на 2 августа. Принято считать, что пророк Илия является покровителем десантников. Считается, что он оберегает "крылатую пехоту" и дарует им силу и мужество в бою. В этот день положено умываться родниковой водой или погружаться в водоемы полностью, то в условиях города десантники трансформировали обычай в купание в фонтанах.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники празднования дня ВДВ в Парке Горького в Москве
Вторая версия объясняет эту традицию тем, что в чистой воде фонтанов отражается небо. И, погружаясь в воду, десантники словно становятся ближе к своей стихии.
Несмотря на то, что данная традиция из года в год не теряет своей популярности, местные власти нередко запрещают купания в фонтанах, да и действующие санитарные нормы считают подобные “водные процедуры” небезопасными.
Еще одна необычная традиция Дня ВДВ связана с созревающими в этот период полосатыми ягодами: часто можно увидеть, как в честь праздника десантники с удовольствием едят арбузы. Считается, что данная традиция появилась после того, как советские войска была выведены из Афганистана.
Как отмечать
В честь Дня ВДВ наиболее отличившиеся военнослужащие ежегодно награждаются медалями, званиями и памятными подарками. Заслуги российских десантников отмечаются на только на местном, но и на самом высоком государственном уровне. А сами представители Воздушно-десантных войск в этот день традиционно чтят память погибших товарищей, возлагая цветы к памятникам десантникам и мемориалам.
Во многих городах в День ВДВ организуется праздничная программа, в рамках которой десантники проводят показательные выступления, проходят выставки военной техники. И, конечно, виновников торжества поздравляют праздничным концертом.
Важность праздника
День ВДВ в России - это возможность не только отметить государственными наградами достойных военнослужащих. Эта дата почитается как важный памятный день, который, в соответствии с текстом Указа президента, необходим для “возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства”.
“Значение этого праздника, безусловно, невозможно переоценить. Неоднократно отмечаю, какая гордость переполняет меня, когда тысячи десантников берут в руки флаги с символикой ВДВ и плечом к плечу, независимо от возраста и срока службы, выходят на улицы городов. Думаю, что многие наши сограждане испытывают те же чувства. Подобные праздники вызывают чувство единения нации и гордости за свою страну”, - отмечает Юлия Надехина.
Поздравления
В День ВДВ российские десантники принимают поздравления не только от первых лиц государства, местных и региональных властей, но и от друзей, коллег и обычных граждан. Военнослужащих благодарят за отличную службу, проявленные во время выполнения заданий мужество, отвагу и профессионализм, отмечают личные заслуги и желают счастья, здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего в жизни.
Подарки
Вместе с искренними сердечными поздравлениями в День ВДВ военнослужащим можно подарить практичные и полезные вещи с символикой Воздушно-десантных войск (например, сделанные на заказ термокружку, брелок, ежедневник и т.д.). Прекрасным тематическим подарком может стать и новая тельняшка.
Подарок к празднику не обязательно должен быть связан со службой. Презент может перекликаться с увлечением поздравляемого (рыбалка, фитнес, чтение и другие).
Мероприятия на день ВДВ в Москве
Точная программа празднования Дня ВДВ-2025 станет известна ближе к концу июля. Но традиционно основной площадкой празднования в столице становится территория Парка Горького, а также Красная площадь, Васильевский спуск и другие общественные пространства Москвы.
Так как День ВДВ совпадает с днем памяти Пророка Илии, то 2 августа вот уже на протяжении нескольких лет в столице организуется крестный ход к Лобному месту на Красной площади, завершает его молебен.
Мероприятия на день ВДВ в Санкт Петербурге
В Санкт-Петербурге основными площадками для празднования Дня ВДВ нередко становятся Дворцовая площадь и Крестовский остров. Именно эти локации на протяжении многих лет остаются любимым местом встреч военнослужащих и ветеранов ВДВ.
Санкт-Петербург также известен как город с большим количеством фонтанов, но часть из них в разные годы отключались для предотвращения купаний.