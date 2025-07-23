День ВДВ-2025: когда и как отмечается, история и традиции праздника

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ежегодно в первых числах августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Из года в год его дата остается неизменной - 2 августа. Когда отмечают День ВДВ, как его празднуют в крупнейших городах страны в 2025 году, а также об история и традиции праздника, - в материале РИА Новости.

День ВДВ

День ВДВ в России, хоть и не является официальным выходным днем, все же считается одним из самых известных и важных праздников и ежегодно с размахом отмечается во многих городах страны. В 2025 году Воздушно-десантным войскам исполняется 95 лет.

Дата праздника

День Воздушно-десантных войск в российском праздничном календаре имеет постоянную дату и ежегодно отмечается 2 августа. В 2025 году этот праздник выпадает на первую субботу августа.

указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В статусе памятного дня День ВДВ закреплен

История

Официальный статус День Воздушно-десантных войск получил лишь в 2006 году, однако широко отмечать этот праздник (пусть еще и неофициальный) начали с 90-х годов прошлого столетия.

Вовсе не случайно День ВДВ было решено праздновать в последний летний месяц. Именно 2 августа 1930 года считается днем рождения Воздушно-десантных войск. В этот день в рамках военных учений ВВС Московского военного округа, которые проходили неподалеку от Воронежа, подразделение из 12 человек десантировались на парашютах для выполнения поставленной задачи.

история российских десантников началась еще раньше, в конце 1920-х годов минувшего века. А уже год спустя после официального "дня рождения", в 1931 году, на территории Ленинградского военного округа был сформирован дебютный воздушно-десантный отряд. К концу 1933 года в состав ВВС входили почти три десятка авиадесантных батальонов и бригад.

реальных боях: в сражении у Халхин-Гола, во время советско-финляндской войны и, конечно, в годы Великой Отечественной войны. К слову, за проявленный в годы ВОВ героизм все воздушно-десантные соединения получили почетный статус "гвардейские", а тысячи бойцов были удостоены почетными наградами и званием Герой Советского Союза. Бесценный опыт российские десантники приобретали не только во время многочисленных учений, но и в

Во второй половине 20 века Воздушно-десантные войска продолжили выполнять важнейшие задачи в рамках различных военных действий, участвовали в разрешении межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза, принимали участие в крупных операциях в качестве миротворцев. Сегодня Военно-десантные войска продолжают играть ключевую роль. Во время специальной военной операции они обеспечивают быструю и эффективную работу в тылу противника для выполнения оперативных и стратегических задач.

Нередко можно услышать, как российские десантники называют себя “войсками дяди Васи” (тем самым словно предлагая альтернативную версию расшифровки аббревиатуры “ВДВ”). Этот вариант появился в честь одного из самых известных командующих Воздушно-десантными войсками - генерала Василия Маргелова , который возглавлял ВДВ в общей сложности на протяжении двух десятков лет: с 1954 по 1959 годы и с 1961 по 1979 годы.

“Даже в тяжелые для нашей армии времена, наступившие после распада СССР , воздушно-десантные войска оставались элитой вооруженных сил. В ВДВ никогда не процветала дедовщина. “Молодых”, безусловно, учили, но знания эти были жизненные: как правильно подшить подворотничок, как ровно заправить постель, как подготовить к дембелю форму и памятный альбом. Но самый главный навык, которому обучали новичков, это то, как по всем правилам и с любовью сложить парашют”, - говорит кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина.

Традиции

Даже тем гражданам, которые не имеют никакого отношения к Воздушно-десантным войскам, сложно пропустить момент, когда отмечается День ВДВ. Ведь в этот день десантники по всей стране выходят на улицы городов в тельняшках и форменных головных уборах - голубых беретах, а также собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные автопробеги, предварительно украсив автомобили символикой ВДВ и взяв в руки флаги Воздушно-десантных войск.

Но самая известная традиция Дня ВДВ, без сомнения, - это купание в фонтанах. До сих пор не существует однозначного ответа на вопрос, откуда именно она появилась. Так, одна из версий гласит, что это связано с Ильиным днем, который также приходится на 2 августа. Принято считать, что пророк Илия является покровителем десантников. Считается, что он оберегает "крылатую пехоту" и дарует им силу и мужество в бою. В этот день положено умываться родниковой водой или погружаться в водоемы полностью, то в условиях города десантники трансформировали обычай в купание в фонтанах.

Вторая версия объясняет эту традицию тем, что в чистой воде фонтанов отражается небо. И, погружаясь в воду, десантники словно становятся ближе к своей стихии.

Несмотря на то, что данная традиция из года в год не теряет своей популярности, местные власти нередко запрещают купания в фонтанах, да и действующие санитарные нормы считают подобные “водные процедуры” небезопасными.

Еще одна необычная традиция Дня ВДВ связана с созревающими в этот период полосатыми ягодами: часто можно увидеть, как в честь праздника десантники с удовольствием едят арбузы. Считается, что данная традиция появилась после того, как советские войска была выведены из Афганистана.

Как отмечать

В честь Дня ВДВ наиболее отличившиеся военнослужащие ежегодно награждаются медалями, званиями и памятными подарками. Заслуги российских десантников отмечаются на только на местном, но и на самом высоком государственном уровне. А сами представители Воздушно-десантных войск в этот день традиционно чтят память погибших товарищей, возлагая цветы к памятникам десантникам и мемориалам.

Во многих городах в День ВДВ организуется праздничная программа, в рамках которой десантники проводят показательные выступления, проходят выставки военной техники. И, конечно, виновников торжества поздравляют праздничным концертом.

Важность праздника

Указа президента, необходим для "возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства". День ВДВ в России - это возможность не только отметить государственными наградами достойных военнослужащих. Эта дата почитается как важный памятный день, который, в соответствии с текстом

“Значение этого праздника, безусловно, невозможно переоценить. Неоднократно отмечаю, какая гордость переполняет меня, когда тысячи десантников берут в руки флаги с символикой ВДВ и плечом к плечу, независимо от возраста и срока службы, выходят на улицы городов. Думаю, что многие наши сограждане испытывают те же чувства. Подобные праздники вызывают чувство единения нации и гордости за свою страну”, - отмечает Юлия Надехина.

Поздравления

© РИА Новости / Яков Андреев День десантника в Томске: купание в море эмоций, а не в фонтанах © РИА Новости / Яков Андреев День десантника в Томске: купание в море эмоций, а не в фонтанах

В День ВДВ российские десантники принимают поздравления не только от первых лиц государства, местных и региональных властей, но и от друзей, коллег и обычных граждан. Военнослужащих благодарят за отличную службу, проявленные во время выполнения заданий мужество, отвагу и профессионализм, отмечают личные заслуги и желают счастья, здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего в жизни.

Подарки

Вместе с искренними сердечными поздравлениями в День ВДВ военнослужащим можно подарить практичные и полезные вещи с символикой Воздушно-десантных войск (например, сделанные на заказ термокружку, брелок, ежедневник и т.д.). Прекрасным тематическим подарком может стать и новая тельняшка.

Подарок к празднику не обязательно должен быть связан со службой. Презент может перекликаться с увлечением поздравляемого (рыбалка, фитнес, чтение и другие).

Мероприятия на день ВДВ в Москве

Точная программа празднования Дня ВДВ-2025 станет известна ближе к концу июля. Но традиционно основной площадкой празднования в столице становится территория Парка Горького, а также Красная площадь, Васильевский спуск и другие общественные пространства Москвы.

Так как День ВДВ совпадает с днем памяти Пророка Илии, то 2 августа вот уже на протяжении нескольких лет в столице организуется крестный ход к Лобному месту на Красной площади, завершает его молебен.

Мероприятия на день ВДВ в Санкт Петербурге

В Санкт-Петербурге основными площадками для празднования Дня ВДВ нередко становятся Дворцовая площадь и Крестовский остров. Именно эти локации на протяжении многих лет остаются любимым местом встреч военнослужащих и ветеранов ВДВ.